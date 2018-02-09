Чем запомнился этот день

Замминистра строительства Карелии уволился после уголовного дела о мошенничестве

И.о. первого замминистра строительства Карелии Дмитрий Горох уволился после возбуждения дела о мошенничестве на 1,4 млн рублей при строительстве дома в Кондопоге.

"Дмитрий Горох уволился по "собственному" желанию. В отличии от предыдущей администрации, в нынешней считают, что в госструктурах не должны работать люди, на которых так или иначе падает тень. Поэтому Горох написал заявление", - рассказал "Столице на Онего" источник органах исполнительной власти.

В министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии подтвердили информацию об увольнении.

"Дмитрий Анатольевич Горох уволился, вчера у него был последний день", - рассказали в ведомстве.

По данным издания "Вести Карелии", с 2011 по 2013 годы Дмитрий Горох был соучредителем ООО "Карельская строительно-монтажная компания". В июне 2013 года написал заявление о выходе из состава учредителей. Позже компания была ликвидирована. Но еще раньше Горох работал в министерстве строительства и был вынужден оттуда уволиться из-за подозрений прокуратуры в лоббированиии интересов другой фирмы.

ООО "Карельская строительно-монтажная компания" строила дом по программе переселения граждан из аварийного жилья в городе Кондпога. После возведения здание стало деформироваться, жители стали жаловаться на новое аварийное жилье. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

По версии следствия, в 2013 году мэрией Кондопоги подписан акт приемки выполненных работ, ООО "Карельская строительно-монтажная компания" произведена оплата. Однако в ходе эксплуатации жилого дома выявлены различные дефекты, допущенные при строительстве, тем самым установлено невыполнение предусмотренных контрактом работ на сумму не менее 1,4 миллиона рублей.

В рамках уголовного дела арестован Сергей Никольский, который ранее был в руководстве ООО "Карельская строительно-монтажная компания". По делу были также опрошены Дмитрий Горох, бывший замначальника УКСа Александр Терез.

ФОТО: На Древлянке закрылся сетевой магазин, проработав чуть больше года

В Петрозаводске на бульваре Интернационалистов, где расположено сразу пять крупных магазинов, на одну торговую точку стало меньше.

Сетевой магазин "7Ясемья", который был открыт на бульваре Интернационалистов на месте бывшего кинотеатра "Атмосфера" в октябре 2016 года, закрылся.

Из помещения вывезено все оборудование, исчезли также и вывески.

Отметим, что объявлений о том, кто будет в дальнейшем использовать площади магазина, нет.

В Карелии начали спасать ребенка-инвалида, родители которого не спят уже 4 года, чтобы он не умер

Родители Захарки, 4-летнего мальчика-инвалида, рассказали, какая помощь пришла им после опубликования в СМИ истории об их семье.

Захарка – 4-летний мальчик, который из-за врачебной ошибки стал инвалидом. Первые 1,5 года малыш провел в реанимации, а после по решению консилиума врачей был отправлен домой на доживание, где уже 2,5 года, вопреки страшным прогнозам, продолжает жить.

Жить ему, конечно, не просто: глотать он не может, дышит через трубку, вставленную в трахею, кормят его с помощью зонда, который пропускают через нос прямо в желудок. Заболеть может в любой момент, от любой инфекции, поэтому рядом с кроваткой практически никогда не выключается ультрафиолетовая лампа. В течение нескольких лет родители не спят и дежурят у кроватки, откачивая жидкость из дыхательной трубки, чтобы Захарка не задохнулся.

Бороться с недугами помогают все: волонтеры, организовавшие сборы средств через группы в соцсетях, благотворители, неравнодушные люди, фонд Арины Тубис…

Но реально помочь Захарке могут врачи клиники в Израиле.

Операция за границей, которая избавит ребенка от трубки в горле и даст ему шанс начать самостоятельно дышать, стоит 20 тысяч долларов. На сегодняшний день собрано уже 800 тысяч рублей, не хватает еще 340 тысяч. Объявленный сбор средств все время продлевают, но так и не получается собрать нужную сумму.

На страницах нашего издания был опубликован материал о Захарушке, на который откликнулось множество добрых людей.

Как рассказала мама Захарки, за 1,5 дня после появления материала в средствах массовой информации на карту было перечислено 270 тысяч, а из Финляндии отправили специальное питание.

Подключился и наш карельский Минздрав.

"Мы организовали для Захара обследование в Педиатрической академии Санкт-Петербурга, куда мальчик выедет 22 февраля, доставит его туда реанимобиль медицины катастроф, который заберет ребенка из дома в Кончезере и довезет до места госпитализации, - сказал главный педиатр Карелии Мария Громова, - также обсудим с районнной больницей Кондопоги вопрос об обеспечении Захара расходными материалами, необходимыми для жизни – зонды, физраствор".

"Низкий мой материнский поклон всем, кто помогает нашему сыну, столько людей откликнулись", - написала мама Захара.

Если вы захотите помочь:

Группа помощи в ВК: vk.com/ereminzaharhelp

Страница в Инстаграм: instagram.com/eremin_zahar_help

Документы: vk.com/album-90490987_213433633

Счета на лечение: vk.com/album-90490987_231593021

Реквизиты: vk.com/topic-90490987_35278586

Наша история: vk.com/topic-90490987_31967524

Размещение в ПВМ: vk.com/wall-27655043_125320

БЫСТРЫЕ СПОСОБЫ ПОМОЧЬ ЗАХАРУ ЕРЕМИНУ:

Реквизиты:

Карта Сбербанк: 5469 2500 1197 4239

Получатель: Ерёмина Юлия Альбертовна

МТС: +7 (911) 403 30 73

Яндекс Деньги: 410012990083178

Qiwi-кошелек: +79114153592

Paypal: 79114153592@mail.ru

В Петрозаводске с 12 февраля большинство маршруток начнут ходить по-новому

В ближайший понедельник в Петрозаводске изменится схема движения некоторых маршрутов городских автобусов, сообщает мэрия.

Речь идет о маршрутах №3, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29.

Так, путь следования маршрута №3 вместо движения по мосту на улице Мерецкова будет пролегать через мост на Комсомольском проспекте, после чего – по улице Гоголя, Антикайнена и далее по прежней схеме движения.

Изменяется маршрут автобуса №8: с улицы Зайцева (и обратно) они будут двигаться по набережной Варкауса, а не по Октябрьскому проспекту, как сейчас. По мнению чиновников, это позволит компенсировать временное отсутствие движения в этом районе троллейбусов второго маршрута.

"Такое изменение в транспортную схему внесено по пожеланиям горожан, чтобы обеспечить прямое сообщение от набережной Варкауса до проспекта Ленина", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Автобусы девятого маршрута с 12 февраля начнут заезжать в район новостроек "Свиристель" и "Облака", где оборудован новый остановочный пункт "Улица Энтузиастов".

Кардинально меняется путь следования автобусов 19-го маршрута.

"Выезжая с Древлянки, они проследуют по Лесному проспекту до Кукковки, где станут заезжать на улицу Энтузиастов, а затем по проспекту Александра Невского и далее – по своему маршруту, - сообщил Бекелев. – Двигаясь в обратном направлении, автобусы маршрута №19 с проспекта Александра Невского будут поворачивать направо – на Комсомольский проспект, откуда через Гоголевский путепровод проследуют на Древлянку. Таким образом, идя навстречу пожеланиям жителей, мы напрямую связываем район новостроек "Свиристель" с центром города, а район ДСК - с районом Республиканской больницы".

Изменится схема движения "двадцатки": вместо следования по мосту на улице Мерецкова автобусы после остановки "Травмпункт" поедут по улице Гоголя до моста на Комсомольском проспекте, затем на проспект Александра Невского; далее - по своему обычному маршруту.

Маршруты №21 и 22 в обход моста на Мерецкова пролягут по Комсомольскому проспекту и улице Гоголя.

"Автобусы девятнадцатого и двадцать пятого маршрутов поедут не по мосту Марка Пименова, а по Советскому мосту (от улицы Правды до площади Кирова)", - уточняют в мэрии.

Маршрут №26 (при следовании автобусов от центра города к Ключевой) пройдет от Комсомольского проспекта до микрорайона "Свиристель", после чего вернется к стандартной схеме движения.

"Для того чтобы обеспечить связь района улиц Мерецкова – Антикайнена с микрорайоном Ключевая, существенно изменяется 29-й маршрут: раньше от СКЗ автобусы следовали по Первомайскому проспекту с заездом к железнодорожному вокзалу. Теперь этот поворот не предусмотрен. На маршруте работают автобусы с пониженной массой, на которые не распространяется ограничение на движение по мосту на улице Мерецкова, поэтому 29-й маршрут через этот мост напрямую пролегает до проспекта Александра Невского и далее - на Ключевую", - заключили в администрации.

В мэрии добавили, что изменения будут отражены на информационных табличках в автобусах.

ВИДЕО: Курильщики устроили разборки с активистами, отбирающими сигареты у петрозаводан на улице

В Петрозаводске активисты движения "Лев против" провели очередной рейд у "Лотос-Плазы" и встретили серьезных любителей покурить.

В сети появился видеоролик под названием "Агрессивные". Активисты движения "Лев против" вновь заставляли горожан тушить сигареты, но далеко не все были согласны это сделать. Двое мужчин у ТРЦ Лотос-Плаза" устроили настоящую разборку с борцами с курением.

ФОТО: Девочка-подросток пропала без вести в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшую 16-летнюю Ангелину П., сообщается на сайте МВД Карелии.

"7 февраля около 16 часов она ушла из дома по улице Державина, и до настоящего времени ее местонахождения не известно", - отмечают в министерстве.



фото: МВД Карелии

Приметы Ангелины: на вид 15 лет, рост около 160 см, нормального телосложения, волосы длинные, окрашены в темный цвет.

Девушка была одета в зимнюю болоньевую жилетку черного цвета с мехом на капюшоне, серую толстовку на молнии с капюшоном, серые джинсы, ботинки замшевые с мехом светлого цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ангелины, просят позвонить по телефону: 8 (814-2) 739240, 8 911 423-33-83, 8 981 405-41-44 или 02 (с мобильного - 102).

ФОТО: Сергея Пенкина видели в ТРЦ "Макси" в Петрозаводске

В Музыкальном театре Карелии накануне состоялся концерт советского и российского певца Сергея Пенкина.

По имеющейся информации, концерт прошел при полном аншлаге. В соцсетях петрозаводчане делятся своими впечатлениям от мероприятия:

"Всем советую! Отличный вечер, прекрасное шоу, не знала ни одну песню, когда шла на концерт, получила невероятное удовольствие! Превосходный голос, 2,5 часа доброты и позитива! Не пропустите, когда артист посетит снова наш город, билеты раскупают за несколько дней). Спасибо за подарок маме и папе!" – написала интернет-пользователь Юлия Высоких (авторские орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

"Музыкальная терапия от Пенкина.. С утра болела голова, и целый день, именно в этот день, когда надо было идти на концерт Сергея Пенкина. И о, чудо! На концерте, погрузившись в мир музыки и отличного исполнения, я забыла про головную боль, она просто испарилась!)) Шоу "Музыкальная терапия" - это действительно лекарство для души и головы тоже.. И я теперь пенкинский зритель, это и светлая грусть и искромётный восторг.. пожалуй, я ещё пойду)))", - отметила Елена Шатохина.

А в паблике "Компания "Макси" в "ВКонтакте" появились фотографии с изображением Сергея Пенкина, гуляющего по петрозаводскому торгово-развлекательному центру.

"Прогуливался сегодня певец Сергей Пенкин по Петрозаводску и зашёл в ТРЦ "Макси". Звездный гость не остался незамеченным для посетителей и нашей коллеги", - отмечается в подписи к снимкам.

В Instagram Сергея Пенкина можно посмотреть короткие видео с выступления в театре (с его телефона велась трансляция).

Сергей Пенкин известен диапазоном своего голоса, охватывающим четыре октавы. Репертуар артиста состоит из русских народных песен, романсов и популярных западных шлягеров.

"Душевные" новогодние поздравления чиновников Карелии оказались плагиатом из Интернета

Журналист Анатолий Ерошкин сравнил новогодние поздравления чиновников Карелии и нашел множество совпадений и случаев открытого плагиата.

Но есть, есть брешь в безграничной стене бюрократизмов. Это наши праздники. Точнее, поздравления чиновников да хотя бы с недавно прошедшим Новым годом. В них уж точно нет набившей оскомину казенщины, и радуют душу теплые искренние слова…

"Поздравляем вас с самым добрым, самым долгожданным и самым любимым праздником – Новым годом!" - обратились к нам в прошедшем декабре глава Карелии Артур Парфенчиков и председатель Заксобрания Элиссан Шандалович. Конечно, не обошлось и здесь без "масштабных проектов", "напряженной работы" и "ответственных решений", но все в меру. А уж слова "Каждый из нас старается встретить Новый год в кругу родных и близких, поделиться успехами и радостью. Уверены, что в любой семье, за любым праздничным столом в новогодний вечер найдутся приятные воспоминания об уходящем годе" и вовсе растрогали. Ведь умеют же, если захотят, высокопоставленные люди играть на сокровенных струнах наших душ. Причем, одинаково играют, в унисон, равнозначно или, как у них самих говорят, эквивалентно.

Судите сами, четыре года назад с Новым 2014 годом поздравляли нас глава Александр Худилайнен, председатель ЗС Владимир Семенов вкупе с федеральным инспектором Александром Хюнниненом и тоже слезу вышибли словами "Убеждены, что в любой семье, за любым праздничным столом в новогодний вечер найдутся самые хорошие слова и приятные воспоминания об уходящем годе…"

О других "случайных" и неслучайных совпадениях в поздравлениях карельских чиновников читайте здесь.

Захотел заняться чем-то другим: новый начальник авиалесоохраны Карелии раньше работал на "Холод-Славмо"

Министр по природопользованию и экологии республики Алексей Щепин 6 февраля представил коллективу Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов нового начальника.

Им стал 51-летний петрозаводчанин Александр Мазур, фамилия которого до этого времени была совершенно не знакома карельским авиаторам, пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии".

До этого назначения Мазур не имел никакого отношения к авиалесоохране. В 1990 году он окончил лесоинженерный факультет ПетрГУ по специальности "инженер-механик". Затем недолгое время работал по профилю на ОТЗ и в фирме "Карелмаркетинг". После этого занимался оптовой торговлей мучными, кондитерскими изделиями, лесоматериалами, архитектурной деятельностью и даже хотел наладить производство матрасов. С 2004 года был начальником цеха по производству мороженого ЗАО "Холод-Славмо".

"На частном предприятии ЗАО "Холод-Славмо" я отработал 14 лет, и я захотел заняться чем-то новым, более перспективным, - ответил Мазур. – Поэтому искал другое место работы и, случайно узнав о должности начальника Центра, подал документы в министерство природных ресурсов".

"С работой Центра я конечно не знаком, - признался Мазур. – Но здесь есть вполне компетентные заместители, которые будут оказывать мне помощь. И я рассчитываю в необходимых объемах сам изучить специфику охраны лесов от пожаров. А справлюсь ли я с поставленными передо мной задачами, покажет время".

Все подробности – по ссылке.

Стали известны подробности ЧП на Ладоге, где вчера сотрудники МЧС спасли двух жителей Санкт-Петербурга

Жители северной столицы оказались в воде в трех километрах от берега в районе поселка Тарулинна Сортавальского района в Карелии.

Напомним, сообщение о том, что двум жителям города Санкт-Петербурга требуется помощь спасателей, поступило 8 февраля в 19.08. Люди находились в трех километрах от берега в районе поселка Тарулинна Сортавальского района.

"Как выяснилось позже, при возвращении домой на пути граждан начала появляться вода. Попытки обойти появившуюся воду не увенчались успехом. О происшествии они сразу сообщили на пульт пожарно-спасательной службы Сортавальского района", - сообщили в МЧС Карелии.

В спасательной операции принимали участие сотрудники Сортавальского инспекторского отделения Центра ГИМС МЧС России по Республике Карелия и Сортавальского поисково-спасательного отряда Карельской Республиканской поисково-спасательной службы. Спасатели направились к жителям Санкт-Петербурга на судах на воздушной подушке.

В 20.25 все нуждающиеся в помощи благополучно были доставлены на берег в город Сортавала. В медицинской помощи они не нуждались, рассказали в МЧС республики.

В ведомстве напоминают, из-за погодных условий на Ладожском и Онежском озерах сложилась обстановка, в связи с которой существует большая вероятность возникновения чрезвычайных ситуации, связанных с провалами людей под лед и отрыв льдин.

"Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в чрезвычайную ситуацию, срочно обращайтесь за помощью в пожарно-спасательную службу по телефону мобильной связи – 101", - напомнили в МЧС Карелии.

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