Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

Мирошник сокращает должность главного архитектора Петрозаводска – Фролов в недоумении

Администрация Петрозаводска приняла решение о сокращении должности главного архитектора города.

"Столице на Онего" стало известно, что глава Петрозаводска Ирина Мирошник приняла решение сократить должность главного архитектора города с 19 декабря 2017 года.

Мы поинтересовались у главного архитектора Петрозаводска Евгения Фролова: знает ли он об этом решении и как к нему относится?

- Евгений Борисович, в связи с чем сокращают вашу должность?

- Этот вопрос не ко мне - я сам в недоумении, ответил Евгений Фролов, - я получил уведомление о том, что сокращается с 19 декабря моя должность. Остальные вопросы задавайте главе города.

Карелия признала нехватку денег на повышение зарплат бюджетникам

Республика попросила финансовой помощи у Москвы на исполнение майских указов президента

Карелия стала первым регионом, который публично признал нехватку денег на повышение зарплат бюджетникам по майским указам президента. Республика заявила о проблемах с бюджетом и официально попросила помощи у Москвы.

Об этом сообщает издание «РБК».

Для достижения целевых показателей оплаты труда врачей, учителей, соцработников и работников культуры «потребность средств бюджета Республики Карелия на 2017 год составляет 783 млн руб., из них на оплату труда медицинскому персоналу — 97,4 млн», сообщил карельский Минфин. Дефицит финансирования на повышение зарплат учителей составляет 215 млн руб., говорила в сентябре первый замминистра образования Карелии Татьяна Васильева.



Карелия- единственный регион, у которого на 1 октября 2017 года обнаружилась нехватка собственных средств в размере 97,4 млн руб. на повышение зарплат медработникам по майским указам, следует из письма заместителя министра здравоохранения Натальи Хоровой на имя главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова. Все остальные регионы подтвердили обеспеченность средствами для выполнения президентского указа по медработникам, сообщает «РБК».

«Проблемы несбалансированности бюджета республики Карелия, связанные с выпадающими доходами по налогу на прибыль организаций, входящих в консолидированные группы налогоплательщиков, ограничения по государственному долгу, превышающему 100% собственных доходов, и бюджетному дефициту не позволяют без дополнительной помощи из федерального бюджета обеспечить в полном объеме расходы на реализацию указов президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы»,- сообщил карельский Минфин.

Правительство Карелии обратилось к федеральному правительству и профильным федеральным органам власти за «дополнительной финансовой помощью» для реализации майских указов, сообщает «РБК».

В Петрозаводске под мостом найден голый мужчина

Бойцы Росгвардии Карелии нашли у Неглинки голого мужчину в носках и вызвали врачей.

Вчера в начале седьмого утра наряд вневедомственной охраны был направлен в район Неглинской набережной.

На месте сотрудники Росгвардии нашли гражданина, который сообщил, что заметил лежавшего под мостом у самой воды мужчину, которому, судя по всему, требовалась помощь.

Сотрудники вызвали бригаду скорой помощи. Мужчина не мог объяснить, кто он, и явно не ориентировался в обстановке. Из одежды на нем было бельё и носки. На теле – ссадины и синяки.

Личность мужчины и обстоятельства выясняются.

Когда в Петрозаводске начнут штрафовать за отсутствие знака "Шипы"

В ГИБДД Петрозаводска рассказали, когда начнут штрафовать водителей за отсутствие знака "Шипы".

Напомним, что 4 апреля 2017 года вступили в силу изменения в Правила дорожного движения.

Новые пункты Правил запрещают эксплуатацию транспортных средств без знака "Шипы".

За управление транспортным средством без соответствующего опознавательного знака предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей.

В связи с тем, что изменения вступили в силу весной, когда водители переходили с зимних шин на летнюю резину, то в ГИБДД специально массовых рейдов не проводили и водителей не штрафовали, ограничиваясь лишь предупреждением.

Но в Карелию с 19 октября вновь вернулись заморозки. Приближается День жестянщика, не за горами новая смена резины.

В связи с этим в ГИБДД Петрозаводска напомнили, что теперь предупреждением нарушители не отделаются.

"Как только резину переоденете, так сразу надо вешать знак "Шипы" – иначе вас ждет штраф", - сообщили в Госавтоинспекции города.

Отмечается, что знак "Шипы" - в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква "Ш" черного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы - 1/10 стороны) – должен быть установлен сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины.

"Сана" обжалует постановление премьера Медведева в Верховном суде России

Скандально известная компания "Сана" из Карелии обжалует в Верховном суде России постановление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Напомним, ранее карельское управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении ООО "Сана+", входящей в группу компаний "Сана", строящих жилье в Карелии. Телеканал "Россия" показал сюжет о деятельности компании.

Как сообщает Право.ру, "Сана" просит признать недействующим распоряжение Правительства РФ от 25 июня 2016 года N 1312-р.

В обжалуемом документе председатель кабинета министров России Дмитрий Медведев запретил перевести 3,5 га земель лесного фонда республики Карелия в категорию земель особо охраняемых территорий. На этом участке планировалось построить спортивный оздоровительный комплекс.

Как стало известно "Столице на Онего", речь идет об участке в Прионежском районе Карелии. Судебные тяжбы о переводе участка "Сана" ведет уже несколько лет.

ВИДЕО: Дама в шляпке крушит машины в Петрозаводске

На Кукковке неизвестная женщина по невыясненным причинам повредила несколько припаркованных автомобилей.

ЧП произошло на улице Балтийской в ночь с 10 на 11 октября. Инцидент был зафиксирован камерами наружного наблюдения.

Об этом сообщает паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии» в социальной сети «Вконтакте».

На кадрах заметно, как женщина в шляпе подходит к припаркованному автомобилю и пытается отломать зеркало.

На другом видеоролике, также размещенном в сообществе, эта же неизвестная женщина наносит повреждения сразу нескольким автомобилям, припаркованным во дворе. Дама отламывает зеркала и пытается оторвать автомобильные «дворники» у машин.

За что был осужден в 1978 году глава "Мемориала" в Карелии Юрий Дмитриев

Стало известно, по какой статье отбывал наказание на зоне историк Юрий Дмитриев, обвиняемый сегодня в изготовлении порнографических фото своей приемной дочери.

Как известно, руководитель карельского отделения правозащитного общества "Мемориал", 61-летний Юрий Дмитриев обвиняется в совершении с 2008 по 2015 годы развратных действий в отношении несовершеннолетней приемной дочери и изготовлении детской порнографии, а также в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия – всего четыре состава преступлений.

На днях его арест было продлен до конца января.

В ходе следствия ряд сделанных Дмитриевым фотоснимков – а всего их более ста, эксперты отнесли к детской порнографии. С этим защита Дмитриева не согласна и настояла на повторной экспертизе, которую сейчас проводят эксперты Санкт-Петербурга.

Защищать Дмитриева приезжают даже правозащитники из других стран. Но как, стало известно, биография историка небезупречна. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Журналисту "Вестей Карелии" Светлане Лысенко удалось узнать, по какой уголовной статье отбывал срок в 1978 году историк Дмитриев.

Подробности читайте здесь.

Как живет на зоне бывший замминистра труда Карелии Гивий Карапетов

Корреспондент "Столицы на Онего" побывала в исправительной колонии №9 и увидела, как отбывает наказание бывший замминистра Карелии Гивий Карапетов.

Недавно мне предложили написать о колонии строгого режима №9, что находится в микрорайоне Птицефабрика. Недолго подумав, согласилась.

Что нас разделяет с людьми, отбывающими наказание в колонии? Забор с колючей проволокой?

Мы все живем за забором – разница только в стороне.

Итак, я выехала в ИК-9.

О том, что мы приближаемся к колонии, говорили окрашенные в черно-белую полоску столбики, словно на границе. Вскоре показалась стена с колючей проволокой.

На здании за ней крупными буквами был написан лозунг: Закон суров, но справедлив.

Я зашла в полосатые ворота и оказалась на зоне, за забором.

Здесь отбывают наказание известные в Карелии и за ее пределами Иван Петунов – священник, совершивший смертельное ДТП, и бывший замминистра труда Карелии Гивий Карапетов, осужденный за взятки.

Весной отсюда вышел на свободу экс-функционер карельского отделения "Единой России" Сергей Кучин, по вине которого в ДТП погиб его товарищ.

Летом из колонии освободили экс-главу Прионежского района Светлану Чечиль, которая получила срок за превышение должностных полномочий.

Что увидела я, расскажу тем, кто остался по другую сторону забора.

В статье "Девятка" вы можете узнать, как убеленный сединами Гивий Карапетов, бывший замминистра труда Карелии, осужденный на 7,5 лет колонии строгого режима за взятки, возглавил крестный ход в колонии.

В Карелии два сотрудника МВД стали заслуженными

Глава республики Артур Парфенчиков присвоил двум сотрудникам МВД почетное звание "Заслуженный работник правоохранительных органов республики".

Это следует из текста указа, который подписан 17 октября.

За многолетнюю добросовестную службу, заслуги в укреплении законности и правопорядка, борьбе с преступностью, защите прав и законных интересов граждан звание присвоено заместителю начальнику управления – начальнику отдела №1 Управления уголовного розыска МВД по Карелии Вадиму Вагонену.

Кроме этого, заслуженным работником правоохранительных органов стал начальник отдела приема и обработки оперативной информации Бюро специальных технических мероприятий МВД Карелии Юрию Ковальчину.

Почему дело Алиханова – политический заказ

Убийственные аргументы в ходе прений привела сторона защиты.

В Петрозаводском городском суде завершились прения сторон по делу Девлета Алиханова. Выступавшие в течение двух дней адвокаты в финале прений попросили суд вынести оправдательный приговор. И по статье, касающейся так называемой "приватизации сберкасс", и по статье о якобы незаконном пересечении границы, где уже истекли сроки давности.

Как полагают защитники, это дело нельзя рассматривать вне политического контекста. Как справедливо отметил в прениях известный и уважаемый адвокат Михаил Ямчитский, вся история с привлечением Алиханова к уголовной ответственности – это история того, как сначала нашли человека, а уже потом стали искать под него преступление. И нашли, и довели это «преступление» до суда, хотя в нем нет ни события, ни состава, ни виновного лица.

"Это дело невозможно рассматривать, оторванным от политики, - сказал на суде адвокат. - Оно никогда бы не появилось, если бы у кого-то не возникло желание убрать Алиханова из общественно-политической жизни".

По мнению адвоката, одно из главных доказательство того, что дело Алиханова – результат политического заказа, тот факт, что на оперативном уровне им занималось Управление ФСБ, хотя по составу преступления оно не относится к компетенции этого ведомства.

"Это же не коррупция, не шпионаж какой-то. Дело в принципе не имеет отношения к тому, что несет в себе угрозу безопасности Российской Федерации, - сказал Михаил Ямчитский. – Мы имеем банальную сделку 10-летней давности по приватизации имущества, но все оперативно-розыскные мероприятия при этом осуществляют сотрудники ФСБ. И понятно, что, начиная с 2013 года, их целью было исследовать всю деятельность Алиханова – политическую, общественную, коммерческую, любую… Это не было расследованием в нормальном смысле, когда совершается преступление, и сотрудники начинают выстраивать цепочку в поисках виновного. Тут было все наоборот – сначала указали на человека, а потом стали подыскивать под него преступление".

Второе доказательство – то, что дело Алиханова вел не наш, карельский Следственный комитет, а Главное следственное Управление Следственного комитета РФ – сыщиков по указанию федерального начальства прислали в Петрозаводск из Санкт-Петербурга. Произошло это после того, как карельские следователи несколько раз отказали в возбуждении уголовного дела по «приватизации сберкасс», не усмотрев в сделке, за которую судят сейчас Девлета Алиханова, ничего противозаконного. При этом, дела других карельских депутатов, министров, мэров, - если в их действиях были признаки нарушения закона, - расследовали только местные специалисты.

"На моей памяти Главное следственное Управление вело в Карелии всего два дела, и оба имели резонанс по всей стране, - сказал Михаил Ямчитский. - Это дело о крушении самолета ТУ-154 под Петрозаводском и расследование трагедии в Сямозеро, где погибли 14 детей. Как можно по значимости сопоставить эти дела с обычной имущественной сделкой, к тому же, 10-летней давности? "

Ну, и, конечно, главный аргумент того, что дело политически мотивированно - срок, который Девлет Алиханов провел за решеткой без приговора суда по экономическому делу. Почти три года необоснованного содержания в СИЗО – это астрономическая цифра.

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