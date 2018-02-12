Самые значимые события понедельника

Советник Путина вступился за Нелидова

Советник президента России Михаил Федотов направил консультационное заключение по делу экс-главы Карелии Андрея Нелидова на имя генпрокурора Юрия Чайки.

Фонд противодействия организованной преступности и коррупции "Антимафия" подготовил консультационное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего главы Карелии, экс-директора музея-заповедника "Кижи" Андрея Нелидова и его бывшего советника Ивана Романова. Советник президента России Михаил Федотов направил этот документ на имя генпрокурора Юрия Чайки, сообщает 47news.

Автор заключения - президент "Антимафии", член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Евгений Мысловский. Эксперт, более 20 лет проработавший в органах прокуратуры, не увидел в деле Нелидова взятки. То есть считает, что он не виновен. Ведь дело в отношении Нелидова рассматривалось именно по части 6 статьи 290 УК - "Получение взятки в особо крупном размере".

В заключении указывается, что обстоятельства, расцененные следствием как получение Нелидовым взятки, на самом деле являются следствием дружественных отношений между Нелидовым и Романовым и вытекают не из должностного положения Нелидова, а из предпринимательской деятельности Романова, направленной на повышение эффективности работы музея-заповедника "Кижи".

Кроме того, в документе член СПЧ указывает, что изучил основные материалы дела и пришёл к выводу, что версия следствия о том, что полученные Нелидовым от Астратенок деньги являются взяткой, основана на предположениях оперативных работников ФСБ и МВД, занимавшихся оперативной разработкой дела сначала Романова, а затем и Нелидова. И эта версия "не подкреплена ни одним доказательством, включая информацию, полученную в ходе проведения ОРД".

Как утверждает гособвинение, Нелидов при посредничестве Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взяток порядка 4,6 млн рублей. За это он предоставлял бизнес-леди Татьяне Астратенок возможность торговать на острове Кижи.

Адвокаты Нелидова Дмитрий Ильин и Алексей Соловьев заявили в прениях, что доводы государственного обвинения "противоречивы и непоследовательны" и попросили оправдать Нелидова по ч.6 ст.290 УК РФ в связи с отсутствием состава преступления. Защитник Ивана Романова Александр Яковлев в прениях также попросил оправдательного приговора.

Гособвинение требует назначить Нелидову 9 лет лишения свободы в колонии строго режима и штраф в 55 млн рублей, а его советнику Романову - 8 лет колонии и штраф в 27,5 млн рублей. С учетом того, что Романов осужден на 20 лет за педофилию, она попросила с учетом сложения наказаний проговорить экс-советника Нелидова к 23 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы.

В поселке Карелии отравились 15 человек, эксперты проверяют воду

Заболевшим острыми кишечными инфекциями в поселке Чална оказывается медицинская помощь, сообщает Минздрав Карелии.

"С 5 по 12 февраля в поселке Чална Пряжинского района зарегистрировано 15 случаев обращения за медицинской помощью с подозрением на острую кишечную инфекцией. Среди заболевших 10 детей и подростков в возрасте до 17 лет. Большая часть заболевших, 11 человек, проживают по улице Светлая", - говорится в сообщении.

Медицинская помощь оказывается всем больным: один ребенок госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу, остальные находятся под наблюдением специалистов, получая лечение амбулаторно.

Пробы воды, отобранные по предписанию управления Роспотребнадзора из централизованного хозяйственно-питьевого водопровода, находятся в работе.

Предприниматели Имановы задержаны в Петрозаводске

Сотрудники правоохранительных органов задержали известных в Карелии бизнесменов Имановых.

По информации "Столицы на Онего", задержание братьев Имановых, бывших владельцев печально известного кондопожского ресторана "Чайка", произошло утром в понедельник.

В настоящее время они находятся в следственном комитете. В правоохранительных органах пока не комментируют информацию о задержании Имановых.

"В республике продолжается работа, направленная на наведение порядка в сфере расселения аварийного жилья", - пояснил источник.

ООО "Шеф-монтаж", которым руководит Вагиф Иманов, является подрядчиком по госконтрактам на строительство домов для переселенцев из аварийного жилья в поселках Поросозеро Суоярвского района, Рускеала Сортавальского района и в городе Сортавала.

Бывшие чиновницы мэрии Петрозаводска устроились в кадетское училище

Бывший начальник управления образования мэрии Петрозаводска Елена Герасимова и экс-специалист Светлана Теплова устроились в президентское кадетское училище.

Елена Герасимова, которая была руководителем управления образования во времена мэра Галины Ширшиной, является заместителем начальника училища по инновационным образовательным технологиям.

Светлана Теплова стала заведующим учебным отделом образовательного учреждения. Ранее она работала специалистом управления в мэрии Петрозаводска.

В Карелии суды больше не принимают заявления от граждан, требующих выплатить "северные" сверх МРОТ

Депутат Заксобрания Карелии Анна Лопаткина заявила, что суды приостановили прием заявлений от сотрудников организаций, которые решили добиться выплат «северных» сверх МРОТ юридическим путем.

"После того, как было постановление Конституционного суда, большое количество жителей республики Карелия подало исковые заявления в суд по компенсации недополученной заработной платы за 2017 год. И ряд сотрудников уже успели выиграть эти суды. Сейчас пошли сообщения из Лоухи, из Суоярви, что суды приостановили прием таких исковых заявлений. Или отложили. То есть суд не проводится…. Встаёт вопрос и о том, что могут быть взысканы средства и с тех граждан, которые получили",- заявила депутат Анна Лопаткина во время правительственного часа в Заксобрании Карелии, на котором обсуждались вопросы начисления "северных" сверх МРОТ.

Как заявили участники правительственного часа, на данный момент в Карелии идет наработка судебной практики по вопросам взыскания недополученной работниками заработной платы. В частности, решается вопрос, за какой период работник может взыскать с работодателя недополученную зарплату. Как сообщалось ранее, этот период равен году- якобы за 12 месяцев можно отсудить положенные, но не выплаченные средства. Однако сейчас появилась информация иная- якобы требовать компенсаций можно с того дня, как вступило в силу решение Конституционного суда.

Будут ли суды в дальнейшем принимать заявления на выплаты "северных надбавок" сверх МРОТ, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Как Карелия потеряла одного из мировых IТ-лидеров

Советник главы Карелии по экономическим вопросам Юрий Савельев рассказал, как закрылась одна из ведущих карельских компаний в области информационных технологий, а ее основатели создали международный бизнес.

Всегда интересно узнавать, как через много лет складывается судьба тех или иных карельских компаний и предпринимателей.

Ехал из Москвы со старым знакомым - бывшим директором карельской компании "ИЗЛАБС" Максимом Тимофеевым. В 2002 году его компания первой в Карелии создала полноценное Интернет-бизнес-сообщество - портал "Бизнес-портал Республики Карелия". На тот момент это был передовой многофункциональный ресурс, один из лучших специализированных Интернет-порталов в российских регионах.

Презентация Бизнес-портала состоялась 24 октября 2002 года в Институте экономики КарНЦ РАН (ссылка на эту новость внизу поста). Да и компания эта была, пожалуй, наиболее яркой и креативной на карельском IT-рынке.

Так вот, по прошествии 15 лет всё сильно поменялось. Компания ООО "ИЗЛАБС" была закрыта, а ее основатели ушли из Карелии.

Как сложилась судьба авторов проекта, где они смогли реализовать свои идеи, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ФОТО: Участники митинга в Петрозаводске называли чиновников ворами и кричали "Долой эту власть!"

В столице Карелии накануне состоялся митинг КПРФ против губительной политики власти.

Несмотря на морозец, на Студенческом бульваре собрались около 200 человек - коммунисты, сторонники КПРФ и просто неравнодушные граждане, недовольные тем, что происходит сейчас в нашей стране. И, в первую очередь, тем, что политика федеральных властей привела к массовому обнищанию населения: в то время как в стране 22 миллиона человек живут за чертой бедностью, кучка приближенных олигархов и чиновников получает сверхдоходы от природных ресурсов, принадлежащих всему народу.

Как сказала одна из участниц митинга: "Пока мы пашем, они жируют!"

На митинге выступили лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов, руководитель петрозаводского отделения партии Сергей Андруневич, представитель комсомола Никита Ковынев. Были среди выступающих и обычные горожане, возмущённые маленькими зарплатами и пенсиями, неконтролируемым ростом цен и тарифов, развалом экономики страны.

Говорили о чиновничьем беспределе. О коррупции, достигшей небывалых масштабов, которая разъедает все сферы жизни и ведёт страну в пропасть. Констатировали тот факт, что узкая прослойка олигархов захватила практически все природные ресурсы, все ключевые отрасли экономики, и живёт за счёт ограбленного ими народа. При этом абсолютное большинство людей труда, ветеранов, пенсионеров и молодёжи вынуждены не жить, а выживать.

Говорили о том, что решения судов в нашей стране не исполняются, и в пример приводили так и не снесённую пристройку "Невский пассаж". Досталось и Артуру Парфенчикову, который, как считают многие, все эти годы покрывает бизнесменов Цмугуновых, отказывающихся исполнить решение суда и демонтировать пристройку.

Вспомнили многострадальный законопроект "О детях войны!", который отказываются принять карельские власти, несмотря на то, что в 26 регионах эта категория граждан получает дополнительные льготы.

В резолюции митинга участники заявили о необходимости смены в России политического и экономического курса, о возвращении государства к принципам социальной справедливости. Ну, и, конечно, призвали всех участвовать в выборах, по итогам которых возможны эти изменения.

В финале одного из выступлений раздались лозунги "Долой эту власть!".

Как это было - смотрите в нашем фоторепортаже.

"Никаких "миллиардов" у Павла Грудинина нет"

Самым богатым кандидатом в президенты является отнюдь не Павел Грудинин, на которого вот уже месяц выливаются тонны грязи и которому приписывают мнимые "миллиарды", а представители правящей элиты.

Центральная избирательная комиссия России обнародовала данные о доходах и имуществе кандидатов в президенты страны.

Оказалось, что самым богатым кандидатом в президенты является отнюдь не Павел Грудинин, на которого вот уже месяц изливаются тонны грязи и которому приписывают мнимые "миллиарды", а представители правящей элиты – предпринимательница от шоу-бизнеса Ксения Собчак и бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Напомним, всего бюллетене для голосования окажутся восемь кандидатов: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак (Гражданская инициатива), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Борис Титов (Партия Роста) и Григорий Явлинский (Яблоко).

Как оказалось, всех обогнала по доходам теледива и светская львица Ксения Собчак. За шесть лет она заработала почти 404 миллиона рублей. Или в среднем 5,6 миллиона в месяц (что равно среднемесячному доходу 200 россиян).

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Экс-замминистра труда Карелии признан банкротом

Заявление финансового управляющего Гивия Карапетова поступило в Арбитражный суд Карелии.

Гивий Карапетов в 2015 году был приговорен к 7,5 годам колонии строго режима за получение взяток от фирм, нанимавших на работу иностранных гастарбайтеров. Суд приговорил его к штрафу на сумму 25 млн рублей.

В августе 2017 года служба судебных приставов по исполнительному листу взыскала с Карпетова 230 тыс. рублей, 2,3 тыс. евро и 1,7 тыс. долларов в счет уплаты уголовного штрафа.

А через несколько дней после этого Арбитражный суд по заявлению Карапетова признал его банкротом и ввел процедуру реструктуризации долгов.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

ОПРОС: Вы смотрите Олимпиаду-2018?

Олимпийские игры в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля. Первые медали уже есть в копилке российской сборной.

В южнокорейском Пхёнчхане 9 февраля стартовали Олимпийские игры, ознаменовавшиеся крупным допинговым скандалом, из-за которого многие российские спортсмены были дисквалифицированы и отстранены от соревнований.

Несмотря на скандал, российская сборная, пусть и не в полном составе, но была допущена к участию в Олимпийских играх при условии соблюдения определенных правил.

Российские спортсмены по причине дисквалификации национального олимпийского комитета выступают на Играх под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Атлетам запрещено показывать триколоры где бы то ни было.

Участвующие в соревнованиях спортсмены уже принесли первые медали в копилку олимпийской сборной России.

Хотим поинтересоваться у вас: Вы смотрите Олимпиаду-2018?

Голосовать можно здесь.

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