ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА В ОЛИМПИЙСКОМ УЧИЛИЩЕ, ДОХОДЫ ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ И ЗАТЯНУВШИЙСЯ РЕМОНТ ПЕТРОЗАВОДСКА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Вспышка коронавируса произошла в училище олимпийского резерва в Кондопоге

В училище Олимпийского резерва в Кондопоге коронавирус подтвержден еще у 21 человека. Всего в Республиканскую инфекционную больницу в понедельник были доставлены 23 человека из олимпийского училища – тренеры, 6 студентов, остальные – участники просмотровых сборов.

В школах Кондопоги отменены торжественные линейки 1 сентября из-за вспышки коронавирусной инфекции в училище олимпийского резерва.

Директор лицея №1 возглавила тройку самых высокооплачиваемых школьных руководителей Петрозаводска

В тройку вошли также директора Ломоносовской гимназии и Университетского лицея.

Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы

Мэрия обнародовала данные о средних заработках руководителей дошкольных образовательных учреждений города.

Разгромившим Петрозаводск подрядчикам отправлены претензии за нарушение условий контракта

Всем без исключения подрядчикам, нарушившим условия контракта, направлены претензии, сообщили в администрации Петрозаводска.

Рабочие не успевают отремонтировать набережную в Петрозаводске в заявленный срок

Около недостроенной стелы в Петрозаводске сняли забор

Подрядчик переделывает неудачно смонтированные лестницы в Петрозаводске

Ответьте на вопрос: Вы довольны масштабным ремонтом в Петрозаводске?

Оковы пали, или Послабление в ограничениях из-за коронавируса

Глава Карелии разрешил возобновить работу кружков и секций при одном условии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал очередное распоряжение о смягчении ограничительных мер, введенных в республике из-за коронавируса, сообщается на сайте карельского правительства.

Парфенчиков изменил время пребывания вахтовиков в Карелии

Парфенчиков: Граждане старше 60 лет смогут посещать магазины в любое удобное для них время

По состоянию на 28 августа в Карелии зарегистрировано 29 смертей от коронавируса. Всего заболели за время пандемии в Карелии 3052 человека, выздоровели – 2259.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1165 пациентов, 72 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Скоро в школу

Глава Карелии назвал правила ношения масок в школах

Артур Парфенчиков 27 августа подписал распоряжение об организации учебного процесса, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Парфенчиков сообщил, в каком случае школьники Карелии перейдут на дистанционное обучение

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе прямой линии рассказал, при каких условиях школьники могут снова перейти на дистанционное обучение.

Парфенчиков: "Максимальное количество уроков мы рекомендуем проводить на свежем воздухе"

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе прямой линии рассказал, как будут учиться школьники с 1 сентября.

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Михаил Третьяков прокомментировал свою отставку.

Оскандалившегося епископа Игнатия из Карелии отправили на Крайний Север

Бывшему главе Костомукшской епархии придется ждать решения церковного суда в Свято-Троицком Трифоновом Печенгском монастыре.

Бывший начальник полиции Петрозаводска уехал служить на Камчатку

Бывший начальник полиции Петрозаводска Николай Красовский занял такой же пост в Петропавловске-Камчатском.