Важные новости, которые вы могли пропустить

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Глава "Мемориала" Карелии Юрий Дмитриев, обвиняемый в использовании несовершеннолетней приемной дочери для изготовления порнографии, дал первое интервью после освобождения из-под стражи.
Корреспондент "7x7" встретился сегодня с руководителем карельского филиала правозащитной организации "Мемориал" Юрием Дмитриевым. Общественник был освобожден утром из СИЗО Петрозаводска под подписку о невыезде.
"Меня сегодня выперли, мягко выражаясь, из тюрьмы, без нескольких минут в 7 утра без денег, без связи, позвонить домой не дали", — прокомментировал "7x7" свое неожиданное освобождение из-под стражи историк Юрий Дмитриев.
Общественник, котрому завтра исполнится 62 года, поблагодарил всех за поддержку.
"Спасибо вам огромное за поддержку. Я понимаю, что мне и моей семье было бы очень сложно победить эту систему. Мы ее еще не победили, но сделали первый крупный шаг. Спасибо, что верили. Ну что делать? Погода бывает разная. Надеюсь, что в нашей стране будет и нормальная погода, когда не надо будет прятаться под зонтиком. Когда нас не будут, скажем так, прятать под разные крыши. Когда мы сможем нормально общаться друг с другом. Кто мне писал письма, постараюсь всем ответить. Как только у меня появится более-менее приличная возможность по связи, я обязательно с каждым пообщаюсь, каждому напишу", - сказал в интервью "7x7" Юрий Дмитриев.
Напомним, Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".
По версии следствия, с 2008 по 2015 год, 61-летний Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.
Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Виновным он себя не признает. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.
22 января институт имени Сербского завершил психиатрическую экспертизу Дмитриева — для этого историка специально этапировали в Москву 28 декабря 2017 года.
28 января 2018 года по решению суда его должны были отпустить под подписку о невыезде.
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Председателя правозащитной организации "Мемориал" Юрия Дмитриева выпустили сегодня из СИЗО Петрозаводска под подписку о невыезде.
Об этом "Новой газете" сообщил адвокат Виктор Ануфриев.
"Уже в 8 утра Юрий Алексеевич был дома. Все нормально, настроение хорошее", — цитирует "Новая газета" защитника.
Накануне старшей дочери историка Екатерине в СИЗО сообщили, что отпустят Дмитриева только в воскресенье, 28 января.
Напомним, Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".
По версии следствия, с 2008 по 2015 год, 61-летний Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.
Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Виновным он себя не признает. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.
С 28 января 2018 года по решению суда его должны были отпустить под подписку о невыезде. В этот день Юрию Дмитриеву исполнится 62 года.Смотреть подробнее
Под Костомукшей столкнулись две иномарки, три человека получили травмы различной степени тяжести.
Для ликвидации последствий ДТП, произошедшего вчера 15.43, привлекались работники пожарно-спасательной части № 6 по охране Костомукша (7 чел., 2 единицы техники), работники СМП (4 человека 2 ед. техники), сотрудники ГИБДД ( 4 чел. 2 ед. техники).
При столкновении двух иномарок пострадали три человека, один из которых был госпитализирован в "Межрайонную больница № 1" , сообщили в паблике "2 отряд ФПС по Республике Карелия".Смотреть подробнее
В самом крупном микрорайоне Петрозаводска обосновалась стая безнадзорных животных.
В редакцию "Столицы на Онего" обратились за помощью жители микрорайона Древлянка, уставшие "воевать" со сворой диких собак.
По словам наших читателей, приславших фото, стая собак живет под балконом жилого дома №12 на ул. Хейкконена. С каждым разом свора становится все больше. В этом году собаки расширили границы своего обитания. Вчера, в пятницу, в 19.00 огромные собаки гуляли уже на Лососинском шоссе. И люди с опаской проходили по тротуару.
"Ближе к весне собаки начнут гулять и будут более агрессивными. Животных никто не отлавливает, хотя обращались и в мэрию, и каждый раз в ЕДДС звоним. В мэрии только обещаниями кормят", - возмущены читатели "Столицы на Онего".Смотреть подробнее
Паблик "Живой Петрозаводск" опубликовал фото необычных птиц, которые были замечены в том месте, где Неглинка впадает в Онежское озеро.
Фотограф Дмитрий Ерохин познакомил читателей паблика результатами своей очередной фотоохоты.
"Недавно удалось снять утку с ледяным замком на клюве. Снято у "Онежского замка". В устье Неглинки. На следующий день утки с таким замком не было. Надеюсь, что она растопила лед. Чирок начинает давать кряквам "сдачи". Щеглы летают по городу, как летом», - пишет автор фото.
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Известный режиссер Валерия Гай Германика поделилась своими страданиями в стихах, рассказывая о съемках в Карелии новой киноленты.
На юге Карелии знаменитый режиссер Валерия Гай Германика снимала фильм "Мысленный волк". О своих переживаниях она написала на своей странице в "Инстаграме": "Снимала киноленту в Карелии, страдала/плакала и написала стихотворение".
в яме заснеженный волк
или это меня откопали
или прыгать в застывший песок
или это кино в киноблог
беспристрастные как гинекологи
реквизиторы ходят толпами
дайте в аптеке что-нибудь
без рецепта
режиссеру в слезах
там где сердце-везде все отпето
суеверные операторы
не снимают отдельными кадрами
да и масштаб не тот.
растворите в слезах режиссеру
аспирин или парацетамолу
полюбите его или это
опять пересъем...
Напомним, сцены для своего нового фильма под названием "Мысленный волк" по сценарию Юрия Арабова ("Скорбное бесчувствие", "Господин оформитель", "Монах и бес") эпатажный режиссер Валерия Гай Германика снимала на юге Карелии осенью 2017 года. Лента, которую создатели позиционируют как "духовное кино", расскажет о матери и дочери, чьи отношения лишены любви. Главные роли в картине играют народная артистка РФ Ксения Раппопорт, уже снимавшаяся "по Арабову" - в драме Серебренникова "Юрьев день", и Агния Кузнецова ("Груз 200", "Морфий" Балабанова, "Все умрут, а я останусь" Германики).Смотреть подробнее
Аварийная бригада "ОРЭС-Петрозаводск" восстанавливает электроснабжение Кукковки и Голиковки, сообщает администрация города.
В результате отключения, произошедшего в 11.50, без электроснабжения остались 270 домов и здание Детского сада № 2 "Солнышко".
В настоящее время специалисты восстанавливают электроснабжение, сообщили в администрации Петрозаводска.Смотреть подробнее
Жители Медвежьегорского района жалуются главе Карелии на проблемы с выдачей детского питания.
Бесплатные смеси, каши и молоко недоступны для малышей в Медгоре. Об этом сообщили жители района на странице главы Карелии Артура Парфенчинова в "Вконтакте".
"21 декабря 2017 года по СМИ прошла информация, что в Медвежьегорском районе были проблемы с выдачей детского питания из-за того, что районные власти вовремя не проинформировали республиканские власти. Но теперь деньги из республики выделены и ситуация с выдачей детского питания нормализовалась. Ан нет. Из Медвежьегорска поступила информация, что, как минимум, одна семья так и не получает с тех пор детского питания, все приобретает за свой счет. Ребенку 3 месяца", - пишет житель Медвежьегорска главе республике.
Вчера, 26 января, местные жители побывали в молочной кухне, где на закрытой двери висит объявление: "Детского питания нет".
"А это значит, что ситуация так и не нормализовалась, деньги выделены, питания нет", - возмущен житель Медвежьегорска.
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу 27 января.
В 10.00 в Лахденпохском и Сортавальском районах продолжится ралли "Карелия 2018" (финиш в 17.00, награждение в 19.30).
В 10.00 в Петрозаводске на территории центра "Горка" пройдет республиканский зимний спортивный праздник для семей с особенными детьми в рамках проекта "Я могу".
В 10.00 в комплексе "Корал" (ул. Пограничная, 50) состоится чемпионат России по флорболу среди мужских и женских команд (первая лига, 2-й тур).
В 11.00 на стадионе "Коммунальник" торжественно откроется этап кубка мира по ездовому спорту, соревнований по гонкам на собачьих упряжках на средние и короткие дистанции "По
земле Сампо".
В 16.00 в Национальной библиотеке пройдет заседание Клуба любителей творчества В.Высоцкого.Смотреть подробнее
Команда "Молодежки ОНФ" проводит в ТЦ "Макси" акцию, приуроченную ко Дню полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками.
Сегодня в 45 регионах России проходит акция "Открытка памяти". В торговых центрах, на вокзалах, в образовательных учреждениях – в местах массового скопления людей участники команды "Молодежка ОНФ" раздают открытки с информацией о блокаде Ленинграда.
Напомним, вчера в социальных сетях "Молодежки ОНФ" был опубликован ролик, посвященный событиям блокады в цифрах. Авторы видео предложили подписчикам прийти 27 января к специальным стендам "Блокада Ленинграда в цифрах. Задумайся". В Петрозаводске такая точка появилась на первом этаже ТЦ "Макси". Каждый пришедший сегодня в торговый центр получит открытку, из которой можно узнать, что означали цифры, представленные в видеоролике.
Информационная точка "Блокада Ленинграда в цифрах. Задумайся" будет работать сегодня до 18.00.Смотреть подробнее
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье 28 января. Подробнее
Здание санатория в Лахденпохья ждет реконструкция, работы начнутся весной. Подробнее
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