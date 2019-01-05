Что случилось в Петрозаводске и Карелии 5 января

фото: Национальная служба санитарной авиации

В Пудоже врачи спасли жизнь 15-летней девочке, которая, порезавшись осколком стекла, потеряла 80% крови

В Минздраве Карелии рассказали историю спасения девочки-подростка из Пудожа, которая получила тяжелое ранение осколком стекла.

Как рассказали в Минздраве Карелии, 4 января в Пудоже врачи спасли жизнь 15-летней девочке, которая получила тяжелое ранение осколком стекла. В результате травмы произошел полный разрыв подключичной артерии. Скорая помощь приехала по вызову через 4 минуты. Помощь на дому оказывали фельдшеры Пудожской центральной районной больницы Елена Красная и Елена Титова и врач анестезиолог-реаниматолог Евгений Белоколенко.



В тяжелейшем состоянии, с потерей около 80% общего объема циркулирующей в организме крови, девочка была доставлена в палату интенсивной терапии и реанимации, а затем – в операционную.



Благодаря высокому профессионализму врачей-хирургов Леонида Цуканова, Дмитрия Казаченко и Акмаля Жураева, анестезиологов-реаниматологов Евгения Белоколенко и Александра Неймеровеца, травматолога Ивана Груенко, трансфузиолога Светланы Народовой, врача клинической лабораторной диагностики Галины Петровой и техника лаборатории Алены Агашко, наличию в больнице специального инструментария для выполнения операций на сосудах и артериях, а также консультативной помощи специалистов Республиканской больницы им. В.А.Баранова и Детской республиканской больницы, которые постоянно находились на телемедицинской связи с пудожскими коллегами, операция завершилась успешно. Три раза у девочки останавливалось сердце, но врачам удалось обеспечить временное кровоснабжение поврежденной артерии, что дало возможность поддерживать жизненные функции до приезда в Пудож сосудистого хирурга Республиканской больницы.



Ангиохирург Евгений Быстров, которому ассистировали специалисты Пудожской ЦРБ, прооперировал пострадавшую на месте. Вторая операция по восстановлению артерии продолжалась около трех часов. Ситуация находилась на постоянном контроле Минздрава Карелии.



Сегодня девочка вертолетом санитарной авиации доставлена в Петрозаводск, где находится под наблюдением специалистов Детской республиканской больницы. Состояние пациентки специалистами оценивается как относительно стабильно тяжелое. Угрозы жизни нет.

фото: пресс-служба администрации Петрозаводска

Не все дворы Петрозаводска убраны от снега

Мэрия Петрозаводска проверила, как управляющие компании справляются с уборкой снега во дворах.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, сотрудники комитета ЖКХ и МКУ "Служба заказчика" накануне обследовали придомовые территории карельской столицы.





По ряду дворов замечаний нет: дворовые проезды, подходы к подъездам, тротуары расчищены от снега. Так, например, в удовлетворительном состоянии находятся территории, обслуживаемые компаниями "Гарантия плюс", "ОнегоСтройСервис", "Мастер-ремонт".

К ряду управляющих организаций у проверяющих возникли замечания по "фактам отсутствия уборки снега". Также они обратили особое внимание управляющих компаний на необходимость удаления наледи и сосулек с крыш.

Названия управляющих компаний, которые не убрали придомовые территории, в мэрии не озвучивают. Надеемся, что с ними проводится какая-то работа, чтобы они исполнили возложенные на них обязанности.

фото: пресс-служба правительства Карелии

Парфенчиков рассказал, как попасть в программу переселения из ветхого и аварийного жилья в новом году

В 2019 году в России будет реализовываться новая федеральная программа по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья.

Как пояснил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, в 2019 году в России будет реализовываться новая федеральная программа по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. По словам Парфенчикова, заявка для участия Карелии в новой программе уже сформирована.

"В программу попадают дома, признанные в установленном порядке аварийными после 1 января 2012 года. Конкретные сроки расселения домов с учётом времени признания их аварийными будут понятны после окончательного утверждения программы в начале 2019 года. Для попадания в программу расселения дом официально в установленном порядке должен быть признан аварийным. Советую получить в органах МСУ копию такого решения.

Сроки расселения дома, безусловно, зависят от времени признания его аварийным. После начала реализации нового этапа программы отдельные случаи с особыми обстоятельствами готовы внимательно изучить в целях возможного ускорения получения нового жилья".

Как рассказал Парфенчиков, за 2018 год по программе по переселению из аварийного жилья удалось реализовать объем работ, который "прежде в такие сроки не выполнялся никогда: финансирование, проектирование, строительство". В 2018 году расселены более 55 тысяч кв. метров. Новое жилье получили порядка 3 тысяч человек. При этом 670 человек из 11 районов изъявили желание переселиться в три новостройки Петрозаводска.

фото: Столица на Онего

Понятие "дача" упраздняется: главное о реформе в 2019 году

С 1 января 2019 года заработал новый закон о садоводстве и огородничестве, который пришел на смену устаревшему закону 1998 года.

По сути, упраздняется понятие "дача": остаются только садовые или огороднические поселки. Первые фактически приравниваются к коттеджным поселкам, где разрешено ИЖС.

Возможность регистрации на дачах приведет к легализации незаконно возведенных капитальных строений, владельцы которых не оформляли дома в собственность, поскольку с точки зрения закона они были построены как дачи.

Могут вырасти налоговые сборы. Кадастровая стоимость жилого дома в среднем в полтора-два раза выше, чем дачи. В результате налоговые отчисления увеличатся не только за счет того, что часть собственников "выйдут из тени", но и по причине роста кадастровой базы.

Подробнее о дачной реформе и ее возможных последствиях – в материале делового издания "Вести Карелии"

фото: dtpptz.ru/ Мария Вольячная, Сергей Кутьин

На Ключевском шоссе на пешеходном переходе сбили женщину, она попала в больницу

В Петрозаводске возле остановки на Ключевском шоссе легковой автомобиль сбил женщину.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, в карельской столице накануне около восьми часов вечера на Ключевском шоссе сбили пешехода.

Происшествие случилось на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 17, в районе остановки общественного транспорта "Улица Щербакова". Легковой автомобиль двигался в сторону микрорайона Ключевая. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

После наезда автомобиля женщину госпитализировали в городскую БСМП.

фото: пресс-служба ГИБДД Карелии

ВИДЕО: В Петрозаводске сбили пешехода, который переходил улицу в неположенном месте

В Петрозаводске на улице Загородной пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте, угодил под колеса автомобиля.

Как сообщили в региональном Управлении ГИБДД, накануне днем в Петрозаводске на улице Загородной 35-летний водитель автомобиля Ford Focus совершил наезд на 33-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, находясь в зоне видимости перекрёстка.

В результате ДТП пешеход травмирован, ему оказана медицинская помощь. По факту происшествия проводится проверка.

Потрал ДТП Петрозаводска и Карелии опубликовал видео момента наезда на пешехода с уличной камеры наблюдения.

фото: "Столица на Онего"

В Петрозаводске увеличилась родительская плата за детские сады

Размер платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях Петрозаводска, вырос с 1 января 2019 года.

Это следует из постановления, подписанного главой Петрозаводского городского округа Ириной Мирошник.

Подробнее о новых ценах – в материале "Вестей Карелии".

"Самая большая беда – пачки из-под чипсов и курильщики"

Глава Карелии Артур Парфенчиков о проблеме мусора в Карелии.

"Я же плоггином занимаюсь и достаточно хорошо изучил некоторые мусорные проблемы, какого мусора больше. Конечно, самая большая беда – пачки из-под чипсов и курильщики. Курильщики – это все. У меня антипатия полная, потому что – это сигаретные пачки и окурки. Я лично наблюдал, как на набережной Варкауса какая-то бригада убирала, к вечеру все было чисто, а на следующее утро я побежал кросс, и там, где было чисто, опять бутылки и окурки. <…> Мы реформу мусорную начали, и думаю, что она в позитиве, но понятно, не все сразу. Я вчера пробежался по городу, посмотрел, уже такой грязи возле мусорных контейнеров нет. Когда человек живет в ощущении чистоты и порядка, наверное, в нем что-то меняется. Когда он идет возле облупившейся штукатурки, наверное, у него все-таки нет ощущения стерильности".

А что еще интересного отчебучили известные люди Карелии?

Лучшие цитаты 2018 года мы собрали тут.

ВИДЕО: Новогодний салют в Петрозаводске для тех, кто его не видел

Не смогли сходить в новогоднюю ночь на площадь Кирова и посмотреть салют? У нас есть видео.

Если вы не смогли сходить в новогоднюю ночь на площадь Кирова и посмотреть салют, предлагаем видео, которое прислал наш читатель Геннадий Черепанов.

Кстати, хотим предложить мэру Петрозаводска Ирине Мирошник со следующего года устраивать салют пораньше - не в 3.30, а в час, максимум в два часа утра. Сейчас большинство горожан просто не дожидаются главного новогоднего шоу и ложатся спать.

фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Когда средняя зарплата в Карелии достигнет 45 тыс. рублей?

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Карелии достигнет 45 тыс. рублей в 2021 году по самому "оптимистичному" прогнозу, составленному правительством республики.

Такая сумма указана в "Основных параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов".

"Консервативный" сценарий, основанный на "пессимистичных" ожиданиях, предусматривает рост средней зарплаты в Карелии до 39,1 тыс. рублей в 2019 году, 40,7 тыс. – в 2020 году, 42,4 тыс. рублей – в 2021 году.

Подробнее читайте в материале делового издания "Вести Карелии".

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