ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА, ОТКРЫТИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И НАШЕСТВИЕ МЕДВЕДЕЙ В КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Коронавирус не отступает



со страницы главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова

Вспышка коронавируса зафиксирована в вахтовом городке в Карелии

За сутки в Карелии выявили рекордное количество заражений коронавирусом - 81 случай. Из-за вспышки COVID-19 в вахтовом поселке АО "ВАД" в Сортавальском районе число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось до 783. Накануне вечером глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил об эвакуации ковид-положительных работников АО "ВАД" из городка дорожников в поселке Пуйккола. Медики в течение двух дней будут проводить забор биоматериала у жителей поселка Пуйккола, рядом с которым зафиксирована вспышка COVID-19 в вахтовом городке дорожников.

Также разрастается очаг коронавирусной инфекции в Муезерском районе: в поселке Реболы, где ранее зарегистрированы 4 случая заболевания, выявлено еще 7 заболевших.

Помимо коронавируса, в Карелии продолжает обострятся ситуация с заболеванием пневмонией. Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 598 пациентов, 55 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Несмотря ни на что



© Авиапредприятие

Открыт въезд в бывшую зону очага заражения коронавирусом в Олонецком районе Карелии

Контрольно-пропускной пункт на въезде в Видлицу и Ильинское прекращает свою работу, сообщили в правительстве Карелии.

Глава Карелии разрешил открыться паркам культуры и отдыха

Артур Парфенчиков разрешил принимать посетителей на открытом воздухе.

В Карелии открыли для туристов все объекты туристического показа

С 9 июня все туробъекты, в том числе расположенные в помещениях, смогут принимать группы до 10 человек, сообщил глава республики.

Улететь на юг из Петрозаводска можно за полцены

Уже с июня можно улететь отдыхать в Симферополь, Сочи и Анапу, сообщили на сайте аэропорта "Петрозаводск".

В мире животных



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Медведица с тремя медвежатами устроила ночную прогулку по комбинату в Карелии

Так, 11 июня в 3.00 на западном борту Центрального карьера "Карельского окатыша" замечена медведица с тремя медвежатами.

В Карелии убили медведя, зараженного опасной болезнью

Косолапого добыли в охотничьих угодьях Войницкого лесничества.

Медведь вышел из леса и лег на трассу в Карелии (ФОТОФАКТ)

Водители сфотографировали лежавшего на дороге большого медведя.

В поисках правды



Столица на Онего

Прокуратура Карелии обжаловала оправдательный приговор полицейским, обвиняемым в халатности при розыске Ипатова

Республиканская прокуратура подала апелляционное представление на оправдательный приговор, который был ранее вынесен по делу сотрудников городской полиции, обвиняемых в халатности при розыске Антона Ипатова.

Родители убитых "петрозаводским маньяком" девушек обжаловали оправдательный приговор полицейским

Родственники пострадавшей стороны по делу Ипатова подали апелляционное представление на оправдательный приговор, который был ранее вынесен сотрудникам полиции Петрозаводска, обвиняемым в халатности при розыске Ипатова.

В Карелии состоится суд над сутенершей

В Петрозаводске девушка предстанет перед судом за организацию занятия проституцией, сообщили в прокуратуре Карелии.

Скромно о главном, или 100-летие Карелии прошло



© РИА Новости / Михаил Климентьев

Глава Карелии похвастался перед президентом России качеством дорог в регионе

Артур Парфенчиков заявил на встрече с Владимиром Путиным, что некоторые дороги в республике лучше, чем в Финляндии.

Владимир Путин перечислил проблемы Карелии

Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Карелии Артура Парфенчикова на проблемные вопросы региона.

Парфенчиков признался Карелии в любви (ВИДЕО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков вышел в озеро на байдарке и произнес поздравление с Днем республики.