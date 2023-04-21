Квартиру в доме № 3 района «Talojarvi. Город у воды» на старте продаж можно забронировать по минимальной цене

Началось ранее бронирование квартир в доме №3 жилого района «Talojarvi. Город у воды», который активно строится на первой береговой линии Онежского озера.

Компания «Баренц Групп», которая занимается строительством района Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды», объявила старт продаж в еще одном жилом доме разной этажности (7 и 9 этажей) – доме № 3.

Преимуществом этого дома является то, что он будет располагаться очень близко к набережной и озеру. Это значит, что новоселы смогут наслаждаться потрясающими видами из любого окна.

На старте продаж есть возможность забронировать видовую квартиру в наиболее удачном варианте и по минимальной цене, которая зафиксирована сейчас, на «стадии котлована».

Напомним, комплекс «Talojarvi. Город у воды», который на пересечении улицы Зайцева и Заводской вдоль Соломенского шоссе возводит известная строительная компания «Баренц Групп», будет состоять из ансамбля монолитных домов разной этажности. Важным преимуществом являются видовые характеристики квартир, а также крышная газовая котельная в каждом жилом здании, что позволит существенно экономить на коммунальных платежах. Это большой район с развитой социальной инфраструктурой и масштабным благоустройством, начиная с дворовых территорий и заканчивая сетью велодорожек, прогулочных зон и набережной. В центре «Talojarvi. Город у воды» будет располагаться парк площадью 3 гектара.

В настоящее время здесь ударными темпами возводятся четыре дома, два из которых (№ 1 и 2) сдадут уже в 2023 году, а еще один (№ 6) – в 2024-м. Дом №7 располагается возле парка и будет сдаваться в 2025-м году.

В настоящее время открыто раннее бронирование дома №3. Информацию по новым домам района можно получить в отделе продаж компании «Баренц Групп» по телефону 331-331 и на сайте https://talojarvi.ru/houses/.

Отметим, что одновременно со строительством домов в районе проводится благоустройство и озеленение. Недавно здесь провели первую асфальтированную дорогу, вдоль которой посадили аллею хвойных и кленовых деревьев. В настоящее время идет озеленение территории и обустройство парковок у домов №1 и №2. Расчищена территория набережной и пляжа, где будет располагаться стоянка катеров и каяк-станция.

Узнать больше о проекте Talojarvi, выбрать планировку и забронировать квартиру вы можете самостоятельно на сайте https://talojarvi.ru/houses/ или, записавшись на встречу со специалистом отдела продаж строительной компании «Баренц Групп» в удобное для вас время по телефону 331-331.

Виртуальный тур по Talojarvi вы можете совершить здесь.

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик „ДСК-2“

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