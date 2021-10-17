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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ: ВВЕДЕНИЕ QR-КОДОВ, ТЯЖЕЛЫЙ КОВИД У ДЕТЕЙ И ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНПЛАНЕ ПЕТРОЗАВОДСКА

Новости. Общество
19:00, 17 Октября 2021

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

В Карелии вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест


фото: © rueconomics.ru

Глава Карелии вводит дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости коронавируса.

Парфенчиков разъяснил, кого будут пускать в больницы и поликлиники без QR-кодов

После введения QR-кодов жители атаковали пункты вакцинации.

Подробнее о введенных ограничениях читайте здесь: кнут вместо пряника.

Как вы относитесь к введению в Карелии системы QR-кодов для посещения общественных мест? (ОПРОС

«Дети стали тяжелее болеть»: замглавы Минздрава Карелии о новой волне коронавируса


фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Заболеваемость детей коронавирусом в Карелии резко выросла по сравнению с прошлыми «волнами», и болезнь протекает тяжелее, чем раньше.

Так, на этой неделе за сутки вирус поразил сразу 79 детей

В школах Карелии 58 классов перевели на дистант из-за коронавируса.

Этажность жилой застройки районов Петрозаводска определена изменениями в Генплане города


фото: © «Столица на Онего»

Высотные здания, среднеэтажные и индивидуальные жилые дома будут строить в разных районах Петрозаводска — они определены в проекте изменений в Генеральном плане города.

Также проект Генплана Петрозаводска предусматривает «высотные доминанты» в историческом центре, снос «хрущевок», обустройство снеготаялок и ограничение скорости до 40 км/ч на некоторых улицах города.

УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА

Злодей попытался изнасиловать женщину прямо на площади Гагарина в Петрозаводске (ВИДЕО)


фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

В самом центре столицы Карелии пьяный мужчина решил надругаться над дамой, но на крик жертвы прибыли транспортные полицейски

«Еду на большой машине»: полиция в Карелии устроила план-перехват, чтобы найти сбежавшую из дома девочку-подростка


фото: © Госавтоинспекция Карелии

После ссоры с мамой в Лахденпохском районе 16-летняя девочка сбежала из дома, села в машину к дальнобойщикам и уехала — по тревоге подняли всю полицию, сообщили в МВД Карелии.

Аренда квартир резко подорожала в Петрозаводске


фото: © Михаил Терещенко / ТАСС

Стоимость аренды квартир у частных владельцев в Петрозаводске значительно выросла в течение сентября.

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Соловецкий мужской монастырь ищет порядочного повара-универсала на 75 тысяч рублей


фото: Сергей Бобылев / ТАСC

Монастырь взамен предлагает дружный коллектив и работу в живописном месте на территории памятника ЮНЕСКО.

Вопрос об установке в Петрозаводске памятника Олегу Далю обсудит градостроительный совет города


фото: кадр из фильма

С инициативой открытия в столице Карелии памятника советскому актеру выступила группа поклонников его творчества.

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