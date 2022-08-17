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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КОВИД ВОЗВРАЩАЕТСЯ, ЖАРА ПРИВЕЛА К ПОЖАРООПАСНОСТИ IV КЛАССА И ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ НЕЛИДОВА В ПРОДАЖЕ

Новости. Общество
19:00, 21 Августа 2022

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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