Важные новости 28 января

ФОТО: Стали известны подробности страшного пожара в Петрозаводске - спасли 36 человек, трое оказались в больнице

В Петрозаводске сегодня ночью пожарные спасли 36 человек, в том числе 6 детей, трое жителей получили травмы и оказались в больнице.

Как рассказали в региональном Управлении МЧС, в столице Карелии в ночь на 28 января произошел пожар в жилом доме № 46 по Октябрьскому проспекту. В результате происшествия огнем повреждены 8 квартир второго подъезда дома на общей площади около 200 кв.м.

Первое тревожное сообщение о том, что горит жилой дом, поступило на пульт пожарно-спасательной службы от очевидцев, они сообщили что, из окон строения идет густой дым. Через пять минут на месте происшествия уже были первые боевые расчеты пожарно-спасательных частей № 4. В ходе разведки пожара было установлено, что огнем охвачены помещения на первом этаже, пламя быстро распространяется по жилому дому. Продукты горения от пожара начали проникать на лестничную клетку и распространяться на верхние этажи, тем самым отрезая пути эвакуации жильцам верхних квартир.

Пожару была присвоена повышенная категория сложности 1БИС, на место происшествия по тревоге дополнительно выехали дежурные караулы пожарно-спасательной части № 1 Петрозаводска и Специализированной пожарно-спасательной части Республики Карелия.

Одновременно с локализацией пожара проводилась эвакуация жителей соседних квартир. По трёхколенной лестнице и по лестничному маршу на свежий воздух вывели 36 человек, в том числе 6 детей.

Напомним, что ранее сообщалось - некоторые жильцы сами выпрыгивали из окон.

В это же самое время на месте происшествия была организована работа оперативной группы Главного управления МЧС России по Республике Карелия под руководством начальника Главного управления Сергея Шугаева.

Локализация пожара была объявлена спустя полтора часа после начала работ по его тушению. В результате происшествия пострадало три человека, с травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска.

В ликвидации происшествия были задействованы 40 человек и 15 единиц техники.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты испытательной пожарной лаборатории Главного управления МЧС России по Республике Карелия и Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петрозаводску, которым предстоит установить причину возникновения пожара.

Также сегодня ночью было проведено внеочередное заседание оперативного штаба КЧС Петрозаводского городского округа под руководством заместителя главы Петрозаводска Юлии Мизинковой. На заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся финансово-материальной помощи пострадавшим, предоставления им временного жилья (если поступят заявления) и восстановления утраченных документов, а также вопрос об обследовании здания на пригодность к дальнейшему проживанию.

ФОТО, ВИДЕО: "К финишу у всех язык на плечо"

В Карелии проходят Международные соревнования по гонкам на собачьих упряжках "По земле Сампо".

В Петрозаводске проходят Международные гонки на собачьих упряжках на средние и короткие дистанции в статусе этапа Кубка Мира по ездовому спорту. В этом году в соревнованиях принимают участие около 120 спортсменов из России, Беларуси, Финляндии и Швеции. Карелию в гонках представляют спортсмены из Беломорска, поселков Новая Вилга, Кудама и Сопоха.

После церемонии открытия был дан массовый старт участников на упряжках по 4 собаки – такая дисциплина появилась на гонках впервые. Ее особенность заключается в том, что все упряжки стартуют одновременно, это очень зрелищно, однако требует отличной подготовки собак и совершенного владения упряжкой. Гонщики уже сразились в МИДе (на средней дистанции), кроме того, программа предусматривает спринт на 6 км и 10 км.

"Главное впечатление о гонок - лужи и грязь, - передает наш корреспондент с места событий. - На старте собаки радостно лают, гонщики улыбаются, а к финишу у всех язык на плечо. Все ругают погоду и трассу, - сложно при плюсовой температуре. Всё тает, в снег местами можно провалиться по колено, собакам жарко. Лично у меня после нескольких часов на гонках ботинки были полны воды".

Несмотря на сложности из-за погоды, для гостей и зрителей соревнований организаторы подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу. В зрительской зоне гостей ждут сувенирные лавки, фотозона с легендарной собакой Черке, которая побывала в полярной экспедиции с путешественниками Федором Конюховым и Виктором Симоновым, общение с другими собаками-участниками соревнований. В кафе можно отведать вкусные карельские чаи со сладостями, в шатре согреться у костра.

Корреспондент "Столицы на Онего" Николай Смирнов сделал замечательный фоторепортаж с соревнований.

Смотрим фото и видео.

В Петрозаводске произошел страшный пожар - люди выпрыгивали из окон, есть пострадавшие

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник возглавила штаб спасения людей, пострадавших сегодня ночью на пожаре.

Как сообщили в городской администрации, глава Петрозаводска Ирина Мирошник сегодня ночью руководила спасательными работами на месте пожара, случившегося в 16-квартирном двухэтажном жилом доме по адресу пр. Октябрьский, 46.

Несколько жильцов получили травмы – людям пришлось выпрыгивать из окон.

Пункт временного размещения для потерпевших открыли в школе № 36.

С 9 утра в администрации города работает комиссия по предоставлению пострадавшим жилья из маневренного фонда и подготовке документов для оказания им материальной помощи.

Жительница Карелии пожаловалась, что мусор не вывозят, и Парфенчиков нагрянул к ней домой

Как рассказал сам глава республики, он осуществил "адресную проверку" после жалобы в соцсети.

Жительница поселка Рускеала написала Артуру Парфенчикову во "ВКонтакте" о том, что к ее дому плохо чистят дорогу, поэтому из-за снега не вывозят мусор – к мусорному контейнеру не подъехать. После чего глава республики, проезжая Рускеалу, решил заехать к ней домой с "адресной проверкой". Об этом Парфенчиков рассказал на своей странице в соцсети.

"Выяснил, что дорога, которая ведёт к крайнему дому на хуторе, является дворовым проездом, и она "выпала" из юрисдикции муниципалитета, - пишет Парфенчиков. - Поручил главе администрации Сортавальского муниципального района Л.П. Гулевичу контролировать ситуацию, проводить регулярный мониторинг состояния дорог в районе, а главе Калаамского сельского поселения А.М.Мищенко - обеспечить обслуживание поселковой дороги".

Парфенчиков рассказал, что в семье рускеальцев его позвали к столу, и за чашкой чая они "пришли к пониманию, что переезд из родного дома, где требуется ремонт, на другое место жительства далеко не всегда лучший вариант".

"Глава семьи настроен на то, чтобы своими силами сделать ремонт, и даже планирует улучшить жилищные условия путём выкупа соседней квартиры. Есть работа и собственное хозяйство, своя баня, в дом подведена вода, коммуникации, а главное - есть желание жить и работать на родной земле, растить детей. Считаю, что таким гражданам муниципальные власти должны оказывать помощь и поддержку".

ФОТО, ВИДЕО: В столице Карелии акция сторонников Алексея Навального закончилась массовыми задержаниями

Порядка 10 человек задержали в Петрозаводске на акции "Забастовка избирателей".

Как передает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, порядка 10 человек были задержаны полицией за участие в несогласованной властями акции "Забастовка избирателей".

Всего в акции участвовало порядка 200 человек. Они пришли в гайд-парк в устье Лососинки с российскими флагами, шариками с надписью "Навальный-2018" и плакатами. Полиция просила людей разойтись, так как в это же время здесь должно было состояться согласованное мэрией мероприятие патриотической направленности с участием велосипедистов. Сторонники Навального сначала стояли за забором, а затем стали проходить внутрь. Полицейские потребовали у одного из участников акции убрать плакат с надписью "Забастовка избирателей", а после его отказа вытолкнула за пределы гайд-парка и задержала.

Толпа начала скандировать "Это наш город!", "Позор! Позор!" и "Россия будет свободной!".

После этого полиция еще несколько раз потребовала разойтись, но участники акции продолжили выкрикивать зозунги. После этого задержания продолжились. Среди тех, кого увели полицейские, – известный активист Виталий Флеганов, который год назад организовывал в Петрозаводске антикоррупционный митинг сторонников Навального.

По свидетельствам очевидцев, всего было задержано порядка 10 человек.

фото: gufzm.ru

ВИДЕО: Легендарный рэпер Гуф высказался об аэропорте Петрозаводска

Рэпер Гуф, в субботу выступивший в Петрозаводске, выложил в Instagram короткие видео, сделанные на концерте и в аэропорту.

Концерт Гуфа состоялся в клубе Zefir.

"Петрозаводск, спасибо!" – написал артист в Twitter после концерта.

А в Instagram, в историях, рэпер выложил короткие видео, сделанные во время своего выступления и в аэропорту карельской столицы.

"Аэропорт города Петрозаводск. Мне кажется, я меньше аэропорта не видел в своей жизни", - прокомментировал Гуф.

Также он показал своим подписчикам, как выглядит зал ожидания.

Гуф (сценическое имя Алексея Долматова) – российский рэп-исполнитель, сооснователь и участник группы Centr (в 2016 году группа объявила о распаде). Кроме того, является одним из основателей лейбла "ЦАО Records", а также основателем лейбла ZM Nation.

"У нас ничего не осталось!" - оставшихся без жилья погорельцев с Октябрьского проспекта начали переселять в общежитие

Одна семья погорельцев уже переезжает в предоставленное временное жилье, сообщает мэрия.

Как сообщил начальник управления жилищного хозяйства Евгений Перов, в настоящее время в администрацию Петрозаводска обратились жильцы шести сгоревших квартир дома №46 по Октябрьскому проспекту. Всем им уже предоставлены варианты для заселения.

Первые погорельцы уже готовы въехать в помещения маневренного фонда. Галина Королева с мужем и сыном получила ключи от комнаты в общежитии на улице Щорса, 2. В настоящее время сотрудники управления ГО и ЧС Администрации Петрозаводска выдают им раскладушки, одеяла и постельное белье, после чего погорельцы отправятся обживаться.

"Сотрудники администрации пригласили нас сегодня в мэрию, все нам объяснили, отвезли в общежитие. Комната нормальная, приличная, - поделилась Галина Николаевна. – У нас ничего не осталось. Только та одежда, в которой выскочили из горящего дома".

Напомним, организован сбор помощи для пострадавших. Одежду, постельные принадлежности, бытовую химию и другие вещи можно принести в центр Истоки по адресу: Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, 9 в будние дни с 9 до 17 часов.

Напомним, в ночь на 28 января в Петрозаводске в деревянном двухэтажном жилом доме на Октябрьском проспекте, 46 произошел серьезный пожар. В результате происшествия огнем повреждены 8 квартир второго подъезда жилого дома, на общей площади около 200 кв.м. Пожарные спасли 36 человек, в том числе 6 детей. Трое пострадавших госпитализированы в лечебное учреждение.

В Петрозаводске пропала девочка-подросток – после школы она не вернулась домой

В Петрозаводске 12-летняя девочка не пришла после школы домой, ее ищет полиция.

Отделением полиции №2 УМВД России по г. Петрозаводску разыскивается без вести пропавшая Варвара Ш. 2005 года рождения. Как стало известно, 26 января около 15 часов девочка ушла из школы №25 по наб. Гюллинга в Петрозаводске и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в группе Поиск людей в Карелии.

Приметы: на вид 12 лет, рост около 155 см, нормального телосложения, волосы светло-русые.

Был одета: шапка вишневого цвета, пальто вишневого цвета с черными рукавами с капюшоном, джинсы голубого цвета, ботинки вишневого цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой прошу сообщить по телефонам: 88142-739240, 89114233383, 89814054144, или 02.

"Эвакуировали в одном одеяле" - маленькой девочке, спасенной на пожаре в Петрозаводске, нужна одежда

На пожаре в доме на Октябрьском проспекте спаслась семья с 8-месячной девочкой, ей требуется одежда.

В Интернете начался сбор помощи для одной из семей, которая сегодня ночью пострадала на пожаре в доме № 46 по Октябрьскому проспекту.

"У нас случилось несчастье. В доме моих родителей сегодня ночью случился пожар. Все живы и отделались только ушибами, благодаря Юре (он даже собаку умудрился эвакуировать через окно второго этажа, не нашли только Котю - так спряталась...).

Друзья, обращаюсь за помощью, может у кого-то есть вещи на Кристину (ей сейчас 8 месяцев), потому что не осталось ничего, Алисино уже было отдано и сгорело там, а эвакуировать ее успели только в одном одеяле. Даже на улицу пока выйти с ней не в чем".

"У моей подруги и коллеги Инны произошло несчастье, сегодня ночью сгорела квартира. Спасаясь, с мужем и 8-ми месячной дочкой, они выпрыгнули из окна второго этажа. Сгорело все... Прошу откликнуться тех, кто готов оказать какую-либо помощь. Вы можете связаться с Инной через страницу в контакте: https://vk.com/id156232512 или по телефону 8960-210-77-66 (карта Сбербанка привязана к этому номеру телефона)".

СРОЧНО: В Петрозаводске полиция задержала участника "забастовки избирателей" - смотрим видео

В Петрозаводске сторонники Алексея Навального вышли на акцию протеста в рамках "забастовки избирателей", полиция задержала одного человека, державшего плакат.

В столице Карелии на акцию "забастовка избирателей" в устье Лососинки пришло несколько десятков человек.

Они принесли с собой шарики с логотипом "Навальный-2018", а один из участников – плакат с соответствующей надписью "Забастовка избирателей".

Полиция стала просить участников акции покинуть гайд-парк, так как в это же время здесь должно было состояться согласованное мэрией мероприятие патриотической направленности с участием велосипедистов.

Сторонники Навального сначала стояли за забором, а затем стали проходить внутрь. Полицейские потребовали у одного из участников акции убрать плакат с надписью "Забастовка избирателей", а после его отказа вытолкнула за пределы гайд-парка и задержала.

В это время протестующие скандировали: "Это наш город!" и "Позор! Позор!".

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