Чем запомнился этот день

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При пожаре в жилом доме на Октябрьском проспекте шесть семей остались без крыши над головой, три человека госпитализированы.
Как сообщили в городской единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска, в минувшее воскресенье 28 января в 1.16 на Октябрьском проспекте произошел пожар в деревянном двухэтажном доме №46.
В результате происшествия огнем повреждены 8 квартир второго подъезда дома на общей площади около 200 кв.м.
Пожару была присвоена повышенная категория сложности 1БИС, на место происшествия по тревоге дополнительно выехали дежурные караулы пожарно-спасательной части № 1 Петрозаводска и Специализированной пожарно-спасательной части Республики Карелия.
В результате из огня было спасено 36 человек, среди которых шестеро – дети.
С места пожара были госпитализированы: 42-летняя женщина, 34-летний мужчина и 52-летний мужчина.
Сегодня стало известно, что причиной пожара стал поджог. Об этом сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
Напомним, что всем пострадавшим от пожара оказана помощь.
Четыре семьи уже обживаются на новом месте, еще две въедут в помещения маневренного фонда в понедельник, 29 января, сообщили в администрации.
Организован сбор помощи для пострадавших. Одежду, постельные принадлежности, бытовую химию и другие вещи можно принести в центр Истоки по адресу: ул. Лизы Чайкиной, 9 в будние дни с 9 до 17 часов.
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Повезло, что авария произошла ночью – на троллейбусной площадке не было людей, да и водитель, судя по всему, родился в рубашке.
ДТП с участием легкового автомобиля произошло на улице Лыжная, в районе пересечения с улицей Балтийская 27 января в 01.45.
Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, легковой автомобиль двигался по улице Лыжная вверх, со стороны центра. Перед перекрёстком водитель не справился с управлением, автомобиль занесло, развернуло, перебросило через разделительный газон на троллейбусную площадку, еще раз развернуло.
К счастью, обошлось без жертв.
Видеокамера компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП.
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Девушка, которую в районе Шуйского шоссе насмерть сбил поезд, не дожила до своего дня рождения двух дней, выяснили журналисты ГТРК "Карелия".
Напомним, вечером 17 января поезд "Петрозаводск – Медвежьегорск" сбил девушку на железнодорожных путях в районе Шуйского шоссе. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Заместитель карельского транспортного прокурора Анна Гусакова рассказала телевизионщикам, что погибшая была студенткой Кооперативного техникума. Трагедия произошла накануне ее дня рождения: через два девушке исполнилось бы 20 лет.
Также стало известно, что студентка шла через железную дорогу не одна, но другая девушка и молодой человек вовремя ушли с путей.Смотреть подробнее
Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала, каким должен быть муниципальный транспорт в городе. Ранее на эту тему высказался карельский губернатор Артур Парфенчиков.
На днях Артур Парфенчиков поделился в соцсетях своими размышлениями на тему: автобус или троллейбус.
"Троллейбус реально очень дорогостоящий (за счёт сложной дорожной инфраструктуры) и маломобильный (из-за привязки к сетям) транспорт, и я уверен, что будущее не за ним", - отметил, в частности, глава Карелии. На место троллейбусов, считает губернатор, должны прийти электробусы.
На сегодняшней встрече с Ириной Мирошник журналисты поинтересовались, согласна ли она с Парфенчиковым.
"Мое мнение совпадает в той части, что транспорт должен быть комфортабельным, в том числе и для маломобильных групп населения, низкопольным, и поддерживать льготные категории граждан. Это две основные позиции. Третья – это экологичность транспорта. Три кита, на которых базируется мое мнение", - сказала глава города.
Мирошник добавила, что вопрос муниципального транспорта в Петрозаводске обсуждался "буквально сегодня на внутренней планерке у главы (Карелии) с членами правительства".
"Распоряжением главы будет создана рабочая группа, причем, в ближайшее время, в феврале, работа будет проведена и сформулирована концепция дальнейшего развития муниципального транспорта", - сказала она.
Мирошник также отметила, что электробусы, которые в будущем могут начать курсировать по городу, – это "модифицированные троллейбусы".
"А может быть, это будут бесконтактные троллейбусы", - предположила она, пояснив, что такие машины могут часть пути идти на автономном ходу, и стоят они дешевле.Смотреть подробнее
В Верховном суде Карелии рассматривают апелляцию на приговор, вынесенный Девлету Алиханову.
В Верховном суде Карелии 25 января Коллегия по уголовным делам под председательством судьи Валерия Гирдюка начала рассматривать апелляционные жалобы адвокатов Девлета Алиханова, которые потребовали признать незаконным и необоснованным приговор, вынесенный ему городским судом Петрозаводска. Напомним, согласно решению судьи Натальи Маненок, известный политик и предприниматель должен провести 6 лет в колонии общего режима и выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей. Такое наказание Алиханову назначили, признав его виновным в совершении экономического преступления.
Алиханов и его защитники в Верховном суде Карелии потребовали отменить приговор, так как считают - в деле отсутствует не только состав, но и само событие преступления. Сделка десятилетней давности по приватизации сберкасс, за которую привлекли к ответственности Алиханова, было проведена в полном соответствии с федеральным законодательством; точно также приватизация проходила в других регионах, да и у нас на территории Карелии. К тому же сам предприниматель и политик не имел к ней отношения, так как никогда не становился собственником спорных помещений. Кроме этого, приговор в Петрозаводском городском суде выносился Алиханову с вопиющими нарушениями уголовно-процессуального кодекса.
"Такое впечатление создается, что судья просто взяла и "подогнала" фактуру под обвинительный приговор. Доказательства невиновности Алиханова – например, экспертизы об отсутствии ущерба, ответы на запросы из других регионов, где приватизация проходила по такой же схеме, показания некоторых свидетелей, - не были включены в итоговый текст или их внесли в приговор с искажением смысла. В итоге суд вообще не дал им никакой оценки. Когда такие вещи делает обвинение, это еще как-то можно понять... Но это же суд, который должен быть объективным и беспристрастным!", - возмущались защитники.
Подробнее – в репортаже из зала суда.Смотреть подробнее
По данным портала ОВД-Инфо, в столице Карелии за участие в несогласованной акции полиция накануне задержала 13 сторонников Алексея Навального.
Как сообщается на сайте ОВД-Инфо, по итогам «забастовки избирателей» в Петрозаводске в полиции оказались 13 человек, среди них активисты Борис Прокопчук, Александр Сидорин, Виталий Флеганов и еще 10 участников.
Сидорина, Флеганова и еще троих оформили по ст. 20.2 и 19.3 КоАП - нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования; и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
По данным СМИ, в общей сложности по России по итогам акции Навального в поддержку бойкота президентских выборов задержаны более 250 человек. Больше всего задержанных в Чебоксарах, Кемерово, Уфе.Смотреть подробнее
В Петрозаводске сегодня ночью сгорел дом, без крова осталась мать с четырьмя детьми. Сгорело всё. Очень нужна помощь.
В социальной сети "ВКонтакте" сестра пострадавшей на пожаре многодетной матери опубликовала просьбу о помощи .
"Сегодня ночью 29 января по адресу Ломоносова, 52 сгорел дом, где проживали моя сестра Щербатова Ольга и её четверо детей. Спасибо пожарным - спасли детей. Огромная просьба всех неравнодушных помочь этой семье В пожаре сгорело всё. А старшему мальчику сегодня нужно ложиться в больницу по направлению. Нет одежды. Нет жилья. Крик души.
Размеры одежды и обуви: старший мальчик - возраст 10 лет, рост примерно130 см, размер обуви 32.
Средний мальчик - возраст 8 лет, рост 120 см и размер обуви 30. Девочка - рост 117 см, размер обуви 29. И самый маленький мальчик - рост 95 см, размер ноги 26. У мамы размер одежды 40 42, обуви 37 или 38. Пожар уничтожил всё. Возгорание пошло от соседей. Там пострадал дедушка, обгорели руки, госпитализирован.
Тел для связи – 89602177357. Сейчас семья находится у меня по адресу: Щербакова, д1.А. Ещё у мальчиков сгорели рюкзаки школьные, а также дети нуждаются в питании".
Напомним, 29 января в 00.52 случился пожар на ул. Ломоносова в доме 52. Огонь повредил 150 кв.м. Пожару был присвоен ранг 1БИС. Спасено девять человек из них 4 детей. Травмирован один человек – пенсионер 1938 года рождения. Его госпитализировали в БСМП с диагнозом отравление угарным газом. Его состояние стабильное.Смотреть подробнее
В Сегежском районе сотрудники вневедомственной охраны оказали помощь женщине, которая гуляла по Надвоицам в одной простыне.
Как сообщает карельское отделение Росгвардии, не совсем обычная история произошла в посёлке Надвоицы под утро 28 января. В 06.00 в дежурную часть полиции позвонил сторож детского сада: на территорию пришла девушка в состоянии опьянения в одной простыне.
Информация поступила дежурным нарядам.
Сотрудники вневедомственной охраны вызвали скорую помощь. Какова предыстория появления девушки в простыне, неизвестно – сама она пояснить ничего не смогла. Тем не менее, личность была установлена быстро: странная гостья оказалась 27-летней жительницей Пудожа. Сотрудники передали её медикам.Смотреть подробнее
АО "Пряжинское" на протяжении последних двух-трех лет после ухода по состоянию здоровья директора Валерий Колоушкина гибнет.
Сам факт обнищания, почти банкротства ЗАО "Пряжинское" - факт неоспоримый и вопиющий. Этот разгул разгильдяйства и безхозяйственности происходит в 50 километрах от Петрозаводска. Не где-то за тридевять земель, а на нашей карельской земле. Ни с того, ни с сего рушится одно из лучших 200 сельхозпредприятий России. Градообразующее ЗАО "Пряжинское" много лет ставили в пример другим хозяйствам. Это единственное звероводческое хозяйство Карелии, которое удержалось в лихие 90-е годы на плаву, много лет подряд награждалось различными дипломами от министерства сельского хозяйства Карелии за селекционную работу по воспроизводству молодняка, а на международных аукционах "Пряжинское" получало медали и кубки за свою продукцию (качественные меха норки, лисы и песца). И вдруг в одночасье стало настолько нерентабельным, что не может из-за долгов за топливо и электроэнергию своевременно выплачивать заработную плату своим работникам.
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На этот вопрос ответила врач Офтальмологического центра Карелии Валерия Яковлева.
- Могут ли испортить зрение капли, которые мы покупаем без рецепта в аптеке и закапываем, чтобы снять покраснение?
- Эти капли работают так же, как "нафтизин". Они сужают сосуды, убирают красноту. В небольшом количестве они не могут навредить глазу, но если их часто использовать, то произойдет влияние на стенки сосудов: их питание ухудшится. Зрение при долгом использовании таких капель тоже может ухудшиться.
Нельзя заниматься самолечением и самостоятельно назначать себе препараты. Для сохранения здоровья необходимо проходить регулярные осмотры и получать консультации у специалистов. И это касается не только офтальмологии.
Помимо вопроса о вреде лекарств, приобретаемых без рецепта, мы поинтересовались у врача: можно ли читать лежа или в транспорте и спать при включенной лампочке? Как узнать, что младенец плохо видит? Почему ребенку нельзя смотреть телевизор до 2 лет?
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