Все, что случилось сегодня

С Новым Годом! Будут и хорошие новости!

От всей души поздравляем читателей "Столицы на Онего" с наступающим Новым 2021 годом.

- Дорогие наши читатели! От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом! Самое главное - будьте здоровы, верьте в себя, и все обязательно сбудется.

Вместе мы прожили непростой год, который будет вспоминаться во всех учебниках истории. С начала эпидемии "Столица на Онего" работает в социальном формате: мы стараемся давать вам не только новости о событиях и происшествиях, но и самую нужную и важную информацию для жизни в новой для нас реальности.

Спасибо, что каждый день начинаете с чтения нашего сайта. Мы дорожим тем, что у "Столицы на Онего" самые активные, вдумчивые и неравнодушные читатели. Убеждаемся в этом каждый раз, когда составляем информационную картину дня, получаем реакцию властей и отклики на публикации.

Желаем вам, дорогие наши читатели, весело провести время на новогодних каникулах. Тем более, что не все у нас закрылось на праздники.

Ну а мы, как всегда, будем на связи - чтобы вы не скучали, и первыми узнавали о том, что происходит в Карелии и за ее пределами. Новости, фото и видеорепортажи мы будем выкладывать на сайт даже, когда все будут отдыхать. Поэтому – не отключайтесь! И хоть на пару минут отвлекайтесь от праздничного стола, чтобы зайти на "Столицу".

Давайте отпустим 2020-й! Предлагаем новый, 2021 год, начать вместе с нами. Уверены, будут и хорошие новости!

Редакция сетевого издания "Столица на Онего"

фото: Илья Тимин

Два жителя Карелии скончались от коронавируса, одному из них было всего 50 лет

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщили в Оперштабе правительства.

В Питкярантской районной больнице скончался житель Олонца 1970 года рождения, в Межрайонной больнице № 1 скончалась жительница Костомукши 1955 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Офийиально в Карелии с начала эпидемии от коронавируса умерло 160 человек.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 365 человек. Из этого числа заболевших – 336 человек, из них 64 имеют симптомы средней тяжести, 13 – в тяжелом, 2 – в крайне тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 445 человек.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4426,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2134 случая, по Северо-Западу – 3436,4.

фото: © "Столица на Онего"

Снегопад обрушится на Карелию в новогоднюю ночь

По северным районам Карелии ожидается сильный снег, по южным и центральным районам местами налипание мокрого снега, сообщили в региональном управлении МЧС.

Ночью 01 января 2021 года местами по северным районам Карелии ожидается сильный снег, по южным и центральным районам местами налипание мокрого снега, предупреждают в МЧС.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть 1все 18 районов республики, включая Петрозаводск.





МЧС рекомендует жителям Карелии:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода;

• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

Артур Парфенчиков: "Самое главное – мы сплотились в борьбе с коронавирусом" (ВИДЕО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил жителей республики с наступающим Новым Годом.

- Это был знаковый год 100-летия Карелии, но пандемия изменила нашу привычную жизнь, и юбилейный год стал испытанием для каждого из нас, - сказал Артур Парфенчиков. - Но мы не только выстояли, не отказались от наших планов, но и нарастили темпы развития республики. Мы много строили дорог, детских садов, промышленных объектов, жилья, мы построили современный аэропорт. Но самое главное – мы сплотились в борьбе с коронавирусом. Всем пришлось жить, работать и учиться в очень непростых условиях. Особенно сложно пришлось медицинским работникам.

Хотел бы выразить слова благодарности всем, кто честно трудился, кто, рискуя здоровьем, помогал другим, кто просто ответственно соблюдал меры безопасности. Это все общий вклад в общую борьбу с коронавирусом.

Но давайте посмотрим на этот год и с другой стороны – он многому нас научил: беречь здоровье, заботится о близких, оберегать родителей, ценить встречи с друзьями. Давайте помнить об этом и в следующем году, который обязательно будет лучше.

Хочу пожелать всем исполнения желаний, долгожданных встреч с родными и близкими. Счастья вам, здоровья и душевного тепла. С Новым Годом и Рождеством!

фото: © Александр Гнетнев/"Столица на Онего"

За сутки в России 28922 больных коронавирусом выздоровели и встретят Новый год не в больнице

Общее число выписанных пациентов выросло в России до 2 554 340 человек, сообщил оперштаб РФ.

За последние сутки в России выявлено 27 747 случаев COVID-19. Общее число инфицированных коронавирусом за время пандемии в России составляет 3 159 297 человек.

Общее число выписанных пациентов выросло в России до 2 554 340 человек, за сутки выписаны по выздоровлению – 28922 пациентов.

Летальных случаев за все время: 57 019, за сутки от коронавируса скончались 593 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 90,6 млн тестов на коронавирус, за сутки - 445 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 31 декабря остаются 663 186 человек.

фото: © Fotolia

Оперштаб опубликовал номера телефонов дежурных служб медорганизаций в Карелии

В региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, куда обращаться за медпомощью в новогодние праздники.

Единая федеральная горячая линия по коронавирусу: 122

"Горячая линия" Министерства здравоохранения Республики Карелия +7(800) 201-06-57

Единая горячая линия: 67-09-47, с 10 до 15 ежедневно

Городская поликлиника № 1: ул. Свердлова 78-20-31, пр. Лесной, 40 75-30-40

Городская поликлиника № 2: +7(965) 817-10-72

Городская поликлиника № 3: 70-11-21; +7(909) 571-99-91

Городская поликлиника № 4: взрослое население 53-35-31, 8(921) 467-12-20; детское население 52-59-96, 8(900) 457-78-57

Городская детская поликлиника № 1: +7(900) 457-79-08

Городская детская поликлиника № 2:+ 7(8142) 59-99-33, ул. Ровио,13 +7 (906) 207-08-95

Городская детская больница: +7(964) 317-81-69

Больница скорой медицинской помощи: стационар 79-11-77, травмпункт 77-28-51

Республиканский противотуберкулёзный диспансер: 71-87-87, +7(906) 207-10-12

Республиканский стоматологический центр:

ул. Гоголя, 10 (взрослое население) 77-29-64;

ул. Калинина, 51а (детское население) 44-50-90;

неотложная помощь в ночное время +7(905) 299-91-85

Детская республиканская больница: приёмное отделение 8- 964 - 317 - 81 - 82, поликлиника 8 (8142)76-29-29

Бюро судебно-медицинской экспертизы: 63-42-37, дежурный эксперт +7(964) 317-84-69

Республиканский наркологический диспансер +7(905) 299-95-71

Республиканская психиатрическая больница: приемный покой стационара 8 (8142) 63- 61-46, диспансер: 67 -02 -58.

Центр паллиативной медицинской помощи:

ковид-стационар +7(991) 476-03-40,

паллиативный стационар +7(991) 476-03-41,

патронажная служба +7(991) 476-03-59

Родильный дом имени К.А. Гуткина:

Кирова, 15: 76-62-38;

Луначарского, 2: 73-17-02

Республиканский перинатальный центр: 33-31-13

Республиканский кожно-венерологический диспансер 8(911) 053-72-23

Республиканская инфекционная больница: приемный покой 8(921) 467-13-92

Госпиталь для ветеранов войн: 67-13-77

Республиканский онкологический диспансер приёмный покой 4,5,6,8 января 2021 г. на плановую госпитализацию (записанных ранее):76-42-26

Республиканская больница им. В.А. Баранова:

территориальный центр медицины катастроф : 76447;

приёмный покой - 764363

Кондопожская ЦРБ:

взрослое население: +7(963) 747-38-38, 8 (964) 318-90-82, 8(81451) 7-41-22, +7(963) 747-26-26;

детское население: +7(963) 747-32-32, +7(964) 318-90-86;

скорая помощь: 8(963) 747-22-88, 8(81451) 7-41-27, 8(81451) 7-44-78, 8(81451) 7-45-87

Лоухская ЦРБ:

скорая помощь п. Лоухи +7(921) 803-49-09;

скорая помощь п. Чупа +7(921) 017-24-53

Медвежьегорская ЦРБ: +7(921) 524-82-82

Толвуйская амбулатория: +7(911) 428-02-12

Беломорская ЦРБ: +7(921) 466-98-52

Сортавальская ЦРБ: взрослая поликлиника +7(921) 527-80-51, +7(921) 527-80-52, детская поликлиника: +7(964) 317-51-05.

Ответственный за Сортавальский район: +7 (921) 221-71

Районная больница города Лахденпохья:

взрослое население: +7(921) 527-80-51, +7(921) 527-80-52

детская консультация 8 (81450) 45-124

Ответственные за Лахденпохский район +7(964) 318-93-02, +7(964) 318-93-02

Пудожская ЦРБ: поликлиника 8(81452) 5-13-74, скорая медицинская помощь 8(921) 625-96-16

Питкярантская ЦРБ: +7(964) 317-52-52

Сегежская ЦРБ: +7(906) 206-74-84

Кемская ЦРБ: +7(963) 740-00-55

Участковая больница п. Муезерский: скорая медицинская помощь 103, +7(911) 419-26-74.

фото: Столица на Онего

Медики борются за жизни 9 больных коронавирусом, подключенных к ИВЛ

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии жителей Карелии, госпитализированных в ковид-центры.

Как сообщил Михаил Охлопков, по данным на 31 декабря в стационарах находятся 702 пациента с коронавирусом. Из них 558 – в состоянии средней тяжести, 135 - тяжелых больных, в крайне тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ – 9 человек.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 365 человек. Два жителя Карелии скончались.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

За последние 24 часа коронавирус выявлен еще у 40 детей в Карелии

За время пандемии в Карелии COVID-19 заразились 2767 детей, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 30 декабря по статистике в Карелии было 27545 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2727 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 31 декабря, – уже 27910 ковидных больных, из которых 2767 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 40 детей.

фото: Минздрав Республики Карелия / ВК

Минздрав: травмпункт в центре Петрозаводска работает круглосуточно

Министерство здравоохранения республики сообщает, что петрозаводский травмпункт отремонтирован и работает круглосуточно.

В травматологическом пункте больницы скорой медицинской помощи, расположенном на ул. Антикайнена, 3 в Петрозаводске, завершён один из этапов капитального ремонта. Об этом информирует региональный Минздрав.

Сообщается, в частности, что отремонтированы врачебные кабинеты, гипсовая, рентгенкабинет, регистратура, гардероб, коридор, входная зона. Во входной зоне установлен пандус для маломобильных пациентов. Ранее уже была отремонтирована операционная. Закуплена функциональная мебель, которая поступит в конце января.

На ремонт травматологического пункта было выделено 7 млн рублей. В травмпункте установили цифровой рентгеновский аппарат, который позволяет врачу оперативно посмотреть снимки на компьютере, и, соответственно, принять большее число пациентов.

С 30 декабря обращаться в травмпункт за помощью жители города могут круглосуточно, сообщили в Минздраве.

В БСМП заявляют, что штат учреждения будет увеличен. Сейчас мобилизованы силы работающих сотрудников травматологического пункта, пришли на помощь травматологи стационара, поликлиник. Вернулись доктора, которые ранее ушли работать в другие лечебные учреждения.

В планах – ремонт помещений на втором этаже и ещё одной лестницы, а также фасада. Ремонтные работы планируется провести весной-летом, в менее травмоопасный период, утверждают в Минздраве.

Ранее сообщалось, сколько больниц, поликлиник и ФАПов было закрыто в Карелии за пять лет.

фото: © Музыкальный театр Республики Карелия

Театры и музеи в Карелии откроются второго января

Глава республики Артур Парфенчиков внес изменения в распоряжение, которое регламентировало работу учреждений культуры в новогодние праздники.

В распоряжение главы Карелии внесено изменение, касающееся работы театров, музеев и кинотеатров в новогодние дни. С 28 декабря в республике была приостановлена работа театров, концертных залов и музеев. В соответствии с новым распоряжением они будут закрыты по 1 января 2021 года включительно. Ранее запрет действовал по 3 января. Об этом информирует губернаторская пресс-служба.

Ранее сообщалось, что глава Карелии разрешил кинотеатрам работать в новогодние праздники.

фото: ТАСС / Марина Лысцева

Сотрудники ГИБДД будут пристально следить за перевозкой детей в праздничные дни в Карелии

В Госавтоинспекции республики сообщили, что в новогодние праздники инспекторы уделят особое внимание контролю за перевозками детей.

"В рамках профилактического мероприятий "Карелия без ДТП" в праздничные дни автоинспекторы уделят особое внимание безопасности детских перевозок", - говорится в заявлении ГИБДД по Карелии.

"Госавтоинспекция Карелии напоминает водителям автотранспорта, что нет ни одного повода рисковать жизнью и здоровьем ребенка", - сообщают инспекторы.

Ранее ГИБДД Карелии объяснила, что запрещено делать при перевозке через дорогу детей на санках.

фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Две женщины с детьми задержаны в гипермаркете Петрозаводска

В гипермаркете Петрозаводска сотрудники Росгвардии задержали двух молодых женщин с детьми, вскрывших алкоголь прямо в торговом зале.

Сигнал тревоги на пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил поздним вечером 29 декабря, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

На сигнал тревоги прибыла группа задержания. Выяснилось, что на объекте совершена порча товара. Посетительницы, возраст одной – 23 года, второй – 27 лет, вскрыли бутылки с алкоголем прямо в торговом зале. Присутствие маленьких детей их не смутило.

Заявления от администрации торгового заведения переданы в полицию.

Прогноз погоды на четверг



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой снег, -2 ° …-1 ° 3 м/с ЮВ 750 мм.рт.ст. 96% день Снег, -3 ° …-2 ° 4 м/с ЮВ 749 мм.рт.ст. 95% вечер Снег, -3 ° 3 м/с ЮВ 747 мм.рт.ст. 95% ночь Небольшой снег, -2 ° …0 ° 2 м/с Ю 747 мм.рт.ст. 96%

фото: © "Столица на Онего"

Автобусы и троллейбусы в Петрозаводске на новогодние праздники будут ходить реже

В праздничные дни общественный транспорт карельской столицы изменит своё расписание, сообщили в мэрии города.

31 декабря троллейбусы с конечных станций отправятся в последние рейсы:

- маршрут № 1: с Кемской улицы в 20.50, с улицы Хейкконена в 20.33;

- маршрут № 3 с Заводской улицы в 20.55, от Хлебокомбината в 21.25;

- маршрут № 5 с Лыжной улицы: 21.04, от ДСК в 21.00;

- маршрут № 6 с улицы Корабелов в 21.18, с Товарной станции в 20.31.

1 января троллейбусы начнут свою работу с 9:30. Со 2 по 10 января электротранспорт будет придерживаться расписания выходного дня (воскресенье).

Автоперевозчики также уведомили об изменениях в своей работе в праздничные дни. Автобусы выйдут на свои маршруты 1 января – с 10.00, 2 января – с 9.00.

фото: © Владимир Астапкович/ТАСС

Минздрав опубликовал режим работы поликлиник Петрозаводска в праздники

Министерство здравоохранения Карелии издало приказ о медицинском обеспечении населения в дни празднования Нового года и Рождества Христова.

С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года петрозаводские поликлиники будут работать по режиму праздничного дня с обслуживанием вызовов на дому участковыми терапевтами и педиатрами с 8 до 16 часов.

В эти же дни по режиму работы поликлиник будут работать пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Приказом утвержден также график работы врачей специалистов учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторную первичную медико-санитарную помощь жителям Петрозаводска в праздничные дни:

31 декабря

Городская поликлиника № 1 по адресу: ул. Свердлова, 20

Городская детская поликлиника № 2 по адресу: ул. Ровио, 13

2 января

Городская поликлиника № 4 (педиатрическое и взрослое отделения) по адресу: ул. Нойбранденбургская,1

3 января

Городская поликлиника № 3 по адресу: Первомайский, 28

Поликлиника Детской республиканской больницы по адресу: ул. Парковая, 58

4 января

Городская поликлиника № 1 по адресу: пр. Лесной, 40

Городская детская поликлиника № 1 по адресу: пр. Октябрьский, 58

5 января

Городская поликлиника № 2 по адресу: ул. Володарского, 14

Городская детская поликлиника № 2 по адресу: ул. Ровио, 13

6 января

Городская поликлиника № 1 по адресу: ул. Свердлова, 20

Городская поликлиника № 4 (педиатрическое и взрослое отделения) по адресу: ул. Нойбранденбургская,1

8 января

Городская поликлиника № 3 по адресу: Первомайский, 28

Городская детская поликлиника № 1 по адресу: пр. Октябрьский, 58

9 января

Городская поликлиника № 2 по адресу: ул. Володарского, 14

Городская детская поликлиника № 2 по адресу: ул. Ровио, 13

10 января

Городская поликлиника № 1 по адресу: пр. Лесной, 40

Поликлиника Детской республиканской больницы по адресу: ул. Парковая, 58

3, 6, 9 января

Женская консультация Родильного дома им. К.А. Гуткина (прием гинекологических пациенток).

фото: © правительство Карелии

Рельсовый автобус "Орлан" в дни зимних праздников будет курсировать между Сортавалой и Петрозаводском

На время новогодних и рождественских каникул столицу Карелии и Северное Приладожье свяжут рейсы рельсового автобуса РА-3 – "Орлан" ОАО "РЖД".

Новый поезд № 932/931 – два вагона, общей вместительностью 130 мест - будет курсировать по маршруту "Петрозаводск – горный парк "Рускеала" – Сортавала" в период со 2 по 9 января.

Отправляясь из Петрозаводска в 05:50, "Орлан" прибудет в Сортавалу в 11.54. Обратно он будет отправляться в 17:20, прибывая в Петрозаводск в 23.56. Стоимость проезда – 600 рублей.

Приобрести билеты на поездку можно во всех кассах дальнего следования, наофициальном сайте ОАО "РЖД" или с помощью мобильного приложения.

Как отмечают железнодорожники, отечественные рельсовые автобусы "Орлан" отличаются повышенным уровнем комфортности для пассажиров: оснащены системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, светодиодным освещением, подъемниками для инвалидных колясок, экологически чистыми туалетными комнатами, системами видеонаблюдения и информационными табло, на которых отображаются сведения о маршруте.

Напоминаем, что в пути рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.

фото: © ЯндексКарты

В Железнодорожном районе Петрозаводска из-за школьников изменится схема движения транспорта

С 18 января в Железнодорожном районе изменится схема движения транспорта, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Проезд вдоль территории средней школы №35 по Тупиковой улице ограничат. На месте пересечения с Локомотивной улицей появится дорожный знак 3.2 "Движение запрещено". Проезд вдоль территории учреждения будет запрещён.

Изменения вводятся для того, чтобы повысить безопасность учащихся школы №35.

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает горожан быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

В Карелию поступило еще 600 доз вакцины "Спутник V" против коронавируса

Вакцинация против коронавирусной инфекции началась в Петрозаводске, сообщили в оперштабе Карелии.

Напомним, что ранее были получены три партии вакцины – 42 дозы, 200 доз и 400 доз. Таким образом, в республику на конец года уже поступило 1242 дозы.

Вакцинация против коронавирусной инфекции началась в Петрозаводске. В приоритетном порядке вакцинируются медицинские работники, работники учреждений социальной защиты и социального обслуживания, а также работники сферы образования.

Иммунизация против ковида граждан, уже записавшихся на прививку, продолжится и дни новогодних "каникул". Прививочные кабинеты будут работать во всех взрослых поликлиниках Петрозаводска.

В следующем году ожидаются поставки очередных партий вакцины, еще более 30 тысяч доз, что позволит прививать категории населения, не относящиеся к приоритетным группам.

фото: © Столица на Онего

В районах Карелии отделения Пенсионного фонда будут проводить горячие линии в новогодние праздники

Горячие линии территориальных органов ПФР будут работать в выходные дни января.

В выходные дни января 2021 года в территориальных органах ПФР по Республике Карелия будут работать телефонные горячие линии. Время работы – с 09.00 до 17.00.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Оттепель придет в Карелию в первый день 2021 года

О погоде на 1 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 1 января будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие осадки. Ветер будет юго-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -1, -3°С, днем потеплеет до 0, +2°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки - по северным районам в виде снега, мокрого снега, по южным мокрого снега и дождя.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +1, -4°С, на севере похолодает до -7°С, днем воздух прогреется до -3,+2°С.

фото: © ГИБДД Карелии

Госавтоинспекция Карелии рассказала, как будет принимать граждан в праздничные дни

С 1 по 8 января в регистрационно-экзаменационных подразделениях районов республики прием граждан будет осуществляться в соответствии с графиком работы.

ОГИБДД ОМВД России по Беломорскому району:

01 января, 8 января – с 09:00 до 18:00 перерыв с 13:00 до 14:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1100



ОГИБДД ОМВД России по Калевальскому району:

4 января, 8 января – с 09:00 до 18:00 перерыв с 13:00 до 14:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1101



ОГИБДД ОМВД России по Кемскому району:

2 января, 9 января – с 09:00 по 18:00 обед с 13:00 до 14:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1102



ОГИБДД ОМВД России Кондопожскому району:

4 января, 5 января – с 09:00 до 17:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1103



ОГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому району:

5 января – с 09:00 до 18:00 перерыв с 13:00 до 14:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1104



ОГИБДД ОМВД России по Лоухскому району:

5 января – с 09:00 до 17:00. информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1105



ОГИБДД ОМВД России по Медвежьегорскому району:

2 января с 09:00 по 17:00 перерыв с 13:00 по 14:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1106



ОГИБДД ОМВД России по Муезерскому району:

5 января – с 09:00 до 17:00 перерыв с 13:00 до 14:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1107



ОГИБДД ОМВД России по Олонецкому району:

8 января – с 09:00 до 13:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1108



ОГИБДД ОМВД России по Питкярантскому району:

5 января – с 09:00 по 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1109



ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району:

Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1110



ОГИБДД ОМВД России по Пряжинскому району:

6 января – с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1111



ОГИБДД ОМВД России по Пудожскому району:

6 января – с 09:00 до 17:00 перерыв с 13:00 до 14:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1112



ОГИБДД ОМВД России по Сегежскому району:

5 января, 9 января – с 09:00 до 17:00 перерыв с 13:00 до 14:00.

Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1113



ОГИБДД ОМВД России по Сортавальскому району:

4 января – с 09:00 до 15:00; 5 января – с 09:00 до 16:00; 9 января – с 09:00 до 18:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1114



ОГИБДД О МВД России по Суоярвскому району:

5 января – с 11:00 до 13:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1115



ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукше:

4 января, 5 января – с 09:00 до 17:00 обед с 13:00 до 14:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1116



МРЭО ГИБДД МВД по Республике Карелия:

4, 5, 9 января – Отделение регистрации – с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00;

4, 5, 9 января – Экзаменационное отделение – с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Дополнительная информация – Регистрационное отделение – 707-356; Экзаменационное отделение – 739-283.

фото: © Управтодор Карелии

Изменился телефон диспетчерской службы Управтодора Карелии

Диспетчерская служба управления дорог в круглосуточном режиме ведет сбор информации о состоянии региональных дорог.

С 1 января для оперативного решения вопросов, связанных с содержанием региональных автодорог, следует обращаться по номеру +7(8142) 59-99-89, сообщили в Минтрансе Карелии.

Диспетчерская служба Управтодора ведет сбор информации о состоянии региональных дорог, работающей технике, наличии ДТП, погодных условиях. Эти данные используются при оценке деятельности подрядных организаций для принятия оперативных решений.

По вопросам содержания проходящих по территории республики федеральных автодорог следует обращаться в Упрдор "Кола". Телефон диспетчера +7(8142) 44-44-77.

Обслуживанием муниципальных дорог заняты местные администрации. Для решения проблем, связанных с содержанием улично-дорожной сети муниципалитетов, необходимо звонить по телефонам Единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС):

1.Петрозаводский городской округ +7(8142) 78-49-41, 051.

2. Пудожский муниципальный район +7(81452) 5-27-00.

3. Сортавальский муниципальный район +7(81430) 4-70-00.

4. Пряжинский муниципальный район +7(81456) 3-21-90.

5. Олонецкий муниципальный район +7(81436) 4-12-40.

6. Муезерский муниципальный район +7(81455) 3-39-28, +7 (960) 218-16-16.

7. Костомукшский городской округ +7(81459) 5-23-35.

8. Суоярвский муниципальный район +7(81457) 5-14-98.

9. Беломорский муниципальный район +7(81437) 5-42-90.

10. Кондопожский муниципальный район +7(81451) 7-98-75, +7(900) 457-79-04.

11. Калевальский муниципальный район +7(81454) 4-17-86.

12. Прионежский муниципальный район +7(8142) 57-84-42, +7(900) 463-00-73.

13. Лоухский муниципальный район+7(81439) 5-21-38, +7(960) 210-77-74.

14.Кемский муниципальный район +7(81458) 5-46-97.

15. Лахденпохский муниципальный район +7(81450) 4-34-09.

16. Медвежьегорский муниципальный район +7(81434) 5-22-71.

17. Питкярантский муниципальный район +7(964) 317-50-91.

18. Сегежский муниципальный район +7(81431) 4-32-44.