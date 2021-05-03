Главные новости сегодняшнего дня

фото: © pixabay

МЧС призвало жителей Карелии не выпускать детей одних на улицу – надвигается стихия

Сильный ветер ожидается сегодня вечером на большей части территории Карелии – МЧС подготовило рекомендации для населения, что делать во время стихии.

МЧС ссылается на прогноз Гидрометцентра, согласно которому, после шести часов вечера ожидается усиление восточного, северо-восточного ветра порывами до 15-18 м/с. Прогноз актуален для 13 муниципальных образований Карелии. В их числе Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

МЧС обратилось к жителям республики с просьбой ограничить поездки на личном автотранспорте, не оставлять транспортные средства и не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра. Опасность представляют подвесные пешеходные мосты.

Также рекомендуется, ограничить пребывание детей на улице, в крайнем случае, они должны находиться под контролем взрослых.

В этот период будет опасно выходить на маломерных судах в акватории крупных водоёмов.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Новые жертвы коронавируса в Карелии - умерли еще двое

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

В Госпитале для ветеранов войн скончались житель Петрозаводска 1940 года рождения и житель Пудожа 1967 года рождения.

Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 44 человек. Из этого числа заболеди 43 человека, из них 18 имеют симптомы средней тяжести, два пациента находятся в тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 48 человек.

фото: © Людмила Корвякова

Стало известно, кто определяет архитектурный облик Петрозаводска

Архитектурный облик Петрозаводска определяет комиссия, в составе которой нет ни одного профессионала с профильным образованием.

Такой вывод следует из состава созданной в администрации города комиссии по решению вопросов, связанных с размещением рекламных конструкций.

Кто входит в комиссию, стало известно вовремя судебного разбирательства по иску ТРЦ «Тетрис» к администрации Петрозаводска.

Предметом спора стал экран на крыше торгово-развлекательного комплекса. Рекламная конструкция, согласованная несколько лет назад с главным архитектором города, вдруг была объявлена незаконной: якобы она не вписывается в «сложившийся облик микрорайона». Дирекция ТРЦ попросила предоставить список экспертов, принявших такое решение.

Состав членов комиссии опубликовало издание «МК в Карелии». Председателем является Евгений Перов, руководитель комитета градостроительства и землепользования, по образованию юрист. Кроме него в комиссию входит начальник управления благоустройства и экологии комитета ЖКХ — биолог; специалист управления архитектуры и градостроительства, юрист; заместитель начальника управления земельных ресурсов и ведущий специалист отдела транспорта и безопасности дорожного движения.

Дирекция ТРЦ попросила мэрию направить на очередное заседание суда специалиста в области архитектуры и искусства.

фото: pixabay

Сезон клещей начался - МЧС Карелии объяснило населению, куда бежать

МСЧ Карелии подготовило разъяснения, что делать жителям республики, пострадавшим от укусов клещей, - опасный сезон уже начался.

Памятка для населения размещена на странице ведомства Вконтакте.

По мнению специалистов, удалить клеща лучше в поликлинике по месту жительства или в травматологическом пункте. Удаленного клеща следует поместить в чистый, герметично закрывающийся флакон и доставить для исследования в вирусологическую лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д. 12, подъезд № 10. Если нет возможности доставить клеща сразу после удаления, его необходимо хранить в морозильной камере холодильника. После самостоятельного удаления клеща надо обязательно вымыть руки.

В районах нужно обращаться к медицинским специалистам, в учреждения здравоохранения по месту жительства.

В Петрозаводске взрослым клеща удалят в травматологическом пункте Больницы скорой медицинской помощи, детям — в травмпункте Детской республиканской больницы. Здесь же при необходимости проведут экстренную иммунопрофилактику клещевого энцефалита.

Иммунопрофилактика проводится на платной основе и по договорам добровольного медицинского страхования.

Бесплатно иммуноглобулин введут детям в возрасте до 4 лет без исследования клеща, детям от 4 до 18 лет — после исследования клеща в случае выявления возбудителя, а также беременным женщинам и участникам Великой Отечественной войны.

фото: "САМПО ТВ 360º

Заммэра Петрозаводска: «Турист не вернется в город, похожий на стихийный рынок»

Ужесточение требований к вывескам повысит туристическую привлекательность Петрозаводска, считает заместитель главы Петрозаводска, председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Ника плюс», отвечая на вопрос, как предприниматели отреагировали на изменения требований к внешнему виду вывесок на фасадах зданий.

«Я думаю, что предприниматели задумались о том, что приводя в порядок облик города, это, в том числе, в первую очередь, увеличивает его туристическую привлекательность, и от этого увеличивается, в том числе, прибыль тех организаций, которые располагаются в центральной части города. Турист же заходит в ресторан, заходит в какой-то магазин, в какие-то иные объекты притяжения и оставляет там свои деньги… Безусловно он не вернется в город, который похож на какой-то стихийный рынок или еще на что-то, где абсолютно некрасиво, неприятно находиться. Сейчас вы видим абсолютно иную картину в совокупности с тем, что мы отремонтировали фасады», — сказал Перов.

Он не исключил, что в дальнейшем требования к вывескам будут корректироваться.

«Могут быть какие-то корректировки, могут быть какие-то казусные ситуации, которые не отрегулированы правилами или отрегулированы неверно. Мы открыты для предложений. Если где-то сложности с применением этих правил есть, безусловно, мы их рассмотрим», — пояснил руководитель комитета.

Как сообщалось ранее, новые правила размещения вывесок содержат целый ряд условий. Например, запрещено вертикально размещать буквы в текстах вывесок, крепить их выше линии подоконников второго этажа, перекрывать вывесками окна и двери, витражи и витрины, размещать в оконных проемах, на кровлях, лоджиях и балконах, а также на архитектурных деталях фасада. Согласно документу, «цветовые решения вывесок должны соответствовать характеристикам и архитектурному облику города…эстетическим качествам городской среды».

Эти требования вызвали претензии со стороны многих предпринимателей и бизнес-омбудсмена Елены Гнетовой.

По ее мнению, многие требования допускают произвольное толкование, поэтому у контролирующих органов появится возможность наказывать предпринимателей, исходя из субъективного представления чиновников об «эстетических качествах» вывесок.

фото: © "Столица на Онего"

Снег, дождь и гололедица - весна не торопится в Карелию

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на вторник, 4 мая.

В Петрозаводске будет облачно, ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Ветер северо-восточный, северный порывистый, временами сильный.

Температура воздуха ночью 0, +2°С, днем +2, +4°С. Атмосферное давление будет ночью падать, днем слабо расти.

В районах Карелии тоже облачно, но в северо-западной части с прояснениями.

По южным и центральным районам ночью умеренные, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами порывистый до сильного.

Температура ночью -2, +3°С, на севере местами до -6°С, днем +2, +7°С.

фото: правительство РК

В Петрозаводске приземлился первый самолет из Казани

Авиакомпания «ЮВТ-АЭРО» открыла прямое авиасообщение между Петрозаводском и Казанью.

Как сообщили в пресс-службе правительства Карелии, сегодня первый самолет приземлился в аэропорту «Петрозаводск».

Самолеты будут летать дважды в неделю: по понедельникам и четвергам. Время в пути — 2 часа 10 минут.

С июня планируется открыть рейсы из Петрозводска в Калининград, Мурманск и Минеральные Воды.

фото: администрация Петрозаводска

Маршруты общественного транспорта в Петрозаводске изменятся в День Победы

Троллейбусы и автобусы в Петрозаводске будут следовать в объезд улиц, которые перекроют 9 мая во время праздничных мероприятий.

Об этом сообщили в администрации города.



В День Победы будут частично перекрыты улицы Правды, Куйбышева, Пушкинская и проспект Карла Маркса.



Изменения коснутся троллейбусов № 1 и № 6, а также автобусов №№ 5, 8, 12, 17, 19, 20, 25 и 26.

Маршруты, которые следуют по улице Правды вдоль площади Кирова, будут двигаться в объезд – по проспектам Александра Невского и Комсомольскому, через Красноармейскую улицу и площадь Гагарина.

Троллейбус № 4 в этот день будет отменён.

Маршрут автобуса № 26 разделят на две части: от Кемской улицы до улицы Правды, а также от Чистой улицы до улицы Куйбышева и в обратных направлениях соответственно.



Подробная схема движения размещена на официальном сайте администрации Петрозаводска.

фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

Пневмония унесла еще одну жизнь в Карелии

Еще один летальный исход от внебольничной пневмонии зарегистрирован за минувшие сутки в Карелии.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Скончался мужчина 1941 года рождения с тяжелой сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем.

Тест на COVID-19 дал отрицательный результат, говорится в сообщении штаба.

За сутки с внебольничной пневмонией в Карелии были госпитализированы 6 человек.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5893 пациента, 137 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

фото: © Столица на Онего

Дорогу в Карелии перекроют за-за взрывов перед Днем Победы

Участок автодороги Олонец-Вяртсиля, где идет реконструкция дорожного полотна, будет закрыт для движения транспорта из-за взрывных работ.

Об этом говорится в сообщении в официальной группе Питкярантского района Вконтакте со ссылкой на компанию «ВАД», которая ремонтирует дорогу.

Буровзрывные работы с перекрытием движения будут проводиться в районе 113-километровой отметки 7 мая с 11.00 до 12:00 и 8 мая с 15.00 до 16.00.

фото: группа Госавтоинспекции Петрозаводска Вконтакте

Водителям Петрозаводска снова устроят массовый «Контроль трезвости»

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска 4 мая проведут традиционные массовые рейды на улицах города.

Об этом говорится в сообщении в группе Госавтоинспекции Вконтакте.

В рамках операции «Контроль трезвости» инспекторы будут останавливать автомобили и проверять водителей на состояние алкогольного опьянения.



В Госавтоинспекции напомнили, что управление транспортным средством в состоянии опьянения карается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное аналогичное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.



«В Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии», — говорится в сообщении.

фото: РИА Новости / Владимир Песня

ПетрГУ получит миллионы на разработку мобильного приложения

Петрозаводский госуниверситет вошел в число победителей Всероссийского грантового конкурса Росмолодежи.

Об этом сообщила пресс-служба ПетрГУ.

Вуз получит финансирование для реализации двух проектов.



В их числе разработка студенческого мобильного приложения «СКС РФ» 2.0. Оно предназначено для студентов, которые хотят экономить на покупках. Благодаря приложению, им не нужно будет носить с собой пластиковую карту. Пользователи приложения смогут показать на кассе виртуальную карту СКС РФ и получить скидку на каждую покупку.

На разработку приложения выделено 3,7 млн рублей.

Еще один грант в размере 2,8 млн рублей выделен ПетрГУ для организации полуфинала Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты».

фото: администрация Петрозаводска

Мэрия опубликовала серию фотографий, подтверждающих, что улицы Петрозаводска моют и чистят

Администрация Петрозаводска отчиталась, как компания "Техрент" убирает улицы города о песка и мусора.

«Подрядчик вывозит смёт с проезжих частей и тротуаров в разных районах города круглосуточно… Техника подметает и моет проезжие части и тротуары. Днём на улицах задействовано два десятка специализированных машин. Мобильные бригады вручную убирают смёт и мусор возле остановочных комплексов, пешеходных переходов, на газонах и в труднодоступных для механизированной очистки местах», — говорится в сообщении.

В администрации заверили, что за качеством работ следят специалисты комитета ЖКХ.

«В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по круглосуточному номеру — 051», — добавили в мэрии.

фото: Управление физической культуры и спорта министерства образования и спорта Карелии

Каратист из Петрозаводска победил на Первенстве России

Петрозаводский спортсмен Даниил Рыбачук завоевал золотую медаль на Первенстве России по каратэ-киокусинкай.

Об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта министерства образования и спорта Карелии.



Соревнования по дисциплине синкекусинкай проходили 2 мая в Москве. В них участвовали 600 спортсменов из 37 регионов страны.



Даниил победил в разделе ката в возрастной категории 12-13 лет. Спортсмен тренируется под руководством Александры Коваль.

фото: группа "Новая Республика" Вконтакте

Нецензурные угрозы губернатора Коми в адрес депутата попали в соцсети и вызвали скандал

В Коми депутат Госсовета республики от КПРФ Олег Михайлов опубликовал в социальных сетях аудиозапись с нецензурными угрозами в свой адрес – он уверяет, что угрожал ему лично глава республик Владимир Уйба.

Как сообщает газете "Деловой Петербург", Михайлов жёстко раскритиковал губернатор в ходе заседания республиканского парламента 29 апреля, где Уйба выступал с отчётом о своей работе за 2020 год.

С трибуны Госсовета Коми Михайлов назвал главу Коми "трусом" и "самозванцем", спикер парламента Сергей Усачёв отключил парламентарию микрофон. За нарушение депутатской этики Михайлова лишили слова на два следующих парламентских заседания.

После окончания блока вопросов был объявлен перерыв, в ходе которого к Михайлову подошёл Уйба с вопросом "Кого ты трусом назвал, конь?", предложил "выйти" и пообещал его "урыть". Аудиозапись без купюр распространяется в соцсетях. Олег Михайлов заявил о готовности направить её на фонографическую экспертизу. В КПРФ уже отреагировали на скандал: зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сказал, что в партии будут разбираться в ситуации.

Руководитель пресс-службы главы Коми Евгений Аракин в комментарии РЕН ТВ заявил, что на отчёте главы Михайлов говорил "совсем не об отчёте", а "начал своё выступление с оскорблений", а за пределами зала Уйба "потребовал разъяснений на том же языке, который понимает Михайлов". Аракин отметил, что Михайлов "оскорбил человека, трижды награжденного орденом Мужества, заслуженного врача, медика, спасавшего жизни людей в горячих точках". Поведение Михайлова он назвал "подлым", так как тот записал разговор "тайком, исподтишка", а затем "испугавшись, быстро ретировался".

фото: Управление физической культуры и спорта министерства образования и спорта Карелии

Спортсмен из Карелии стал чемпионом России по боксу

Карельский спортсмен Константин Опольский завоевал титул чемпиона России по боксу среди юниоров.

Об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта министерства образования и спорта Карелии.



Мастер спорта России Константин Опольский участвовал в чемпионате России по боксу среди юниоров 19-22 лет, который завершлся 2 мая в Серпухове. На ринг вышли более 220 сильнейших боксеров из 53 регионов страны.



Опольский провел пять боев и одержал в финале уверенную победу над спортсменом из Бурятии.

фото: пресс-служба ГКУ ПАСС СК

Спасать от огня дачу под Петрозаводском бросились 8 пожарных

Пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска сегодня выезжали по вызову в СНТ «Импульс» в местечке Лососинное.

Как сообщили в МЧС, сигнал поступил в 13.46.

На место были направлены 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Пожар были ликвидирован к 14.14. О масштабах ущерба пока не сообщается.

Прогноз погоды на понедельник



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Малооблачно, 0 …+5 4 м/с В 751 мм.рт.ст. 51% день Пасмурно, +5 …+6 5 м/с В 747 мм.рт.ст. 41% вечер Пасмурно, +3 …+5 6 м/с СВ 743 мм.рт.ст. 60% ночь Снег, +1 …+2 6 м/с СВ 740 мм.рт.ст. 83%

фото: © EPA/FELIPE TRUEBA

День рождения житель Карелии решил отметить краденым алкоголем и икрой

Сотрудники Росгвардии задержали жителя Петрозаводска при попытке кражи из гипермаркета.

Как сообщили в карельском Управлении Росгвардии, сотрудники отдела вневедомственной охраны прибыли по сигналу тревоги из магазина.

Один из посетителей пытался похитить продукты на сумму более 18 500 рублей.

Как выяснилось при установлении личности, на следующий день у него был день рождения — ему исполнялся 41 год. Отметить торжество мужчина решил с элитным алкоголем и икрой, но вместо этого попал под уголовную статью.

фото: администрация Петрозаводска

Жители микрорайона в Петрозаводске покрасили ржавую стелу - памятник герою войны (ФОТО)

Жители петрозаводского микрорайона Ключевая привели в порядок памятный знак герою Великой Отечественной войны Николаю Репникову.

Об этом сообщили в администрации города.

Стеле вернули яркие красно-жёлтые цвета. Объёмную надпись «Улица имени Героя Советского Союза Репникова Н. Ф.» покрасили в белый. В июне на клумбах возле памятного знака традиционно высадят цветы.





Николай Фёдорович Репников родился в Петрограде, детство провёл в Пудоже, после чего переехал с семьей в Петрозаводск. Участвовал в Зимней и Великой Отечественной войнах. На последней был командиром эскадрильи 152-го истребительного авиационного полка, совершил более полусотни вылетов и сбил пять самолётов противника. Погиб 4 декабря 1941 года, одним из первых на Карельском фронте совершив воздушный таран противника. Звание Героя Советского Союза старшему лейтенанту Николаю Репникову присвоено посмертно в 1943 году.

фото: © AP Photo/Matthias Schrade

Воры под видом монтажников сняли прожектора со здания в Кондопоге

Полиция Кондопожского района Карелии раскрыла кражу двух прожекторов с одного из зданий в райцентре.

Как сообщили в пресс-службе МВД, сообщение о краже поступило от представителей районной администрации.

Сумма ущерба составила около 100 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 31-летний местный житель. Он признался, что демонтировал осветительные приборы с помощью своего знакомого, убедив его что все работы проводятся официально по договору с владельцем оборудования.

Полицейские установили место сбыта похищенного имущества.

По факту кражи ведется расследование.

фото: Госавтоинспекция Карелии Вконтакте

Пешехода сбили на обочине дороги в Карелии, водитель скрылся

Неустановленный автомобиль сбил пешехода, шедшего ночью по обочине проезжей части в поселке Чална в Карелии.

Как сообщили в региональной ГИБДД, авария произошла накануне 01.30 у дома №72 по ул. Шоссейная.

Водитель автомобиля покинул место ДТП, в ГИБДД о произошедшем не сообщил.

Пострадал 40-летний пешеход, ему была оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

фото: Госавтоинспекция Карелии Вконтакте

Пьяный водитель попался инспекторам на безлюдной трассе в Карелии

Инспекторы ГИБДД поймали пьяного водителя в Пудожском районе Карелии.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, автомобиль нарушителя остановили на 354 километре автодороги «Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож».

За рулем «ВАЗ-21102» находился 25-летний водитель.

Теперь нарушитель ожидает решения суда по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Ему грозит административный штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.

фото: © Столица на Онего

Предпринимателям Карелии дали полдня для визита в прокуратуру

Заместитель прокурора Карелии Василий Шевченко и бизнес-омбудсмен Елена Гнетова проведут совместный прием предпринимателей республики.

Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Для предпринимателей в районах Карелии прием пройдет в режиме видеоконференцсвязи 12 мая с 10.00 до 12.00. Трансляция будет организована в помещениях территориальных прокуратур.

Предпринимателей Петрозаводска и Прионежского района будут принимать на личных встречах в тот же день с 12.00 до 13.00 в помещении республиканской прокуратуры.

фото: © Илья Тимин

Число больных коронавирусом в больницах Карелии идет на убыль

Количество больных коронавирусом, находящихся на лечении в стационарах, в Карелии сократилось до 334 человек.

Днем ранее в списке госпитализированных было 360 человек.

Это следует из данных о ситуации с коронавирусом, опубликованных на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова Вконтакте.

Доля свободных коек для коронавирусных больных превышает 20%.

Из общего числа госпитализированных пациентов 284 находятся в состоянии средней тяжести, 47 - в тяжелом и трое - в крайне тяжелом состоянии.

фото: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин дал поручение выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми

Президент Владимир Путин поручил правительству в августе этого года выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет.

Об этом сообщает Lenta.ru cо ссылкой на текст поручения президента по итогами послания Путина Федеральному собранию.

Доклад — до 1 сентября 2021 года», — сказано в поручении

Для школьников с инвалидностью будет предусмотрен особый порядок осуществления выплаты.

Перечень поручений состоит из 18 пунктов. Так, с 1 июля кабмин должен обеспечить ежемесячные выплаты в размере половины прожиточного минимума беременным россиянкам, которые оказались в трудной жизненной ситуации и встали на учет в ранние сроки беременности. С 1 июля такую же сумму будут получать нуждающиеся неполные семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет.

До 15 сентября правительство должно подготовить доклад о разработке «подходов к созданию целостной системы мер поддержки семей с детьми в целях сведения к минимуму риска бедности таких семей».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин говорил, что практически все поручения президента в послании были оформлены за три дня в законопроекты и проекты нормативных правовых актов.

фото: © Архив ТАСС/EPA/ALI AL

Засидевшийся гость отказался уходить и получил удар ножом в Карелии

Суд вынес приговор жителю Питкярантского района Карелии, который ударил ножом своего гостя за то, что тот не захотел прекратить застолье.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

По версии дознания, в конце января 2021 года подсудимый вместе со своим односельчанином распивал спиртные напитки у себя дома. Во время застолья между ними произошла ссора.

Хозяин жилья попросил приятеля покинуть квартиру, но тот не торопился выполнить просьбу. Тогда он взял нож и ударил гостя в голень. Пострадавший ушел, вызвал «скорую помощь» и его доставили в больницу.

Подсудимый получил наказание в виде 8 месяцев лишения свободы.

фото: Мария Дмитриева/Служба научных коммуникаций КарНЦ РАН

Ученый в Карелии получит 2 млн рублей на изучение рыб в Атлантическом океане

Сотрудник КарНЦ РАН Светлана Мурзина выиграла президентский грант для молодых докторов наук - она получит 2 млн рублей на изучение глубоководных рыб Северо-Восточной Атлантики.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития Карелии.

Свидетельство на получение гранта ей вручил и. о. министра Александр Ломако.

«Выражаю слова благодарности в адрес руководителей карельского научного центра, которые поддерживают сотрудников, мотивируют их к участию в конкурсах, в том числе и федерального уровня. Считаю это очень важным как для развития сотрудников КарНЦ РАН так и для развития науки в целом. Мы вправе гордиться тем, что в нашем научном центре проводятся важные для всего научного сообщества исследования, которые поддерживаются на федеральном уровне», — сказал Ломако.



Светлана Мурзина — доктор биологических наук, заведующей лабораторией экологической биохимии Института биологии КарНЦ РАН.







фото: © za.gorodsreda.ru

Территория на Березовой аллее в Петрозаводске включена в список голосования для благоустройства

Одна из общественных территорий Петрозаводска на Березовой аллее может быть благоустроена, если победит в голосовании по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Об этом рассказала депутат парламента Карелии Марина Гуменникова, которая курирует проект.

На встрече с депутатом жители предложили благоустроить территорию возле дома № 40 на ул. Березовая аллея. По их словам, в начале 90-х там была детская площадка, но со временем ее сломали. Жители предлагают посадить на этой территории деревья и цветы, обустроить детскую и спортивную зоны.

«У нас есть возможность сделать эту небольшую территорию островком отдыха и комфорта. Здесь рядом находится филиал музыкальной школы имени Балакирева, детишки многие идут на занятия. Где им отдохнуть после занятий? Я надеюсь, в 2022 году они смогут это сделать здесь», — считает Марина Гуменникова.

Чтобы это стало возможным, территория должна победить в рейтинговом голосовании, которое проводится на платформе 10.gorodsreda.ru. Оно продлится до 30 мая.

Из 14 территорий, участвующих в голосовании в Петрозаводске, победителями станут семь — это объекты, за которые проголосуют большинство жителей.

Для этого надо перейти на сайт по ссылке https://10.gorodsreda.ru/voting/выбрать территорию и проголосовать за выбранный объект. Голосовать могут жители республики, которым уже исполнилось 14 лет.

фото: © Павел Бедняков/Известия

Число краж алкоголя из магазинов Карелии выросло с наступлением майских «каникул»

Сетевые магазинам и гипермаркеты в Карелии в минувшие выходные подверглись нашествию воров, пытавших украсть алкогольные напитки.

Об этом сообщили в карельском Управлении Росгвардии.

Днём 1 мая в Петрозаводске были задержаны 25-летний мужчина и 20-летняя девушка, пытавшиеся пронести мимо кассы неоплаченный товар.

В тот же день в Сегеже 33-летняя гражданка задержана в сетевом магазине за хищение бутылки алкоголя, а 2 мая два аналогичных правонарушения пресечены в Кеми.

Нарушители будут привлечены к административной ответственности.