Важные новости, которые вы могли пропустить

Власти Петрозаводска планируют увеличить расходы на чиновников

Администрация столицы Карелии планирует в 2018 году увеличить статью бюджета, из которой финансируется зарплата муниципальных служащих, на 13,3 млн. рублей.

Это следует из финансово-экономического обоснования к проекту решения Петросовета об увеличении должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и муниципальных служащих в органах местного самоуправления Петрозаводского городского округа.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

Дело о трагедии на Сямозере рассмотрят в Петрозаводске, а не в Пряже

Верховный суд Карелии изменил территориальную подсудность уголовного дела о гибели детей на озере Сямозеро.

Такое решение в среду принял судья Верховного суда Карелии Никита Гадючко.

Ранее Генпрокуратура направила уголовное дело в Пряжинский районный суд. Несколько адвокатов обвиняемых заявили в Верховный суд республики ходатайства о направлении дела в Петрозаводский городской суд. По их мнению, перенос дела в Петрозаводск удобен всема участникам процесса.

Все обвиняемые также поддержали ходатайство об изменении подсудности.

Отметим, что в числе фигурантов уголовного дела: директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, куратор лагеря Вадим Виноградов, бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, и.о. руководителя карельского Роспотребнадзора Людмила Котович, бывшие инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин.

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.

ОПРОС: За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?

Выборы президента России назначены на 18 марта, на пост руководителя государства претендует восемь кандидатов.

ЦИК зарегистрировал восемь кандидатов, претендующих на пост президента России: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия Роста"), Григорий Явлинский ("Яблоко").

А за кого вы бы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье?

Проголосовать можно здесь.

"В сегодняшних условиях любой строитель может быть наказан уголовным преследованием"

Экс-замминистра строительства Карелии Дмитрий Горох, уволившийся из-за уголовного скандала вокруг новостройки для переселенцев, дал эксклюзивное интервью "Вестям Карелии".

По версии следствия, в 2013 году мэрией Кондопоги подписан акт приемки выполненных работ, ООО "Карельская строительно-монтажная компания" произведена оплата. Однако в ходе эксплуатации жилого дома выявлены различные дефекты, допущенные при строительстве, тем самым установлено невыполнение предусмотренных контрактом работ на сумму не менее 1,4 миллиона рублей.

В рамках уголовного дела арестован Сергей Никольский, который ранее был в руководстве ООО "Карельская строительно-монтажная компания". По делу были также опрошены Дмитрий Горох, бывший замначальника УКСа Александр Терез. Горох уволился из министерства по собственному желанию.

- Строил дом мой друг Сергей Никольский, вместе с которым я учился в нашем университете. Сергей Владимирович, поверьте, не только по моему мнению, но и по мнению большинства строителей хороший специалист и порядочный человек. Он не мог допустить намеренных нарушений при строительстве дома, - рассказал Горох в интервью. - Незадолго до его ареста я встречался с ним. Он рассказал, что обращался к заказчику строительства – районной администрации, с просьбой профинансировать не включенные в проектно-сметную документацию работы. В частности, замену плохого грунта на надежную песчано-гравийную смесь. Это, разумеется, привело бы к удорожанию строительства. В результате, вероятно из-за отсутствия «лишних» денег, ему было отказано. Это, считаю, главная причина, как я уже сказал, проседания вначале грунта, а затем и полов первого этажа дома.

Полный текст интервью читайте на сайте "Вестей Карелии".

Названы дворы в Петрозаводске, которые благоустроят за счет федеральных средств

Мэрия Петрозаводска обнародовала перечень дворов, которые благоустроят в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

Накануне в городской администрации состоялось заседание общественной комиссии по реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". Комиссия утвердила перечень проектов-победителей по благоустройству дворовых территорий. Всего было рассмотрено 193 заявки, в том числе не прошедшие конкурсный отбор в 2017 году.

"В перечень проектов-победителей включено 16 дворовых территорий, которые будут благоустроены в 2018 году: ул. Луначарского, д. 42, ул. Мелентьевой, д. 7, ул. Зеленая, д. 8/3, ул. Советская, д. 6, ул. Московская, д. 5 д. 7, ул. Жуковского, д. 10, ул. Московская, д.17, пр. Первомайский, д. 39 и д. 41, пер.Ругозерский, д. 5, ул. Анохина, д. 8, ул. Тупиковая, д. 4, ул. Зайцева, д. 21-А, ул. Виданская, д. 10А, ул. Московская, д. 9, ул. Перттунена, д. 3, ул. Пограничная, д. 11", - сообщает мэрия.

Теперь победителям необходимо подготовить дизайн-проекты, которые будут также рассмотрены общественной комиссией.

Стало известно, во сколько обойдется Петрозаводску Агентство городского развития

В проекте решения Петросовета о создании нового МУП приведены расчеты численности сотрудников предприятия, расходов бюджета на его содержание и прогноз размера доходов, которые МУП должно принести городской казне.

В организационную структуру агентства будут входить 9 сотрудников: директор, заместитель директора, главный бухгалтер, юрист, руководитель проектов, техник, уборщик и дворник. Годовой фонд оплаты труда – 4 млн рублей. Планируемый общий объем затрат на текущую деятельность агентства в 2018 году составит 6,9 млн рублей.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

Почему отечественный внедорожник так актуален для жителей Карелии?

Поклонники "Шевроле Нива" выбирают эту модель снова и снова.

У многих жителей нашей страны словосочетание "отечественный автопром" вызывает недоверие и сарказм, а фольклорные закрома пестрят шутками из серии: "Стоят рядом два автомобиля - один российский, а другой тоже не ездит...". Однако многочисленные владельцы хорошо знакомых нам моделей с таким подходом категорически не согласны. Мы узнали, почему отечественные машины вызывают уважение, а их владельцы из года в год отдают предпочтение определенной модели.

Специалист ПКФ СЛОВО рассказал нам, за что жители Карелии выбирают "Шевроле Нива".

Подробности – в нашем материале.

Родионов пригрозил уголовными делами бизнесменам, которые не платят зарплату

Министр экономического развития и промышленности Карелии Дмитрий Родионов предложил бороться с долгами по зарплате, используя в качестве инструмента уголовные дела.

Дмитрий Родионов отметил резкое повышение задолженности по заработной плате, которое наблюдается на карельских предприятиях. Об этом глава Минэка Карелии заявил во время выступления перед представителями республиканского управления труда и занятости. Родионов предложил себя на роль руководителя группы, которая будет рассматривать предпринимателей, не выплачивающих заработную плату. Министр пожелал провести с бизнесменами "предметный разговор".

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Власти Петрозаводска включат в программу приватизации закрытую школу №8

Администрация Петрозаводска планирует включить в программу приватизации на 2018 год здание закрытой школы №8 в микрорайоне Зарека.

Это следует из проекта решения Петросовета о внесении изменений в прогнозный план приватизации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Летом прошлого года администрация Петрозаводска собиралась ремонтировать здание школы и сохранить его для размещения общеобразовательного учреждения.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Социальные пенсии повысятся с 1 апреля

Минтруд РФ предложил провести индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2018 года на 2,9%.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленном министерством. Размер социальных пенсий в таком случае, в среднем по России, увеличится на 255 рублей и после повышения составит 9062 рубля, сообщают "Вести Карелии".

Как повысятся пенсии в Карелии, читайте в материале издания.

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