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Предновогодние выплаты получат некоторые категории пенсионеров

Новости. Общество
20:40, 28 Ноября 2020
фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Власти намерены в декабре ввести дополнительные выплаты для пенсионеров, которые относятся к определенным категориям населения.

Разъяснения Пенсионного фонда опубликовала газета "Московский комсомолец".

Официально работавшие до недавнего времени пенсионеры и в силу определенных обстоятельств потерявшие рабочее место получат существенную надбавку к пенсии. Она будет проиндексирована за весь период, который ветеран до увольнения занимался активным трудом.  

Для получения точной информации относительно суммы пенсии после увольнения, необходимо посетить личный кабинет на сайте ПФР. Или набрать номер телефона "горячей линии" Пенсионного фонда.

Кроме того, в декабре будет автоматически проведена дополнительная выплата в размере 7 107 рублей в качестве начисления за трудовой стаж. Эту сумму смогут получить все граждане, у которых официальный трудовой стаж составляет 30 и более лет.

Для пенсионеров, проживающих в сельской местности, начисление составит 25 % от фиксированной пенсии, но не менее 1 420 рублей.

Пенсионеры, содержащие троих иждивенцев, получат помощь в размере 33,3 % от пенсии. Это касается только тех, кто растит не достигших совершеннолетия внуков.

На надбавку к пенсии могут рассчитывать пожилые граждане, чьи дети очно обучаются в одном из российских ВУЗов. Тогда фиксированная часть пенсии 5686,25 руб. будет увеличена на 1895 руб., к ней добавится и районный коэффициент.

Для лиц, у которых пенсия ниже прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте Федерации, будет начислена специальная надбавка. Она распространяется только на одиноко проживающих пенсионеров. Им выдадут специальные карты, позволяющие рассчитываться за продукты в магазинах.

Предполагается, что с декабря квартальные региональные доплаты на спецкарты будут осуществляться для нуждающихся пенсионеров по всех регионах страны.

Дополнительные выплаты в декабре ожидают и тех пенсионеров, которые переехали на постоянное место жительства в другие регионы, где размер региональной выплаты больше индексируемой пенсии.

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