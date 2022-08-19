ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КОВИД ВОЗВРАЩАЕТСЯ, ЖАРА ПРИВЕЛА К ПОЖАРООПАСНОСТИ IV КЛАССА И ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ НЕЛИДОВА В ПРОДАЖЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Роспотребнадзор в Карелии рекомендует носить маски работникам магазинов и кафе из-за ковида

Управление Роспотребнадзора по Карелии опубликовало рекомендации по профилактике COVID-19 для организаций, работающих с большим количеством людей.

Из-за сильной жары в Карелии вводится режим ограничения пребывания людей в лесах

В Минприроды Карелии подписали приказ о введении ограничения пребывания граждан в лесах.

Приставы выставили на торги золотые часы экс-главы Карелии Нелидова, осужденного за взятки

Подарочную медаль Заксобрания Санкт-Петербурга и часы стоимостью более миллиона рублей, арестованные у осужденного за взятки бывшего главы Карелии Андрея Нелидова, выставили на торги.

Обещания

В райцентре Карелии собираются пустить трамвай

В Сортавале планируют пустить муниципальный трамвай.

Леонид Белуга планирует построить гостиницу со спа-центром на месте бывшего лагеря в Карелии

Глава Минэкономразвития Карелии Олег Ермолаев рассказал о новом проекте бизнесмена Леонида Белуги за 2,5 млрд рублей.

Глава Минэкономразвития: в 2025 году в Петрозаводске появится аквапарк

Олег Ермолаев рассказал о сроках ввода в эксплуатацию аквапарка в III очереди ТЦ «Лотос-Плаза» и уточнил, что будет с расположенным рядом парком.

Новый металлургический комбинат может появиться в Карелии

Власти Карелии рассчитывают, что в Костомукше будет создано новое направление металлургического производства.

В Карелии благоустроят место съемок романтической комедии «Любовь и голуби»

В Медвежьегорске начались работы по благоустройству территории, где снимался фильм «Любовь и голуби», сообщил глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов.

Актуально

Троллейбусное предприятие Петрозаводска объявило размер зарплаты для открытых вакансий

ПМУП «Городской транспорт», которое занимается троллейбусными перевозками в Петрозаводске, открыло вакансии топ-менеджеров и водителей.

В Петрозаводске появилось еще одно «кольцо»

На Ключевой появился перекресток с круговым движением.

Минздрав Карелии назвал симптомы нового штамма коронавируса

В Карелии за прошедшую неделю зарегистрировано 706 случаев заболеваний ковидом.

В Петрозаводск со всех сторон можно будет въехать по трассам с четырехполосным движением

Федеральные трассы возле столицы Карелии планируется сделать четырехполосными.

В Карелии стобалльники и золотые медалисты получат в августе по 5 тысяч рублей

Всем 293 стобалльникам и золотым медалистам этого года в республике начислена единоразовая стипендия.

Другая тема

В столице Карелии побит температурный рекорд

Впервые за нынешний сезон дневная температура превысила прежний рекорд 2007 года на 2,5°С.

Животные и поп-группа «Город 312» порадуют жителей Карелии на Дне республики

Опубликована программа празднования Дня республики, который отметят 27 августа в Прионежском районе.

Избиратели на выборах главы Карелии будут голосовать в масках

Центризбирком Карелии по рекомендации Роспотребнадзора введет обязательный масочный режим на участках для голосования в дни выборов главы республики.

На памятнике Герою Советского Союза в Петрозаводске исправили грамматическую ошибку

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что на памятнике Герою Советского Союза Анне Лисицыной исправили досадную ошибку.

«Кровоточащий зуб» обнаружен в лесу Карелии

Необычный гриб обнаружил в лесу житель Карелии.



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«ТОПОЛЯ ЗАМУЧИЛИ»

Большинство деревьев в Петрозаводске будет снесено, но что появится вместо них на улицах города?

ПОЧЕМУ «ВЗБЕСИЛИСЬ» ЦЕНЫ НА ТАКСИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

Жители столицы Карелии возмущены тем, как подорожали поездки в «Яндекс.Такси», но УФАС не видит в этом никаких нарушений.

ОТ ЦЫГАНСКОЙ ГОРКИ ДО АЛЛЕИ СОГЛАСИЯ (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Многие жители Петрозаводска, возможно, даже не подозревают, какие необычные названия имеют многие общественные территории города.