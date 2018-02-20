Главные новости сегодняшнего дня

Пациенты госпиталя для ветеранов в Петрозаводске вынуждены сами покупать себе лекарства

Министр здравоохранения Карелии Марина Швец признала, что Госпиталь для ветеранов войн в Петрозаводске находится в трудном финансовом положении.

В социальной сети петрозаводчанка Наталья рассказала, как вынуждена была покупать для своего брата, который лежал в госпитале для ветеранов войн, лекарства, капельницы, физраствор, подгузники, моющие средства и даже тряпки, а также пакеты для мусора.

"Мы-то могли купить, а у родственников других больных такой возможности не было, и они просили выписать их из больницы, так и не пролечившись", - написала Наталья.

Увидев, в каком плачевном состоянии находится бюджетное медицинское учреждение, Наталья обратилась с письмом в к министру здравоохранения Марене Швец.

"Прошу вас найти средства и ликвидировать дефицит лекарств в госпитале для ветеранов войн. То, что происходит, стыдно и позорно", - охарактеризовала ситуацию в госпитале петрозаводчанка.

Ответ от министра пришел через месяц. В своем письме Швец признала, что госпиталь действительно испытывает финансовые трудности.

"В связи с тяжелым материальным положением ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" (далее – учреждение), наличием кредиторской задолженности, в учреждении действительно имелись проблемы с обеспечением лекарственными средствами, расходными материалами, реактивами, изделиями медицинского назначения. По состоянию на настоящий момент в результате усилий, предпринятых учреждением совместно с Министерством здравоохранения Республики Карелия с целью обеспечения пациентов лекарственными средствами, расходными материалами, реактивами, изделиями медицинского назначения в соответствии с Территориальной программой оказания гражданам Республики Карелия бесплатной медицинской помощи, порядками и стандартами медицинской помощи, положение значительно улучшилось", - ответила министр здравоохранения Карелии на вопрос и просьбу петрозаводчанки.

Получив ответ от министра, Наталья продолжает задаваться вопросами: "Почему в госпитале ветеранов войн тяжелое материальное положение и кредиторская задолженность, а в республиканской больнице, где перед тем месяц лежал мой брат, все в порядке? Это ведь два бюджетных учреждения, финансируются из республиканского бюджета? И не получится ли так, что сейчас в госпитале "положение значительно улучшилось" временно?"

Отметим, что такое же обращение, как и Швец, с вопросом о плачевном состоянии госпиталя в этот же день, 2 декабря 2017 года, был направлен через сайт ЗС РК председателю парламента Элиссану Шандаловичу, но ответа петрозаводчанка Наталья так и не получила.

Ветеранов Карелии заманивают на выборы печеньем и конфетами

В республике началась кампания по привлечению ветеранов на выборы президента.

В распоряжении редакции "Столицы на Онего" оказались документы, как в районах собираются завлекать пенсионеров и ветеранов на выборы президента РФ, которые состоятся 18 марта.

Из документов следует, что встречи в районах начались с 5 февраля и продлятся до 15 марта.

Организаторам таких мероприятий платят деньги и выдают инструкции, как собирать ветеранов и чем их угощать.

"Организатору встречи оплачивается работа в полном объеме по приглашению, составлению списка гостей, накрыванию столов, информированию, уборке помещения из расчета количества присутствующих на встрече по 50 рублей за человека, пришедшего на встречу", - отмечается в инструкции.

Выделяется по 300 рублей на одного гостя.

Организаторы таких встреч должны предоставить чеки о проделанной работе, а также две фотографии с мероприятия, подтверждающие "хорошо накрытый стол". Никакого спиртного и сигарет в чеках быть не должно.

В качестве примера указывается: "На фотографии видно не только количество людей, но и то, что накрыто на столе: бутылка воды 0,5 – 4 штуки, 3 тарелки с печеньем, 3 тарелки с конфетами, 1 тарелка с зефиром, одноразовая посуда... Мы на организацию стола выделяем 300 рублей на одного ветерана и на работу с ним 50 рублей. Ветеран с собой конфет "Рот Фронт" внукам еще должен унести на 100 рублей. Это достойные деньги. И мы хотим видеть адекватный стол и хороший отчет. Если деньги будут разворовывать, мы закроем этот проект".

Также в памятке для организатора подобных встреч уточняется, что не нужно агитировать ветеранов "за любого кандидата", нужно агитировать "прийти на выборы, привести за руку своих детей и внуков (обладающих избирательным правом).

Отчет о проведенной встрече необходимо направлять председателю Совета ветеранов Карелии Николаю Черненко.

Что Карелии сулит арктический статус

В Госдуме РФ поддержали предложения властей Карелии о дополнительных социальных и экономических преференциях для арктических зон России, к числу которых относятся северные районы республики.

Эта тема обсуждалась в Госдуме на парламентских слушаниях.

По итогам слушаний были приняты рекомендации к федеральным органам власти, в которых учтены предложения министерства экономического развития Карелии.

Как пояснили в пресс-службе министерства, предлагается разработать изменения в законодательстве, согласно которым рыбоводные участки в Арктической зоне РФ будут предоставляться без торгов на водоемах площадью до 20 кв. км. Договоры на использование участков предлагается заключать на заявительной основе.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ВИДЕО: Белый Jaguar попал в ДТП в центре Петрозаводска

В столице Карелии не поделили дорогу Jaguar и Volkswagen.

Авария произошла 19 февраля в 21:51 на перекрестке пр Ленина – ул. Куйбшева.

По предварительным данным, в аварии никто из людей не пострадал.

"Фрегат" стал 4-звездочным отелем

В Петрозаводске отелю "Фрегат" присвоена категория"4 звезды" по итогам официальной сертификации, сообщает Корпорация развития Карелии.

В результате реконструкции отель увеличил номерной фонд и обновил интерьеры. Одна из их отличительных особенностей - рисунки старинных кораблей русского флота на стенах.

В морском стиле обустроены и шесть новых конференц-залов.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

Названы министерства Карелии, сорвавшие план по доходам

Министерство финансов Карелии проанализировало, как органы исполнительной власти справились с планом поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет республики за 2017 год.

Из 25 министерств и ведомств 10 не выполнили установленные им в начале года показатели, сообщают "Вести Карелии".

Худший результат показал Государственный комитет по ценам и тарифам РК, принесший в бюджет 87,2% от запланированных доходов.

Подробнее читайте в материале издания.

В Карелии началось строительство двух заводов по переработке рыбы

ООО "Рыботорговая сеть" и ООО "Группа "Баренц" приступили к строительству двух заводов по переработке трески, пикши и других пород рыб в Кондопоге.

Об этом руководители компаний рассказали главе Карелии Артуру Парфенчикову во время его визита на стройплощадку.

По словам генерального директора ООО "Группа "Баренц" Ильи Раковского, сырье будет поставляться из Баренцева моря. Оба предприятия подали заявки на получение квот на вылов рыбы.

На предприятиях будет создано 136 рабочих мест.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

"Не надо придумывать, что кто-то знает, что находится в голове у Путина"

Основатель и редактор "Новой газеты", известный российский журналист Дмитрий Муратов пообщался в Петрозаводске с карельскими журналистами и поделился своими взглядами на политику, современную журналистику и общество.

"Я вам скажу так, никто из вас и из нас не знает, что и как там устраивает Кремль. Не надо придумывать, что кто-то знает, что находится в голове у Путина. Никто не знает. Когда нет парламента, нет Совета Федерации, когда нет реальной партийной политики, все решает один человек. Мы не можем знать, что у него в голове", - сказал Муратов.

Подробнее читайте здесь.

В Кеми 23 бездомные собаки терроризируют жильцов многоэтажек

Жители Кеми рассказали, как боятся отпускать детей на улицу, так как во дворе хозяйничает свора бездомных собак.

Как сообщается в паблике "Общественный контроль Кемь", на улице Пуэтной в Кеми жильцам многоэтажек страшно выходить из подъезда, так как во дворе бродят бездомные собаки.

"Дети боятся, собак куча, куда обращаться? – пишет одна из жительниц многоэажки на улице Пуэтной, - это уже ненормально. На фото лишь часть своры. Вместе со щенками насчитывается 23 штуки. А через эту дорогу дети в школу утром ходят! Будем ждать до первых жертв или пока кого-нибудь из мэрии не цапнут?"

Кому в Карелии сложнее всего найти работу

Специалисты компании HeadHunter выяснили, какие специалисты в Карелии имеют меньше всего шансов найти работу по профессии.

Эксперты компании провели мониторинг вакансий, размещенных на собственном сайте, в частности, сопоставили количество размещенных в базе резюме и число открытых вакансий. Таким образом, исследователям удалось выяснить, в каких профессиональных сферах наблюдается наиболее активная борьба за вакантные кресла.

На первом месте по уровню конкуренции среди соискателей находится госслужба. Эксперты называют такую ситуацию классической, поскольку государственные ведомства редко размещают свои кадровые предложения в открытый доступ и в связи с этим конкуренция за такие места всегда крайне высока. На сегодняшний день на одну вакансию госслужащего в Карелии претендуют более 27 соискателей.

А вот дальше исследователи столкнулись с уникальной ситуацией.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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