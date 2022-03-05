ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: QR-КОДЫ ОТМЕНИЛИ, БРЕНДЫ УШЛИ ИЗ РОССИИ И ХЛЕБОЗАВОД ЗАКРЫЛСЯ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Парфенчиков отменил ряд «коронавирусных» ограничений в Карелии
Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о снижении количества заболевших COVID-19 и соответствующем смягчении ограничений в республике.
Магазины известных брендов закрылись в торговом центре Петрозаводска в связи с военной операцией РФ на Украине
В торговом центре на Лесном, 47 приостановили свою работу магазин H& M и CStore.
Финская компания, владеющая лесопильным заводом в Карелии, закрывает производство в России
Fazer приостанавливает экспорт в Россию
Samsung приостановил поставки в Россию
Microsoft приостановила продажи в России
Хлебозавод в Карелии приостановил работу из-за финансовых трудностей
Компания «Питкярантский хлеб» приостановила свою деятельность, столкнувшись с финансовыми проблемами.
АКТУАЛЬНО
Минздрав объяснил причины задержки поставок иностранных лекарств в Россию
Минздрав России получает сигналы о задержках поставок лекарств из-за границы, но это не связано с отказами заводов.
Спрос на валюту среди жителей Петрозаводска растет — заказы принимают на день вперед
В столице Карелии вырос спрос на доллары и евро — желающие снять крупные суммы вынуждены заказывать их заранее.
ЦУР Карелии: Перебоев с продуктами не будет
Центр управления регионом Республики Карелия разъяснил, что перебоев с продуктами не будет, а необоснованный рост цен будет пресекаться УФАС.
Магазины хотят ограничить продажу социально значимых продуктов в одни руки
Торговые сети получили разрешение на ограничение продажи ряда товаров с минимальной наценкой в одни руки.
Одна из крупнейших торговых сетей, работающих в Карелии, снизит наценку на 4 вида продуктов
Торговая сеть «Магнит» присоединилась к ритейлерам, которые ограничат наценки на социально значимые товары до уровня в пять процентов.
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Валаамский монастырь ищет трудников, которым обещает в награду вечную жизнь
На келарскую службу в Валаамский монастырь требуются повар, умеющий вкусно готовить, крепкий телом истопник, посудомойщик для мытья фарфора…
Арестован житель Петрозаводска, подозреваемый в расчленении мужчины
В Петрозаводске заключен под стражу 40-летний мужчина, который подозревается в убийстве, сообщили в Следкоме Карелии
Источники в исправительной системе сообщили, что останки расчлененного тела, обнаруженного в Петрозаводске, могут принадлежать их исчезнувшему бывшему коллеге.
Заявление сети гипермаркетов ЦСК о «финансовом кризисе» и росте цен вызвало реакцию УФАС Карелии
Антимонопольная служба Карелии усмотрела признаки нарушения законодательства в заявлении руководства сети строительных гипермаркетов ЦСК о прогнозируемом росте цен из-за «геополитической ситуации».
В Петрозаводске ветераны попросили защитить стелу воинской славы от скейтеров и роллеров
На Градостроительном совете рассмотрели вопрос о стеле «Город воинской славы», где собираются любители экстремальных видов спорта.
Конкурс на восстановление Успенской церкви в Кондопоге признан несостоявшимся
На участие в конкурсе Минкультуры России на восстановление одного из самых знаменитых памятников Карелии подана только одна заявка — из Москвы.
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