ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МАСКИ СОРВАНЫ, СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В ТРОЛЛЕЙБУСЕ ПОДНЯТА И ДАТА ВЫБОРОВ ГЛАВЫ КАРЕЛИИ НАЗНАЧЕНА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ ОТМЕНЕН В КАРЕЛИИ
Режим обязательного ношения масок в Карелии приостановлен, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В ТРОЛЛЕЙБУСАХ ПЕТРОЗАВОДСКА ВЫРАСТЕТ ДО 30 РУБЛЕЙ
Депутаты Петрозаводского городского совета большинством голосов поддержали идею повышения стоимости проезда в троллейбусах карельской столицы.
ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ НАЗНАЧИЛИ ДАТУ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ КАРЕЛИИ
Сегодня на внеочередной сессии карельского парламента была названа дата выборов главы Карелии.
АКТУАЛЬНО
НОВЫЙ ПОДРЯДЧИК ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА БУДЕТ УБИРАТЬ УЛИЦЫ ПЕТРОЗАВОДСКА ЗА 108 МЛН РУБЛЕЙ
С 1 июня Кондопожское ДРСУ приступило к уборке улиц Петрозаводска, сообщили в администрации города.
СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАКИЕ ДВОРЫ БЛАГОУСТРОЯТ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ (КАРТА)
Утвержден перечень петрозаводских дворов, которые благоустроят в 2023 году.
НАЗВАНЫ ПАРКИ И СКВЕРЫ, КОТОРЫЕ БЛАГОУСТРОЯТ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ В 2023 ГОДУ
Утвержден перечень общественных территорий-победителей программы по благоустройству в столице Карелии.
СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАК ПРОЙДЕТ ДЕНЬ ГОРОДА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
В администрации столицы Карелии рассказали о предварительной программе празднования Дня города.
В ЦЕНТРЕ ПЕТРОЗАВОДСКА ИЗ-ЗА РЕМОНТА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА ВСЕ ЛЕТО ИЗМЕНИТСЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА
В связи с ремонтом тепловых сетей в центре Петрозаводска с 1 июня по 31 августа изменится схема движения транспорта, сообщили в ГИБДД города.
«ОТКРЫТОЕ ПИАНИНО» ВЕРНЕТСЯ НА НАБЕРЕЖНУЮ ПЕТРОЗАВОДСКА
Инструмент, на котором смогут играть все желающие, будет установлен в Ротонде 18 июня, сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский.
СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН ПЕТРОЗАВОДСКА 2022 ГОДА
Депутаты Петросовета присвоили звание «Почетный гражданин города Петрозаводска» всем троим претендентам.
В КАРЕЛИИ УВЕЛИЧИЛСЯ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА И ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
С 1 июня МРОТ и прожиточный минимум в Карелии увеличатся на 10%, сообщили в Управлении труда и занятости Карелии.
ЭХО УКРАИНЫ
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ПОХОРОНЯТ 17-ГО ПОГИБШЕГО В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО
Глава Карелии назвал имя еще одного контрактника, погибшего на Донбассе.
В Петрозаводске простились с погибшим на Украине старшиной Юрием Непялиным
В КАРЕЛИИ СОЗДАДУТ ОТРЯДЫ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ
Руководители общественных организаций ветеранов военной службы попросили главу Карелии сформировать два отряда добровольцев для участия в специальной военной операции.
ЗНАМЕНИТАЯ БАБУШКА С ФЛАГОМ ПРОПАЛА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ (ФОТО)
Баннер с изображением легендарной бабушки с красным флагом исчез со здания на улице Правды.
ЗАКОН ЧТО ДЫШЛО
В КАРЕЛИИ ПЕНСИОНЕРА, ИЗ СОСТРАДАНИЯ ЗАДУШИВШЕГО ТЯЖЕЛОБОЛЬНУЮ СОЖИТЕЛЬНИЦУ, ОТПРАВИЛИ В КОЛОНИЮ
В Пудоже на 8 лет осудили мужчину, из сострадания задушившего сожительницу, которая не могла ходить, сообщили в Следкоме Карелии.
ЖИТЕЛЯ ПЕТРОЗАВОДСКА, ИЗБИВШЕГО ДО ПОЛУСМЕРТИ МЛАДЕНЦА, ОТПРАВИЛИ В КОЛОНИЮ
Петрозаводчанин, чей сын более 1,5 лет находится в реанимации, получил 6 лет лишения свободы.
НОВОСТЬ НЕДЕЛИ
«ЖАРЫ НЕ ЖДЕМ»: В ГИДРОМЕТЦЕНТРЕ КАРЕЛИИ ДАЛИ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НАЧАЛО ЛЕТА
Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали, какая погода будет в Карелии в первые две недели июня.
Синоптики спрогнозировали лето в Карелии
СТАТЬИ НЕДЕЛИ
«ДАША, ПОМОГИ!»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — та самая Дарья Каликина, гражданский активист, защитник природы и исторических ценностей Петрозаводска.
«СУДЬБА ЛЮБИТ СМЕЛЫХ»
Лиляна Легусина — молодой врач-стоматолог из Якутии, со знанием пяти языков, двумя высшими образованиями, приехала на работу в Сортавальскую районную больницу Карелии.
«ПРОПАЛ ДЕДУШКА»
В карельском городе Сегежа исчез с постамента самобытный памятник вождю революции Владимиру Ленину.
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