ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: НОВЫЙ РЕМОНТ АВТОВОКЗАЛА, ПЛАТНАЯ ПАРКОВКА ТОРГОВОГО ЦЕНТРА И КАРЕЛЬСКИЕ БРОНЕЖИЛЕТЫ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Автовокзал Петрозаводска снова начали ремонтировать после ухода нерадивого подрядчика

Новая подрядная организация планирует завершить затянувшуюся реконструкцию объекта ФЦП в следующем году.

Крытая парковка торгового центра в Петрозаводске стала платной

С 1 ноября на парковке в торгово-развлекательном комплексе на Лесном проспекте опустился шлагбаум.

В Петрозаводске планируют выпускать бронежилеты

Карельская компания запустит производство бронежилетов для нужд армии.

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Глава Карелии заявил о прекращении вручения повесток по мобилизации

В Карелии подвели итоги частичной мобилизации.

В Карелии более 500 детей мобилизованных получили выплаты в 50 тысяч рублей

Глава Карелии рассказал о поддержке семей участников спецоперации.

Доброволец из Карелии после ранения на Украине получил медаль Жукова

В Олонецком районе наградили за отвагу в ходе спецоперации Дмитрия Иванова.

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В Петрозаводске ребенка, который после избиения отцом вышел из 2-летней комы, выписали из больницы

Двухлетнего Артема, который после жестокого избиения отцом вышел из 2-летней комы, перевели из Детской республиканской больницы имени И.Н.Григовича в бывший Дом ребенка.

Суд обязал власти района Карелии дать жилье семье, чей дом случайно снесли рабочие

Суд обязал власти Кондопожского района вне очереди выделить жилье семье, чей дом по ошибке снес подрядчик, сообщается на сайте районной инстанции.

Пятилетняя девочка получила травмы головы в игровом городке в торговом центре Петрозаводска

Пятилетнюю девочку госпитализировали с травмой головы из игрового городка в торговом центре на Лесном проспекте, сообщили в ЕДДС Петрозаводска. О состоянии 5-летней девочки, которая была доставлена в больницу из игрового городка торгово-развлекательного центра на Лесном проспекте, рассказали в Минздраве Карелии.

В Карелии опознали останки пропавшего два года назад подростка

Отец подростка оценил работу следствия по поиску его сына.

Спящего жителя Петрозаводска избили, а затем ограбили и заставили прыгать из окна

В столице республики полицейские по горячим следам задержали грабителя, сообщили в МВД Карелии.

Генпрокуратура заблокировала в соцсети страницу известного в Карелии поисковика

Страница руководителя поискового отряда "Доброспас" Алексея Глушкова заблокирована.

Собака помешала самолету из Москвы приземлиться в Петрозаводске

Самолет авиарейса «Москва — Петрозаводск» столкнулся с неожиданным препятствием при посадке.

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Карелия вошла в десятку регионов с высоким уровнем преступности

Эксперты подготовили рейтинг регионов России по уровню преступности за сентябрь-январь 2022 года.

В Петрозаводске на месяц закроют проезд по улице, где провалился асфальт

Схема движения транспорта изменится на Древлянке со 2 ноябрям из-за работ по восстановлению ливневки, сообщили в администрации города.

Пятерых жителей Петрозаводска, незаконно получавших пособие в Центре занятости, ждет уголовное наказание

Прокуратура Петрозаводска провела проверку в центре занятости населения и выявила факты незаконного получения пособия по безработице гражданами, являющимися занятыми.

В Петрозаводске более 500 человек выстроились в форме Преображенской церкви (ФОТО и ВИДЕО)

В музее-заповеднике Кижи организовали флешмоб накануне Дня народного единства.

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Жители района в Петрозаводске требуют закрыть местный бар

На Древлянке местные жители создали петицию с требованием закрыть доставляющее проблемы заведение.

Статьи недели

ВМЕНЯЕМ ИЛИ ПСИХИЧЕСКИ НЕЗДОРОВ?

Неоднократно судимый житель Петрозаводска, обвиняемый в жестоком убийстве уроженки Олонца Дианы, проходит стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербурге.

ПРОГНОЗ ЭКОНОМИКИ КАРЕЛИИ: ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

Почему власти Карелии пересмотрели прогноз по развитию экономики на 2023 год?

ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ?

Экс-глава карельского Управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, признанный судом невиновным по уголовному делу о гибели 14 детей на Сямозере, просит выплатить ему 12 миллионов рублей за моральный вред.

НУЖНА ПОМОЩЬ — МЫ ИДЕМ К ВАМ!

Частный пансионат «Северянка» в Петрозаводске не только принимает в свои стены пожилых людей и инвалидов, но также оказывает помощь на дому.

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ

Руководитель частного пансионата «Северянка» Наталья Ефимова рассказала, как она успевает быть мамой троих детей, бизнес-леди, хозяйкой дома с приусадебным участком и просто красавицей.