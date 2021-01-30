ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МИШУСТИН В КАРЕЛИИ, ВОЗВРАЩЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ЗА ПАРТЫ И ОТКРЫТИЕ МОСТА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Три федеральных министра приезжают в Карелию вместе с премьером Мишустиным

Вместе с премьером Михаилом Мишустиным в Петрозаводске сегодня будут работать министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Прибыл премьер-министр без маски и перчаток, его не пугала пандемия коронавируса, так как сам он уже переболел опасным вирусом.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин возмутился состоянием помещений в больнице скорой медицинской помощи в Петрозаводске, назвав БСМП "обшарпанным зданием, прости Господи".

Премьер-министр также на встрече с бизнесменами Карелии вспомнил студенческие годы и поход по Карелии.

Мишустин в Карелии пообещал помочь в развитии Соломенского лесозавода и "Амкодор-Онего".

Школьники и студенты Карелии возвращаются на учебные места

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал главные изменения по ограничениям, которые были введены из-за коронавируса.

После открытия моста в Петрозаводске на нескольких улицах изменилось движение (ФОТО)

После открытия автомобильного моста на улице Кирова в Петрозаводске на прилегающих улицах изменилась схема движения транспорта.

Актуально в пандемию

Парфенчиков разрешил пенсионерам Карелии посещать кафе, спортзалы и бассейны в пандемию

Глава Карелии Артур Парфенчиков частично смягчил ограничения по противодействию коронавирусу, которые распространялись на пенсионеров старше 65 лет. Магазины остаются под запретом после 13.00.

Для театров в Карелии снимут ограничения по рассадке зрителей

Глава Карелии Артур Парфенчиков снимет ряд ограничительных мер, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.

Во время пандемии Парфенчиков разрешил заведениям общепита работать до полуночи – ограничения смягчены

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал главные изменения по ограничениям, которые были введены из-за коронавируса.

Ковид-центр Карелии заказал на полгода 390 перевозок трупов

Госпиталь для ветеранов войн, переоборудованный во время пандемии в ковид-центр, выступил заказчиком услуги по перевозке тел умерших от коронавируса.

Закон суров

Бизнесмена, давшего взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Матвееву, отправили в колонию на 3 года

Руководителя строительной компании Александра Ивина, который дал взятку в размере 1,9 млн рублей заместителю председателя Петросовета Валерию Матвееву, приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 12 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Конфликт на парковке в Петрозаводске закончился перестрелкой с двумя пострадавшими

МВД по Карелии проводит проверку по делу о стрельбе из травматического оружия на парковке на Кукковке.

Вымогателей, устроивших перестрелку в столице Карелии, взяли под стражу.

Названы обвиняемые по делу о гибели рабочего из Карелии при сносе СКК в Санкт-Петербурге

Следком РФ завершил расследование дела о гибели рабочего из Карелии при сносе Спортивно-концертного комплекса в Петербурге.

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Власти Медвежьегорского района Карелии заменили выданную погорельцам страшную комнату на благоустроенное жилье

Многодетной семье, пострадавшей при пожаре в Медвежьегорске, выделили благоустроенную трехкомнатную квартиру вместо предоставленной ранее страшной комнаты в общежитии.

Вместо Парка Культуры и Отдыха в Петрозаводске появится Государев сад

На карте Петрозаводска появились новые улицы и скверы, сообщили в администрации Петрозаводска.

Принимать детей в первые классы в Петрозаводске будут по месту прописки

Приемная кампания в первые классы школ столицы Карелии начнется 1 апреля по новым правилам.