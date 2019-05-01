Что случилось в Петрозаводске и Карелии 1 мая

фото: Николай Смирнов

ФОТО: Как Петрозаводск отпраздновал Первомай

В Петрозаводске первого мая состоялись демонстрация под флагами КПРФ, акция профсоюзов и монстрация.

В столице Карелии состоялись шествие и митинг, организованные региональным отделением КПРФ в честь Дня солидарности трудящихся.

Более трехсот человек приняли участие в первомайской демонстрации и митинге, которые прошли 1 мая в Петрозаводске по инициативе регионального отделения КПРФ. Во главе шествия были лидеры регионального отделения КПРФ, но колонна состояла не только из коммунистов – на праздник 1 мая обычные петрозаводчане пришли семьями, было много молодежи и детей.

На митинге говорили о том, что действующая в стране власть, по сути, украла у народа все природные богатства и разделила между собой, обогатившись за счет населения. При этом, обычные жители живут с каждым годом все хуже и хуже.

«Действующая власть поставила человека труда в унизительное положение. Даже те, кто работают, являются в нашей стране бедными людьми, - сказал с трибуны митинга лидер КПРФ в Карелии, депутат Заксобрания Евгений Ульянов. - Все советские завоевания уничтожены властью Путина и Медведева – медицина и образование стали платными, и не по карману большинству жителей России. Людей душат бесконечно растущими налогами и поборами, неподъемными тарифами на услуги ЖКХ. Миллионы жителей лишены пенсий в результате повышения пенсионного возраста. Но народ постепенно прозревает и говорит «Нет!» всем этим реформам».

Видео выступления Евгения Ульянова на митинге можно посмотреть, пройдя по ссылке.

Участники первомайского митинга в Петрозаводске потребовали отставки президента Путина и расформирования правительства Дмитрия Медведева. Они поддержали инициативы КПРФ о создании в России правительства народного доверия.

Фото первомайской демонстрации под флагами КПРФ доступны здесь.

В этот же день демонстрацию и митинг провели карельские профсоюзы. Сбор представителей профсоюзов в Петрозаводске проводился на площади Ленина утром. Затем колонна двинулась к месту проведения митинга.

Видео первомайского шествия доступно по этой ссылке.

Девизом резолюции, которая была составлена к акции 2019 года стал слоган "За достойный труд, за справедливую социальную политику!". Как сообщали сами профсоюзы, их требования касаются пенсионной реформы, индексации зарплат и стипендий, а также реального обеспечения северных гарантий.

Фото шествия профсоюзов можно посмотреть по ссылке.

Кроме того, в праздник весны и труда в столице Карелии прошла монстрация с абсурдными лозунгами. Организаторами Первомайской монстрации выступила группа молодых жителей Петрозаводска. Монстрация - это массовая художественная акция, которая представляет собой демонстрацию с абсурдными требованиями. В карельской столице монстрация впервые была организована десять лет назад.

фото: Столица на Онего

Нежелающие идти на Первомай образовали пробку на выезде из Петрозаводска

Автомобилисты организовали большую автомобильную пробку, пытаясь покинуть карельскую столицу накануне длинных праздников.

На выезде из Петрозаводска утром первого мая образовалась длинная автомобильная пробка.

Жители города, по всей вероятности, отправлются на дачи в период больших праздников.

фото: скриншот сюжета ГТРК "Карелия"

ВИДЕО: В глубинке Карелии ушла под воду дорога

Автодорога "Поросозеро — Муезерский" в Карелии оказалась затоплена и почти непроходима для транспорта.

Под водой оказалось более 200 метров дороги "Поросозеро — Муезерский", сообщает ГТРК "Карелия".

Телеканал продемонстрировал любительское видео местного жителя, который решил переправиться по затопленной трассе на автомобиле УАЗ. Однако в салон автомобиля, предназначенного для бездорожья, начала поступать вода. По словам водителя, такая ситуация с затоплением дороги повторяется каждый год.

Сообщается, что ушедшая под воду дорога является связующим звеном между населенными пунктами Муезерский и Суккозеро, по трассе возят хлеб и лекарства в аптеку.

фото: скриншот с камеры наблюдения Сампо.ру

ВИДЕО: В Петрозаводске пьяный водитель устроил погоню, попал в ДТП и попытался скрыться от ДПС

Нетрезвый водитель без прав был задержан в Петрозаводске после погони по городу.

27 апреля около трех часов утра сотрудники ГИБДД на двух экипажах преследовали автомобиль со стороны Кукковки вниз по улице Правды, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии" со ссылкой на информацию очевидца погони.

"После пересечения перекрестка автомобиль занесло вправо, он ударился об ограждения, оторвал переднее колесо. От удара автомобиль выкинуло на другую сторону дороги - на газон. Водитель пытался бежать, но был пойман", - рассказал свидетель.

По имеющейся информации, ДТП с участием уходящего от полицейской погони автомобиля произошло на улице Правды, у дома №31 в 02 часа 58 минут.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, до этого в дежурную часть поступило сообщение от горожанина о нетрезвом водителе. Звонивший сообщил, что в районе дома №3 по улице Ровио, водитель с признаками опьянения садится в автомобиль "Фольксваген".

Наряды ДПС были ориентированы на задержание данного автомобиля. В районе перекрестка "Балтийская – Лыжная", схожий по ориентировке автомобиль попался навстречу автоинспекторам. Сотрудники развернулись и проследовали за ним. Водителю было предложено остановиться, но он увеличил скорость и продолжил движение. На требования сотрудников остановиться нарушитель не реагировал. В районе дома №31 по улице Правды водитель не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение. Выскочив из автомобиля, он попытался убежать с места ДТП, но был задержан сотрудниками ДПС.

В ходе общения с ним были выявлены признаки опьянения. Проведенное освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения у водителя. Также выяснилось, что задержанный автомобилист не имеет права управления транспортным средством, да еще и неправомерно завладел автомобилем.

В отношения водителя 1994 года рождения вынесены постановления об административных правонарушениях по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ и ч.1 ст.19.3 КоАП РФ, сообщили в ГИБДД.

Видеокамеры компании "Сампо.ру" зафиксировали происшествие.

фото: pixabay.com

Завтра в Карелии ожидаются дождь, снег и гололедица

О погоде на второе мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В четверг, второго мая, в районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки, по северным, северо-западным районам местами сильные в виде дождя, на севере - снега, мокрого снега. На севере местами метель, на дорогах - гололедица.

Ветер южный, юго-восточный, на севере - восточный, северо-восточный умеренный, утром и днем порывистый.

Температура воздуха ночью: +2, +7 градуса; местами, преимущественно по северным районам 0, -5 градусов. Днем: +11, +16 градусов; по северным, северо-западным районам 0, +5 градусов.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Днем - небольшой дождь.

Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью: +4, +6 градуса. Днем: +13, +15 градусов.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

ФОТО и ВИДЕО: Лось выбежал на дорогу перед автомобилем в Карелии

Регистратор автомобилиста зафиксировал, как дикий зверь появился на обочине перед автомобилем.

Автолюбитель стал очевидцем, как лесной зверь вышел на трассу. Фото и видео инцидента опубликованы на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

30 апреля в период с 21часа 30 минут до 22 часов произошли три наезда автомобилей на лосей на трассе "Кола". Все ДТП произошли в Кондопожском районе: на 465-м и 466-м километрах федеральной дороги "Кола" (участок между селом Янишполе и городом Кондопога), а также на 492-м километре (участок автодороги перед посёлком Сопоха).

В трёх ДТП автомобили получили механические повреждения, люди не пострадали. Животные погибли на месте аварий.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что активный выход лосей на трассы и населённые пункты наблюдается весной. В Карелии водителям нужно проявлять максимальную внимательность, особенно в вечерние и ночные часы.

Куда пойти в Петрозаводске 1 мая: Праздник весны и труда – демонстрация, монстрация и "Первая ласточка"

Афиша культурных событий карельской столицы на среду.

10.00, стадион "Юность". Забег "Километр здоровья".



фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

10.30, пл. Ленина. Приходи на Первомай! Демонстрация, митинг, маевка с концертом от профсоюзов Карелии и шашлыки по 100 рублей.



фото: Сергей Юдин / "Столица на Онего"

12.00, пл. Ленина. Красный Первомай в Петрозаводске, организатор - КПРФ. 12.30 – шествие до пл. Кирова, 13.00 – митинг на пл. Кирова.



фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

12.00, пересечение набережной и пр. К. Маркса. Монстрация. Массовая художественная акция в форме демонстрации с абсурдными аполитичными лозунгами, придуманными самими участниками. Шествие пройдет по пешеходной дорожке от пр. К. Маркса до Ротонды.

12.00, Зарецкий парк. Концерт под открытым небом "Heat day". Живая музыка, крутая дружеская атмосфера, розыгрыши, оригинальная фотозона, ярмарка с едой.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Шикарная свадьба". Пером известнейшего британского актера, режиссера и комедиографа Робина Хоудона водила сама богиня комедии, не иначе: ведь "Шикарная свадьба" - одна из самых популярных современных комедий в Европе. 800 руб.

20.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Открытие арт-фестиваля "Первая ласточка". 20.45 – музыкальное открытие: George Wilder (indie folk, riot folk, первое выступление за последние сто лет), Крис (музыка для людей, внутри которых шумит море и светит солнце), Anna (нежная акустика / hapi drum, steel tongue drum, tank drum).

фото: Мария Лотарева

ФОТО: Первомайская демонстрация в Петрозаводске прошла под флагами КПРФ

В столице Карелии состоялись шествие и митинг, организованные региональным отделением КПРФ в честь Дня солидарности трудящихся.

Более трехсот человек приняли участие в первомайской демонстрации и митинге, которые прошли 1 мая в Петрозаводске по инициативе регионального отделения КПРФ. Колонна с демонстрантами, которые несли красные шарики и флаги, под звуки советских песен с криками "Ура!", "Мир! Труд! Май" и "Долой капитализм, даешь социализм!" проследовала от площади Ленина к площади Кирова. Во главе шествия были лидеры регионального отделения КПРФ, но колонна состояла не только из коммунистов – на праздник 1 мая обычные петрозаводчане пришли семьями, было много молодежи и детей.

Организаторы демонстрации и митинга, который состоялся на площади Кирова, напомнили горожанам об истинном, советском смысле праздника 1 мая.

"Действующая власть поставила человека труда в унизительное положение. Даже те, кто работают, являются в нашей стране бедными людьми, - сказал с трибуны митинга лидер КПРФ в Карелии, депутат Заксобрания Евгений Ульянов. - Все советские завоевания уничтожены властью Путина и Медведева – медицина и образование стали платными, и не по карману большинству жителей России. Людей душат бесконечно растущими налогами и поборами, неподъемными тарифами на услуги ЖКХ. Миллионы жителей лишены пенсий в результате повышения пенсионного возраста. Но народ постепенно прозревает и говорит "Нет!" всем этим реформам".

На митинге говорили о том, что действующая в стране власть, по сути, украла у народа все природные богатства и разделила между собой, обогатившись за счет населения. При этом, обычные жители живут с каждым годом все хуже и хуже.

Участники первомайского митинга в Петрозаводске потребовали отставки президента Путина и расформирования правительства Дмитрия Медведева. Они поддержали инициативы КПРФ о создании в России правительства народного доверия.

Фото и видео с мечта событий доступны по ссылкам.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

ФОТО: Две иномарки в Петрозаводске не поделили перекресток

В Петрозаводске на пересечении улиц Шотмана и Краснофлотской произошло столкновение двух автомобилей.

ДТП с участием легковых автомобилей Mitsubishi Lancer и Peugeot 206 произошло на пересечении улиц Шотмана и Краснофлотская 30 апреля в 21-25, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Авария случилась на регулируемом перекрёстке. Peugeot выезжал с улицы Краснофлотская, совершая левый поворот на улицу Шотмана. В это же время Mitsubishi двигался по улице Шотмана в прямом направлении, вероятно, - на запрещающий сигнал светофора.

От столкновения Mitsubishi отбросило на полосу встречного движения и угол перекрёстка. Машины получили механические повреждения.

фото: Николай Смирнов

ФОТО: Жители Петрозаводска вышли на Первомай с лозунгами про котиков, роботов и лакрицу

В праздник весны и труда в столице Карелии прошла монстрация с абсурдными лозунгами.

Организаторами Первомайской монстрации выступила группа молодых жителей Петрозаводска. Монстрация - это массовая художественная акция, которая представляет собой демонстрацию с абсурдными требованиями.

По словам организаторов акции, она позволит "вовлечь широкие слои граждан в культурную жизнь города, укрепить связь Петрозаводска с другими городами России, значительно оживить Первомайское шествие".

Напомним, первая монстрация прошла в Новосибирске в 2004 году, позже идею этой акции подхватили активисты по всей России и в ближнем зарубежье. В прошлом году монстрация состоялась в двадцати одном городе. В карельской столице монстрация впервые была организована десять лет назад.

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