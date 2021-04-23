ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МИТИНГ В ПОДДЕРЖКУ НАВАЛЬНОГО, КАНДИДАТЫ НА ПОСТ МЭРА И «ЗОЛОТАЯ МАСКА» ТЕАТРА КУКОЛ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Полиция пресекла митинг солидарности с Навальным в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО)
Сотрудники полиции прекратили несанкционированную акцию солидарности с Навальным в Петрозаводске после того, как она переросла в митинг.
Девять активистов за призывы к несанкционированному митингу за Навального задержали, одному из нарушителей суд назначил штраф в 10 тысяч рублей, другому — в 20 тысяч рублей.
Двоих арестовали.
Женщину-инвалида оставили без сиделки. Помощницу беспомощной женщины правоохранительные органы арестовали на 5 суток за поддержку несанкционированной акции.
Утвержден окончательный список кандидатов на должность главы Петрозаводска
Сегодня на заседании конкурсной комиссии по отбору претендентов на должность главы Петрозаводска рассмотрены заявления и документы от кандидатов и утвержден окончательный список участников конкурса.
У назначенного ранее главы Петрозаводска Ирины Мирошник 20 апреля закончились полномочия, но она продолжит работать вплоть до момента вступления в должность ее приемника.
Театр кукол Карелии получил «Золотую маску» за спектакль «О рыбаке и рыбке»
Театр кукол Карелии получил высшую национальную театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль в театре кукол».
Шок-новости
В Карелии разваливается мост, соединяющий две части города
В Сегеже мост, построенный 50 лет назад, пришел в аварийное состояние и стал опасен для езды.
Собака поцарапала лицо жителя Карелии — и он умер
В поселке Ледмозеро Муезерского района Карелии собака грязными лапами поцарапала местного жителя, и он скончался от сепсиса.
Девушка съела котлету в ресторане Карелии и попала в больницу
Визит в ресторан едва не стоил жизни жительнице Карелии.
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)
На площади Кирова рабочий упал с 5-метровой высоты, с травмами его госпитализировали.
Прокуратура начала проверку.
Следком также приступил к проведению доследственной проверки.
Сам рабочий в результате падения с высоты получил тяжелые травмы и был прооперирован. По информации Минздрава, пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
В Лахденпохском районе в ДТП погибли три человека и трое получили травмы.
В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии, которую устроила 33-летняя девушка.
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В Карелии открылось Альцгеймер-кафе «Незабудка»
В Кондопоге открылось Альцгеймер-кафе «Незабудка» для людей с нарушениями памяти.
«Не страшна нам бомбежка любая»: в Карелии районные чиновники участвуют в патриотическом челлендже
Сотрудники администрации Кондопожского района приняли участие в патриотическом челлендже, исполнив «Песенку фронтового шофера».
В Петрозаводске постояльцы и работники дома-интерната изобразили «жизнь вирусов» (ФОТО)
В день здоровья в Петрозаводском доме-интернате для ветеранов состоялась постановка сказки «Жил-был вирус».
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