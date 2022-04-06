ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПОХОРОНЫ ПОГИБШИХ НА УКРАИНЕ, ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА В МАРШРУТКАХ И МЭР В ОТПУСКЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
ПОГИБШЕГО НА УКРАИНЕ БОЙЦА ИЗ КАРЕЛИИ ПОХОРОНИЛИ В ЦИНКОВОМ ГРОБУ (ФОТО)
Боец из Сегежи Василий Дзекунов, убитый в ходе российской спецоперации на Украине, был похоронен в цинковом гробу.
ПОГИБШЕГО НА УКРАИНЕ БОЙЦА ИЗ КАРЕЛИИ ЖЕНА ПОХОРОНИТ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Погибший на Украине гвардии старший матрос Егор Терзи по решению жены будет похоронен в Балтийске. Похороны — 8 апреля.
ПЕРЕВОЗЧИКИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ОБЪЯВИЛИ О ПОВЫШЕНИИ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ЕЩЕ НА ЧЕТЫРЕХ МАРШРУТАХ
Речь идет об автобусах № 3, № 9, № 25 и № 26, сообщили в администрации Петрозаводска.
КОЛЫХМАТОВА ЗАНЯЛА КРЕСЛО ГЛАВЫ ПЕТРОЗАВОДСКА НА ДВЕ НЕДЕЛИ
Мэр столицы Карелии Владимир Любарский находится в отпуске до середины апреля.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
ОБВИНЯЕМЫЙ В 16 ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ЭКС-СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДКОМА КАРЕЛИИ ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ
В Петрозаводский городской суд поступило резонансное уголовное дело бывшего следователя карельского Следкома Ильи М., обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве, краже денег и растрате.
ЮРИЯ ДМИТРИЕВА ОТПРАВИЛИ ИЗ КАРЕЛИИ В МОРДОВСКИЕ ЛАГЕРЯ
Осужденный исследователь сталинских репрессий пробыл в колонии в поселке Надвоицы всего неделю.
ГОСОБВИНЕНИЕ ПОПРОСИЛО 12 ЛЕТ КОЛОНИИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ, СБИВШЕГО НАСМЕРТЬ ДВУХ ЖЕНЩИН В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
В Петрозаводском городском суде завершается рассмотрение уголовного дела Артема Гашкова, который в сентябре 2020 года совершил ДТП, где погибли две женщины.
ДВОЕ РАБОТНИКОВ САЛОНА СОТОВОЙ СВЯЗИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ПОЙДУТ ПОД СУД ЗА ТО, ЧТО ОБМАНУЛИ 14 ПОКУПАТЕЛЕЙ
Сотрудников салона сотовой связи будут судить за мошенничество, сообщили в прокуратуре Карелии.
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
ПРОХОЖИЙ РУХНУЛ НА ТРОТУАР В ПЕТРОЗАВОДСКЕ И ДВЕ «СКОРЫЕ» НЕ СМОГЛИ ЕГО СПАСТИ (ВИДЕО)
Человеку стало плохо на улице в Петрозаводске, он упал прямо на тротуар.
ВАЛЯЮЩАЯСЯ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ НЕАДЕКВАТНАЯ ЖЕНЩИНА ПОДНЯЛА ВСЕ ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ (ВИДЕО)
Помощь полиции и скорой понадобилась ранним утром странному пешеходу, падающему на перекрестке в центре столицы Карелии.
ЖИТЕЛИ ПЕТРОЗАВОДСКА ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА ЭКСКРЕМЕНТЫ РАБОТНИЦ ЛАРЬКА, ВЫЛИТЫЕ НА ГАЗОН (ФОТО)
Работницы одного из уличных павильонов в центре Петрозаводска выливают продукты своей жизнедеятельности на газон, утверждают очевидцы.
Работница ларька в Петрозаводске опровергла обвинение о сливании экскрементов на улицу.
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАРЕЛИИ КУПИЛ СЕБЕ ЗАМОК
Известный предприниматель Карелии, депутат республиканского парламента Виталий Красулин купил отель «Онежский замок».
САНКЦИИ
ОФИСНУЮ БУМАГУ, ИСЧЕЗНУВШУЮ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ, ЗАМЕНЯТ ПРОДУКЦИЕЙ, ВЫПУЩЕННОЙ В КАРЕЛИИ
Дефицит офисной бумаги, возникший из-за прекращения поставок импортного сырья, будет ликвидирован благодаря запуску производства аналогичной продукции в Карелии.
ЦЕНЫ НА САХАР В КАРЕЛИИ ПОСТАВИЛИ НОВЫЙ РЕКОРД
Сахар-песок в Карелии подорожал четвертый раз за месяц, и к началу апреля цены достигли максимума за все время наблюдений.
ПОЛИЦИЯ И НАЛОГОВИКИ НАЧНУТ ВЫЯВЛЯТЬ «ВАЛЮТЧИКОВ» В СОЦСЕТЯХ
В налоговой службе рассматривают куплю-продажу валюты «с рук» как административное правонарушение.
СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПЛАНЫ МАГАЗИНОВ В КАРЕЛИИ ПОДНЯТЬ ТОРГОВЫЕ НАЦЕНКИ
Увеличить торговую наценку во втором квартале 2022 года планируют 10% организаций розничной торговли в Карелии.
УВОЛЕННЫЙ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР МЮНХЕНСКОГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ ПРИЕДЕТ В ПЕТРОЗАВОДСК
Московский Пасхальный фестиваль, бессменным руководителем которого является знаменитый дирижер Валерий Гергиев, пройдет в Музыкальном театре Карелии.
НА РОССИЙСКО-ФИНЛЯНДСКОЙ ГРАНИЦЕ В КАРЕЛИИ ОТМЕЧЕН РЕЗКИЙ РОСТ ТРАФИКА
В основном границу пересекают российские граждане.
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