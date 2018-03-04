Что случилось в Петрозаводске и Карелии 4 марта

Жители Кукковки третий день сидят без воды

Аварию на водопроводных сетях устраняют не спеша, сообщают оставшиеся без воды жильцы домов по улице Ровио.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жильцы домов №34, 36 и 19 по улице Ровио, которые сообщили, что у них отключили воду вечером в пятницу 1 марта и до сих пор водоснабжение не восстановлено.

"Аварийные службы перекопали половину тротуара по ул. Ровио д. 34, делают это весьма не спеша. Воды нет. Если проблема касается достаточного малого количества горожан, то это не значит, что можно устранять аварию не спеша", - возмущаются жильцы.



В то же время в мэрии Петрозаводска сообщили, что к отключенным домам организован подвоз воды, который будет продолжен до момента ликвидации повреждения.

Ситуация находится под постоянным контролем специалистов администрации города.

Вода вернулась в дома жителей Кукковки

Специалисты "Водоканала" подключили к водоснабжению дома в районе улицы Ровио, сообщили в администрации Петрозаводска.

Устранены последствия повреждения магистрального трубопровода, из-за которого три многоквартирных дома были временно лишены водоснабжения.

Работники АО "ПКС – Водоканал" обнаружили и устранили повреждение трубопровода, все дома подключены к водоснабжению по нормальной схеме.

Напомним, ранее в результате повреждения на инженерных сетях от снабжения водой были временно отключены дома №19, 34 и 38 по улице Ровио, люди оставалис без воды в течение трех дней.

Все это время ситуация находилась под постоянным контролем специалистов администрации города, к домам был организован подвоз воды. Также была предусмотрена схема подачи воды в дома по резервной схеме – на тот случай, если бы ремонтные работы на основном трубопроводе не удалось завершить сегодня.

ВИДЕО: Гонщик на "жигулях" протаранил иномарку в центре Петрозаводска

При столкновении иномарки и «жигулей» пострадал молодой петрозаводчанин, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня ночью, 4 марта в 0 часов 1 минуту, в Петрозаводске на проспекте Ленина в районе дома №5 произошло столкновение двух автомобилей.

По предварительным данным, 22-летняя девушка на Mitsubishi выполняла левый поворот на на улицу Куйбышева, в этот момент на регулируемый перекресток вылетел автомобиль "ВАЗ-2115" и протаранил иномарку.

В результате происшествия пострадал 23-летний пассажир ВАЗа. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

Тело жителя Карелии обнаружили в автомобиле в центре Санкт-Петербурга

Страшная находка была сделана в Адмиралтейском районе Петербурга: внутри "подснежника" нашли мертвого человека.

Информация о трупе внутри машины поступила в полицию около семи часов вечера 3 марта. Как стало известно "Водителю", тело нашли внутри Ford, припаркованного у дома 90 по набережной реки Фонтанки.

Погибшим оказался 32-летний житель Карелии. По всей видимости, иного места жительства в Петербурге мужчина не имел. Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.

Что касается автомобиля Ford , то без движения он простоял около 6 месяцев.

Ранее иномарка принадлежала 33-летнему жителю города на Неве, однако сейчас числится архивной.

Люди на Кукковке остались без воды

Произошла авария на сетях водоснабжения в районе улицы Ровио, сообщили в администрации Петрозаводска.

Аварийные бригады АО "ПКС – Водоканал" заняты ликвидацией повреждения на сетях водоснабжения в районе улицы Ровио.

Работники АО "ПКС – Водоканал" продолжают работы по поиску и ликвидации повреждения на инженерных сетях, в результате которого от водоснабжения отключены дома №19, 34 и 38 по улице Ровио.

К отключенным домам организован подвоз воды, который будет продолжен до момента ликвидации повреждения.

Ситуация находится под постоянным контролем специалистов Администрации города. О потребности в подвозе воды помимо графика можно обращаться в диспетчерскую.

Водоканала по тел. 76-81-13

Куда вывозят грязный снег из Петрозаводска

В распоряжении "Столицы на Онего" оказались фото и видео, где запечатлено, где подрядчик складирует собранный на Гоголевском мосту снег.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился местный житель, который рассказал, что снег, собранный в районе Гоголевского моста в Петрозаводске, складируется не на специальном полигоне, а за 4 км по направлению к озеру Лососинное, в районе остановочного комплекса и гаражного кооператива.

По словам нашего читателя, в ночь на 1 марта он лично видел, как самосвалы (номера он записал) везли в сторону Лососинного грязный снег, собранный в районе моста, и выгружали его вдоль дороги у остановочного комплекса.

Увидев это безобразие, продолжает мужчина, он тут же позвонил в полицию, полагая, что стражи порядка незамедлительно выедут на место и пресекут предполагаемое нарушение. Но этого не произошло.

Как события развивались дальше, читайте здесь.

Бориса Гребенщикова госпитализировали

Лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге.

Об этом в воскресенье, 4 марта, сообщает lenta.ru со ссылкой на "Комсомольскую правду".

По данным газеты, рок-музыкант был доставлен в одну из петербургских больниц из-за проблем с сердцем. Как отмечается, в 2009 году Гребенщиков перенес операцию — ему сделали шунтирование.

Друг музыканта, режиссер Виктор Тихомиров рассказал "Комсомольской правде", что Гребенщиков мог попасть в больницу из-за воспаления легких. «По моей информации, Борис Борисович попал в реанимацию в субботу рано утром. Знакомые рассказывают, что у него воспаление легких. Но находится Борис в сознании!" — пояснил он.

Отметим, что информацию о госпитализации и болезни лидера рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова из-за проблем с сердцем, возникших после проведённого ранее шунтирования, уже опровергли его близкие. Об этом пишет life.ru.

В карельский поселок уже год не ходит автобус, а сотовой связи и интернета здесь не было никогда

Жители поселка Приречный в Пудожском районе, где чиновники в рамках оптимизации закрыли все что можно, рассказали, как выживают без транспортного сообщения с городом, без интернета и сотовой связи.

"Столица на Онего" вместе с лидером карельского отделения КПРФ с Евгением Ульяновым и руководителем районного отделения КПРФ Леонидом Поповым проехали с десяток населенных пунктов Пудожского района и увидели, как местные жители выживают в условиях сегодняшней действительности.

В Приречном живет всего 90 человек, и эти люди реально борются за свое существование. В том числе, с чиновниками, которые в рамках пресловутой оптимизации закрыли в поселке уже все, что могли закрыть. Последней оставалась начальная школа с группой детского садика. Но тут на пути у начальства встали учителя и воспитатель, которые сказали: "Не позволим!"

"Нам позвонили - всё, завтра начальную школу и садик отключают от котельной. Будет филиал в Кривцах, детей туда повезут. Тогда мы грудью встали и ответили, что подчиняться не будем, и закрытия не допустим. Собрались мы с мужиками, сами сложили три печки. И вот до сих пор живы – работаем. Правда, без телефона, его все-таки отключили за неуплату".

Сейчас в начальную школу и садик поселка Приречный ходят 9 человек – 6 школьников и 3 дошкольника. В четыре утра каждый день в маленький деревянный домик, где учатся дети, приходит сторож, который начинает топить печки. А еще он по собственной инициативе раскрашивает старенькое здание и украшает его цветами.

Раньше в Приречный раз в неделю ходила "Газель", и жители не чувствовали себя совсем уж отрезанными от всего мира. Но вот уже год как единственный автобус ходить перестал, а сотовой связи и интернета здесь не было никогда.

"Я несколько раз просил районные власти повлиять на эту ситуацию, - рассказывает Леонид Иванович Попов, главный коммунист Пудожского района. - Сотовой связи нет в Приречном, в Кривцах – очень плохая, в Устьреке люди вообще через северо-западный роуминг звонят – у них телефоны к вышкам в Архангельской области подключаются. Говорю нашим чиновникам районным - повлияйте как-то на операторов, пусть построят хотя бы одну станцию. Отвечают: мы не можем приказывать частной компании, а ей – не выгодно".

Еще одна большая проблема в Приречном – ветхий фонд. Как и в других поселках, жители здесь платят за соцнаем жилья и капремонт, но услуг не получают. Дома все равно ремонтируют за свой счет, а многие никак не могут добиться признания их жилья аварийным.

Читайте в репортаже из Пудожского района о жизни, настоящей, не телевизионной, больше похожей на выживание.

фото: Автор фото Арина Степенная

В Петрозаводске работает весенний винтажный цех

Винтажный Цех открылся в преддверии праздника всех женщин на Земле!

"Дорогие винтажники! Стало доброй традицией проводить весенний Винтажный Цех в преддверии праздника всех женщин на Земле! Что может быть прекрасней весны и женщин? Ничего, товарищи! Поэтому 3 и 4 марта в Гранд-кафе "Виноград" состоится праздничный весенний винтажный цех! - пишут организаторы в группе. - самые лучшие и интересные подарки для любимых женщин найдете здесь".

Посетить меропритие можно сегодня, 4 марта, с 11.00 до 18.00 по адресу: ул. Чапаева, 41, Гранд-кафе "Виноград".

Баба с пакетами, или Колоритные персонажи Петрозаводска

Журналист и блогер Наталья Севец-Ермолина ведет собственную летопись колоритных персонажей Петрозаводска.

- За что я люблю свой город? За то, что он мой, - пишет Наталья Ермолина, - что в каждом маленьком магазинчике и кафе знают меня и мои вкусовые и гастрономические пристрастия, в секонд-хендах сразу показывают на вешалку с моим любимым стилем. Я вписана в сценарий этой игры, я четко прописанный персонаж. И каждый день я будто перезапускаю игру и прохожу один и тот же уровень. Когда перехожу на следующий, состав игроков и магазинов меняется, но остается локация и фон. И я снова проживаю новый день, зная правила и помня, что вот за этим поворотом вражеские боты, а здесь спрятаны аптечки и патроны.

Город населен персонажами: боссами, артистами, сферой услуг, полицейскими, всякой прохожей мелочью. А еще есть фрики. Они узнаваемы. Они не подчиняются общему дресс-коду и отпустили моральные ограничители. В каждое десятилетие в городе появляется яркий колоритный бомж, стилистический и поведенческий лидер, который вырывается в первые эшелоны узнаваемости на улице.

Грань между просто фриками и колоритными персонажами всегда очень тонка.

Вот Гриша Салтуп, скульптор, писатель и общественник, всегда был ярким и заметным, шляпу носил на полпроспекта, но сделал столько всего для нас, что его внешняя фриковатость была маленькой изюминкой на фоне его величия и значимости в нашей жизни.

Но есть просто колоритные персонажи, никак не связанные с культурой или общественной жизнью. Они – часть уличного пейзажа, и тоже прописаны в скриптах. Ужасно несправедливо их забывать совсем. Например, я вспоминаю Чебурашку с улицы Ведлозерской…

Кто эта Чебурашка, читайте здесь.

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