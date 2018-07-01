ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Новое дело Дмитриева, смерть выпускника и агрессивные чайки

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает читателям подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Дмитриева обвинили в сексуальном насилии

В среду как гром среди ясного неба пришла новость о том, что историка Юрия Дмитриева снова задержали. По словам его дочери, отец ездил на кладбище в Вилгу, а потом собирался в Свирский монастырь. Автомобиль с Дмитриевым был остановлен на трассе в Олонце. Канал НТВ сообщил, что находящийся под подпиской о невыезде историк, которому суд недавно отменил оправдательный приговор по делу о порнографии с участием приемной дочери, пытался "бежать в Польшу". Выяснилось также, что на Дмитриева заведено новое уголовное дело – теперь ему инкриминируют сексуальное насилие по отношению к своей приемной дочери-подростку.

Сам историк все обвинения отрицает, в "Мемориале" (Юрий Дмитриев является руководителей регионального отделения этой организации) новое дело против него назвали политическим преследованием. В настоящее время Дмитриев арестован.

Школьник погиб накануне выпускного

Во вторник в Петрозаводске простились с 11-классником, которого за несколько дней до выпускного насмерть сбила машина. Трагедия произошла 22 июня в Пряжинском районе. Водитель не заметил 18-летнего молодого человека, идущего по обочине дороги. Врачи "скорой" потом скажут, что смерть наступила мгновенно.

В лицее №40, где учился погибший, ребята организовали сбор средств, чтобы помочь его семье. По словам выпускников, их одноклассник был добрым и честным человеком, на которого можно было положиться.

Чайки нападают

В карельской столице участились случаи нападения чаек на людей. Возле БСМП птица напала на 64-летнюю женщину, разбив ей голову в кровь. На Ключевой молодому человеку повезло больше – чайка его попугала, но вреда не причинила. Как объяснил карельский орнитолог Николай Лапшин, нападая на людей, чайки и некоторые другие виды птиц защищают свое потомство. Соседство с человеком, рассказал ученый, влияет на поведение птиц – они становятся более агрессивными. Но мы сами виноваты, поскольку создаем благоприятные условия для диких животных, предоставляя им доступ к пищевым отходам, засоряя природу свалками и помойками.



Фото Арины Степенной

Троллейбусы с барского плеча

На этой неделе мэрия Петрозаводска сообщила, что глава города Ирина Мирошник вместе со "специальным представителем губернатора Санкт-Петербурга" Сергеем Катанандовым договорились с питерскими чиновниками о поставке в карельскую столицу десяти подержанных троллейбусов. Отношение к подобным подаркам у горожан неоднозначное (мы уже получали подарки из Москвы в виде подержанных автобусов и помним, чем это закончилось). Неслучайно власти города поспешили сообщить, что "перед передачей машин в Петрозаводск был проведен капитальный внутренний и наружный ремонт". Что ж, ждем.

Съездить на дачу - никакой пенсии не хватит

В разгар дачного сезона в ГУП "Карелавтротранс" заявили, что с 30 июня увеличивается стоимость проезда в пригородных автобусах. Повышение пройдет в два этапа, каждый километр пути в итоге подорожает на 50 копеек. Довольно накладно, особенно для пенсионеров.

К слову, тема повышения пенсионного возраста не утихала всю неделю. В то время как Пенсионный фонд называет плюсы реформы, а депутаты карельского парламента отказываются принимать обращение в Госдуму против повышения пенсионного возраста (на днях стало известно, кто конкретно голосовал против), КПРФ и профсоюзам удается добиться согласования протестных акций в Петрозаводске. Акция профсоюзов намечена на 5 июля, митинг коммунистов - на 7 июля. Судя по итогам нашего опроса, желающих присоединиться к митингующим будет немало.

"Двойка" за работу

Координатору карельского отделения ЛДПР Евгению Беседному поставили "неуд" за работу. По мнению его соратников, за время работы Беседного утрачено взаимодействие корсовета с местными отделениями ЛДПР в районах республики, провалены избирательные кампании. Якобы Беседный единолично решал многие вопросы, притом что не имел достаточного авторитета, чтобы правильно распорядиться своей властью.

Новым руководителем ЛДПР в Карелии стал Александр Паккуев.

Добавим, что в сентябре в Карелии пройдут очередные выборы. Подготовка к ним уже началась.

Актриса ТМ запела

Актриса "Творческой мастерской" Валерия Ломакина (больше всего зрители знают ее по роли дочки в спектакле "Про мою маму и про меня") перепела старый хит группы Би-2 "Варвара", выпустила на него клип и пообещала целый, пускай и небольшой, альбом кавер-вервий.

Музыкальный дебют Валерии получился ярким и сексуальным. Ждем продолжения!

Сборная России продожает борьбу на ЧМ

Сборная России на этой неделе потерпела свое первое поражение на ЧМ-2018, пропустив от уругвайцев сразу три мяча и не забив в ответ ни одного. Впрочем, на ситуацию в целом это никак не повлияло, поскольку наши футболисты досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. В 1/8 финала хозяева чемпионата встретятся с испанцами - и тут нам уже нужна только победа. Получится ли у команды Станислава Черчесова, узнаем совсем скоро. Матч Испания - Россия состоится 1 июля. Начало - в 17 часов.