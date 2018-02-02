Самое важное за сегодня

Врачи устанавливают цены на бесплатные услуги, заявил федеральный инспектор Карелии

Главный федеральный инспектор по Карелии Иван Сивин попросил главу Карелии разобраться с платными услугами в учреждениях здравоохранения.

"Проверка даже одного лечебного учреждения демонстрирует, на мой взгляд, катастрофическую ситуацию, когда главные врачи абсолютно бесконтрольно устанавливают расценки на те услуги, которые должны оказываться бесплатно, либо не в основное время работы врачей. Считаю, что оценку ущерба для бюджета таким действиям врачей необходимо давать в рамках уголовного законодательства", - отметил Иван Сивин на коллегии прокуратуры Карелии в четверг.

При этом Сивин отметил положительный опыт работы прокуроров в сфере в сфере оказания платных медицинских услуг в республиканской системе здравоохранения. .

Кроме того, он попросил главу Карелии обратить внимание на этот факт.

"Пока мы имеем такую ситуацию, говорить о должном отношении к оказанию медицинских услуг не приходится. Убежден, что вмешательство в ситуацию прокуратуры будет способствовать излечению этой отрасли", - сказал он.

На трассе в Карелии снегопад осложнил движение

В Медвежьегорском районе из-за снегопада нулевая видимость, сотрудники ГИБДД включают "мигалки", чтобы ориентировать водителей на сложных участках дороги, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

К сведению водителей, на территории Медвежьегорского района наблюдается сильный снегопад, который неблагоприятно сказывается на дорожных условиях.

Местами видимость на дорогах не превышает 5—10 метров, образуется накатанная колейность, снежные заносы. Экипажи ДПС патрулируют особо опасные участки федеральной дороги "Кола" с применением световых приборов ("мигалок"), чтобы в условиях недостаточной видимости водители могли ориентироваться на них. На дороге работают автомашины дорожных служб.

Госавтоинспекция Карелии призывает всех водителей, движущихся в направлении Медвежьегорска, быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость движения, не выполнять резких маневров, не допускать элементов агрессивного вождения.

В целях безопасности водителям не следует останавливать автомобиль на проезжей части или обочине, по возможности, лучше расположиться на оборудованных парковках.

Юрий Шабанов может потерять пост представителя главы в парламенте Карелии

Новым представителем главы Карелии в Законодательном собрании республики вместо Юрия Шабанова может стать скандальный прокурор-пристав Дмитрий Маклаков.

Правительство Карелии обнародовало список своих 18 кураторов городских округов и районов республики. Ознакомившись со списком, знающие люди обратили внимание, что в нем отсутствует фамилия представителя главы в Законодательном собрании Карелии Юрия Шабанова. Прежде он был куратором Сортавальского района.

Как удалось узнать "Вестям Карелии", 58-летний Юрий Шабанов скоро может потерять и должность представителя главы в парламенте, которую он занимает с 11 марта 2015 года.

Подробнее читайте в материале издания.

В Петрозаводске женщина сбила ребенка, накричала на него и уехала

Ведется поиск женщины-водителя, которая совершила ДТП и скрылась с места происшествия, оставив без помощи сбитого ребенка, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Госавтонспекция просит граждан оказать содействие в установлении водителя, совершившего наезд на ребенка.

Как выяснилось, 1 февраля в 15.30 в районе дома №7 по Октябрьскому проспекту женщина, управляя автомобилем (предположительно марки Hyundai Tucson темно-зеленого цвета), совершила наезд на 10-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По словам очевидцев, после ДТП женщина вышла из машины, накричала на сбитую школьницу и уехала, оставив ребенка на месте происшествия.

"Скорая" доставила ребенка в больницу, где врачи осмотрели пострадавшую и отпустили домой.

В настоящий момент ГИБДД разыскивает женщину-водителя, скрывшуюся с места ДТП.

Очевидцев случившегося, а также автомобилистов, имеющих записи с видеорегистратора, зафиксировавшие факт данного происшествия, просят позвонить по телефонам - 715-900 или 78-44-44.

Синоптики рассказали, какой район Карелии накроет снежная буря после Медгоры

В карельском Гидрометцентре рассказали, куда будет двигаться снегопад, осложнивший движение транспорта в Медвежьегорском районе.

На данный момент, по сообщениям ГИБДД Карелии, в Медвежьегорском районе сильный снегопад осложнил движение транспорта на дороге.

Ведущий специалист карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала, что снегопад обошел стороной Петрозаводск.

"Утром обильный снег выпал в Сортавальском районе, - сказала Ишкина, - сейчас хозяйничает в Медвежьегорском районе, а потом уйдет в сторону Беломорска на Архангельск".

По словам Елены Ишкиной, метель не задержится в Карелии.

"Неприятный ветер сохранится, а вот осадки прекратятся, - отметила специалист Гидрометцентра, - еще в воскресенье, понедельник и вторник (4,5,6 февраля) в Карелии будет морозно – днем -9…-15, ночью до -23".

ОПРОС: Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?

До выборов президента РФ остается чуть менее двух месяцев.

Выборы президента России состоятся 18 марта. До этого события остается чуть менее двух месяцев.

Поэтому "Столица на Онего" решила поинтересоваться, а вы пойдете голосовать на предстоящих выборах президента РФ?

Проголосовать можно здесь.

Нелидов: "В какой-то момент мне казалось, что я чуть ли не соратник Путина"

Обвиняемый во взятках Андрей Нелидов выступил в суде с последним словом.

Бывший глава Карелии и директор музея-заповедника "Кижи" Андрей Нелидов, которого обвиняют во взятках, выступил в Петрозаводском городском суде с последним словом. Его выступление было долгим и эмоциональным. Он говорил о добре и зле, о своей семье, о том, что решение по уголовному делу напрямую определит его судьбу, так как он уже не молод и серьезно болен. Ну, и, конечно, еще раз определил свое отношение к выдвинутому обвинению:

"В какой-то момент мне казалось, что я чуть ли не соратник Путина, который вместе с ним делает все для того, чтобы инвестиции были в государстве… Почему-то я поверил в то, что я тот человек, который должен любыми путями доказывать это. Это, конечно, все было заблуждением. Давно я уже не губернатор, а просто директор музея. Но почему-то вел себя как губернатор, когда принимал те решения, которые не должен был принимать. Но при этом руководствовался я, действительно, какими-то правилами, что так правильно, так лучше. Да, так нельзя делать, а я сделаю. Потому что этого хотят люди, близкие. Верил посулам этих людей. Что вот, Андрей Витальевич, вы же можете все решить. Мне так, видимо, это нравилось, что я говорил, да, конечно, я все решу, идите туда, вы, давайте двигайтесь сюда, вы несите деньги сюда. Я все людям объясню, мне поверят. Ничего подобного, никто не поверил. Никто не поверил. Все с радостью сказали, нет-нет-нет, стоп-стоп-стоп, мы все понимаем, но поверит ли тебе судья? И последней надеждой являетесь действительно вы (суд), в том смысле, что не просто на слово поверите, а оцените те доказательства и факты, которые были предъявлены и дадите им логическое объяснение".

Мы записали речь Нелидова целиком и даем ее "без купюр".

Полный текст можно прочитать здесь.

ВИДЕО: В Петрозаводске ищут подозреваемого в тяжком преступлении

Если вы видели этого человека, сообщите в полицию.

Как сообщили в МВД Карелии. сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность гражданина, запечатленного на видеозаписи. Он подозревается в тяжком преступлении, совершенном в районе Октябрьского проспекта.

Полиция просит всех, кто узнал данного мужчину, сообщать значимые сведения о нем по телефонам в Петрозаводске: 8 (911) 429-85-98, (814-2) 715-327.

ВИДЕО: Иномарка сбила женщину на Ровио, перебегавшую дорогу на "красный"

В Петрозаводске женщина попала под машину, перебегая дорогу на запрещающий сигнал светофора, сообщает городская ЕДДС.

В четверг в 14.50 на улице Ровио около дома №18 водитель Peugeot 307 сбил 73-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшая доставлена в БСМП.

Власти решили изменить движение маршруток в Петрозаводске с 12 февраля

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник подпишет соответствующее постановление в ближайшие дни.

Как пояснили в мэрии, изменение схемы движения общественного транспорта с 12 февраля связано, в том числе, с ограничением по массе при движении автомобилей по нескольким городским мостам.

Так, путь следования маршрута автобусов №3 вместо движения по мосту на улице Мерецкова будет пролегать через мост на Комсомольском проспекте, после чего - по улице Гоголя, улице Антикайнена и далее по прежней схеме движения.

Изменяется маршрут автобуса №8: с улицы Зайцева (и обратно) они будут двигаться по набережной Варкауса, а не по Октябрьскому проспекту, как сейчас, что позволит компенсировать временное отсутствие движения в этом районе троллейбусов второго маршрута.

"Такое изменение в транспортную схему внесено по пожеланиям горожан, чтобы обеспечить прямое сообщение от набережной Варкауса до проспекта Ленина", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Автобусы маршрута №9 с 12 февраля начнут заезжать в район новостроек "Свиристель" и "Облака", где оборудован новый остановочный пункт "Улица Энтузиастов".

"Кардинально меняется путь следования автобусов 19-го маршрута: выезжая с Древлянки, они проследуют по Лесному проспекту до Кукковки, где станут заезжать на "Улицу Энтузиастов", а затем по проспекту Александра Невского и далее - по своему маршруту. Двигаясь в обратном направлении, автобусы маршрута №19 с проспекта Александра Невского будут поворачивать направо - на Комсомольский проспект, откуда через Гоголевский путепровод проследуют на Древлянку. Таким образом, идя навстречу пожеланиям жителей, мы напрямую связываем район новостроек "Свиристель" с Центром города, а район ДСК с районом Республиканской больницы", - пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта.

Изменится схема движения автобуса №20: вместо следования по мосту на улице Мерецкова, автобусы после остановки "Травмпункт" поедут по улице Гоголя до моста на Комсомольском проспекте, затем на проспект Александра Невского и далее - на прежний маршрут.

Маршруты №21 и №22 в обход моста на Мерецкова пролягут по Комсомольскому проспекту и улице Гоголя.

Автобусы девятнадцатого и двадцать пятого маршрутов поедут не по мосту Марка Пименова, а по Советскому мосту (от улицы Правды до площади Кирова).

Маршрут №26 (при следовании автобусов от Центра города к Ключевой) пройдет от Комсомольского проспекта до микрорайона "Свиристель", после чего вернется к стандартной схеме движения.

Для того чтобы обеспечить связь района улиц Мерецкова – Антикайнена с микрорайоном Ключевая, существенно изменяется 29-й маршрут: раньше от СКЗ автобусы следовали по Первомайскому проспекту с заездом к железнодорожному вокзалу. Теперь этот поворот не предусмотрен. На маршруте работают автобусы с пониженной массой, на которые не распространяется ограничение на движение по мосту на улице Антикайнена, поэтому 29-й маршрут через этот мост напрямую пролегает до проспекта Александра Невского и далее - на Ключевую.

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