Где в Петрозаводске можно купить квартиру с потрясающим видом на Онежское озеро? (ВИДЕО)

Специалист компании «Баренц Групп» рассказала об основных преимуществах жилого комплекса «Онегин», который строится в 5 минутах от центра Петрозаводска рядом с Онежской набережной.

Специалист отдела продаж новостроек строительной компании «Баренц Групп» Рая Данилевская подробно рассказала о главных преимуществах ЖК «Онегин».

Почему строит выбрать ЖК «Онегин»:

— «Онегин» строится на пересечении улицы Ригачина и улицы Державина, в 5 минутах от центра Петрозаводска. Рядом — прогулочная территория Онежского озера и Державинский парк.

— Это высококачественный монолитный комплекс разной этажности с ярко оформленными фасадами. Крышная газовая котельная. Низкие коммунальные платежи и круглый год горячая вода. Дизайнерские парадные с вместительными колясочными на каждом этаже. Скоростные бесшумные лифты и видеонаблюдение.

— Правильные планировки с функциональными зонами, панорамными окнами и высокими потолками. Возможность приобретения квартир с чистовой отделкой и качественной отделкой «под ключ».

— В шаговой доступности несколько детских садов, Державинский лицей и продовольственные магазины.

— Вокруг дома — огороженная территория с озеленением, на ней — детский развивающий комплекс. Большой подземный и наземный паркинги.

Сейчас еще можно успеть приобрести квартиру с видом на Онежское озеро, и в 2024 году отметить новоселье в ЖК «Онегин».

Онлайн-трансляцию хода строительства можно смотреть по ссылке https://onegin.barenz.group/camera/

Также приглашаем в 3D-тур по району нового жилого комплеска по ссылке https://rerooms.ru/tours_v2/3557?type=project

За более подробной информацией по наличию квартир в новом доме и их стоимости можно обратиться к специалистам отдела продаж «Баренц Групп» по телефону: 331-331.

Запишитесь на встречу со специалистом отдела продаж компании «Баренц Групп» . В офисе компании вы сможете подобрать подходящий для вас вариант.

ЖК «Онегин»: Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК „ОНЕГИН“.

Адрес: город Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1-А. ОГРН: 1151001006232 ИНН: 1001297042.

Проектные декларации на сайте Barenz.group

Реклама / ООО „СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК ‚ОНЕГИН‘ / ИНН1001353360