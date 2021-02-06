ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КАРЕЛИЯ В "ДЕСЯТКЕ" РЕГИОНОВ СО СЛОЖНОЙ СИТУАЦИЕЙ В ЭКОНОМИКЕ, ГИПЕРБОРЕЯ И ПЕТРОЗАВОДСК В СНЕГУ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Мишустин: "Карелия входит в 10 регионов с наиболее сложной ситуацией в экономике"

Премьер-министр России высказался за контроль расходования бюджетных средств, выделяемых на поддержку отстающих субъектов федерации.

Также Карелия названа в числе худших регионов по экологичности.

Скульпторы режут красоту изо льда и снега у мэрии Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Участники фестиваля "Гиперборея" работают над своими скульптурами на Онежской набережной.

В связи с проведением Гипербореи в Петрозаводске появится пешеходная зона.

"Квирин" принес в Карелию снегопады

В результате Петрозаводск полностью завалило снегом. Инспекторы выталкивали автомобили, застрявшие в сугробах.

Автомобилисты встали в одной большой "пробке".

Военный мемориал в районе Петрозаводска утонул под завалами снега (ФОТО)

Из-за неубранных дорог работникам мусоровоза приходится таскать 100-килограммовые контейнеры по снегу (ВИДЕО)

В Петрозаводске заброшенная дворниками лестница превратилась в "горнолыжный склон" (ФОТО)

До свидания!

Бывшего замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игоря Волчека приговорили к 4 годам колонии строгого режима за взятку

Петрозаводский городской суд вынес приговор бывшему замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игорю Волчеку, обвиняемому в получении взяток.

Кадровая замена на должности главы Минприроды Карелии может не состояться – Щепин пока останется министром

Замена главы Минприроды Карелии Алексея Щепина на директора филиала ООО "Siemens" по СЗФО Андрея Карпиловича остается под вопросом – кандидатуру последнего не согласовали компетентные органы.

Осужденного за взятку бывшего зампредседателя Петросовета Валерия Матвеева лишили полномочий

Городской совет Петрозаводска досрочно прекратил полномочия депутата Валерия Матвеева, ранее осужденного за взятку.

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Сильные морозы возвращаются в Карелию

Синоптики карельского Гидрометцентра дали прогноз на февраль.

Звезды посыпались с обновленной тумбы "1941-1945" в сквере у танка в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Отреставрированная летом мемориальная тумба у памятника "Танк Т-34" стала разрушаться.

Власти Петрозаводска пообещали быстро вернуть на место упавшую звезду на военном мемориале.

Студенты ПетрГУ будут учиться в четыре смены

Администрация Петрозаводского госуниверситета решила частично перевести студентов с дистанционного обучения на очное – с 8 февраля они смогут вернуться к учебе в аудиториях.

"Помогите!": снова врачам из Петрозаводска пришлось спасать жизнь пациентки Сегежской больницы

Жительница Пудожа написала в соцсети крик о помощи, призывая всех, кто может помочь, спасти ее тяжело заболевшую маму.

Минздрав Карелии прокомментировал ситуацию с перевозкой коронавирусной больной из Сегежи в Петрозаводск.