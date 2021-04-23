Реклама на сайте
Прислать новость
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна 7
23.04.2021 15:43
В Госдуму внесли проект о ежегодных выплатах к первому сентября 1
23.04.2021 22:00
Стало известно, почему закрылся бассейн H2O в Петрозаводске 3
23.04.2021 15:02
«Историческую память пытаются вымарать из сознания людей» 5
23.04.2021 16:20
Акционеры Сбербанка подвели итоги работы за 2020 год
23.04.2021 15:06
Собака поцарапала лицо жителя Карелии – и он умер 6
23.04.2021 13:18
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться» 45
23.04.2021 15:20

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МИТИНГ В ПОДДЕРЖКУ НАВАЛЬНОГО, КАНДИДАТЫ НА ПОСТ МЭРА И «ЗОЛОТАЯ МАСКА» ТЕАТРА КУКОЛ

Новости. Общество
13:00, 24 Апреля 2021
Загрузка...

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Полиция пресекла митинг солидарности с Навальным в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники полиции прекратили несанкционированную акцию солидарности с Навальным в Петрозаводске после того, как она переросла в митинг.

Девять активистов за призывы к несанкционированному митингу за Навального задержали, одному из нарушителей суд назначил штраф в 10 тысяч рублей, другому — в 20 тысяч рублей.

Двоих арестовали.

Женщину-инвалида оставили без сиделки. Помощницу беспомощной женщины правоохранительные органы арестовали на 5 суток за поддержку несанкционированной акции. 

Утвержден окончательный список кандидатов на должность главы Петрозаводска

Сегодня на заседании конкурсной комиссии по отбору претендентов на должность главы Петрозаводска рассмотрены заявления и документы от кандидатов и утвержден окончательный список участников конкурса.

У назначенного ранее главы Петрозаводска Ирины Мирошник 20 апреля закончились полномочия, но она продолжит работать вплоть до момента вступления в должность ее приемника. 

Театр кукол Карелии получил «Золотую маску» за спектакль «О рыбаке и рыбке»

Театр кукол Карелии получил высшую национальную театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль в театре кукол».

Шок-новости

В Карелии разваливается мост, соединяющий две части города

В Сегеже мост, построенный 50 лет назад, пришел в аварийное состояние и стал опасен для езды.

Собака поцарапала лицо жителя Карелии — и он умер

В поселке Ледмозеро Муезерского района Карелии собака грязными лапами поцарапала местного жителя, и он скончался от сепсиса.

Девушка съела котлету в ресторане Карелии и попала в больницу

Визит в ресторан едва не стоил жизни жительнице Карелии.

Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)

На площади Кирова рабочий упал с 5-метровой высоты, с травмами его госпитализировали.

Прокуратура начала проверку.

Следком также приступил к проведению доследственной проверки. 

Сам рабочий в результате падения с высоты получил тяжелые травмы и был прооперирован. По информации Минздрава, пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. 

На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)

В Лахденпохском районе в ДТП погибли три человека и трое получили травмы.

В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии, которую устроила 33-летняя девушка. 

Без комментариев

В Карелии открылось Альцгеймер-кафе «Незабудка»

В Кондопоге открылось Альцгеймер-кафе «Незабудка» для людей с нарушениями памяти.

«Не страшна нам бомбежка любая»: в Карелии районные чиновники участвуют в патриотическом челлендже

Сотрудники администрации Кондопожского района приняли участие в патриотическом челлендже, исполнив «Песенку фронтового шофера».

В Петрозаводске постояльцы и работники дома-интерната изобразили «жизнь вирусов» (ФОТО)

В день здоровья в Петрозаводском доме-интернате для ветеранов состоялась постановка сказки «Жил-был вирус».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
22.04.2021, 14:45
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)
18.04.2021, 16:25
Кто лоббирует строительство в Карелии угольных котельных?
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
21.04.2021, 19:36
Полиция пресекла митинг солидарности с Навальным в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО)

Аналитика

23.04.2021 12:15
Капитал
Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря 1
Возглавляемый бывшими федеральными чиновниками фонд по развитию Соловецкого архипелага сможет без торгов получить землю в Кемском и Беломорском районах Карелии.
Мусорная реформа по-беломорски
23.04.2021 12:12
Послание Федеральному собранию: главные заявления Путина 9
21.04.2021 18:05
Чистый город - в субботник и круглый год 6
21.04.2021 13:10
На задворках Арктики 3
21.04.2021 12:40
Вся аналитика

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»