Главные новости сегодняшнего дня

фото: Источник: РИА "Новости"

Законы декабря, которые отразятся на жизни россиян

Полезная информация о налогах, водителях, ГМО и tax free.

Понедельник 3 декабря станет последним днем, когда нужно оплатить налоги на землю, транспорт и недвижимость. Об этом заранее сообщила Федеральная налоговая служба, пишет news.mail.

Вообще-то Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ" установил срок уплаты имущественных налогов (транспортного, земельного и на имущество физлиц) — не позднее 1 декабря. Но в 2018 году этот день приходится на субботу. И срок автоматически продлевается до понедельника включительно, то есть до 3 декабря.

Что будет с теми, кто опоздает с проплатой? Их долг начнет каждый день увеличиваться за счет пени. И чем дольше тянуть, тем больше. Набежит более 30 тысяч рублей, вас могут не выпустить за границу.

Водителей-международников отправят на учебу

С 14 декабря полностью заработают новые требования к водителям, которые занимаются перевозкой людей и грузов. Об этом говорится в Приказе Минтранса России от 28.09.2015 N 287. Начинает действовать положение, вступление в силу которого было отложено на три года. Теперь водители грузовиков и автобусов, которые возят грузы и людей в другие страны, помимо российского национального водительского удостоверения должны иметь свидетельство профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика. Чтобы его получить, необходимо пройти 36-часовой курс повышения квалификации и сдать письменный экзамен, говорится на сайте Ассоциации международных перевозчиков. Срок действия свидетельства — пять лет.

Маркировать продукты с ГМО будут не все

Евразийская экономическая комиссия внесла уточнения в правила нанесения на товары маркировки о наличии в них генетически модифицированных организмов (ГМО). Об этом говорится в Решении ЕЭК от 20.12.2017 N 90. Документ вступает в силу 26 декабря 2018 года.

Во-первых, рядом с единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза наносится одинаковый с ним по форме и размеру знак маркировки продукции, полученной с применением ГМО. Во-вторых, если в продуктах содержание ГМО не превышает 0,9 процента, то маркировать такой товар не нужно. Как говорится в документе, такое количество относится к технически неустранимой примеси.

Пилотный проект по tax free подходит к концу

31 декабря подходит к концу пилотный проект по внедрению системы tax free. Сначала, в апреле 2018 года, системы tax free заработала только в четырех регионах России, потом к ним прибавились еще восемь, на территории которых проходили матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Тогда министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что после обкатки системы, она может быть распространена по всей территории страны в 2019 году. Таким образом, сейчас эксперимент проводится в Мордовии, Татарстане, Краснодарском крае, в Волгоградской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской и Свердловской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, что система tax free компенсирует иностранным гражданам, которые приезжают в Россию, сумму НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как уже писала "Российская газета", возможность возврата НДС доступна только для покупок на сумму не менее 10 тысяч рублей.

Паспорта болельщиков" перестанут действовать как виза

Обладатели карт Fan ID чемпионата мира по футболу 2018 после 31 декабря не смогут въезжать или выезжать из России по "паспорту болельщика".

После 31 декабря туристам придется оформлять стандартные визы для посещения России.

фото: пресс-служба ОНФ в Карелии

ОНФ в Карелии назвал катастрофической ситуацию с расселением аварийного жилья в регионе

Активисты Общероссийского народного фронта в Карелии в ходе рейда выявили нарушения при реализации программы расселения аварийного жилья и назвали ситуацию катастрофической.

Активисты регионального отделения ОНФ провели рейд в Суоярви. Проверка показала, что в доме на улице Ленина, сданном в эксплуатацию в 2016 г., проблемы до сих пор не устранены, а здание на улице Лесной превратилось в опасный недострой. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации.

За проблемами домов для переселенцев из аварийного жилья в Суоярви активисты ОНФ следят с 2016 г. Тогда в ходе выезда в Суоярвский район общественники обнаружили, что подвал дома №10 по улице Ленина заполняют дренажные воды. Жильцы первого этажа страдали от грибка, который поражал стены и мебель в квартирах. Жители третьего этажа жаловались на проблемы со звукоизоляцией.

Активисты ОНФ обратились в Минстрой с требованием разобраться в ситуации и заставить застройщика устранить дефекты. По информации общественников, к исправлению нарушений приступили спустя два года. У дома №10 в данный момент обустраивают дренажную систему. При этом в подвале по-прежнему стоит вода. В настоящее время здесь также идут дополнительные работы по звукоизоляции крыши и чердака.

Особое беспокойство у общественников вызывает недостроенный дом для переселенцев из аварийного жилья на улице Лесной. Если в 2016 г. объект был законсервирован, то сейчас забор вокруг недостроя отсутствует, дети свободно гуляют по разрушающемуся зданию. По мнению активистов ОНФ, опасный недострой необходимо законсервировать либо разобрать.

Член регионального штаба ОНФ в Карелии Татьяна Лебедева назвала "катастрофической" ситуацию с реализацией в республике программы расселения граждан из аварийных домов.

"Мы уже не первый год проводим проверку реализации в республике программы по переселению граждан из аварийного жилья, но ситуация с этим вопросом в Карелии катастрофическая. Федеральная программа была завершена в 2017 г., а в Карелии и в 2018 г. с этой задачей не справились. Регион был и остается аутсайдером программы, о чем на днях заявил глава наблюдательного совета фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Из 16 домов около 10 до сих пор не введены в эксплуатацию. Но программа должна быть закончена до конца года", - заключила Лебедева.

ВИДЕО: Автомобиль в Петрозаводске на полном ходу сбил мужчину, выбежавшего на "красный"

Страшные кадры ДТП попали в объектив камеры наружного наблюдения.

Сегодня утром, 29 ноября в 10.11, на улице Шотмана, в районе пересечения с проспектом Ленина, произошло ДТП с участием 24-летнего пешехода и легкового автомобиля "ВАЗ-2107", сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Молодой человек выбежал на проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе под запрещающий сигнал светофора.

В этот момент по улице Шотмана в сторону улицы Красноармейская в средней полосе двигался автомобиль "ВАЗ-2107", который на полном ходу сбил пешехода-нарушителя.

В результате ДТП пешеход получил незначительные травмы, сообщили в ГИБД Петрозаводска.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ВИДЕО: Троллейбус загорелся в центре Петрозаводска

Пожар в троллейбусе произошел на улице Антикайнена около остановки у Центрального рынка.

Как пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии", инцидент случился 28 ноября в 21.08.

Троллейбус с пассажирами следовал в сторону Первомайского проспекта. На остановочном комплексе водитель троллейбуса высадил пассажиров, отсоединил штанги токоприёмников от контактной сети.

Через несколько минут в троллейбусе произошло возгорание.

В результате повреждено заднее колесо и салон на площади 1 кв.м. Возможная причина: неисправность тормозного оборудования.

фото: паблик 64parallel.ru

Ребенок упал со второго этажа в детском развлекательном центре в Карелии

В Костомукше в детском развлекательном центре "Космолэнд" со второго этажа на первый упал четырехлетний ребенок.

"Слава богу, все обошлось: малыш жив и здоров, отделался ссадинами и ушибами. Но могло ведь быть все совсем иначе", - пишет "64 параллель".

Светлана привела сына на день рождения в "Космолэнд", сообщила родителям именинницы, что оставляет ребенка на праздник и возвращается на работу, будет на связи. Спустя час ей позвонили и сказали, что Владик упал и не может успокоиться.



фото сайта 64parallel.ru

"Я прибежала, вижу у ребенка ссадина на виске, опухший нос и сильный испуг. Родители с волнением смотрят на меня, другие дети тоже напуганы, - говорит мама пострадавшего мальчика. - Меня отвели в чайную комнату, где все случилось. Это небольшое помещение, в котором есть дополнительная дверь, по внешним признакам закрытая. Над дверью табличка "Выход". Никто не ожидал опасности и не задавался вопросом, что там находится за дверью".

Все произошло в самый разгар праздника. Мама именинницы вносила торт, Владик стоял, прислонившись спиной к двери, вдруг она открылась, и он полетел вниз: прямо за дверью оказался провал на первый этаж. Как потом объяснила администратор, это пожарный выход, который все никак не могут достроить.

Возникают вопросы. Если это пожарный выход, то он должен быть всегда открыт? Но так как там провал на первый этаж, представляющий угрозу жизни и здоровью детей, то на месте двери должна быть стена, а пожарный выход в другом месте. Иначе как детям покидать помещение в случае пожара?

В нашей ситуации неисправный косяк не фиксировал замок, дверь легко открылась.

Каким-то чудом, ребенок, упав с высоты примерно двух метров, не получил серьезных травм. Врачи зафиксировали только ушибы головы и тела. Падение смягчила дверь, которая открылась наполовину, сразу за ней стояла стремянка, и ребенок упал не плашмя спиной на бетонный пол, а скользя по поверхности двери.



фото сайта 64parallel.ru

"А если бы он упал головой или спиной на какие-либо предметы? На первом этаже на полу были инструменты. Я сейчас представляю эту сцену, и понимаю, что если бы увидела само падение, для меня бы это было еще большим стрессом", - мама Владислава переживает за других детей, которых продолжает принимать детский центр.

На данный момент проверкой детского центра занимаются компетентные органы.

Редакция "64 параллели" разыскала собственника "Космолэнд" и взяла у него комментарий. По словам Игоря Федько, бизнесом он владеет всего два месяца.

"С нашей стороны приняты все меры во избежание таких ситуаций. Дверь мы переделали, все усилили. Я сам в шоке от этого случая. У меня у самого дети. Я понимаю маму и поддерживаю ее в стремлении добиться проверки заведения. Мы не пытаемся скрыть что-то, спрятать свою вину. В скором времени мы ожидаем проверку. Если у нас выявят какие-то проблемы, то мы их устраним".

Рамзан Кадыров поздравил Парфенчикова с Днем рождения

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил руководителя Карелии Артура Парфенчикова с 54-летием.

"Поздравляю с днем рождения дорогого друга, главу Республики Карелия, кавалера ордена Кадырова Артура Парфенчикова. Мы знакомы много лет, часто встречаемся, обсуждаем важные вопросы, делимся успехами, говорим о проблемах", - цитирует "Коммерсант" поздравление Кадырова.

"Артур Олегович до избрания на пост руководителя Карелии прошел большую школу работы в правоохранительных органах. Он является настоящим патриотом России, достойным сыном Отечества, верным соратником президента РФ Владимира Путина. Желаю Артуру Олеговичу крепкого здоровья и успехов! " – заключил глава Чечни.

Нелидову объявлен выговор за неправильное мытье полов в СИЗО Карелии

Руководитель СИЗО-2 назначил дисциплинарное взыскание экс-главе Карелии Андрею Нелидову, так как он помыл полы в камере влажным веником, а не тряпкой, но Верховный суд РК отменил это решение.

Как следует из материалов дела, 10 апреля Нелидов был дежурным по камере в СИЗО-2 в Сегеже. Он помыл полы влажным веником. Врио начальника учреждения Косич посчитал это нарушением и 28 апреля издал приказ о дисциплинарном взыскании (выговоре) Нелидову.

Осужденный с выговором не согласился, пояснив, что уборка влажным веником не нарушает правил поведения в изоляторе.

"Произвести влажную уборку камеры, согнувшись к полу, руками, в отсутствии швабры Нелидов не мог в силу возраста и состояния здоровья. Нелидов полагает, что привлечение к дисциплинарной ответственности является необоснованным и просит отменить указанный приказ", - отмечается в материалах дела.

По словам адвоката Соловьева, Нелидов в СИЗО-2 не был письменно ознакомлен с правилами содержания в изоляторе. Более того, Соловьев указал, что в деле отсутствует административный ответчик – врио начальника, издавший приказ о взыскании, а иск был предъявлен именно к нему, а не к СИЗО или УФСИН.

"Мы практически не знаем ни его позиции, ни каких-то доводов с его стороны. И его права существенно нарушены в этой части. Мой доверитель обращался с административным исковым заявлением к должностному лицу господину Косичу, как начальнику учреждения. Что там Косич решил, как он там решил – мы вообще даже не знаем об этом", - пояснил Соловьев.

Он добавил, что в Сегежском городском суде, где в сентябре рассматривалось это дело, присутствовали только представители учреждений УФСИН по Карелии, но самого Косича не было.

"Я полагаю, что это уже является основанием, чтобы отменить судебное решение, и направить дело на новое рассмотрение, чтобы были восстановлены права гражданского ответчика", - сказал представитель Нелидова.

"По сути, стоит вопрос только о том, должен был произвести уборку тряпкой или должен был произвести уборку веником? Обращаю внимание, он (Нелидов) никогда не освобождался (от дежурства), он выполнял обязанности дежурного, но только выполнил таким, определенным образом", - сказал Соловьев.

"В первом судебном заседании все обстоятельства дела были выяснены. Сам Нелидов к администрации с письменным заявлением о том, чтобы его освободили именно от мытья полов тряпкой не обращался. В тот день он также за медицинской помощью не обращался. Поэтому мы считаем, что решение первой инстанции – законно, просим оставить его в силе", - сказала представитель УФСИН по Карелии.

"Судебная коллегия по административным делам Верховного суда Республики Карелия определила, решение Сегежского городского суда отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Сегежский городской суд", - сказала председательствующая суда Сильченко.

Напомним, 2 марта Петрозаводский городской суд приговорил Нелидова к 8 годам колонии строгого режима и 27,5 млн рублей штрафа. Также суд постановил лишить его государственной награды. Ивану Романову с учетом приговора за педофилию назначен 21 год колонии строгого режима и 16,5 млн рублей штрафа.

Как установил суд, Нелидов при посредничестве Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взяток порядка 4,6 млн рублей. За это он предоставлял бизнес-леди Татьяне Астратенок возможность торговать на острове Кижи.

фото: Instagram

Депутат из свадебного кортежа, проехавшего по Петрозаводску, покинул Молодежный парламент

Сеймур Исмаилов решил уйти из Молодежного парламента на внеплановом собрании.

В официальной группе Молодежного парламента во "Вконтакте" появилась информация о том, что Сеймур Исмаилов уходит из паралмента.

"Несмотря на принятое решение, Сеймур не планирует прекращать общественную деятельность, он заверил Молодежный парламент, что в ближайшее время планирует реабилитировать своё имя активной и плодотворной работой в сфере безопасности дорожного движения", – сообщается в паблике.

Напомним, вечером 26 ноября кортеж нагло пересек пр. Ленина и ул. Анахона 26. По данному факту в УМВД России по Петрозаводску возбуждено дело по факту административного правонарушения. Проводится проверка.

Депутат Молодежного парламента Сеймур Исмаилов был одним из участников свадебного кортежа.

фото: "Столица на Онего"

В Карелии в одной из квартир нашли труп

Спасатели выехали на вызов 28 ноября и обнаружили тело мужчины в одной из квартир, сообщили в МЧС Карелии.

В службу спасения Лоухского района поступил звонок от жильцов дома с просьбой вскрыть дверь.

Пожарные по трехколенной лестнице через балкон проникли в квартиру на втором этаже и обнаружили в тело мужчины.

Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

фото: фото: pixabay

Родственники умершего в Дубае жителя Карелии сегодня получат тело

Об этом главе Карелии сообщил генеральный директор страховой группы "Спасские ворота" Евгений Потапов, рассказала пресс-секретарь Артура Парфенчикова.

Директор страховой группы "Спасские ворота" Евгений Потапов пояснил, что поскольку в ОАЭ принята практика, в соответствии с которой родственникам не может быть выдано тело умершего до оплаты медицинских услуг, АО СГ "Спасские ворота" приняло решение произвести досрочную выплату по страховому полису. Платеж был произведен 28 ноября, денежные средства поступят получателю не позднее 29 ноября, и в этот же день родственники смогут забрать тело.

Артур Парфенчиков поблагодарил руководство компании за досрочное выполнение своих обязательств и неформальный подход в оказании помощи.

Родственникам погибшего глава Карелии принес соболезнования.

Напомним, что с просьбой о помощи к Артуру Парфенчикову в соцсетях обратились родственники 50-летнего жителя Петрозаводска, который с семьей отправился на отдых в Объединенные Арабские Эмираты и там умер от инсульта.

Родственники пожаловались, что уже больше недели не могут получить тело мужчины.

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