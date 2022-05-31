ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МАСКИ СОРВАНЫ, СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В ТРОЛЛЕЙБУСЕ ПОДНЯТА И ДАТА ВЫБОРОВ ГЛАВЫ КАРЕЛИИ НАЗНАЧЕНА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ ОТМЕНЕН В КАРЕЛИИ

Режим обязательного ношения масок в Карелии приостановлен, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.



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СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В ТРОЛЛЕЙБУСАХ ПЕТРОЗАВОДСКА ВЫРАСТЕТ ДО 30 РУБЛЕЙ

Депутаты Петрозаводского городского совета большинством голосов поддержали идею повышения стоимости проезда в троллейбусах карельской столицы.



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ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ НАЗНАЧИЛИ ДАТУ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ КАРЕЛИИ

Сегодня на внеочередной сессии карельского парламента была названа дата выборов главы Карелии.



фото: © Законодательное собрание Карелии

АКТУАЛЬНО

НОВЫЙ ПОДРЯДЧИК ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА БУДЕТ УБИРАТЬ УЛИЦЫ ПЕТРОЗАВОДСКА ЗА 108 МЛН РУБЛЕЙ

С 1 июня Кондопожское ДРСУ приступило к уборке улиц Петрозаводска, сообщили в администрации города.



фото: © Администрация Петрозаводска

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАКИЕ ДВОРЫ БЛАГОУСТРОЯТ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ (КАРТА)

Утвержден перечень петрозаводских дворов, которые благоустроят в 2023 году.



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НАЗВАНЫ ПАРКИ И СКВЕРЫ, КОТОРЫЕ БЛАГОУСТРОЯТ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ В 2023 ГОДУ

Утвержден перечень общественных территорий-победителей программы по благоустройству в столице Карелии.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАК ПРОЙДЕТ ДЕНЬ ГОРОДА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

В администрации столицы Карелии рассказали о предварительной программе празднования Дня города.



фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

В ЦЕНТРЕ ПЕТРОЗАВОДСКА ИЗ-ЗА РЕМОНТА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА ВСЕ ЛЕТО ИЗМЕНИТСЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА

В связи с ремонтом тепловых сетей в центре Петрозаводска с 1 июня по 31 августа изменится схема движения транспорта, сообщили в ГИБДД города.



фото: © flickr.com / Alexey Ivanov

«ОТКРЫТОЕ ПИАНИНО» ВЕРНЕТСЯ НА НАБЕРЕЖНУЮ ПЕТРОЗАВОДСКА

Инструмент, на котором смогут играть все желающие, будет установлен в Ротонде 18 июня, сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский.



фото: © «Столица на Онего»

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН ПЕТРОЗАВОДСКА 2022 ГОДА

Депутаты Петросовета присвоили звание «Почетный гражданин города Петрозаводска» всем троим претендентам.



фото: © Правительство Карелии / ПетрГУ / ГТРК Карелия

В КАРЕЛИИ УВЕЛИЧИЛСЯ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА И ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

С 1 июня МРОТ и прожиточный минимум в Карелии увеличатся на 10%, сообщили в Управлении труда и занятости Карелии.



фото: © pixbay

ЭХО УКРАИНЫ

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ПОХОРОНЯТ 17-ГО ПОГИБШЕГО В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО

Глава Карелии назвал имя еще одного контрактника, погибшего на Донбассе.



фото: © Правительство Карелии

В Петрозаводске простились с погибшим на Украине старшиной Юрием Непялиным

В КАРЕЛИИ СОЗДАДУТ ОТРЯДЫ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

Руководители общественных организаций ветеранов военной службы попросили главу Карелии сформировать два отряда добровольцев для участия в специальной военной операции.



фото: © Александр Кряжев/РИА Новости

ЗНАМЕНИТАЯ БАБУШКА С ФЛАГОМ ПРОПАЛА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ (ФОТО)

Баннер с изображением легендарной бабушки с красным флагом исчез со здания на улице Правды.



фото: © Владимир Любарский

ЗАКОН ЧТО ДЫШЛО

В КАРЕЛИИ ПЕНСИОНЕРА, ИЗ СОСТРАДАНИЯ ЗАДУШИВШЕГО ТЯЖЕЛОБОЛЬНУЮ СОЖИТЕЛЬНИЦУ, ОТПРАВИЛИ В КОЛОНИЮ

В Пудоже на 8 лет осудили мужчину, из сострадания задушившего сожительницу, которая не могла ходить, сообщили в Следкоме Карелии.



фото: © Photographee.eu / shutterstock

ЖИТЕЛЯ ПЕТРОЗАВОДСКА, ИЗБИВШЕГО ДО ПОЛУСМЕРТИ МЛАДЕНЦА, ОТПРАВИЛИ В КОЛОНИЮ

Петрозаводчанин, чей сын более 1,5 лет находится в реанимации, получил 6 лет лишения свободы.



фото: © Wirestock / adobe

НОВОСТЬ НЕДЕЛИ

«ЖАРЫ НЕ ЖДЕМ»: В ГИДРОМЕТЦЕНТРЕ КАРЕЛИИ ДАЛИ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НАЧАЛО ЛЕТА

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали, какая погода будет в Карелии в первые две недели июня.



фото: © Евгения ГУСЕВА

Синоптики спрогнозировали лето в Карелии

СТАТЬИ НЕДЕЛИ

«ДАША, ПОМОГИ!»

Гость рубрики «Кофе со сливками» — та самая Дарья Каликина, гражданский активист, защитник природы и исторических ценностей Петрозаводска.



фото: © Людмила Корвякова / «Столица на Онего»

«СУДЬБА ЛЮБИТ СМЕЛЫХ»

Лиляна Легусина — молодой врач-стоматолог из Якутии, со знанием пяти языков, двумя высшими образованиями, приехала на работу в Сортавальскую районную больницу Карелии.



фото: из личного архива Лиляны Легусиной

«ПРОПАЛ ДЕДУШКА»

В карельском городе Сегежа исчез с постамента самобытный памятник вождю революции Владимиру Ленину.



фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»