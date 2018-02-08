Что случилось в Петрозаводске и Карелии 8 февраля

Мирошник вынесла на голосование вопрос о земле под "Биг-Беном" и "Невским пассажем"

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник предложила решить судьбу территорий, которые сейчас занимают "Биг Бен" и "Невский пассаж" на общем голосовании жителей столицы Карелии.

Ирина Мирошник подала заявки с предложениями благоустроить две городские территории: участок проспекта Александра Невского с пристройкой "Невский пассаж" и площадь Гагарина с установленным на ней "Биг Беном" в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

В соответствии с конкурсной процедурой по этим заявкам будут подготовлены дизайн-проекты, после чего наряду со всеми остальными они будут вынесены на общенародное голосование, сообщает сайт мэрии Петрозаводска.

"По площади Гагарина есть неисполненное решение суда в отношении незаконного сооружения – "Биг Бена". По ситуации на проспекте Александра Невского, жильцы много лет добиваются того, чтобы строение их дома было восстановлено в своих границах. И мы понимаем, что когда эти два решения суда будут исполнены (а они должны быть исполнены), эти территории необходимо будет приводить в порядок. Мы не можем допустить ситуации, когда решения суда будут исполнены, а на месте снесенных и демонтированных объектов не будет благоустройства",- сообщила Мирошник.

В частности, прежде чем произвести снос "Биг Бена", следует определиться с планом по восстановлению этой площадки, считает мэр города.

"Да, мы можем найти меценатов, чтобы ликвидировать это сооружение. Но что останется на этом месте? Котлован от башни? Вот почему я рассчитываю на широкое обсуждение моих заявок, на общественную дискуссию о дальнейшем развитии этих территорий",- пояснила Ирина Мирошник.

Объект "Биг Бен" и коммерческая пристройка "Невский пассаж" давно подлежат сносу по решениям суда. Однако сроки демонтажа этих объектов регулярно переносятся.

Ремонт дорог в Карелии оказался под угрозой срыва из-за неподписанных документов

Власти Карелии до сих пор не заключили соглашения на передачу районам средств на ремонт муниципальных дорог.

"На сегодняшний момент не заключено соглашение по передаче средств на ремонт муниципальных дорог",- заявила депутат Ольга Шмаеник на заседании комитета по государственному устройству и местному самоуправлению в парламенте Карелии.

Шмаеник пояснила, что бюджет Карелии подразумевает определенные виды финансирования, которые поступают органам местного самоуправления только после оформления соглашений.

Изначально предполагалось, что срок заключения соглашений на ремонт дорожной сети в районах – 1 февраля. Однако в указанный период бумаг подписано не было, что делает невозможным запуск ремонтных работ на дорогах муниципалитетов, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

ВИДЕО: Сразу пять автомобилей столкнулись на Древлянке около остановки

В Петрозаводске на Лесном проспекте пять автомобилей попали в ДТП, объезжая общественный транспорт около остановки.

ДТП произошло в четверг в 08.43 на Лесном проспекте около остановки общественного транспорта у Детской республиканской больницы.

Аварию зафиксировали камеры компании "Ситилинк".

У Карелии появился новый министр транспорта и дорожного хозяйства

Министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии назначен Алексей Кайдалов.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства премьер-министр Карелии Александр Чепик.

С декабря прошлого года Кайдалов работал советником главы республики, а ранее занимал пост вице-губернатора Ненецкого автономного округа.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Борец с "Невским пассажем" прокомментировал предложение Мирошник благоустроить участок после сноса пристройки

Активный борец с "Невским пассажем" Михаил Гошкиев прокомментировал в социальных сетях предложение главы Петрозаводска Ирины Мирошник о благоустройстве участка после сноса скандальной коммерческой пристройки за счет бюджетных средств.

Ранее стало известно, что градоначальница подала заявки с предложениями благоустроить в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" участки в районе площади Гагарина и проспекта А.Невского. На обоих территориях сейчас расположены объекты, которые по решению суда должны быть снесены.

"По площади Гагарина есть неисполненное решение суда в отношении незаконного сооружения – "Биг Бена". По ситуации на проспекте Александра Невского, жильцы много лет добиваются того, чтобы строение их дома было восстановлено в своих границах. И мы понимаем, что когда эти два решения суда будут исполнены (а они должны быть исполнены), эти территории необходимо будет приводить в порядок. Мы не можем допустить ситуации, когда решения суда будут исполнены, а на месте снесенных и демонтированных объектов не будет благоустройства", - отметила Ирина Мирошник.

Предложение о благоустройстве участка на пр.А.Невского вызвало недоумение у борца с пристройкой Михаила Гошкиева.

"Территорию, вокруг пристройки с подвалом "Невского пассажа", в соответствии с решением суда должны благоустроить братья Цмугуновы те е привести в то состояние которое было до начала строительства. Кроме этого Цмугуновы спилили несколько деревьев, но этого почему-то никто "не видел" и наказания никто не понес. Ирина Юрьевна, неужели Вы тоже стали помогать Цмугуновым и тратить бюджетные деньги , на то, что должны, по судебному акту делать Цмугуновы.", - написал Михаил Гошкиев на своей странице в "ВКонтакте" (авторские орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

"Ирина Юрьевна,прокуратура РК направила в Ваш адрес наше обращение, по вопросу законности торговли в пристройке, а Ваши подчиненные, даже не прочитав обращение, дали формально-бюрократическую отписку. А ведь незаконное строительство пристройки с подвалом велось с разрешения недобросовестных чиновников администрации округа", - отметил также он.

Гошкиев предложил Мирошник вернуться к рассмотрению обращения жильцов и "провести надлежащую проверку" по изложенным в обращении фактам.

Решение о демонтаже "Невского пассажа" вступило в силу еще в апреле 2014 года. Сегодня пристройка продолжает работать как ни в чем не бывало. Протестуя против неисполнения решения суда, жильцы дома трижды устраивали голодовку и несколько раз пытались разобрать крышу "Невского пассажа" собственными силами. Кроме того, в 2015 году жильцы дома Владимир Дмецов и Николай Бакинов вернули в правительство медали в честь 70-летия Победы.

ФОТО: В Петрозаводске ищут ребенка, который не вернулся из школы

В Петрозаводске полиция разыскивает 14-летнего Арсена Т., который не вернулся домой.

Как сообщили в региональном МВД, Арсен днем 7 февраля ушел из школы в районе Ключевой, а домой так и не вернулся.



фото: МВД по Карелии

"Может находиться в районе Октябрьского проспекта", - отмечают правоохранители.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефону: 8 (981) 405-41-44, 8 (911) 423-33-83 или (814-2) 739-240.

Карелия использует деньги Резервного фонда для начисления "северных" бюджетникам

Власти Карелии готовы выполнить решение Конституционного суда РФ и изменить систему начисления "северных" надбавок при выплате январской и февральской зарплаты бюджетникам за счет резервов.

Об этом рассказала на заседании правительства Карелии министр финансов республики Елена Антошина.

В конце прошлого года Конституционный суд РФ признал незаконной прежнюю схему начисления зарплаты тем работникам, у которых она приравнена к МРОТ. До сих пор в эту сумму входили "северные" надбавки. Суд постановил, что "северные" должны прибавляться к сумме МРОТ, то есть зарплата таких работников должна увеличиться на сумму, равную "северным" надбавкам.

По словам Антошиной, власти Карелии выделили деньги для выполнения не только постановления Конституционного суда, но и ряда других решений, связанных с индексацией зарплат бюджетникам, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

Чиновники в Карелии "улыбаются", когда им говорят экономить на себе

Санкции Минфина Карелии к муниципальным образованиям, превышающим нормативы на содержание чиновников, не дают результата – местные власти отказываются экономить.

Об этом говорили участники сегодняшнего заседания правительства, где обсуждались мероприятия по исполнению бюджета республики и местных бюджетов на 2018 год.

За превышение нормативных расходов на содержание органов власти Минфин Карелии сокращает дотации муниципалитетам на следующий года на 5%, но это не всегда помогает.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Городской суд Петрозаводска ищет заместителя председателя

Квалификационная коллегия судей республики Карелия объявила об открытии вакантной должности заместителя председателя Петрозаводского городского суда.

Соответствующая информация содержится на сайте суда.

Заявления и документы от соискателей принимаются работниками Управления судебного департамента в республике Карелия, которое находится на шестом этаже здания на Красной, 33.

До какого числа принимают документы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ФОТО: На западе Карелии отечественный автомобиль "запрыгнул" на иномарку

Жители Лахденпохьи сфотографировали аварию на одной из городских улиц.

На снимках, опубликованных в группе ВКонтакте, видно, как на одном из поворотов "Нива" левыми колесами буквально запрыгнула на капот японского автомобиля. Авария произошла 7 февраля в светлое время суток, в районе 17 часов.

"Очень коварный поворот. Аварии здесь происходят регулярно!", "Давно пора применить дополнительные способы регулирования проезда этого перекрестка!", "На этом перекрестке уже давно напрашивается светофор и проблемам с фурами идущих с фанерного комбината за одно решилась бы!" - отреагировали подписчики группы.

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