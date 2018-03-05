Главные новости, которые вы могли пропустить

На Древлянке сотрудники МЧС спасли маленьких детей, которые чуть не выпали с 8 этажа

На улице Попова двое детей, разыгравшись, чуть не выпали из окна 8 этажа. К ним на помощь пришли спасатели, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую субботу 4 марта в 11.10 на пульт дежурной службы МЧС поступило сообщение, что на улице Попова, 13-а в квартире на 8 этаже двое маленьких детей открыли окно и кидают вниз игрушки.

Звонившие были обеспокоены, что дети могут выпасть из окна.

Прибывшие на место вызова спасатели, с помощью автолестницы поднялись на 8 этаж, но дети, одному мальчику было примерно 4 года, испугались и захлопнули окно, не пустив пожарных в дом.

В это время в квартиру зашли родители, которые уходили в магазин, а малышей оставили одних.

Благодаря неравнодушным прохожим, вызвавшим спасателей, когда увидели, как малыши кидают из окна игрушки и смотрят их полет, свесившись с подоконника, беды удалось избежать.

У избирателей осталась неделя, чтобы подать заявление о голосовании по месту фактического нахождения

В Карелии уже более 8,5 тысяч избирателей, которые в день выборов Президента РФ 18 марта 2018 года будут находиться не по месту регистрации, подали заявление о голосовании по месту нахождения. Ниже – подробная инструкция о том, как это сделать.

Напомним, на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года действует новый порядок голосования по месту нахождения.

В случае, если в день выборов человек будет находиться в командировке, в отпуске или живет не по месту прописки, он может воспользоваться правом проголосовать на ближайшем избирательном участке. Найти ближайший участок можно на сайте ЦИК России, а также на сайте ЦИК Карелии.

Далее необходимо в срок до 12 марта подать заявление о голосовании по месту нахождения любым удобным способом: через Единый портал "Государственные услуги"; лично по паспорту – в любом Многофункциональном центре (МФЦ), в любой территориальной или участковой избирательной комиссии.

Отметим, что в территориальных избирательных комиссиях (ТИК) заявления принимают в будние дни с 14 до 18 часов; в выходные – с 10 до 14 часов. Время работы участковых избирательных комиссий (УИК) по приему заявлений: с 16 до 20 в будние дни и с 10 до 14 – в выходные.

Согласно последним данным, более 8,5 тысяч жителей Карелии уже заявили о своем желании голосовать по месту нахождения. Из них порядка 2,5 тысяч человек сделали это через портал госуслуг, 3,5 тысячи обратились в УИК, остальные – в МФЦ или ТИК.

Внимание! Избиратели, которые в день выборов будут находиться в другом городе, но не успеют сообщить об этом по 12 марта (включительно), по-прежнему могут проголосовать по месту нахождения. Но для этого им необходимо в срок с 13 марта и до 14 часов 17 марта оформить в участковой избирательной комиссии (только по месту регистрации!) специальное заявление о включении в список избирателей на одном из избирательных участков. Такое заявления имеет специальную защитную марку, и оно останется у избирателя до дня голосования; 18 марта на избирательном участке его нужно будет отдать члену избирательной комиссии.

"Гражданин может подать заявление только один раз. Если избиратель подал несколько заявлений, учтут только первое, остальные признают недействительными. Если изменились обстоятельства, но заявление подано, можно проголосовать и по месту регистрации. Придётся только подождать: члены УИК должны убедиться, что избиратель не проголосовал на другом участке", - напоминают в Центральной избирательной комиссии Карелии.

Заявление подано? Тогда приходите 18 марта 2018 года на тот избирательный участок, который выбрали и не забудьте взять с собой паспорт!

Голосование вне помещения для голосования

Что делать, если состояние здоровье не позволяет прийти в день выборов на свой избирательный участок? В этом случае необходимо связаться с территориальной или участковой избирательной комиссией (самостоятельно или через социального работника; телефоны избиркомов можно найти по ссылкам выше) и заявить о своем желании голосовать вне избирательного участка членам участковой комиссии, которые должны выехать к избирателю не позднее 12 марта.

Как проголосовать тем, у кого нет регистрации?

А как быть тем, у кого отсутствует регистрация по месту жительства в пределах РФ? Такие избиратели, отмечают в ЦИК, также вправе подать заявление о голосовании по месту нахождения на портале "Госуслуги", в ТИК, УИК или МФЦ. Также эти граждане могут быть включены в список избирателей на участках, которые определены ЦИК Карелии, в случае, если они не воспользовались возможностью подать заявление о голосовании по месту нахождения.

Избиратели, находящиеся за пределами РФ, также могут принять участие в выборах Президента России. С этой целью за границей образовано 385 избирательных участков; их список можно уточнить вот здесь.

Также необходимую информацию можно найти на сайтах дипломатических представительств.

"Основанием для включения в список избирателей гражданина России, находящегося за пределами территории Российской Федерации, является его письменное заявление, поданное не позднее 17 марта 2018 года в соответствующую участковую избирательную комиссию, либо устное обращение, поданное в день голосования 18 марта 2018 года", - отмечают в избирательной комиссии.

Кроме того, избиратель, находящийся в другой стране и желающий проголосовать на выборах Президента РФ, может подать заявление о голосовании по месту нахождения – например, через портал "Госуслуги".

Телефон "горячей линии" для граждан, проживающих или находящихся за рубежом: +7(495) 727-20-18.

Более полную информацию о том, как проголосовать по месту нахождения, можно получить в Информационно-справочном центре ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру: 8-800-707-20-18.

ВИДЕО: На Перевалке опять сгорел деревянный дом

На улице Чкалова загорелся частный дом, сообщил в МЧС Карелии.

В минувшее воскресенье 4 марта в 21.08 на улице Чкалова,33 загорелся частный деревянный одноэтажный дом.

Огонь вспыхнул на чердаке и уничтожил крышу дома.

По информации сотрудников МЧС, на пожаре никто не пострадал.

"Такие пожары на чердаке, как правило, происходят из-за неисправной печи", - сказали огнеборцы.

В данном случае, причины пожара еще выясняются.

Известная финская компания открывает магазин в Петрозаводске

Финская компания по продаже мототехники выходит на российский рынок и открывает торговую точку в столице Карелии.

Первый магазин компании Jokikone Oy по продаже техники для быта, отдыха и досуга откроется летом в Петрозаводске.

По оценке издания "Фонтанка.fi", таким образом, финны решили сами прийти к своим клиентам, которые стали ездить в Финляндию реже.

Что предложит своим клиентам компания Jokikone Oy, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ФОТО: Иномарка в Петрозаводске не удержалась на скользкой дороге и упала в кювет

Утром на Соломенском шоссе автомобиль Ford Focus перевернулся в кювет, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня утром, 5 марта в 8.36, на пересечении ул. Фабричная и Соломенского шоссе автомобиль Ford Focus не удержался на скользкой дороге и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

На место происшествия для оказания помощи выезжали сотрудники МЧС и ГИБДД.

В результате автомобиль вытащили из канавы.

В ДТП, по информации ведомств, никто не пострадал.

В ГИБДД Петрозаводска не помогли горожанам убрать старый автобус, закрывающий обзор на дороге

Жительница Петрозаводска обратилась в ГИБДД с просьбой эвакуировать брошенный на дороге автобус, закрывающий обзор, но ее просто попросили быть повнимательнее при переходе проезжей части.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" петрозаводчанка рассказала, как она обращалась в ГИБДД города с просьбой эвакуировать на улице Петрова в микрорайоне Ключевая старый автобус, который закрывает пешеходам обзор.

"Намертво припаркованный автобус на Петрова, 9. Как же он надоел, - пишет горожанка, - 18 февраля, сделав фотографии со всевозможных ракурсов, через официальный сайт Управления ГИБДД написала обращение, в котором попросила эвакуировать припаркованный длительное время под знаками "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" пассажирский автобус у дома №9 по улице Петрова. Написала и про периодически появляющиеся записки на автобусе, и что автобус в принципе там мешает всем".

Ответ, по словам петрозаводчанки, не заставил себя ждать.

"По факту моего обращения возбуждено дело об административном правонарушении, - сообщила заявительница, - 2 марта ездила в ГИБДД, где пообщалась с сотрудником, который ведёт это дело... Эх... Цитирую: На данный момент нет технической возможности убрать этот автобус. Также мне пояснили, что кроме как в ночь с понедельника на вторник, автобус-то припаркован по правилам. То, что пешеходам из-за него ничего не видно, то пусть пешеходы сами будут повнимательнее и т.д. Также мне сказали, что ни я одна по поводу этого автобуса обращалась и что сейчас ведутся розыски собственника".

Жительница Петрозаводска надеется, что, когда расследование завершится, "в Управлении ГИБДД найдется хоть один эвакуатор, способный утащить этот злосчастный автобус".

Минфин Карелии начал интернет-опрос о "серых" зарплатах

В Карелии на портале Минфина "Бюджет для граждан" стартует анонимный интернет-опрос по "теневой" заработной плате и неформальной занятости.

Министерство финансов Карелии приглашает жителей республики принять участие в интернет-опросе по оценке занятости населения и вопросам получения заработной платы.

Опрос является анонимным, но его результаты дополнят сведения об отраслях промышленности и производства, которые более всего подвержены факторам "теневой" экономики.

Так, в опросе придется ответить на ряд вопросов.

На какие вопросы предлагает ответить Минфин, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ВИДЕО: В Пятом поселке автомобиль сбил 16-летнюю школьницу

На перекрестке ул.Халтурина-ул.Боровая автомобиль "Волга" сбил 16-летнюю девочку.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" родители попавшей в ДТП девочки написали обращение с просьбой помочь найти водителя на серой "Волге", который совершил наезд на их дочь.

ДТП произошло 4 марта в 13.47 на перекрестке ул.Халтурина-ул.Боровая. Девочка перебегала через дорогу и попала под машину.

Водитель автомобиля "Волга", выполняя поворот, совершил наезд на девочку-подростка.

По словам родителей пострадавшей, девочка не пострадала: жива-здорова, водитель после ДТП отвез ее в торговый центр, потому что так она попросила.

"Везде за привлечение инвестиций дают ордена, и только в Карелии за привлечение инвестиций их лишают"

Каким мы запомним Андрея Нелидова, приговоренного к 8 годам колонии за получение взятки.

В пятницу, 2 марта, Петрозаводский городской суд приговорил Андрея Нелидова к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 27,5 млн рублей. Приговор, возможно, суровый. Но теперь уже можно утверждать, что вынесенное решение – своеобразный итог карьеры бывшего главы Карелии, бывшего сенатора и экс-директора музея-заповедника "Кижи".

"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня, потому что, исследуя материалы дела, я пришел к выводу, что инвестиции в республику могут являться взяткой. А вам хочу сказать, что с таким правосудием у нашей республики нет будущего. Так нельзя, нельзя. Понимаете, везде за привлечение инвестиций дают ордена, и только в Карелии за привлечение инвестиций их лишают", - сказал Андрей Нелидов после оглашения приговора в суде.

Впереди у него рассмотрение апелляционной жалобы и надежда, что, может быть, Верховный суд Карелии "скостит" срок и огромный штраф.

"Столица на Онего" предлагает вспомнить основные вехи жизни Андрея Нелидова, связанные с его деятельностью в Карелии.

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Карелия заняла второе место в России по объемам выращивания рыбы

Росрыболовство опубликовало предварительные итоги по объемам выращивания объектов аквакультуры в 2017 году.

Всего в России выращено 219,7 тыс. тонн водных биоресурсов. Лидирующая позиция у Ростовской области (27 тыс. тонн), Карелия на втором месте (24,8 тыс. тонн), на третьем месте - Астраханская область (23,3 тыс. тонн).

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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