ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КОРОНАВИРУСНЫЕ QR-КОДЫ В КАРЕЛИИ, ТРУП КОНТРАКТНИКА И НОВЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПЕТРОСОВЕТА И ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Жителей Карелии, возможно, будут пускать в общественные места только по QR-кодам
Организации, оказывающие различные услуги жителям Карелии, в том числе, в сфере общественного питания, возможно, будут требовать от посетителей QR-коды, подтверждающие иммунитет от коронавируса.
Отметим, что 8 октября в Карелии зафиксировано рекордное количество заражений коронавирусом детей за сутки.
Также 5 октября было зарегистрировано рекордное количество заразившихся коронавирусом за последние месяцы.
Минобразования Карелии объяснило введение новых ковид-ограничений в школах
Труп контрактника обнаружен в гарнизоне Карелии: предположительно, боец покончил с собой
В гарнизоне Бесовец обнаружен труп прапорщика, об этом сообщают источники «Столицы на Онего».
Избран председатель горсовета Петрозаводска
Городской совет Петрозаводска сегодня избрал своего председателя.
Шандалович вновь стал председателем Заксобрания Карелии
Элиссан Шандалович переизбран председателем Законодательного Собрания Карелии.
Новому начальнику аппарата Законодательного собрания Карелии понадобился дополнительный заместитель.
УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА
Заслуженный учитель Карелии умерла в больнице после того, как прождала «скорую помощь» восемь часов
Бывший директор школы №31 (8) Петрозаводска, заслуженный учитель Карелии Алевтина Дрик скончалась в инфекционной больнице после того, как в течение восьми часов к ней не приезжала «скорая помощь».
Авария с участием 7 автомобилей произошла в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
Участник массового ДТП в Петрозаводске рассказал, как это было
В ГИБДД сообщили подробности массовой аварии в центре Петрозаводска (ФОТО)
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ
«Нет вины как таковой»: экс-спикер Петросовета Боднарчук ответил на обвинения в коррупции
Бывший председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук, которого судят по делу о коррупции, считает себя невиновным.
В квартире осужденного бывшего замглавы Петросовета нашли почти миллион рублей
В ходе обыска в квартире бывшего заместителя председателя Петрозаводского городского совета Валерия Матвеева была обнаружена сумка с крупной суммой денег.
В Карелии адвокатов Кайдалова не пустили в суд из-за бутылки воды
Защитников экс-министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова, обвиняемого во взяточничестве, не пропустили в здание Петрозаводского городского суда из-за попытки пронести в зал емкость с жидкостью.
Выходец из Карелии, возглавляющий саратовское УФСИН, увольняется после скандала с изнасилованием арестантов
Полковник из Карелии Алексей Федотов, возглавивший УФСИН по Саратовской области, подал в отставку после сообщений о пытках в тюремной больнице.
Осужденный за превышение полномочий замглавы Минприроды Карелии остается на своем посту
Заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин продолжает работать в этой должности, несмотря на вступление в силу приговора суда, признавшего его виновным в превышении должностных полномочий.
Один из бывших хозяев Онежского тракторного завода в Карелии оказался за решеткой по подозрению в растрате
Поводом для ареста послужил срыв заказа Минобороны РФ на выпуск бронетехники.
ДРУГАЯ ТЕМА
Леонид Белуга: «Я каждое утро кушаю изюм»
Известный в Карелии бизнесмен Леонид Белуга поделился своим опытом поддержания физической формы во время «Бизнес-завтрака», прошедшего в ресторане «Северный».
Российский журналист Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира
Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса.
Выжил лишь один: стали известны подробности трагедии с затонувшим катером в Белом море
Частное прогулочное судно «Фаворит», потерпевшее крушение в Белом море, шло из райценра Карелии в Мурманск.
Глава фермерского хозяйства из Карелии стала самой молодой номинанткой всероссийской премии
Карельский фермер Ксения Сосункевич — соискатель премии «Женщина года в АПК» в 2021 году.
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