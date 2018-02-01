Важные новости, которые вы могли пропустить

Нелидов в последнем слове поблагодарил жену, что не умер в СИЗО

В городском суде Петрозаводска обвиняемый в получении взяток экс-директор музея "Кижи" Андрей Нелидов произнес последнее слово перед приговором.

"Всё мои принципы обернулись для меня в буквальном смысле трагедией... Это крушение идеалов. Как говорят у нас в тюрьме, снимите розовые очки... Но я все равно не потерял надежду", - сказал Нелидов.

Он привёл аналогию, сравнив свою работу и работу Романова с Нестором, зодчим, построившим 300 лет назад Преображенскую церковь без единого гвоздя.

"А мы с Романовым построили прихожую к этой церкви без единого бюджетного рубля", - добавил Нелидов.

В конце речи он поблагодарил жену Арину. Он заявил, что он без её поддержки не выжил бы в заключении и умер бы в первый год. Нелидов назвал её настоящей женщиной и закончил свое последнее слово.

Жена расплакалась.

Как утверждает гособвинение, Нелидов при посредничестве Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взяток порядка 4,6 млн рублей. За это он предоставлял бизнес-леди Татьяне Астратенок возможность торговать на острове Кижи.

Адвокаты Нелидова Дмитрий Ильин и Алексей Соловьев заявили в прениях, что доводы государственного обвинения "противоречивы и непоследовательны" и попросили оправдать Нелидова по ч.6 ст.290 УК РФ в связи с отсутствием состава преступления. Защитник Ивана Романова Александр Яковлев в прениях также попросил оправдательного приговора.

Гособвинение требует назначить Нелидову 9 лет лишения свободы в колонии строго режима и штраф в 55 млн рублей, а его советнику Романову - 8 лет колонии и штраф в 27,5 млн рублей. С учетом того, что Романов осужден на 20 лет за педофилию, она попросила с учетом сложения наказаний проговорить экс-советника Нелидова к 23 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы.

Адвокаты рассказали, почему Нелидов и Романов являются невиновными

В Петрозаводском городском суде 30 января завершились прения по уголовному делу в отношении Андрея Нелидова и Ивана Романова.

Как утверждает гособвинение, Нелидов при посредничестве Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взяток порядка 4,6 млн рублей. За это он предоставлял бизнес-леди Татьяне Астратенок возможность торговать на острове Кижи.

Адвокаты Нелидова Дмитрий Ильин и Алексей Соловьев заявили в прениях, что доводы государственного обвинения "противоречивы и непоследовательны". В частности, Нелидов летом 2015 года деньги получал лично или через водителя. Романов к тому моменту был под стражей (задержан 30 апреля 2015 года) и не мог выступать посредником.

"Само содержание предъявленного обвинения свидетельствует о том, что Астратенок не поручала Романову выступить в качестве посредника в переговорах или каких-либо других обсуждениях с Нелидовым вопросов о передаче взятки, - утверждает Соловьев. - По логике обвинения Романов, вложив личные денежные средства, представляя интересы арендатора, который сам не обладает ни трудовым коллективом, ни продукцией для самостоятельной торговли сувенирами, заключает договор субаренды с Астратенок, занимающейся реализацией сувенирной продукции, на одном условии – с ней будет заключен договор субаренды двух помещений, и она будет платить арендную плату в сумме 2,5 млн рублей; а кроме того взятку в размере 5,5 млн рублей директору музея за то, что ей выдадут пропуск для нахождения во входной зоне с 20.00 до 06.00, и директор не примет мер к тому, чтобы в этом сезоне собственник зданий не запретил арендатору сдавать эти здания в субаренду. При этом Астратенок выступает в роли взяткодателя, а Романов действует как посредник в её интересах. Считаю, что более казуистической истории придумать невозможно".

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ФОТО и ВИДЕО: Лобовое столкновение кроссоверов произошло в центре Петрозаводска

От удара автомобили раскидало по дороге.

ДТП с участием двух кроссоверов произошло 31 января в 23.41 на пересечении улиц Гоголя и Красноармейская, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Транспортные средства двигались по улице Гоголя в противоположных направлениях. Один из участников ДТП совершал левый поворот на улицу Красноармейская, второй автомобиль двигался в прямом направлении.

В результате встречного столкновения один из автомобилей развернуло на 180 градусов и отбросило в сторону, второй автомобиль выехал на угол перекрёстка и врезался в леерное ограждение.

Транспортные средства получили механические повреждения.

К счастью, обошлось без жертв.

Начальник ГИБДД Карелии "приложил руку" к исчезновению "Стопхама" в Петрозаводске

На пресс-конференции руководитель ГИБДД Карелии Андрей Червочкин высказал свою точку зрения по поводу исчезновения в Петрозаводске движения "Стопхам".

В минувшую среду 31 января руководитель ГИБДД Карелии Андрей Червочкин провел пресс-конференцию, на которой рассказал, как относится к исчезновению в Петрозаводске скандально известного движения "Стопхам".

"Мы приложили к этому руку, - неожиданно заявил Андрей Червочкин, - я не буду возвращаться к "Стопхаму", для меня это запретная тема. Мы очень много об этом говорили, были и встречи и прокуратура, мы объясняли, почему мы считаем это движение не совсем корректным. Возвращаться к этой теме, думаю, нет смысла".

Напомним, что еще 2014 году Андрей Червочкин назвал активистов движения "Стопхам" провокаторами и сказал, что относится к ним отрицательно, так как они провоцируют водителей и не задумываются, к чему это может привести.

Начальник ГИБДД Карелии поддерживает водителей, использующих антирадары

На пресс-конференции руководитель ГИБДД Карелии Андрей Червочкин сказал, что расценивает антирадар как одну из профилактических мер.

В минувшую среду 31 января в ГИБДД Карелии состоялась пресс-конференция, в ходе которой руководитель республиканской Госавтоинспекции Андрей Червочкин ответил на вопросы журналистов.

Корреспонденты поинтересовались у начальника карельской ГИБДД, как он относится к наличию антирадаров в автомобилях.

"Я считаю, что антирадар – это профилактическое средство, - ответил Андрей Червочкин, - он работает на профилактику и пресечение нарушений, которые водитель может совершить. Не зря же в России используют камеры-«кукушки», которые ничего не фиксируют, а лишь дают сигнал на антирадар водителя, предупреждая об опасном участке дороги, напоминая, что здесь надо быть осторожным, тем самым повышая внимательность водителя".

Также Андрей Червочкин пояснил, что физическое состояние водителя за рулем может быть разных стадий: он может быть уставшим, невнимательным - пропустить знак, а звуковой сигнал антирадара предупредит водителя об опасном участке и о необходимости снизить скорость.

Дмитриева наградили орденом "За мужество"

Главу отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева, которого в Карелии судят за создание порно, наградили орденом "За мужество" премия имени А.Д. Сахарова.

Награждение состоялось в Москве 31 января. За орденом, так как Дмитриев находится под подпиской о невыезде, приехала дочь правозащитника Екатерина, сообщается в группе "Дело Дмитриева".

Премия имени Андрея Сахарова "За журналистику как поступок" присуждается российским журналистам за материалы, которые становятся продолжением жизненной позиции авторов, последовательно воплощаемой в работе на высоком профессиональном уровне, и отстаивают те ценности, которые отстаивал А. Д. Сахаров.

Премия имени Андрея Сахарова "За журналистику как поступок" учреждена в 2001 году правозащитником и предпринимателем Петром Винсом. Долгое время жюри конкурса возглавлял президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, в этом году его сменил руководитель Фонда защиты прав человека Гарри Каспаров. В разное время лауреатами премии "За журналистику как поступок" становились Анна Политковская, Отто Лацис, Андрей Пионтковский, Борис Вишневский, Зоя Светова, Михаил Ходорковский, Татьяна Локшина и другие.

Россияне стали активнее уезжать в Финляндию

В 2017 году россияне активно устремились в Финляндию в надежде получить статус беженца.

Однако в прошлом году Миграционная служба одобрила ВНЖ на основании политической защиты лишь 6% заявителей.

Как сообщает Миграционная служба Финляндии, в 2017 году граждане России подали 411 прошений о предоставлении убежища.

Сколько прошений рассмотрели и одобрили, а также подробнее о теме, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

В Карелии вырастут тарифы на электричество для населения

Это не связано с планируемым снижением тарифов для малого и среднего бизнеса.

Тарифы на электроэнергию для населения Карелии вырастут с 1 июля 2018 года на 3,7%, но это не связано с планируемым снижением тарифов для малого и среднего бизнеса, - сообщил руководитель Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Глеб Суржко на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

Он подтвердил снижение в апреле 2018 года тарифов на электроэнергию для малого бизнеса, но заверил, что это будет сделано не в ущерб населению.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

ВИДЕО: Компания "КСМ" ввела в эксплуатацию первые дома ЖК "Уютный"

Компания "КСМ" ввела в эксплуатацию два дома жилого комплекса "Уютный" в микрорайоне Древлянка-7.

В 2017 году застройщиками Карелии введено в эксплуатацию порядка 150 тысяч кв.м. жилья, 30% из них ввела компания "КСМ". На протяжении многих лет крупнейшая строительная компания республики, отмечающая в этом году свой 55-летний юбилей, является одним из лидеров на рынке жилищного строительства. В октябре 2017 года были введены в эксплуатацию первые три дома жилого комплекса "Гармония", а в декабре – два дома жилого комплекса "Уютный". Оба жилых комплекса расположены в микрорайоне Древлянка №7, буквально через дорогу – по две стороны Финского проезда.

В последние годы все дома компания "КСМ" строит из железобетонных панелей собственного завода "Стройиндустрия КСМ", выполненных по финской технологии. Жилой комплекс "Уютный" - не исключение. Объединённые общей дизайнерской концепцией, дома отличаются друг от друга разноцветными стеклянными вставками в оформлении балконов. Те же цвета использованы и в оформлении просторных холлов каждого дома, что выглядит очень эффектно и стильно.

В каждом доме 40 квартир площадью от 42 до 74 квадратных метров: 20 однокомнатных, 15 двухкомнатных и 5 трёхкомнатных. Планировки продуманы с учетом требований современной жизни – удобные и многофункциональные. Покупателям предоставлена уникальная возможность изменения планировки на этапе строительства и, соответственно, документальное оформление перепланировки.

Во всех квартирах установлены экологичные деревянные окна производства завода "Эко-Окна", также входящего в группу компаний "КСМ". В ряде квартир их высота достигает 1,8 м, не в пример стандартным полутораметровым, что обеспечивает максимум естественного освещения. Высота потолка в квартирах также выше стандартной – 2,7 м. В дома проведён природный газ, который обеспечивает отопление и нагрев воды, поэтому жители "Уютного" смогут забыть о сезонных отключениях тепла и горячей воды. Традиционно для строительной компании "КСМ", что квартиры передаются дольщикам с подготовкой под чистовую отделку, но при желании клиента в квартире может быть выполнена отделка "под ключ".

Основные работы по благоустройству территории нового жилого комплекса выполнены. На весенне-летний период отложены лишь работы по озеленению территории – посадка зелёной газонной травы, кустарников, а также хвойных и лиственных деревьев.

В настоящий момент масштабная застройка микрорайона Древлянка №7 продолжается, строительная компания "КСМ" ведёт строительство следующих домов жилых комплексов "Уютный" и "Гармония".

По вопросам приобретения жилья обращайтесь в отдел продаж по адресу: г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 9, тел: (8142) 332-700, сайт: kcm-kvartira.ru.

Стало известно, сколько льготников в Карелии будут получать увеличенную доплату

Повышение размера ежемесячной денежной выплаты коснулось 75 тысяч жителей республики Карелия.

С 1 февраля на 2,5% увеличены размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам. Это повышение коснулось более 75 тысяч получателей данных выплат в Республике Карелия, сообщает правительство Карелии.

Сколько будут получать ветераны ВОВ, инвалиды, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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