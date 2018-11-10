Важные новости 10 ноября

фото: gov.karelia.ru

Для сгоревшей Успенской церкви в Карелии сделают саркофаг

На погосте Успенской Церкви в Кондопоге начинаются консервационные работы, сообщила пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

В ближайшее время специалисты приступят к строительству укрывающего павильона, а также к транспортировке на склад сохранившихся объектов. Об этом шла речь на заседании Попечительского совета по восстановлению Успенской церкви, которое прошло под председательством главы Карелии Артура Парфенчикова.

Как сообщила руководитель рабочей группы при Попечительском совете Лариса Подсадник, в настоящий момент на месте пожара волонтеры проекта "Общее дело" выполнили разбор завалов вокруг сруба церкви с идентификацией, маркировкой и сортировкой сохранившихся элементов, провели аттестацию деталей декора, оконных и дверных колод, металлических элементов. Организовано временное складирование промаркированных элементов бревен. В ближайшее время они будут перевезены на хранение в отапливаемые складские помещения на территории Шунгитового завода, который находится в трех километрах от погоста. Специалистами-реставраторами подготовлены предложения по устройству на месте расположения Успенской церкви павильона для укрытия и консервации сохранившихся конструкций. Однако учитывая необходимость заезда и передвижения тяжелой техники, принято решение начать данные работы после замерзания грунта. Ориентировочно строительство павильона начнется в середине ноября.

На совещании члены Попечительского совета детально обсудили вопросы дальнейших работ по воссозданию храма. По словам начальника Управления по охране объектов культурного наследия Юлии Алиповой, группой специалистов мастерской АРМ-7 московского института "Спецпроектреставрация", которые провели обследование объекта, установлено, что, несмотря на колоссальные разрушения, сохранилось не менее 10 % подлинных элементов памятника, в уровне нижних венцов подклета сохранились все объемы храма. В нижнем объеме подклета алтаря сохранилась пятистенная срубная конструкция на самостоятельном валунном фундаменте, возможно, относящаяся к церкви-предшественнице. Профессиональное сообщество высказывает мнение о возможности реставрации объекта, однако отмечает, что обеспечить надлежащее качество в рамках 44 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг" будет достаточно сложно. С этим аргументом согласились все участники совещания.

"Необходима выработка иного подхода к выбору подрядных организаций, а также возможность внесения обоснованных изменений в проектную документацию в процессе производства работ", - отметил Глава Карелии. По его поручению, соответствующие предложения будут направлены в федеральный центр.

В завершение встречи участники совещания заслушали отчет директора благотворительного Фонда «Северный духовный путь» Александра Лысенковского, который сообщил, что по состоянию на 9 ноября на расчетный счет фонда поступили средства в размере 5 млн рублей. Узнать о сумме пожертвований может каждый в онлайн-режиме на сайте фонда в разделе "Проекты".

Сбор средств на восстановление Успенской церкви в Кондопоге продолжается.

Напомним, утром 10 августа в Кондопоге произошел поджог Успенской церкви, построенной в 18-м веке и являющейся памятником заонежской деревянной архитектуры. За несколько часов огонь полностью уничтожил строение. Подозреваемым является школьник из Петрозаводска.

ВИДЕО: В Санкт-Петербурге горит гипермаркет "Лента"

Площадь пожара составляет почти 5 тыс. кв. метров

Пожар произошел на крыше гипермаркета "Лента" в Санкт-Петербурге 10 ноября, сообщили ТАСС в городском ГУ МЧС РФ.

"На Обводном канале происходит пожар на кровле гипермаркета "Лента", - сказали в ведомстве.

"Площадь пожара составляет 4,8 тыс. кв. метров, ему присвоен третий ранг сложности - добавили в МЧС.

Здание покинули 800 человек.

Видео канала "Мэш".

ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль влетел в фонарный столб и загорелся

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения.

Сегодня утром, 10 ноября в 6.28, на пересечении Лососинского шоссе и улицы Черняховского автомобиль врезался в фонарный столб.

Момент аварии попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Мой дом".

По данным ГИБДД Карелии, водитель получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

Подробности происшествия выясняются.

фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Названы предполагаемые причины пожара в гипермаркете "Лента" в СПб

Назван очаг возгорания в петербургском гипермаркете.

Очаг возгорания, которое произошло в петербургском гипермаркете "Лента", мог находиться в располагающейся там пекарне. Об этом в субботу, 10 ноября, сообщает в своем Telegram-канале радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на очевидцев, пишет "Лента.ру".

"Началось все с гриля в пекарне, я у работника спросил", — заявил собеседник радиостанции, отметив, что оттуда огонь перекинулся на крышу здания.

Как сообщили ТАСС в петербургском главке МЧС, к настоящему времени открытое горение в гипермаркете уже ликвидировано. "Пожарным осталось потушить несколько небольших очагов", — уточнил представитель ведомства.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах города, в результате пожара пострадали два человека. Он уточнил, что пострадавший мужчина повредил ногу, у женщины был диагностирован гипертонический криз.

Пожар в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала в Петербурге начался утром в субботу. Его площадь достигла 4,8 тысячи квадратных метров, позже на площади 3,2 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли.

При этом источник РИА Новости в экстренных службах города сообщал, что причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования под кровлей торгового центра.

ВИДЕО: Трое злоумышленников в капюшонах украли аккумулятор с "семерки" на Ключевой

Житель Петрозаводска просит помочь найти "архаровцев", которые сегодня ночью сняли аккумулятор с его машины.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" автовладелец разместил видео, на котором запечатлено, как с его машины трое молодых людей снимают аккумулятор. Петрозаводчанин просит помочь найти хулиганов.

"С 9 на 10 ноября в 4.28 украли аккумулятор из ВАЗ-2107 на ул Сусанина 26, - написал автор сообщения, - возможно, кто-то узнает этих трех архаровцев. Отправил запросы по всем камерам с нашей улицы и соседних тоже, в службу такси, чтоб узнать водителя, который как раз подъехал. Может, он их запомнил, ну и в полицию тоже обратился. Не знаю, что еще предпринять. Смотреть с 50-й секунды".

Куда пойти в Петрозаводске 10 ноября: Индийское искусство, командное караоке, спектакли и концерты

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "По щучьему велению". Озорной музыкальный спектакль по одноименной русской народной сказке. С 3 лет. 250 руб.

11.00 (2-3 года), 12.00 (4-5 лет), Карельская государственная филармония (ул. Кирова, 12). Концерты абонементов №15-А и 17-А "От двух до пяти: музыкальная азбука". О вальсе, валторне и галопе.

12.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). "День рождения кота Леопольда". Музыкальная сказка в одном действии. 100-250 руб.

12.00, котокафе "Х-cat" (пр. Ленина, 3). Мастер-класс для детей от 7 лет "Текстильный ежик". Запись здесь. 350 руб.

15.00, спортзал ПетрГУ (ул. Пушкинская, 17). Китайская гимнастика для людей пожилого возраста.

16.00, гранд-кафе "Виноград" (ул. Чапаева,.41). Фестиваль индийского искусства "Отблески Дивали". Заказ билетов по тел. 8 960 218 7208.

16.00, Карельская государственная филармония (ул. Кирова, 12). "Оскар и розовая дама". Открытие абонемента №19 "Музыка любимых книг". 600-700 руб.

17.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Калининградские панк-аборигены "Трваля" (Königsberg crossover barbarians). 200 (с репостом), 250 руб.

18.00, Молодежный иннопарк, (главный корпус ПетрГУ, пр. Ленина, 33). Командное караоке. Количество поющих в команде - 4 человека.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). И Вырыпаев. "Валентинов день". Мелодрама.

19.00, Негосударственный авторский театр "Ad Liberum" (сцена Дома актера, пр. К. Маркса, 19). "Старосветские помещики". Лирическая фантазия в одном действии. 400 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Любовь. Письма". История двух любящих людей, которые переписывались с детства до самой смерти одного из них. 400 руб.

20.00, клуб "Z.Efir" (ул. Красная, 10). "Аффинаж" (Санкт-Петербург). Тур "Золото". 900 руб.

20.20, ресторан-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 5). Рок-группа "DAS KUHN": Peter, Илли Савчук, Олег Ложкин, Федор Асташов. 200 руб.

23.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Indian Summer. Jetset. 3 танцпола. 100 (с репостом) - 200 руб.

Привлекут ли финских туристов в республику шунгитовые трусы?

Эти трусы в невзрачной целлофановой упаковке встречали в Национальной библиотеке Карелии участников международного семинара "Россия и Финляндия: опыт и перспективы развития приграничного туризма".

В Петрозаводске прошел семинар, где обсудили опыт и перспективы развития приграничного туризма.

Журналист "Столицы на Онего" побывал на меропритии и поделился впечатлениями.

- Карельские чиновники в очередной раз отчитались о росте туристического потока и внебюджетных инвестиций, представители науки вспомнили о совместных проектах в области экологического туризма, а бизнесмены из Финляндии честно признались, что хотели бы зарабатывать на туристах как можно больше евро, и, пожалуй, это меньше всего вызвало сомнений у собравшихся, - отметил журналист.

В остальном можно констатировать, что серьезного обсуждения ни опыта, ни перспектив развития приграничного туризма не получилось, хотя на семинар в Петрозаводск приехали мэры и руководители администраций из финских городов Йоэнсуу, Куопио и Варкауса. И если они хотя бы приняли участие в панельной дискуссии, то чиновники из Карелии, курирующие туристическую сферу, покинули встречу почти сразу после своих пленарных докладов.

Как заметила в перерыве семинара директор карельской туристической фирмы "Острова" Светлана Туюнен, компания больше не принимает финских туристов, хотя раньше финны пользовались ее услугами. В фирму стало меньше обращаться и россиян, которые хотели бы отправиться в Финляндию. "У людей нет денег на поездки за границу", – полагает Светлана Туюнен.

Но эта причина объясняет лишь спад числа карельских туристов в Финляндии. Почему же финны не хотят больше массово ехать в соседнюю российскую республику, как это было еще в 90-е и "нулевые" годы?

Ответ читайте в статье Валерия Поташова "Карелия как сувенирный пряник".

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 10 ноября.

8-12 ноября – в Театре кукол РК на пр. К. Маркса, 19 пройдет семинар "Театральный перекресток" по методике создания бэби-театра (по программе приграничного сотрудничества Россия-ЕС "Карелия").

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Закрытие детсада, "проеденные" бюджетные деньги и пешеходы под колесами грузовика

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Подводя итоги минувшей недели, вспомним два резонансных ЧП, предшествующие наступлению рабочих дней.

В поселке Карелии в частном доме произошел взрыв

В поселке Шуя Прионежского района на улице Полевая 3 ноября в 13.07 произошел пожар в хозпостройке, который привел к взрыву котельного оборудования. Огонь перекинулся на жилой дом. Площадь возгорания составила 180 кв.м.

На месте происшествия работали 20 человек и 5 единиц техники. Огонь был локализован, но сам пожар полностью удалось потушить спустя 7 часов.

По информации МЧС Карелии, при взрыве и пожаре никто не пострадал – ни местные жители, ни пожарные.

Младенец погиб в ДТП в Карелии



фото: vk.com/public155164949

В Сортавале 4 ноября в 17.50 на улице Спортивной 19-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением и наехал на пешеходов – молодую семью – 25-летнего мужчину, 23-летнюю женщину и 7-месячного ребенка, который находился в коляске.

В результате происшествия младенец погиб, его родители - госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. А брат виновника смертельного ДТП извинился в соцсетях перед родственниками пострадавших.

В Петрозаводске из-за угрозы обрушения крыши закрыли недавно реконструированный детский сад

В День народного единства, 4 ноября, в Петрозаводске закрыли детский сад №53 на улице Ленинградской, 6-б.

Как прокомментировали ситуацию в городской мэрии: "На основании полученной 2 ноября информации о возможной перегрузке несущей конструкции здания было принято решение о временной приостановке работы детского сада №53 на улице Ленинградской. Необходимо проведение строительной экспертизы для оценки ситуации".

Родителей попросили забрать детские вещи. Детей распределили по другим детсадам, воспитателям подыскивают новое место работы.

Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк призвала не делать поспешных выводов о ситуации с детским садом.

Детсад №53 был заново открыт после реконструкции 6 марта 2018 года. Однако 6 ноября учреждение временно закрыли из-за угрозы обрушения крыши.

Реконструкция и покупка здания детсада обошлась властям в 142 миллиона рублей. Контракт на капитальный ремонт был заключен с компанией "Импульс", следует из документов Арбитражного суда Карелии.

Коммунисты в Карелии отметили годовщину Октябрьской революции демонстрацией и митингом

Под звуки музыки стройной колонной 7 ноября демонстранты прошли по центру Петрозаводска от пл. Ленина до пл.Кирова, где устроили митинг.

Лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов рассказал, что современная российская власть сделала все возможное, чтобы 7 ноября стали забывать, однако, этого не происходит:

Глава Карелии посетовал, что бюджетные деньги "проедены"

В бюджете Карелии нет денег на инвестиции в развитие экономики, основная часть средств уходит на социальные статьи и обслуживание государственного долга, заявил на заседании правительства Карелии глава республики Артур Парфенчиков.

"Мы говорим, у нас социально ориентированный бюджет. У нас 69% идет на социальные нужды. Это с одной стороны хорошо… Просто у нас столько денег зарабатывается, что на другое у нас не хватает. По большому счету, наш бюджет бюджетом развития не назовешь. Мы с вами не вкладываем бюджетные инвестиции практически в будущее республики", - сказал глава республики.

Минстрой России сообщил о нехватке в Карелии топлива на зиму



Константин Лемешев / ТАСС

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев в ходе селекторного совещания по подготовке к отопительному сезону заявил, что показатели некоторых российских регионов по запасам топлива на зимний период ниже нормативных.

"На сегодня по нескольким субъектам России показатели по углю и мазуту несколько настораживают. Например, Карелия завезла только 49,6% угля от плановых объемов", — сказал глава ведомства.

Следком Карелии начал проверку по ситуации с подростком из Чалны, который живет в гараже

Как сообщили "Столице на Онего" в Следственном комитете Карелии, начата проверка по ситуации с 17-летним подростом, проживающем в гараже в поселке Чална Пряжинского района.

"Проверять будем все, органы опеки в первую очередь", - сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, в Чалне 17-летний подросток живет в гараже, где его приютили местные жители. В такой ситуации он оказался полгода назад, когда его мать, ведущая асоциальный образ жизни, исчезла в неизвестном направлении, оставив сына-подростка на улице без средств к существованию и крыши над головой.

У подростка есть паспорт, в котором не заполнена графа: прописка. Без регистрации подростка не берут на работу, у него нет возможности поступить в учебное заведение, также он не может претендовать на место в общежитии.

Подробнее о ситуации читайте здесь.

Груженный камнем МАЗ въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске



фото: камера наблюдения компании Sampo.ru

В минувший четверг 8 ноября в 14.10 на улице Ключевая груженный каменными блоками МАЗ с прицепом выехал на пешеходный переход, где люди переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате наезда на пешеходов одна из женщин – 54-летняя петрозаводчанка получила тяжелые травмы и была госпитализитрована.

Ночью пострадавшая скончалась в больнице.

Следком возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП.

Куда пойти в Петрозаводске 11 ноября: Прогулка с библиотекой и День барабанщика

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Любопытный слоненок". Жил-был на свете очень любознательный слоненок, который хотел все знать и задавал много вопросов… С 3 лет. 250 руб.

12.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). "Сын-медведь". Спектакль по мотивам карельских сказок.

12.00, котокафе "Х-cat" (пр. Ленина, 3). Мастер-класс "Лепим из полимерной глины". 400 руб.

12.00, Карельская государственная филармония (ул. Кирова, 12). "Трубы большие и маленькие". Открытие абонемента №14 "Разноцветные сказки". 250 руб.

13.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Проект "Академия чтения" для юных читателей. Обзор-игра "Читаем вместе, читаем лучшее". 100 руб.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "Классики бардовской песни". Литературный вечер, посвященный Юрию Визбору, Александру Городницкому, Новелле Матвеевой, Аде Якушевой.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Проект "Читайте улицы как книги!". Экскурсия по улице Гюллинга.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). А. Адан. "Корсар". Романтический балет в трех актах. 150-700 руб.

18.00, караоке-бар "Ели-Пели" (ул. Московская, 1). Новая барно-ресторанная интеллектуально-развлекательная игра "Mind Storm".

18.00, репетиционная студия BIG Z-Studio (Неглинская наб., 44). Празднование международного Дня барабанщика. У всех пришедших будет возможность сесть за ударную установку и попробовать поиграть на ней. Цена за вход – свободная.

18.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Unknown Project. Егор, Егор, Никита и друзья. Первые сто репостов - бесплатно, остальные 100 рублей.

19.00, Agriculture Club (ул. Коммунальная, 20-а). "Patribute Ensemble". Джазовый концерт "В ожидании будущего дня". Музыка посвящена творчеству Pat Metheny и Lyle Mays, а также их коллегам (Pat Metheny Group). 200 руб.

19.00, Негосударственный авторский театр "Ad Liberum" и Национальный театр РК (сцена Дома актера, пр. К. Маркса, 19). "Не покидай меня". Драматическая баллада в одном действии. 400 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Очень простая история". Современная притча затрагивает самые важные вопросы бытия. 400 руб.

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