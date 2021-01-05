Самые значимые события вторника

фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

Три человека с коронавирусом умерли за сутки в Карелии

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

"В Республиканской инфекционной больнице скончались жительница Петрозаводска 1949 года рождения и петрозаводчанин 1948 года рождения, в Медвежьегорской ЦРБ скончался житель Медвежьегорска 1935 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 289 человек. Из этого числа заболелели 274 человека: 56 имеют симптомы средней тяжести, 8 пациентов находятся в тяжелом состоянии.











фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив

ГИБДД сообщила подробности смертельного ДТП в Карелии

ГИБДД Карелии сообщила об обстоятельства столкновения фуры и внедорожника, произошедшего накануне на трассе "Кола" под Кондопогой.

По предварительным данным, фура Mercedes-Benz выехала со своей полосы движения на середину проезжей части в тот момент, когда навстречу двигался автомобиль Mitsubishi Pajero.

В результате произошло столкновение, оба автомобиля оказались в кюветах.

45-летний водитель внедорожника погиб на месте.

Кроме него в Mitsubishi находились 42-летняя женщина и ребенок. Пассажирка пострадала, ребенку тоже была оказана медицинская помощь.

30-летний водитель фуры также получил травмы и был госпитализирован.

В настоящее время проводится проверка для выяснения всех обстотельств происществия, добавили в ГИБДД.

фото: Группа "ДТП Петрозаводска и Карелии" Вконтакте

Очевидцы рассказали о гибели водителя в столкновении "легковушки" с фурой в Карелии

В ДТП с участием фуры и легкового автомобиля, произошедшем накануне на трассе "Кола" в Карелии, погиб водитель "легковушки", сообщили очевидцы аварии.

Об этом они написали на странице "ДТП Петрозаводска и Карелии" Вконтакте.

Авария произошла поблизости от города Кондопога.

"Мы ехали сзади легковой машины, фуру стало заносить прям вот в эту машину, мы успели затормозить и чуть правее… прижались, фура чуть нас не задела… Мы подбежали к легковой машине, водитель (мужчина) был живой, сразу стали все вызывать скорую, приехали пожарные самые первые, подбежали и сразу сказали пульса уже нет. Водитель погиб сказали, приехала скорая пульс проверили, и положили мужчину на землю", - написал один из очевидцев.

Второй свидетель также подтвердил гибель водителя.

По словам других очевидцев, с фурой столкнулся внедорожник.

По данным МЧС, авария произошла 4 января в 17:05 на 472 км трассы "Кола". На место выезжало пожарно-спасательное подразделение в составе 3 человек, 1 единицы техники.

Официальная сводка ГИБДД Карелии пока не содержит информации об обстоятельствах происшествия.

фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН / ВК

Руководитель Следкома Карелии встретился с родственниками пропавшего без вести мальчика

Руководитель карельского следственного управления Следственного комитета РФ Евгений Швец лично встретился с родственниками пропавшего мальчика в рамках расследования дела об убийстве.

Об этом сообщила пресс-служба управления.

Швец побывал в Сортавальском районе, где проживал 6-летний Филипп Мельник, пропавший без вести 28 декабря.

Ранее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

"Руководитель следственного управления провёл личный приём родственников мальчика, в ходе которого им даны подробные разъяснения о ходе расследования и поисковых мероприятий, принимаемых мерах по установлению его местонахождения и всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.



Кроме того, Швец заслушал сотрудников, в чьём производстве находится уголовное дело, и дал им конкретные поручения.



Расследование дела находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета России.



По версии следствия, днем 28 декабря мальчик, проживающий в поселке Хелюля Сортавальского района, вышел из дома и пропал. Мать ребенка попыталась самостоятельно отыскать сына, после чего обратилась в правоохранительные органы. В поселке, где проживал ребенок, проводятся масштабные поисковые мероприятия.



Приметы Филиппа Мельника: на вид 6 лет, худощавого телосложения, рост 116 см. Одет в синюю куртку, синие штаны, шапку с полосками, шарф бежевого цвета.



Лицам, обладающим какой-либо информацией о месте нахождения малолетнего, необходимо обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия по телефонам: 592-590, 89114373298, либо по телефону 02.

фото: страница ALINA BAKERY Вконтакте

В Доме ветеранов Петрозаводска назвали бредом подозрения, что сотрудники съели подарки своих подопечных

Администрация Дома-интерната для ветеранов Петрозаводска ответила на подозрения организаторов сбора новогодних подарков, что часть из них была присвоена сотрудниками учреждения.

Такое предположение высказала инициатор благотворительной акции Алина Пинчук. По ее словам, для пожилых людей, проживающих в интернате, к Новому году были подготовлены подарки - одежда, белье, сладости и фрукты.

Инициатор акции отвезла их в интернат и попросила прислать ей фотографии с праздничного мероприятия, где планировалось раздать эти подарки ветеранам. Однако праздник в Доме ветеранов не состоялся из-за пандемии коронавируса, подарки выдавали в индивидуальном порядке. Но Алину Пинчук не устроил фотоотчет, подготовленный сотрудниками учреждения.

"Они мне прислали фотографии, на которых лежит хлеб и по одной мандаринке. А до это было еще передано больше количество подарков, на что тоже был запрошен фотоотчет. Там были и носочки и кружечки… Сфотографировать пенсионера с подарком, я думаю, что это не затруднит – хотя бы пару фотографий сделать, чтобы мне отчитаться перед людьми, которые это все приносили…", - пояснила инициатор акции.

На странице Вконтакте она высказала подозрение, что часть подарков была присвоена сотрудниками учреждения.

В Доме ветеранов возмутились таким предположением.

"У нас у некоторых проживающих (ветеранов – прим. ред.) тоже есть интернет, и они тоже в шоке, приходят к нам, поддерживают. У нас такого не было, чтобы не дали людям пирожное, и сами это все съели. Ну это бред!.. Также нам предоставили много комплектов постельного белья, много комплектов сорочек, я все сфотографировала. Но по логике, мне, получается надо было бабушку одеть в сорочку и положить на это постельное белье и сфотографировать. Ну, это бред, такого не может быть… Такое наговаривать на людей не этично как минимум, не разобравшись в ситуации", - рассказала "Столице на Онего" специалист Дома-интерната по социальной работе Алина Дудчик.

Инициатор акции обратилась к главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой провести проверку в Доме ветеранов. Кроме того, разобраться в этой истории пообещал депутат парламента Карелии Леонид Лиминчук. По его словам, он направит запрос в министерство социальной защиты республики.

фото: страница Константина Савандера Вконтакте

Петрозаводский священник предложил защищаться от коронавируса масками для подводного плавания

Новую конструкцию маски для защиты от коронавируса предложил православный священник Константин Савандер в Петрозаводске.

Этой идеей он поделился на своей странице Вконтакте.

По его мнению, можно использовать доработанную конструкцию маски для подводного плавания со сменными фильтрами.

"Такие маски можно специально разработать, а можно чуть модернизировать те, что есть в продаже", - написал Савандер.

Он считает, что подобные маски будут защищать от инфекции лучше, чем тканевые, и позволят отказаться от жестких ограничений, связанных с социальной дистанцией.

"Люди в таких масках могут не соблюдать дистанцию в самолетах, кинотеатрах, на концертах....в школах (!!!) и др. массовых мероприятиях! А как фильтр? Так он может менять цвет, если уже изношен...Т.к. все прозрачное, то все хорошо видно - цвет фильтра красный, значит от тебя все стали отодвигаться...т.к. видно - сразу сменил...", - пояснил священник.

По его мнению, модернизация средств защиты от коронавируса необходима в преддверии появления в будущем еще более опасных вирусов.

"Я конечно могу заблуждаться, но с точки зрения чистой медицинской науки - тряпичные маски и очки с их открытыми боковыми щелями от СМЕРТЕЛЬНЫХ ВИРУСОВ БУДУЩЕГО ПЛОХО ЗАЩИТЯТ...Вакцина, конечно хорошо, но любая прививка - это большой риск...Надо думать над чем-то посовершенней...хотя, я могу заблуждаться, но думать не запретишь....", - добавил Савандер.

фото: сайт администрации Петрозаводска

Администрация Петрозаводска показала, как иллюминированы самые красивые витрины и окна (ФОТО)

Администрация Петрозаводска опубликовала фотографии витрин и окон городских зданий, претендующих на победу в конкурсе новогодней иллюминации.

По сообщению пресс-службы мэрии, в конкурсе "Волшебный свет. Петрозаводск - 2021" участвует более 70 объектов: окна, входные зоны, фасады зданий и прилегающие к ним территории.

Голосование за лучшие работы продлится до 13 января. Сделать свой выбор можно на странице проекта.

Для участия в определении победителей необходимо состоять в официальной группе администрации ВКонтакте.

Авторов лучших новогодних композиций объявят 30 января. Их отметят дипломами и памятными подарками.

фото: Столица на Онего

Температура воздуха в Карелии местами опустится до минус 20°С

Карельский Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 6 января для Петрозаводска и районов республики.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный слабый.

Температура воздуха ночью -6, -8°С, днем -5, -7°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

Облачная с прояснениями погодами ожидается и в районах Карелии. Местами также небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-восточный слабый.

Температура воздуха в течение суток -8, -13°С, на юге -3, -8°С, местами ночью до -20°С, днем до -17°С.

фото: Марина Лысцева/ТАСC

Рабочая сила в Карелии уходит из промышленности в сферу услуг: прогноз на 2021 год

Работодатели в Карелии в 2021 году будут нуждаться в пополнении кадрового состава в количестве 6,3 тыс. человек.

Промышленные предприятия постепенно сдают свои позиции в качестве главного потребителя рабочей силы и уступают их сфере услуг.

Такие выводы следуют из прогноза потребности в кадрах на 2021-2025 годы, составленном Управлением труда и занятости Карелии на основании данных, предоставленных самими работодателями. "В производственной сфере по-прежнему доминирует отрасль "Обрабатывающие производства", но при этом наблюдается наличие межотраслевого перелива рабочей силы из производящих в обслуживающие отрасли, что объясняет рост и развитие сферы услуг и соответствует общероссийским тенденциям на рынке труда", - говорится в пояснительной записке к документу. Согласно прогнозу, дополнительная потребность в подготовке кадров для обрабатывающих производств в 2021 году составит 827 человек. Это почти столько же, сколько в торговле. Дополнительная потребность торговых компаний в персонале в 2021 году по сравнению с 2020 годом вырастет в 3 раза и составит 769 человек. Сколько рабочих рук потребуется в других отраслях, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Лиля Кончакова/"Республика"

Мирошник поблагодарила бизнес за "настоящий патриотизм" по отношению к облику Петрозаводска

Большинство предпринимателей Петрозаводска сменило вывески на фасадах зданий, где они работают, в соответствии с новыми требованиями, заявила глава города Ирина Мирошник.

Результаты работы по смене вывесок она подвела в интервью телеканалу "Ника плюс".

По словам Мирошник, новые требования к внешнему виду и конструкции вывесок были разработаны, чтобы они не портили городскую архитектуру.

"Большая часть предпринимателей откликнулись и поддержали нас. За это огромная благодарность. Такой настоящий патриотизм по отношению к городу Петрозаводску", - сказала Мирошник.

По ее словам, с теми предпринимателям, которые не согласны с новыми правилами, власти будут разбираться через суд.

"Назад пути нет. Город Петрозаводск будет в таком же духе преображаться не только в центральной части, но и по другим районам города", - добавила глава карельской столицы.

Как сообщалось ранее, новые правила размещения вывесок содержат целый ряд условий. Например, запрещено вертикально размещать буквы в текстах вывесок, крепить их выше линии подоконников второго этажа, перекрывать вывесками окна и двери, витражи и витрины, размещать в оконных проемах, на кровлях, лоджиях и балконах, а также на архитектурных деталях фасада.

"Цветовое решение вывески должно соответствовать характеристикам и архитектурному (стилевому, декоративному) решению фасадов, архитектурному облику города, функциональному назначению объекта, учитывать фирменные решения владельца вывески. Должно быть обеспечено гармоничное цветовое сочетание вывесок с цветовой гаммой фасада… размещение без ущерба композиции, стилистике, отделке, декоративному убранству фасада, эстетическим качествам городской среды, благоустройству", - говорится в тексте документа.

Эти требования вызвали претензии со стороны многих предпринимателей и бизнес-омбудсмена Елены Гнетовой.

По ее мнению, многие требования допускают произвольное толкование, поэтому у контролирующих органов появится возможность наказывать предпринимателей, исходя из субъективного представления чиновников об "эстетических качествах" вывесок.

фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС, архив

Стало известно, на сколько подорожает электроэнергия для населения Карелии

Рост тарифов на электроэнергию в Карелии в 2021 году составит от 4,5% до 10,3% в зависимости от категорий потребителей и сценария развития экономики.

Это следует из прогноза экономического развития республики на 2021-2023 годы, подготовленного министерством экономического развития Карелии.

Прогноз содержит три варианта развития ситуации – "пессимистичный" консервативный, "оптимистичный" целевой и базовый, который власти Карелии рассматривают в качестве основного. "Индексация тарифов для населения в 2021-2023 годах предполагается с 1 июля в консервативном варианте – на 6%..., в базовом – на 5%, в целевом варианте – на 4,5%", - говорится в документе. Как изменятся тарифы для других потребителей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: группа "ДТП Петрозаводска и Карелии" Вконтакте

Автомобилисты в Петрозаводске поделились опытом, как уберечь машины от крысиных зубов

Жалобы на крыс, грызущих электропроводку припаркованных автомобилей в Петрозаводске, вызвали споры среди автомобилистов, как надо спасать своих "железных коней".

Эта тема обсуждается на странице "ДТП Петрозаводска и Карелии" Вконтакте.

Поводом стал пост одной из подписчиц, которая опубликовала фото своего поврежденного крысами автомобиля.

"Сегодня под капотом увидела это! И это за ночь! Рыдать хотелось от безысходности!!!", - написала автоледи.

По ее мнению, в этом виноваты соседи, которые кормят голубей пищевыми отходами.

"Соседи!!!!! Прекратите кормить КРЫС!!! Голуби едят только КРОШКИ, все остальное, чем вы их кормите: макароны, рыбьи кости, кости куры и большие куски хлеба достается КРЫСАМ! Крысы все тащат в машины... Потом они грызут провода в машине. А это может быть причиной аварии! И будет счастьем, если без тяжёлых последствий для окружающих, моих пассажиров и меня", - считает подписчица.

На ее запись откликнулись многие автомобилисты. Большинство считает, что крыс привлекают пищевые отходы в мусорных контейнерах, поэтому лучший выход - парковать машины подальше от таких площадок.

"Люди несут на помойку пищевые отходы (а куда ещё?!), а крысы/мыши берут этот "хавчик" и тащат в свои тепленькие импровизированные гнезда! Которые они делают где? Правильно! В тепленьких машинах, которые люди ставят слишком близко к помойкам!", - написал один из участников обсуждения.

Высказывались и другие предложения, например, обрабатывать подкапотное пространство автомобиля специальными спреями. В числе экзотических идей - использовать экстракт из совиного помёта.

фото: © Игорь Онучин/ТАСС

Количество заболевших коронавирусом в Карелии сократилось при двукратном росте числа тестов

Несмотря на увеличение в 2 раза за последние сутки числа тестов на коронавирус в Карелии, количество выявленных случаев заболевания сократилось.

Это следует из данных о ситуации с пандемией, опубликованных на странице главы Минздрава Михаила Охлопкова Вконтакте.

По состоянию на 8 утра 5 января было сделано 1275 тестов на коронавирус и выявлено 289 случаев заболевания. Днем ранее 640 тестов показали наличие инфекции у 301 пациента.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков говорил, что республика входит в число регионов-лидеров по количеству тестов на коронавирус. По мнению губернатор, это одна из причин, почему статистика показывает уровень заболеваемости в Карелии выше, чем, в среднем России.

В Карелии выявлено 4712,2 случая заболевания на 100 тысяч населения, а среднероссийский показатель - 2221,6 случая на 100 тыс. жителей.

фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Подсчитано, каким будет размер пенсий в 2021 году

Среднегодовой размер пенсии по старости в 2021 году вырастет на 6,3% и составит 17443 рубля, но в Карелии эта сумма будет больше.

Расчеты размера пенсий в целом по России представило министерство труда со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда на 2021-2023 годы.

"Индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий - на уровне 2,6%. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17443 рубля", - говорится в сообщении. Сколько будут получать карельские пенсионеры, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

МЧС сообщило подробности пожара в промышленном здании в Петрозаводске

Пожар, произошедший накануне в одном из производственных зданий в Петрозаводске, обошелся без серьезных последствий.

Об этом сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе МЧС Карелии.

Возгорание произошло в раздевалке здания на ул. Коммунистов на территории бывшей овощебазы. В результате огнем было повреждено 20 кв. метров помещения.

Для тушения пожара привлекались пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе 9 человек и 2 единиц техники. И помогала добровольная пожарная дружина. Огонь был ликвидирован за 40 минут.

Причины и размер ущерба будут установлены в ходе проверки, добавили в МЧС.

Прогноз погоды на вторник



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой снег, -6 ° …-5 ° 1 м/с СВ 761 мм.рт.ст. 93% день Небольшой снег, -6 ° …-5 ° 2 м/с В 761 мм.рт.ст. 92% вечер Небольшой снег, -5 ° 2 м/с СВ 761 мм.рт.ст. 93% ночь Небольшой снег, -6 ° …-5 ° 2 м/с СВ 760 мм.рт.ст. 93%

фото: страница "Центр спортивной подготовки" Вконтакте

Спорткомплекс "Курган" в Петрозаводске смягчил ограничения для катания на санках и ватрушках

Администрация спортивного комплекса "Курган" в Петрозаводске, где тренируются спортсмены-лыжник, смягчила ограничения для катания на санках и ватрушка – это разрешено в специальной зоне.

Соответствующее объявление появилось на странице "Центр спортивной подготовки" Вконтакте.

"Администрацией РСК "Курган" принято решение организовать зону для катания на санях и ватрушках на неиспользуемом участке лыжероллерной трассы Республиканского спортивного комплекса, расположенном рядом с домом-интернатом ветеранов. Эта трасса включает в себя два спуска, которые могут быть использованы для катания без риска столкновения с профессиональными спортсменами, тренирующимися на территории спорткомплекса", - пояснили в администрации.

Ранее катания на санках и ватрушках на "Кургане" было запрещено.



Администрация спорткомплекса предупредила, что подъезд на автомобилях к участку, где разрешены санки и ватрушки, организован только со стороны Кинологического переулка, где находится парковка возле РСЦ "Горка".

фото: © "Столица на Онего"

Заболеваемость коронавирусом в России выросла на фоне спада в Карелии

За последние сутки в России выявлено 24246 случаев заболевания коронавирусом - на 0,7% больше, чем днем ранее.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Из общего числа инфицированных за минувшией сутки 11,8% не имеют клинических проявлений болезни.

Всего в России с начала пандемии зарегистрировано 3,3 млн случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных пациентов выросло до 2,7 млн, под медицинским наблюдением остаются 651, 8 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, в Карелии по состоянию на 8 утра 5 января было выявлено 289 случаев заболевания. Днем ранее тесты показали наличие инфекции у 301 пациента.

фото: © Илья Тимин

Число свободных коек для больных коронавирусом в Карелии восстановилось до нормативного

Количество свободных коек для больных коронавирусом в лечебных учреждениях Карелии по состоянию на сегодняшнее утро превысило 20% - это необходимый минимальный резерв.

О числе коек говорят данные, опубликованные на странице главы Минздрава Михаила Охлопкова Вконтакте.

Накануне доля свободных мест составляла 19,3%, а сегодня утром – 20,8%.

Ранее Охлпоков говорил, что этот показатель не должен быть ниже 20%.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 289 человек. Из этого числа заболелели 274 человека: 56 имеют симптомы средней тяжести, 8 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

фото: сайт администрации Петрозаводска

Возобновил работу Городской выставочный зал Петрозаводска: что можно там посмотреть

Городской выставочный зал Петрозаводска сегодня вновь открыл свои двери для посетителей - там развернута экспозиция графики петербургской художницы Алисы Юфа.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, выставка посвящена Санкт-Петербургу. Зритель может увидеть как известные достопримечательности, так и укромные дворы, скверы, бытовые зарисовки северной столицы.

Экспозиция будет открыта до 17 января. С 5 по 10 января зал работает с 12:00 до 19:00 (касса - до 18:30). "Площадка продолжает работать для одиночных посетителей с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Гостей просят носить защитную маску, пользоваться на входе санитайзером для рук и соблюдать социальную дистанцию", - напомнили в мэрии.

фото: ТАСС / Донат Сорокин

Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемость ОРВИ в Карелии

Уровень заболеваемости ОРВИ среди населения Карелии ниже эпидемического порога на 17,1%.

Это следует из официальной статистики карельского управления Роспотребнадзора по состоянию на 4 января.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ на 17%.

Вместе с тем, эпидпорог превышен в 1,7 раза среди жителей в возрасте от 15 лет и старше.

Всего с начала года в республике зарегистрировано 4875 случаев заболевания ОРВИ.

фото: © ИТАР-ТАСС/Виталий Белоусов

В парламенте оценили идею провести амнистию кредитов населению

Депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации оценили предложение аннулировать кредитные выплаты всем заемщикам по долгам в пределах 3 млн руб. в связи с пандемией коронавируса.

Ранее соответствующее обращение направила в Госдуму партия "Коммунисты России". Она предлгает "просить" заемщикам кредиты в пределах 3 млн рублей.

"Банки не свои деньги выдают, они берут у вкладчиков как финансовые посредники и отдают заемщикам. Если заемщикам разрешить их не вернуть, то значит банки должны вкладчикам тоже деньги не возвращать? Это несерьезная вещь", — сказал РБК первый заместитель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Валерий Гартунг.



Перспективы у инициативы также не видит первый заместитель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Николай Арефьев.



"У нас правительство не привыкло давать какие-то льготы народу. Хорошая инициатива, я бы ее поддержал с удовольствием. Правительство даже в условиях пандемии в апреле обещало сделать много для бизнеса, населения. По три минималки планировали выплатить, но передумали почему-то. За десять месяцев всего два раза по 10 тыс. руб. детям выдали, притом что родители потеряли работу — безработица выросла больше чем на 6%", — сказал депутат.



В Совете Федерации также рассказали РБК о своем отношении к проведению амнистии кредитов. По словам сенатора Константина Долгова, меры поддержки должны быть не только социально ориентированы, но и экономически обоснованны, просчитано их влияние на состояние банковской системы.

"Что же касается этого предложения, некой уравниловки, то у меня есть сомнения. Но здесь надо знакомиться с деталями инициативы, она нуждается в проработке. Важно, чтобы меры поддержки были не только социально ориентированы, но и экономически обоснованы, просчитано влияние таких инициатив на финансовую ситуацию, состояние банковской системы", — сказал Долгов.



