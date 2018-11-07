Главные новости сегодняшнего дня

фото: Arcaion / pixabay.com

Порядка 30 тысяч человек остались без тепла и горячей воды в Петрозаводске из-за аварии

Авария на теплосетях произошла на Голиковке, сообщили в мэрии.

По данным властей, ориентировочное время подключения потребителей – 17 часов.

"Сегодня в 8.40 в районе дома №3 по Лососинской набережной произошла авария на трубопроводе. Без тепла и горячей воды осталась Голиковка. Под отключение попали 181 жилой дом, 63 административных здания, 4 дошкольных учреждения, одна школа, пять больниц, одна поликлиника", - рассказалив мэрии.

По данным экстренных служб, по отключение попали порядка 30 тыс. человек.

Аварийные бригады "ПКС-Тепловые сети" ведут восстановительные работы. Подключить потребителей планируется к 17 часам. Ситуация находится на контроле комитета ЖКХ мэрии Петрозаводска.

фото: Константин Лемешев / ТАСС

Минстрой России сообщил о нехватке в Карелии топлива на зиму

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев назвал регионы с самыми низкими запасами топлива на зиму.

Самые низкие запасы, по словам главы ведомства, оказались у Тверской области, которая, согласно предоставленным данным, обеспечила себя на зиму углем только на 38%, а мазутом — на 5,1%, сообщили в РБК.

В ходе селекторного совещания по подготовке к отопительному сезону министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев заявил, что показатели некоторых российских регионов по запасам топлива на зимний период ниже нормативных, пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

"На сегодня по нескольким субъектам России показатели по углю и мазуту несколько настораживают", — сказал глава ведомства.

Он отметил, что если ориентироваться на предоставленные регионами в центр цифры, Карелия завезла только 49,6% угля от плановых объемов. Крым обеспечил себя углем на 72,9% от норматива, а мазутом — на 82%.

фото: "Столица на Онего"

ФОТО: Как устраняют аварию на Голиковке

В Петрозаводске сотрудники коммунальщики устраняют аварию на теплосетях.

Напомним, 7 ноября в 8.40 в районе дома №3 по Лососинской набережной произошла авария на трубопроводе. Без тепла и горячей воды осталась Голиковка. Под отключение попали 181 жилой дом, 63 административных здания, 4 дошкольных учреждения, одна школа, пять больниц, одна поликлиника.

Всего под отключение попали около 30 тыс. человек. Аварийные бригады "ПКС-Тепловые сети" ведут восстановительные работы. Подключить потребителей планируется к 17.00.

фото: "Столица на Онего"

С декабря из Петрозаводска в Москву можно будет улететь на "Победе" за 499 рублей

Низкобюджетная авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", в среду открыла продажу билетов на новый регулярный рейс Москва-Петрозаводск, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В момент старта продаж на сайте pobeda.aero на рейсы по новому маршруту до конца зимнего расписания полетов предложено не менее 5000 билетов по минимальному тарифу 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов.

Полеты из Москвы в Петрозаводск начнутся 7 декабря 2018 года и будут выполняться четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Флот авиакомпании "Победа" состоит только из современных комфортабельных самолетов Boeing 737-800, поставляемых напрямую с завода-производителя. В авиапарке 23 новых самолета, до конца года ожидается поставка еще одной машины.

Благодаря ценовой политике и уникальной модели "Победа" пользуется высочайшей востребованностью: средняя загрузка рейсов "Победы" составляет 94%, а на большинстве рейсов достигает 100% - самый высокий показатель среди российских регулярных авиакомпаний.

Одна из главных задач авиакомпании – повышение авиамобильности россиян. Генерировать пассажиропоток "Победе" удается благодаря доступным тарифам и маршрутной сети. Минимальный тариф компании составляет всего 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов. Что касается маршрутной сети компании, около 38% карты полетов - уникальные направления.

фото: truba.com / компания "Ситилинк"

ВИДЕО: Как самосвал в Петрозаводске рухнул на иномарку

В Сети появились кадры, как на Перевалке груженый самосвал упал на легковой автомобиль.

Как сообщалось, происшествие случилось утром 6 ноября на улице Сыктывкарская. Кузов груженного песком КамАЗа завалился на Chevrolet Lanos.

В аварии никто не пострадал.

Аварию зафиксировали камеры компании "Ситилинк".

фото: pxhere.com / CC0 Public Domain

В Карелии вырастут тарифы на электричество

Правительство Карелии ожидает роста тарифов на электроэнергию для населения в 2019 году от 2,2% до 5%.

Динамика роста тарифов зависит от того, какой из вариантов прогноза будет реализован на практике – базовый, консервативный или целевой. В каждом из них заложены различные сценарии социально-экономического развития Карелии, но даже самый благоприятный предполагает увеличение тарифов.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: "Столица на Онего"

Депутат Заксобрания обратился в прокуратуру в связи с закрытием отремонтированного за десятки миллионов детского сада

Депутат Заксобрания Карелии Евгений Ульянов обратился в прокуратуру и Контрольно-счетную палату с требованием провести проверку всех фактов, касающихся выкупа и ремонта здания детского сада, закрытого из-за угрозы обвала крыши.

Как нам стало известно, депутат Заксобрания Карелии, лидер фракции КПРФ Евгений Ульянов накануне написал обращения в республиканскую прокуратуру, а также в Контрольно-счетную палату и потребовал провести проверку законности и эффективности действий должностных лиц в связи со скандальной историей закрытия нового детского сада в Петрозаводске, на реконструкцию которого были потрачены десятки миллионов рублей.

"В связи с публикациями в средствах массовой информации, а также официальными сообщениями органов муниципальной власти г. Петрозаводска о приостановке работы детского дошкольного учреждения № 53 в связи с угрозой обрушения крыши, прошу вас провести комплексную проверку на предмет соблюдения законодательства и эффективности расходования бюджетных средств при покупке органами власти Республики Карелия старого здания на улице Ленинградской, в котором разместился этот детский сад. Прошу органы прокуратуры проверить законность и эффективность расходования бюджетных средств, соблюдение законодательства и всех установленных норм при реконструкции этого здания под детский сад, его приемки, ввода в эксплуатацию и открытия",- написал Евгений Ульянов прокурору Карелии Карену Габриеляну.

"Из официальных сообщений органов исполнительной власти Республики Карелия нам известно, что здание на улице Ленинградская, 6а в Петрозаводске было приобретено под нужды дошкольного образования без проведения торгов у частного лица за 86,2 миллиона рублей. Еще 76 миллионов рублей из республиканского бюджета было потрачено на реконструкцию объекта под детский сад. Таким образом, в общей сложности затраты на здание составили 162 миллиона рублей. При этом, реконструированный детский сад был экстренно закрыт из-за угрозы обрушения крыши. Как такое могло произойти?

Вызывают сомнения в правильности и законности как решение о приобретении этого старого здания, так и последующие действия должностных лиц, связанные с этапом его реконструкции и ввода в эксплуатацию. Как полностью отремонтированное здание, в которое было вложено около 162 миллионов бюджетных рублей, оказалось непригодным для детей?" - задает вопросы депутат.

Аналогичное обращение Ульянов отправил главе Контрольно-счетной палаты Карелии Алексею Дорохову, в котором потребовал провести проверку эффективности расходования бюджетных средств на покупку и реконструкцию здания детского сада.

фото: http://komitet6.km.duma.gov.ru

Депутаты Госдумы обратятся в Генпрокуратуру и СК, если в Карелии не завершат реконструкцию спортбазы

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту рекомендовал профильному министерству усилить контроль за расходованием бюджетных средств на строительство спортивных объектов в регионах.

Как пишет "Парламентская газета", 6 ноября на заседании комитета депутаты рассмотрели вопрос о незавершенном строительстве спортивных сооружений в Костромской области и Карелии.

По словам аудитора Счётной палаты Владимира Катренко, в феврале были проведены проверки по реализации федеральной целевой программы развития спорта. В итоге было выявлено, что 65 объектов, на которые направлены средства из федерального бюджета, построены, а строительство 5 ещё не завершено.

Что касается Карелии, в 2017 году Минспорт предоставил республике субсидию на реконструкцию учебно-тренировочной базы Центра спортивной подготовки Школы высшего спортивного мастерства. На эти цели направлено 41,8 миллиона рублей, и назначен срок ввода объекта в эксплуатацию — декабрь 2017 года. На 1 января 2018 года было сделано не больше трети ремонтных работ. В 2018 году Минспорт выделил ещё 20,3 миллиона рублей на завершение реконструкции.

"Ремонт обещают закончить в декабре 2018 года. Комитет по спорту обсудит этот вопрос ещё раз на последнем заседании в этом году. Если ремонтные работы не будут завершены, то материалы дела отправят в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет", - отмечает издание.

Глава Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев назвал такие случаи примером низкой эффективности расходования бюджетных средств. Комитет рекомендовал Министерству спорта усилить контроль за строительством спортивных объектов в регионах.

фото: www.petrozavodsk-mo.ru

Власти потратили более 140 млн рублей на детсад в Карелии, который закрылся через 8 месяцев

На создание детского сада №53 на ул.Ленинградская, который закрылся через 8 месяцев, потратили более 140 млн рублей.

Часть денег была выделена из федерального бюджета по федеральной государственной программе "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы.

Как следует из документов Арбитражного суда Карелии, за счет средств федерального бюджета министерством образования Карелии было приобретено нежилое здание на улице Ленинградская,6б за 86 млн рублей 278 тыс. 500 рублей.

Контракт на реконструкцию здания был заключен 24 декабря 2015 года со строительной компанией "Импульс" на сумму 55 млн 758 тыс. 802 рубля.

Общая сумма создания детского сада составила 142 млн 36 тыс. рублей.

Напомним, детсад №53 был заново открыт 6 марта 2018 года. В понедельник 6 ноября детский сад временно закрыли из-за угрозы обрушения крыши. По данным мэрии, возможна перегрузка несущей конструкции здания. "Необходимо проведение строительной экспертизы для оценки ситуации. Деятельность МДОУ приостановлена до завершения ремонтных работ", - рассказали в мэрии.

фото: официальная страница А.Парфенчикова в "ВКонтакте"

Назначение Гуцана полпредом в СЗФО поможет решить вопросы экономики Карелии, заявил Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил Александра Гуцана с назначением на должность полномочного представителя президента в СЗФО.

"Поздравляю Александра Владимировича Гуцана с назначением на должность полномочного представителя Президента в Северо-Западном федеральном округе.

Знаю его лично – мы не только вместе учились, но и работали в органах прокуратуры и Федеральной службе судебных приставов. Еще со студенческой поры Александр Владимирович отличался волевыми качествами, принципиальностью и ответственностью. Весь его профессиональный путь свидетельствует о том, что он всегда стоял на страже интересов и прав граждан, укрепления государственности Российской Федерации. Считаю, что с приходом на новую должность он сможет в полной мере реализовать свой профессиональный опыт и талант. Желаю успехов в достижении всех намеченных планов!

Уверен, что наше взаимодействие будет эффективным и совместно мы сможем решить вопросы социально-экономического развития Карелии", - написал Парфенчиков на своей официальной странице "ВКонтакте".

Должность полпреда президента в СЗФО стала вакантной после того, как занимавший ее Александр Беглов 3 октября перешел на работу в Санкт-Петербург в качестве врио губернатора.

Александр гуцан ранее занимал должность заместителя генерального прокурора.

Строительство судоходного канала к элитному туристическому комплексу "Ладожская усадьба" за счет бюджета позволит увеличить туристический поток и налоговые отчисления в республиканскую казну. Подробнее

Правительство РФ готовится передать на подпись премьер-министру проект постановления об отмене знака "Шипы" в течение ближайших двух недель. Подробнее

Несколько сотен человек собралось в центре Петрозаводска на митинг в честь 101-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Подробнее

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил сконцентрировать усилия на создании положительных условий для предпринимателей. Подробнее

Сокращение рабочей силы произойдет в ближайшие три года, несмотря на то, что многие работники предприятий будут позже выходить на пенсию из-за повышения пенсионного возраста. Подробнее

В республике подведены итоги конкурса "Лучший предприниматель года". Подробнее

Администрация Петрозаводска подготовила проект программы приватизации муниципального имущества на 2019-2021 годы, в который включено 43 объекта нежилого фонда. Подробнее

Руководитель АО "Корпорация развития Республики Карелия" Юрий Савельев назвал причины стагнации бизнеса и выразил уверенность в изменении негативного тренда. Подробнее

В Национальной библиотеке Карелии обсудили опыт и перспективы развития приграничного туризма. Подробнее

Центробанк подготовил законопроект о реструктуризации ипотечных кредитов, но Ассоциация российских банков выступила против. Подробнее

В согласованной с властями акции приняли участие несколько сотен человек. Подробнее

Аналитики HeadHunter по Северо-Западу проанализировали вакансии, созданные в октябре работодателями в Карелии. Подробнее

Количество организаций Карелии, попавших в "черный список" Минфина из-за долгов по налоговым платежам в бюджет республики, за 9 месяцев сократилось до 173. Подробнее

В Петрозаводске мужчина признан виновным в убийстве двух человек и приговорен к 17 годам колонии, сообщает СУСК по Карелии. Подробнее

Мнимый директор комиссионного магазина выманил у жительницы Петрозаводска 64 тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии. Подробнее

На трассе в Прионежском районе перевернулся УАЗ, есть пострадавшие, сообщили в Госавтоинспекции Карелии. Подробнее

В Петрозаводске пенсионер получил травмы в салоне троллейбуса, сообщили в Госавтоинспекции Карелии. Подробнее

ДТП с участием пешехода и фургона УАЗ произошло на улице Судостроительная в районе нерегулируемого пешеходного перехода. Подробнее

За изготовление некачественной продукции юридических лиц привлекли к ответственности, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии. Подробнее

Министр экономического развития и промышленности Карелии Павел Буренков с 5 по 8 ноября находится в рабочей поездке в Китай. Подробнее