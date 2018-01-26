Самые читаемые новости за 26 января

Сор из избы: в каких условиях готовили суши в Петрозаводске

Бывший администратор известного в Петрозаводске суши-бара рассказала и показала, в каких условиях готовились блюда, пользующиеся большой популярностью у горожан.

Администратором одного из суши-баров сети "Крутилка" Елена (имя изменено по ее просьбе) отработала около года: с марта по декабрь 2017-го. Никогда прежде с общепитом дело не имела, поэтому многому пришлось учиться на месте. Иногда, говорит, у нее случались "косяки", но у кого их нет. В целом работа Елене нравилась, и она хотела стать "нормальным сотрудником, который всегда заинтересован в том, чтобы компания развивалась".

"Ведь от этого и сотруднику плюс: появляются возможности, что ему поднимут зарплату или повысят в должности", - разумно рассуждает она.

Работая администратором, Елена обратила внимание на то, что условия, в которых готовились на кухне суши и роллы, с точки зрения санитарии, далеки от образцово-показательных. Для того чтобы это понять, считает Елена, и знаний никаких специальных не требуется. Она решила, что будет фиксировать нарушения на телефон, чтобы потом, как она говорит, "показать руководству" и тем самым попытаться что-то изменить, но в итоге девушку уволили.

Вместе с тем за все время работы у Елены накопился архив, состоящий из десятков фото и видео. Некоторые из них мы сегодня публикуем.

Продолжение – по ссылке.

ВИДЕО: В Петрозаводске мужчина не захотел спасать провалившуюся под лед маленькую девочку

Упавшую в реку 7-летнюю девочку спасли две женщины, гулявшие в парке, мужчина предпочел убежать с места происшествия.

Ранее сообщалось, что 14 января на набережной Гюллинга у гостиницы "Карелия" 7-летняя девочка каталась на горке, в какой-то момент "ватрушка" укатилась на реку. Девочка решила достать санки и провалилась под лед.

Крики о помощи услышали две женщины – Наталья Петрова и Елена Тарасова, которые вытащили ребенка из ледяной полыньи еще до приезда спасателей.

Как рассказали петрозаводчанки телеканалу "ГТРК "Карелия", проходивший мимо мужчина не захотел помочь.

"Я буквально руками остановила его, сказала: мужчина, помогите – ребенок тонет, - эмоционально вспоминала события того дня Наталья Петрова, - он, не посмотрев мне даже в глаза, развернулся и побежал дальше".

Петрозаводчанка Елена Тарасова получила от МЧС кАРЕЛИИ благодарственное письмо за спасение девочки.

Жители поселка не идут на работу, которую им предоставили по распоряжению главы Карелии

После визита главы Карелии Артура Парфенчикова в поселок Настенъярви по его распоряжению были созданы рабочие места для местных жителей, но большинство отказалось от трудоустройства.

Муниципальные власти обратились в местный Центр занятости и АО "Запкареллес" с просьбой создать дополнительные рабочие места и обучить желающих работать вальщиками. Предприятие пошло навстречу этим пожеланиям и открыло 15 дополнительных вакансий.

"Пока данное количество мы набрать не смогли", - сообщил ГТРК "Карелия" заместитель гендиректора АО "Запкареллес" по связям с общественностью Виктор Стукалов.

Какую зарплату предлагают рабочим и что говорит глава Настенъяровского сельского поселения о сложившейся ситуации, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

В Петрозаводске автосервис предлагают обменять на жилье и автомобиль

Двухэтажное здание автосервиса с кафе и магазином в Петрозаводске выставлено на продажу, но собственник рассматривает и варианты обмена.

Объявление размещено на Avito. Планируемая стоимость сделки с учетом оборудования – 29,8 млн рублей.

Предлагаются варианты обмена на жилплощадь, коммерческую недвижимость и автомобиль.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Торговые точки продолжают отказываться принимать новые купюры – 200 и 2000 рублей

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) проанализировала, какие торговые точки чаще всего отказываются принимать новые купюры номиналом в 200 и 2000 тыс. рублей.

"По нашим данным, каждая десятая точка отказывалась принимать купюры. Чаще всего продуктовые магазины и заправки, а также продавцы электроники и одежды", — сообщил RNS председатель Ассоциации Александр Логунов.

В ассоциации компаний интернет-торговли рассказали, как продавцы могут обезопасить себя от приема подделок.

Об этом читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ВИДЕО: Какой в Карелии будет явка на президентские выборы?

Денис Базанков и гость программы "Накипело" - главный редактор интернет газеты "Столица на Онего" Наталья Захарчук обсудили предстоящие выборы президента России 18 марта 2018 года.

Одним из основных вопросов, которые обсудили в программе "Накипело" Денис Базанков и Наталья Захарчук, - это явка на выборы президента.

По мнению Захарчук, несмотря на то, что администрация президента спустила во все регионы определенные ЦУ о том, что явка должна быть 70%, Карелия навряд ли сможет преодолеть такой барьер.

"Я не думаю, что Карелия такой план выполнит, - сказала Наталья Захарчук, - потому что в Карелии в принципе такой явки нет. Вспомним только последние выборы губернатора, которые состоялись в сентябре 2017 года, где явка была меньше 30%".

Что же нужно сделать, чтобы избиратель пришел на выборы, и сыграет ли какую-либо роль проведение одновременно с выборами мини-референдумов, Наталья Захарчук ответила в программе "Накипело" на канале "ТНТ".

Верховный суд Карелии отказался допрашивать Катанандова и Маслякова по делу Алиханова

В Верховном суде Карелии продолжается рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов Девлета Алиханова, которые потребовали признать незаконным и необоснованным приговор, вынесенный горсудом.

В пятницу ходе заседания защитники попросили Коллегию по уголовным делам исследовать материалы уголовного дела, в которых содержатся важные доказательства, но которые Петрозаводский городской суд в итоге не учел. К примеру, сведения о том, что приватизация проводилась законно, по тем же правилам, что и в других регионах Северо-Запада.

Кроме этого, Верховный суд Карелии отказался вызывать в суд и дать возможность допросить важных свидетелей по делу, не явившихся в горсуд Петрозаводска. Среди них – экс-глава Карелии Сергей Катанандов, эксперт Краснощеков, который вынес вердикт о законности сделки.

Также судебная коллегия отказала в повторном допросе свидетелей – экс-мэра карельской столицы Виктора Маслякова, бывшего спикера Петросовета Олега Фокина и др., - чьи показания городской суд трактовал с искажениями.

Судебное разбирательство в Верховном суде Карелии идет второй день и все ходатайства адвокатов политика, а также самого Девлета Алиханова суд не стал удовлетворять. В настоящее время в зале заседаний проходят прения сторон.

ВИДЕО: Как будет выглядеть часовня на площади Кирова

Инициировавший раскопки на пл.Кирова в Петрозаводске священник Константин Савандер показал, как будет выглядеть часовня Святого Фаддея.

"Наконец-то появилась видеопрезентация проекта "Возрождение часовни Св.Фаддея Петрозаводского", - написал Константин Савандер.

Напомним, раскопки на площади Кирова, где предполагается воссоздать православную часовню во имя святого Фаддея Петрозаводского, начались в конце июня 2017 года. Тогда, к удивлению археологов, был обнаружен мощный фундамент фасада здания храма, Воскресения Господня, построенного в 1800 и сгоревшего в 1924 году, и ряд археологических артефактов.

Спасти Камирову от увольнения попытались путем изменения структуры консерватории?

Руководство консерватории Петрозаводска попыталось изменить структуру учреждения.

По данным "Вестей Карелии", некоторые сотрудники учреждения считают, что попытка спасти от увольнения осужденного советника и.о. ректора консерватории Антонину Камирову, которую осудили за взяточничество.

Ранее прокуратура Петрозаводска обратилась в городской суд с заявлением о расторжении трудового договора с советником и.о. ректора консерватории Антониной Камировой. Надзорное ведомство считает, что Камирова не имеет права работать в этом учреждении. Первое заседание суда запланировано на 29 января.

Но руководство консерватории, вероятно, имеет другие планы. Несколько дней назад состоялось заседание ученого совета консерватории, в повестку которого был включен вопрос об изменении структуры учреждения. Примечательно, что в плане работы ученого совета это заседание было намечено на 26 февраля, но его перенесли на январь. Почему руководство музыкального учреждения решило изменить сложившуюся традицию и после рождественских каникул в спешке собрать ученый совет на месяц с лишним раньше?

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

Еще один ФОК появится в Петрозаводске

Под стройку планируется выделить участок на пересечении Лососинского шоссе и улицы Попова недалеко от строительного гипермаркета ЦСК.

Заявку подал частный инвестор, который хочет построить физкультурно оздоровительный многофункциональный центр с площадкой для тренажеров под открытым небом и детским игровым городком.

Этот вопрос будет вынесен на публичные слушания, которые пройдут в марте в администрации Петрозаводска.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

Из 195 домов, подлежавших капремонту в Карелии 2017 году, аварийными признаны 126, еще больше таких объектов появится в 2018 году. Подробнее

Карельская таможня зафиксировала многократное превышение пропускной способности на двух пунктах пропуска в республике. Подробнее

В Костомукше в 5, 25 загорелось здание офиса, на ликвидацию пожара потребовался час, сообщил в МЧС Карелии. Подробнее

Добровольцы первой помощи в условиях, приближенных к реальным, продемонстрировали порядок действий людей, оказавшихся на месте дорожной аварии, сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее

В Карелии табачные контрабандисты придумали новые способы прятать товар. Подробнее

Специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили троян Mezzo, который проникает в компьютер под видом легального программного обеспечения и похищает деньги у компаний. Подробнее

Карельское отделение партии "Справедливая Россия" предложило четыре проекта благоустройства Петрозаводска, которые могут быть реализованы в рамках программы "Комфортная городская среда". Подробнее

В отношении нерадивых автоперевозчиков могут быть применены штрафные санкции в размере 100 тысяч рублей, сообщили в администрации Петрозаводска. Подробнее

Синоптики Карелии предупреждают, что сегодня в республике сохранятся ветер, снег и гололед. Подробнее

Об этом - советник главы Карелии по экономическим вопросам Юрий Савельев. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу 26 января. Подробнее

В минувшем году Карельская таможня выявила семь фактов крупной контрабанды лесоматериалов. Подробнее

Размер государственного долга Карелии к 1 января 2018 года достиг почти 25 млрд рублей. Подробнее

Команда "Молодежки ОНФ" проведет в столице Карелии 27 января акцию, посвященную Дню полного освобождения Ленинграда от блокады. Подробнее

Таможня республика подвела итоги года и отметила существенный подъем внешнеторгового оборота, который в течение минувшего года вырос на треть. Подробнее

В Олонецком районе, не удержавшись на скользкой дороге, съехал в кювет пассажирский автобус, следовавший из Сортавалы в Петрозаводск, сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее

Карельский Роспотребнадзор представил результаты замеров гамма-фона на открытой местности в контрольных точках на территории населенных пунктов Карелии в декабре 2017 года. Подробнее

В окрестных продуктовых магазинах выстроились большие очереди. Подробнее

За возбуждение ненависти и вражды 52-летней петрозаводчанке грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в Следкоме Карелии. Подробнее

Блогер из Карелии Максим Ефимов, получивший политическое убежище в Эстонии, поделился своими впечатлениями от похода в косметологическую клинику. Подробнее