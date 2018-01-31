Что случилось в Петрозаводске и Карелии 31 января

Отбор в президентский кадровый резерв не прошел ни один из шести представителей Карелии

Во всероссийском конкурсе "Лидеры России", организованном администрацией президента РФ, участвовало шесть представителей Карелии, но никто из них не прошел в финал.

К участию в конкурсе приглашались граждане России в возрасте до 50 лет, имеющие опыт управления не менее 5 лет. Изначально выразили желание участвовать в конкурсе около 200 тысяч человек. Только шестеро из них представляли Карелию.

Фамилий карельских участников в списке 300 финалистов не оказалось.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Начальник ГИБДД Карелии сказал, сколько сотрудников ведомства потеряют работу

На пресс-конференции начальник ГИБДД Карелии Андрей Червочкин рассказал, как будет исполняться указ президента о сокращении численности сотрудников Госавтоинспекции.

Сегодня на пресс-конференция начальника ГИБДД Карелии Андрея Червочкина рассказал журналистам, что в республиканском ведомстве грядут сокращения.

"Указ президента вышел, - сообщил Червочкин, - Госавтоинспекция Карелии будет сокращена на 10 процентов, в основном будут сокращены вакантные должности и аппарат управления. Сотрудники, которые несут службу на дорогах, практически затронуты не будут. Большого сокращения инспекторов не будет. Сокращение не повлияет на районы, где и так никого нет".

По словам Андрея Червочкина, в результате сокращения ждать приезда сотрудников ГИБДД на место происшествия дольше, чем сейчас, не придется.

Напомним, с 1 января 2018 года указом президента штатная численность органов внутренних дел Российской Федерации уменьшена на 10 тысяч единиц. Под сокращение попадают только сотрудники полиции из подразделений ГИБДД и ДПС ГИБДД.

Стало известно, почему все мосты в Петрозаводске неожиданно обследовали и на четырех ограничили движение

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала, почему было принято решение провести полное обследование всех мостов в городе.

"Столица на Онего" обратилась к Ирине Мирошник с вопросом, кто и по какой причине проводил обследование мостов в Петрозаводске?

"У нас в прошлом году появилась информация от надзорных органов, что мост по улице Мерецкова не соответствует нормативным требованиям и подлежит скорому закрытию, - сказала Ирина Мирошник, - мы попытались узнать, когда что-либо проводилось по обследованию мостов в городе, но не нашли никаких документов о проверках и сроках службы этих мостовых сооружений. А это все-таки безопасность, поэтому решили заказать экспертизу сразу всех 16 мостов. Выделили средства из дорожного фонда. Провели торги, которые выиграла Воронежская специализированная организация, которая дала заключения по всем сооружениям. Мы, честно говоря, думали, что эта экспертиза успокоит нас, покажет, что все в порядке и мост по Мерецкова можно эксплуатировать, потому что визуально он не выглядел плохо. Но результаты проверки показали, что из всех 16 мостов самое сложное положение на четырех".

Четыре моста - на ул.Луначарского (Пименовский мост), на ул.Мерецкова, ул.Кирова и ул.Антикайнена, по информации экспертов, не безопасны для эксплуатации и нуждаются в скором капитальном ремонте, а до проведения ремонта необходимо ограничить на них нагрузку.

Именно по этой причине, как объяснила Ирина Мирошник, на четырех перечисленных мостах были установлены ограничительные столбики, которые не позволяют транспорту двигаться по двум полосам в одну сторону.

"Столбики поставили, чтобы снизить нагрузку на мост при движении по нему транспорта, - сказала Мирошник, - комитет ЖКХ пытается следить, чтобы еще и снег не скапливался, поэтому при уборке города его оттуда вычищаем".

Ранее на планерке глава Петрозаводска сообщила, что в мэрию пришло "уведомление о поступление субсидии из средств дорожного фонда Республики Карелия в размере 50 миллионов рублей".

"В рамках этих средств мы, как минимум, два моста будем проектировать, - сказала Ирина Мирошник, - это мост на Мерецкова и на Кирова. В ближайшее время будет объявлен аукцион на проектирование мостов".

ВИДЕО: Камера наблюдения запечатлела дерзкое ограбление ювелирного магазина в Петрозаводске

Покупатель зашел в ювелирный магазин на проспекте Ленина и совершил дерзкое ограбление. Преступление попало в объектив камеры наружного наблюдения, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть УМВД России по Петрозаводску поступило сообщение о грабеже, совершенном в одном из ювелирных магазинов карельской столицы на минувшей неделе. Около полудня в торговую точку, расположенную в центре города, зашел неизвестный. Мужчина якобы собирался приобрести золотую цепочку. В тот момент, когда продавец демонстрировал товар, злоумышленник рванул выставочное оборудование, схватил четыре изделия и скрылся. Стоимость похищенного оценили в 90 тысяч рублей.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Изъятые в зале магазина записи камер видеонаблюдения помогли представителям уголовного розыска оперативно установить личность подозреваемого. Сотрудники полиции взяли под наблюдение транспортные узлы Петрозаводска, предположив, что совершивший ограбление молодой человек может скрыться. В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение разыскиваемого – 24-летнего гражданина. Меняя адреса пребывания, он готовился покинуть город.

Как выяснили полицейские, похищенные ювелирные украшения подозреваемый сбыл чуть менее чем за 20 тысяч рублей.

В настоящее время фигурант уголовного дела находится под стражей. Ранее он был судим за совершение преступления в сфере незаконного оборот наркотиков. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ГИБДД Карелии рассказали, придется ли сдавать экзамен при замене прав

На пресс-конференции начальник МРЭО ГИБДД МВД Карелии Алена Пузик сообщила об увеличении потока граждан, желающих поменять водительское удостоверения раньше срока.

Сегодня в ГИБДД Карелии состоялась пресс-конференция, на которой начальник республиканского регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции пожаловалась на огромное количество водителей, которые где-то услышали, что при замене водительских прав им придется снова сдавать экзамен, и побежали менять права раньше времени.

"Сегодня увеличился поток граждан для обмена водительского удостоверения из-за сообщения, что якобы придется пересдавать экзамен при окончании срока действия прав, - сказала Алена Пузик, - к нам приходят пожилые люди и говорят, что они не смогут сдать экзамен, и вот у них права заканчиваются через 2 года. Все сейчас бегут менять права, якобы примут законопроект".

В связи со сложившейся ситуацией начальник МРЭО Алена Пузик сообщила, что буквально в субботу 27 января руководство ГИБДД Карелии участвовало в видеоконференции с Москвой, где стало понятно, что нигде данный законопроект не рассматривается.

"Тот ажиотаж, который сегодня возник, искусственный, - заверила Пузик, - никто вас не обяжет пересдавать на права. Водительское удостоверение вам дают один раз. Вы сдаете экзамены - получаете водительское удостоверение на 10 лет, после истечения срока приносите медицинскую справку, и вам заменят права".

Напомним, предложение сдавать экзамен при переоформлении водительского удостоверения содержится в резолюции III Конгресса автошкол, направленной в ГИБДД.

ВИДЕО: В Петрозаводске разыскивают двух подростков, подозреваемых в преступлении

На улице Советской камера наружного наблюдения запечатлела, как подростки совершают преступление. Теперь их разыскивает полиция, сообщили в МВД Карелии.

Отделом уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по городу Петрозаводску разыскиваются двое подростков, причастные к краже.

Больше месяца назад, 13 декабря 2017 года, в 18:49 из подъезда дома 33А по улице Советской был похищен велосипед "BMX Stels" черного цвета. В совершении преступления подозреваются двое подростков, запечатленных на записи уличной камеры видеонаблюдения.

Полиция просит всех, кто располагает данными о личностях или местонахождении разыскиваемых, а также иной значимой информацией, сообщать по телефонам: 8(8142)73-91-70, 73-91-54 или +7-953-532-49-59.

Конфиденциальность гарантируется.

ШОК-ВИДЕО: В Карелии трактором раздавили более полутонны финского сыра

В Сортавале на границе у предпринимателей изъяли больше полутонны финского масла и сыра. Посмотрите, как запрещенный товар давили трактором.

Ранее сообщалось, что вечером 28 января два жителя Карелии – предприниматели из Лахденпохьи и поселка Ляскеля Питкяратского района, пересекая государственную границу в пункте пропуска "Вяртсиля", пытались ввезти на территорию России крупную партию молочной продукции производства Финляндии, ввоз которой запрещен.

Незаконный ввоз сыра, сливочного масла и бургеров общим весом более 552 кг был пресечен. В одном случае превышение нормы ввоза составило чуть более 173 кг, в другом – почти 369 кг.

Так как, по словам старшего государственного инспектора управления Россельхознадзора Алексея Привалова, партия продуктов признана коммерческой, нарушителей ждет штраф от половины до двукратной стоимости ввезенных продуктов, а это не менее 100 тысяч рублей.

Вся продукция изъята и уничтожена на полигоне ТБО в Сортавале механическим способом.

В репортаже "ГТРК "Карелия" можно увидеть, как трактор раздавил полтонны финского сыра и масла.

фото: Анна Артемьева / "Новая газета"

Дмитриев рассказал, что после освобождения никто не хотел дать ему телефон для звонка домой возле здания СИЗО

Получивший известность на федеральном уровне после возбуждения дела о порнографии глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев рассказал журналистам о жизни в СИЗО и планах на будущее.

После выхода на волю, Дмитриев пытался спросить телефон у прохожих.

"Но, очевидно, близость к этому учреждению их пугала, или, может, я не очень выглядел. В общем, телефон в руки мне никто не доверил. Поймал такси и доехал до (дочки) Кати", - сказал он.

По его словам, сначала в заключении было немножко не по себе, но потом он изменил отношение к сложившейся ситуации.

Подробнее читайте далее.

Назван директор старейшего санатория Карелии

Правительство поставило во главе здравницы "Марциальные воды" женщину.

Внеочередной общее собрание учредителей санатория "Марциальные воды" состоялось 30 января, сообщает профсоюзный сайт. Представители правительства Карелии и Союза организаций профсоюзов Республики Карелия наконец пришли к консенсусу и избрали нового генерального директора санатория.

Напомним, что профсоюзная сторона представила правительству трех кандидатов на должность руководителя, которых сочли достойными по результатам собеседования, которое накануне состоялось в Доме профсоюзов, - главного инженера санатория Александра Кривкина, бывшего руководителя Госкомитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи Виктора Дроздова и руководителя деревообрабатывающего предприятия "Джи Эф Ди Энтерпрайсиз" Зоряны Левиной. Участники общего собрания поставили все три кандидатуры на голосование. Представители правительства проголосовали против кандидатур Кривкина и Дроздова и поддержали лишь кандидатуру Левиной.

Согласно протоколу собрания, Зоряна Левина избрана генеральным директором санатория "Марциальные воды" сроком на один год, заключить с ней трудовой договор поручено министру имущественных и земельных отношений РК Сергею Щебекину. Кстати, именно он и представлял правительственную сторону во время принятия решения.

Напомним, 29 января 2018 на расширенном заседании президиума Союза организаций профсоюзов в Карелии было рассмотрено десять кандидатур на должность гендиректора санатория. Члены президиума и председатели членских организаций заслушали выступления 8 из них. Вопрос о смене руководителя санатория был поднят правительством в ноябре 2017 года. Тогда кандидатура, представленная правительством, вызвала откровенное неодобрение профсоюзной стороны.

ВИДЕО: Странная потасовка мужчин с битой и газовым баллончиком произошла в Петрозаводске

Во дворе дома на улице Григорьева двое мужчин, вооружившись битой и газовым баллончиком, устроили разборки.

Камера наружного видеонаблюдения 26 января в 17.15 запечатлела драку мужчин у первого подъезда дома№4 по улице Григорьева. Один из участников инцидента был вооружен битой, другой газовым баллончиком.

"Я отбился перцовым баллончиком, но ситуация крайне неприятная, - написал один уз участников потасовки, - прошу свидетелей этого инцидента, откликнуться. На видео видно, как все произошло и что свидетелей было много. Я пока не планирую обращаться в полицию, но всякое бывает".

Также мужчина сказал: "Может быть, преступник на меня заявит, что я его избил".

Отметим, что предыстория потасовки осталась за рамками камеры видеонаблюдения.

Ректорат и профсоюзный комитет Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова направили открытое письмо главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой защитить от "возмутительного преследования" экс-проректора вуза Антонину Камирову. Подробнее

Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов в Карелии в 2017 году составила 39,8 тыс. рублей. Подробнее

Решение Конституционного суда страны, согласно которому надбавки не могут быть включены в состав размера МРОТ, может негативно повлиять на состояние частных предприятий в районах Карелии, привести к закрытию ряда организаций и опустошить местные бюджеты. Подробнее

Во дворе дома на улице Ровио водитель повредил припаркованный автомобиль и скрылся с места ДТП, но момент происшествия попал на камеру видеонаблюдения. Теперь нарушителя ищут. Подробнее

На основании публикаций в СМИ проводится проверка по фактам отравления ядом бездомных собак в микрорайоне Древлянка, сообщили в МВД Карелии. Подробнее

В Петрозаводске жильцы дома №21 по улице Ровио хотят обустроить парковку в рамках программы "Комфортная городская среда". Подробнее

У жителя Петрозаводска Николая Бакинова, которого накануне отвезли в больницу прямо из зала суда, где рассматривалось очередное дело о сносе "Невского пассажа", было предынфарктное состояние. Подробнее

Групповое ДТП с участием трех автомобилей произошло сегодня днем в районе регулируемого перекрестка на улице Балтийская в Петрозаводске. Подробнее

Блины с горячим морсом из карельских ягод ждут участников концерта-митинга в Петрозаводске в поддержку российских олимпийцев, рассказали в пресс-службе правительства Карелии. Подробнее

У кампуса ПетрГУ на улице Университетской установили металлический мостик "Соединение пространств". Подробнее

Владимир Артуков записал видеообращение о неэффективной работе аэропорта "Петрозаводск". Подробнее

Количество ликвидированных организаций в Карелии в 2017 году достигло 2,7 тыс., что в 2,2 раза больше числа зарегистрированных юридических лиц. Подробнее

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев не поддерживает законопроект о запрете работы супермаркетов в выходные дни. Ранее против проекта закона выступило правительство Карелии. Подробнее

Сервис совместных поездок BlaBlaCar изучает варианты монетизации услуг в России, может запустить комиссию для пользователей в 2019 году. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду, 31 января. Подробнее

Размер ставки субсидии на выращивание овощей в открытом грунте сельхозпредприятиям за счет федерального бюджета в 2018 году сократился в 2 раза, что объясняется переориентацией господдержки на производство кормов. Подробнее

Жилищно-коммунальные услуги в Карелии в 2017 году подорожали, в среднем, на 5,2%, это меньше, чем в 2016 году, когда рост цен составил 5,9%. Подробнее

Правительство России поддержало идею о создании общедоступного перечня организаторов досуга детей после трагедии на озере Сямозеро в Карелии. Подробнее

Число зарегистрированных безработных в Карелии в 2017 году сократилось на 12% по сравнению с 2016 годом, это произошло впервые за последние годы. Подробнее

Авария на электрических сетях произошла сегодня вечером в районе Голиковка. Подробнее