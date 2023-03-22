Квартиру в «Баренц Групп» можно купить с рассрочкой (ВИДЕО)

О том, как это происходит, рассказали в строительной компании «Баренц Групп», которая является лидером на рынке новостроек Петрозаводска.

Специалист отдела продаж строительной компании «Баренц Групп» Кристина рассказала о таком варианте оплаты жилья в новостройках как рассрочка.

«Что это такое? Это возможность оплачивать свою квартиру частями. Мы создаем индивидуальный график платежей до окончания строительства».

За более подробной информацией можно обратиться к специалистам отдела продаж «Баренц Групп» по телефону: 331-331.

Запишитесь на встречу со специалистом отдела продаж компании «Баренц Групп». В офисе компании по адресу: Петрозаводск, пр. Карла Маркса, 1а, вы сможете подобрать подходящий для вас вариант.

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ЖК «Онегин»: Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН». Адрес: город Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1-А. ОГРН: 1151001006232 ИНН: 1001297042.

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