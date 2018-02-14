Чем запомнился этот день

Карелия по уровню жизни заняла 70 место среди 85 российских регионов

Эксперты РИА Рейтинг проанализировали уровень жизни в российских регионах.

"Эксперты проанализировали 72 показателя, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры", - сообщается в исследовании.

Позиции субъектов РФ в итоговом рейтинге определялись на основании общего рейтингового балла, который рассчитывался путем суммирования по всем анализируемым группам. При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ РФ, другие открытые источники.

Карелия, по данным исследования, заняла 70-е место в рейтинге, набрав 35,95 балла.

Первые позиции по качеству жизни населения среди регионов России по итогам 2017 года занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, замыкают рейтинг Ингушетия и Тыва.

Житель Карелии несколько лет истязал и насиловал собственных дочерей

В Карелии мужчина обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщает региональный СКР.

По версии следствия, с 2014 года по 2017 год 48-летний житель Карелии причинял двум своим малолетним дочерям физические и психические страдания, лишал сна, отдыха и покоя, совершая в отношении них насильственные действия сексуального характера и их истязание.

"Содержал детей в антисанитарных условиях, не обеспечивал их необходимыми продуктами питания и одеждой, заставлял под угрозой наказания выполнять различные физические работы, унижал их честь и достоинство", - отмечается в сообщении.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

В Карелии два депутата досрочно лишились мандатов

Как выяснилось, оба не предоставили сведения о доходах и имуществе, тем самым, нарушили закон о противодействии коррупции.

Прокуратура Пряжинского района выявила нарушения требований законодательства о противодействии коррупции депутатами Матросского сельского поселения, сообщили в прокуратуре республики.

Как было установлено, два депутата совета поселения, несмотря на неоднократные предложения предоставить сведения о доходах и имуществе, по итогам 2016 года эту обязанность не исполнили. Более того, как показала проверка, один из депутатов на протяжении 2017 года участие в работе совета поселения фактически не принимал.

На основании этого прокуратура района внесла председателю совета Матросского поселения представление об устранении нарушений закона.

Представление прокурора было рассмотрено и удовлетворено, решением совета поселения полномочия обоих депутатов досрочно прекращены.

Опубликованы новые схемы движения автобусов в Петрозаводске

В Петрозаводске изменились схемы движения десяти автобусных маршрутов, мэрия опубликовала схемы новых маршрутов.

Как сообщалось ранее, с понедельника в Петрозаводске изменилась схема организации автобусного сообщения. По-новому ходят автобусы №№ 3, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29.

Все маршруты следования городских автобусов с указанием полного перечня остановок размещены на официальном сайте администрации Петрозаводска в разделе "Транспорт".

В Карелии выявлен картельный сговор более чем на 70 млн рублей

УФАС по Карелии выявило признаки картельного сговора в действиях ряда коммерческих организаций Петрозаводска, поставлявших детское питание в учреждения здравоохранения.

Шесть петрозаводских компаний участвовали в 51 электронном аукционе для заключения государственных контрактов. По сведениям УФАС, в числе этих компаний ООО "Мегаторг плюс", ИП Андреев С.В., ООО "Все для Ваших детей", ООО "Онежснаб", ООО "Детские программы", ООО "Петроторг", сообщают "Вести Карелии.

Подробнее читайте в материале издания.

Составлен рейтинг автомобилей, которые меньше всего теряют в цене после эксплуатации

Эксперты компаний "Автостат Инфо" и "Правильная цена" провели исследование остаточной стоимости легковых автомобилей на российском рынке в 2017 году и выявили модели, которые меньше других теряют в цене за 3 года с момента выпуска.

Результаты исследования содержатся в совместном пресс-релизе компаний.

Среди всех моделей, попавших в рейтинг, остаточная стоимость выросла за 3 года у пикапа Toyota Hilux - 103,2% от своей первоначальной цены. Также выросла остаточная стоимость на Toyota Highlander и составила 100,9%, у Toyota Hilux она составила 103,2%, у Porsche Macan – 100,1%. Таким образом, эти модели после использования в течение 3 лет можно продать дороже цены покупки в 2014 году.

Модели признаны самыми ликвидными, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Решилась судьба ребенка убитой в общежитии петрозаводчанки

Органы опеки в Петрозаводске определили местожительства маленькой девочки, у которой убили маму.

Ранее сообщалось, что 12 февраля в 22.00 в общежитии на ул.Кемской произошло убийство.

Как рассказали очевидцы, 25-летняя Илона пришла в общежитие в гости к сестре, где через некоторое время появился ее бывший сожитель Виктор.

Илона с Виктором вышли в коридор для разговора, и там он ударил ее ножом и убежал. Удар оказался смертельным. Девушка скончалась до приезда скорой помощи.

По информации Следкома, подозреваемый в убийстве задержан.

Позднее стало известно, что у Илоны остались двое маленьких детей. По имеющейся у "Столицы на Онего" информации, сын-дошкольник живет с родным отцом. Дочь родилась в период сожительства с Виктором.

На данный момент, так как родной отец девочки задержан по подозрению в убийстве, а мамы больше нет, судьбу ребенка определят органы опеки.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Карелии Геннадия Сараева, по согласованию с органами опеки было принято решение оставить девочку в семье, передав на воспитание старшей сестре убитой.



Фото со страницы в соцсети задержанного

Путин отказался от участия в дебатах на федеральных телеканалах

Избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина отказался от бесплатного эфира для агитации на федеральных каналах.

Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова во вторник на жеребьевке по распределению эфирного времени.

"Штаб Владимира Путина ранее заявлял об отказе от бесплатного эфира, выделяемого для агитационных мероприятий на федеральных каналах. Соответствующее заявление поступило в ЦИК от уполномоченного представителя кандидата", - цитирует Памфилову агентство Интерфакс.

Таким образом, штаб отказался от бесплатного времени на теле- и радиоканалах для проведения дебатов. Всего в жеребьевке участвуют телеканалы Первый, Россия 1, Россия 24, ТВ Центр, ОТР и три радиоканала. В регионах будет разыграно бесплатное время на 338 телеканалах и 280 радиостанциях.

"Всего каждому гарантируется по одному часу бесплатного времени на каждом телеканале и радио. Закон дополнительно предоставляет партиям, выдвинувшим кандидатов, еще по одному часу. Таким образом, кандидат-самовыдвижеец получает в два раза меньше времени, чем кандидат от партии", - рассказала Памфилова.

В свою очередь секретарь ЦИК Майя Гришина пояснила, что штаб Путина отказался от времени, выделяемого для дебатов только на общероссийском телевидении.

"От дебатов на региональном телевидении отказа не поступало, так же как и от эфирного времени для размещения агитационных материалов", - сказала она.

Согласно действующему законодательству, на дебатах в региональном теле- и радиоэфире кандидата могут представлять доверенные лица.

Ранее доверенные лица Путина заявили о готовности выступить в дебатах от лица кандидата в президенты, если сам он откажется от участия в них. Тогда пресс-секретарь штаба Путина Андрей Кондрашов на вопрос, кто будет участвовать в дебатах, сказал, что "стратегию и тактику избирательной кампании определяет сам кандидат".

Этап официальной агитации в СМИ начинается 17 февраля. Выборы президента РФ назначены на 18 марта.

Напомним, всего на президентские выборы зарегистрированы восемь кандидатов: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак (Гражданская инициатива), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Борис Титов (Партия Роста) и Григорий Явлинский (Яблоко).

ФОТО: В мэрии Петрозаводска оценили "Тихое счастье" лицея №1

Жюри определило призеров конкурса "Зимние сказки Гипербореи", сообщили в администрации Петрозаводска.

Члены судейской коллегии выбрали самые сильные и самые интересные работы.

Всего в нынешнем конкурсе приняло участие 56 образовательных и дошкольных учреждений Петрозаводска, которые представили около 150 снежных фигур. Наиболее популярными персонажами в этом году стали обитатели морских глубин – осьминоги самых разных форм и размеров, а также различные вариации на тему "Собака – друг человека" и "Символ года 2018".

По итогам работы жюри было решено присудить первое место в категории "Дошкольные учреждения" сразу двум командам. В категории "Общеобразовательные учреждения" принято решение не присуждать 3 место. В результате победителями конкурса "Зимние сказки Гипебореи" были признаны следующие снежные фигуры и их создатели:

В категории "Дошкольные учреждения":

1 место – МОУ "Лицей №1" (дошкольный уровень) - работа "Тихое счастье"

1 место – МОУ "Лицей №1" (дошкольный уровень) – работа "На дне морском"

2 место – МДОУ "Детский сад №100 "Сосенка", – работа "Кубики"

3 место – МДОУ "Детский сад №120", – работа "Снежная королева".

В категории "Общеобразовательные учреждения":

1 место – МОУ "Средняя общеобразовательная школа №12", – работа "Волчонок Забивака – символ Чемпиона мира по футболу-2018"

2 место – МОУ "Средняя общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов", команда 1В класса – работа "Вяйнямейнен"

Специальный приз Петрозаводского городского Совета – МОУ "Средняя школа №14", команда "Гиперборейцы" – работа "Листая страницы".

Помимо победителей конкурса за поддержку российских олимпийцев жюри решило поощрить команду детского сада №114 "Лесовичок".

Мэрия поздравляет всех победителей и призеров конкурса! Церемония награждения состоится 17 февраля в 13.15 на центральной площадке фестиваля "Гиперборея" в створе пр. Ленина.

Рабочая группа проверит эффективность и целевую трату денег на детсад в Петрозаводске

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился создать рабочую группу по вопросу эффективного и целевого расходования бюджетных средств на реконструкцию здания на Ленинградской, 6б под детский сад.

Рабочую группу возглавила Оксана Чебунина –заместитель премьер-министра правительства.

В нее, согласно документу, также вошли: министр финансов республики Елена Антошина, несколько сотрудников Минфина, начальник отдела Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Л. Старикова , первый заместитель начальника Управления капитального строительства Республики Карелия Александр Терез.

Напомним, детский сад рассчитан на 210 малышей.

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