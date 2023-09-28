ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: магнитные бури, отмена приговора Алуповой и апелляции инструкторов лагеря Сямозеро

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Магнитные бури обрушатся на планету нынешней осенью
Ученые предупреждают о возросшей активности Солнца осенью 2023 года.
Прекращено уголовное дело против главврача Медвежьегорской ЦРБ Галины Алуповой
В связи отсутствием состава преступления прекращено уголовное дело о мошенничестве в отношении главврача и депутата Заксобрания Галины Алуповой.
Адвокаты обжаловали приговор инструкторам лагеря Сямозеро в Верховный суд Карелии
Адвокаты Валерия Круподерщикова и Павла Ильина подали апелляционные жалобы на приговор судьи Петрозаводского городского суда Елены Голяевой, отправившей их подзащитных в колонию.
Соболезнования
Глава Карелии сообщил о троих убитых на СВО
Во время специальной военной операции погибли трое жителей республики.
«Вновь горькая весть», — глава Карелии рассказал об еще одном погибшем на СВО
Уроженец Петрозаводска не вернулся со спецоперации.
Известный тренер по плаванию скоропостижно скончался в Петрозаводске
Михаил Устинов работал в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса на Ключевой со дня его основания.
Ушел из жизни старейший фотограф Карелии
Уникальный фотомастер обошёл с фотокамерой все заповедные уголки республики.
Преступления
Завершается расследование дела о групповом изнасиловании двух маленьких девочек в Петрозаводске
По версии следствия, в октябре 1993 года трое дагестанцев изнасиловали в гостинице двух девочек 11 и 13 лет.
Жительница Петрозаводска положила телефон экраном вниз и потеряла полмиллиона рублей
Женщина стала жертвой неизвестных, сообщили в МВД Карелии.
Важно
Потоки нефтепродуктов стекают по Лососинке в Онего в Петрозаводске
В устье реки Лососинка замечены масляные пятна.
Интересно
Стаи бродячих собак бегут из России в Финляндию
В финской Карелии огораживают дворы из-за российских безнадзорных собак.
В Карелии ищут мужчин в хорошей физической форме
Крепкие мужчины нужны для съемок фильма «Лихие».
Новый арт-объект установили на набережной Петрозаводска
Акцию приурочили ко всемирному дню туризма.
И о погоде…
На Карелию неумолимо надвигается похолодание
Синоптики рассказали, когда в республику придет настоящая осень с дождями и северным ветром.
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