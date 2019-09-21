Самые читаемые новости за 21 сентября

фото: Столица на Онего

Лесной проспект в Петрозаводске встал в пробке в обе стороны из-за новых светофоров (ФОТО)

Водители сообщают о пробке в обе стороны Лесного проспекта, образовавшейся из-за работы новых светофоров.

"По-моему, какая-то дичь…", - пишут водители в группе ДТП ПТЗ.

"Включили светофор на Лесной пр. - Сыктывкарская ул. Красный горит 64 сек! Зачем? Достаточно было сделать кнопку для пешеходов на 20 сек. и все были бы довольны, а теперь ждём огромных пробок на Лесном, особенно по утрам в будни".

"Запустили светофор Лесной-Сыктывкарская. По-моему, какая-то дичь... Выезжающие от лицея и церкви въезжают на разворотку и утыкаются в проезжающих по Лесному, стоящих на свой красный. Чувство, что какой-то светофор надо было делать до разворотки, а не после...".

Напомним, в Петрозаводске в ночь на 21 сентября заработали новые светофоры на пересечениях улиц Анохина и Максима Горького, Чапаева и Чкалова, а также на перекрёстке Лесного проспекта с улицей Сыктывкарской.

В администрации города предупредили, что объекты запускаются в тестовом режиме с целью отладки их работы и корректировки расчетных циклов регулирования. Власти заранее сообщили о возможности образования заторов в первые дни после начала эксплуатации.

Администрация Петрозаводского городского округа просит с пониманием отнестись к необходимости проведения указанных работ, а также призывает водителей и пешеходов быть внимательными и руководствоваться сигналами светофоров, - говорится на сайте мэрии.

фото: Столица на Онего

В поселке Карелии органы опеки хотят изъять детей "из-за бедности семьи", рассказал общественник

Известный эксперт по детскому сиротству Александр Гезалов рассказал о том, что органы опеки хотят изъять шестерых детей из семьи в поселке Карелии.

Общественник из Петрозаводска Александр Гезалов обратился к СМИ Карелии с просьбой привлечь общественное внимание к ситуации с многодетной семьей из поселка Калевальского района.

"Органы опеки пытаются отобрать 6 детей из одной многодетной семьи, которая купила на маткапитал дом и недавно туда переехала. Дом не очень. Семья живет пока сложно, но не критично. Родители не пьют, ищут работу. Один ребенок грудной. Семье помогают, конкретно директор школы и жители поселка. Опека хочет изъять детей из-за бедности, решение уже есть. Но это просто невозможно. Ведь судьба 6 детей в одних руках", - написал Гезалов на своей странице в соцсети.

Гезалов намерен помочь семье и привлечь к разрешению сложной ситуации органы власти Москвы (уже несколько лет эксперт живет в столице).

фото: фотобанк pixabay

"В Петрозаводске врачи отказываются иметь дело с откровенным хамством пациентов"

Депутат Петросовета Александр Анишин рассказал о случаях хамства пациентов и призвал горожан уважать врачей.

По словам Александра Анишина, к нему, как к председателю профильной комиссии Петросовета по здравоохранению, увеличилось количество жалоб.

В частности, посетители медучреждений карельской столицы жалуются на низкое качество оказываемых услуг - проблемы с записью на прием к специалистам и очереди. Вместе с тем, врачи-специалисты в обращении к депутату обращают внимание на резкое снижение уровня культуры общения петрозаводчан и неуважительное, а порой агрессивное отношение пациентов к медицинскому персоналу.



"Безусловно, у многих вызывает недовольство и возмущение необходимость стоять в очередях у кабинета врача, получать «номерки» и иметь возможность записаться на прием к доктору не «на завтра», а только через полторы недели. Однако всем нам не стоит забывать, что деятельность любого врача, любого государственного учреждения четко регламентирована нормативными документами. Так, многие граждане, к примеру, даже не догадываются, что по нормативам сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи составляют 14 календарных дней со дня назначения исследования, сроки ожидания оказания специализированной медпомощи не должны превышать 30 дней со дня выдачи направления на госпитализацию"», - цитирует депутата официальный сайт Петросовета. - Повторюсь, мне понятно желание больного моментально оказаться на приёме, но это не всегда возможно, тем более в период эпидемий".

По мнению Александра Анишина, в любой ситуации и пациентам, и врачам нужно не забывать о правилах культурного общения.

"Так, например, недавно мне стало известно о вопиющей, на мой взгляд, ситуации, которая, к сожалению, все чаще становится нормой. К доктору обратился пациент со сложным заболеванием, время его осмотра затянулось, поэтому прием следующего больного задержался на 10 минут. В результате женщина, сопровождающая другого пациента, устроила настоящий скандал. Она, видимо, забыла, что время в номерке носит все-таки рекомендательный характер и при необходимости может смещаться. Не выбирая выражения, сопровождающая грубо оскорбила врачей и медсестер, пообещав принять "особые меры" в отношении медперсонала, - рассказывает Александр Анишин. - Зачастую граждане, обратившиеся в государственное медучреждение, полагают, что имеют полное право и все основания унижать и обзывать врачей, считают, что медперсонал обязан с рабской покорностью оказывать им помощь, независимо от откровенно неуважительного и потребительского отношения к себе".

По мнению Анишина, такая позиция "в корне неправильна и пагубна, прежде всего, для будущего всей системы российской медицины, а, значит, и для благополучия самих этих граждан".

"Задумайтесь, ведь, в том числе и по этой причине многие регионы уже сталкиваются с серьезным кадровым голодом в медицине. Сегодня востребованные врачи, успешно работавшие когда-то в городских лечебных учреждениях, просто отказываются за свою не самую большую зарплату иметь дело с откровенным хамством пациентов и уходят в частную практику. В результате государственные организации здравоохранения остаются без талантливых хирургов, онкологов, кардиологов и других специалистов. Кто от этого страдает? Правильно, в первую очередь – сами посетители поликлиник и больниц. Убежден, что хамство пациентов медучреждений совсем скоро может привести к катастрофе в системе отечественного здравоохранения. Поэтому призываю всех горожан к взаимодействию и терпению, прошу уважать работу врачей и относиться с пониманием к возможным возникающим неудобствам. В конце концов, люди с проблемами здоровья - а таких среди нас большинство - нуждаются в квалифицированной помощи врача больше, чем доктор в невоспитанных пациентах".

фото: Вести Карелии

"Я – не предатель": директор ДРСУ Юрий Гугалинский рассказал, как попал под уголовное дело

Директор Кольского ДРСУ Юрий Гугалинский, за которого вступился глава Карелии Артур Парфенчиков, заявил, что пошел на соглашение со "Службой заказчика" ради спасения предприятия.

В конце августа 51-летнему генеральному директору ООО "Кольское ДРСУ" Юрию Гугалинскому Медвежьегорским отделом карельского Следкома предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 Уголовного кодекса – злоупотребление полномочиями в коммерческой организации (срок по нему – до 10 лет лишения свободы).

По версии следствия, в конце декабря 2015 – январе 2016 года Юрий Гугалинский получил от генерального директора ООО "Служба заказчика" Сергея Салуева предложение о заключении фиктивного договора аренды спецтехники и автотранспорта. Предполагалось, что выполняющее работы по содержанию и ремонту дорог на территории Медвежьегорского, и частично – Кондопожского и Сегежского районов, Кольское ДРСУ (далее – Кольское управление), "оплачивало бы в адрес ООО "Служба заказчика" фактически не оказанные со стороны данного общества услуги по предоставлению в аренду спецтехники и автотранспорта".

Юрий Гугалинский принял это незаконное предложение, и за период с 21 декабря 2015-го до 30 апреля 2017 подписал со "Службой заказчика" несколько, по данным следствия, "мнимых и притворных сделок", чем причинил материальный ущерб Кольскому управлению более чем на 8,7 миллиона рублей".

Глава республики Артур Парфенчиков обратился к руководителю Следственного комитета Карелии Евгению Швецу с просьбой рассмотреть возможность прекращения уголовного дела в отношении генерального директора Кольского ДРСУ Юрия Гугалинского.

"Не могу согласиться с доводами о том, что Гугалинский использовал свои полномочия вопреки законным интересам Кольского ДРСУ и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя", - говорится в письме Парфенчикова, сообщают "Вести Карелии".

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что уголовное преследование Юрия Гугалинского должно быть прекращено, так как "заключение со "Службой заказчика" договора на невыгодных для предприятия условиях было вынужденной мерой, направленной исключительно на сохранение ООО "Кольское ДРСУ", и личную выгоду Гугалинский не преследовал".

Юрий Гугалинский, за которого вступился глава Карелии, руководит лучшим в республике дорожным предприятием, которое едва не пало жертвой так называемых "дорожных войн" в 2015-2016 годах, когда все ДРСУ вынуждали работать с компанией "Ремстройкомплект" и подведомственному ей ООО "Служба заказчика".

"У меня не могло быть и не было "корыстной и иной личной заинтересованности" в предоставлении "Службе заказчика" выгоды имущественного характера, а в поддержке их должностных лиц я не нуждался, - сказал Юрий Гугалинский. – Руководитель "Службы заказчика" не имел полномочий на мое увольнение с должности генерального директора, этого я не боялся и за свое кресло не держался. Я считал и продолжаю считать, что бросить свое предприятие в тяжелые для него времена с моей стороны было бы предательством".

Подробнее читайте в материале Светланы Лысенко "Вынужденное преступление?".

фото: пресс-служба администрации Петрозаводска

Подрядчики устраняют нарушения, допущенные при ремонте дорог и тротуаров в Петрозаводске

Уже переделан ремонт на проезжей части площади Гагарина и проспекте Карла Маркса, тротуарах на Шотмана и Пушкинской.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в настоящее время подрядчики устраняют нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий, которые проводят специалисты мэрии, общественные контролеры и на которые указывают неравнодушные горожане.

Так, ЗАО "АБЗ-Дорстрой" уже привело в соответствие с требованиями участки проезжих частей площади Гагарина и проспекта Карла Маркса. Возникшие замечания устранены на тротуарах на улицах Шотмана и Пушкинской. У специалистов были нарекания к качеству укладки бордюрных камней на тротуарах на проспекте Карла Маркса и улице Шотмана. Замечания устранены.

Кроме того, предъявлены претензии компании "Онегодорстрой" по качеству работ на некоторых отрезках улицы Антикайнена. Подрядчик обязуется устранить недочеты в ближайшее время.

Как отмечают в мэрии, приемка дорог ведется только после устранения всех выявленных нарушений и после получения положительных заключений лабораторных исследований проб уложенного асфальта.

В настоящее время ремонтные работы идут на тротуарах проспекта Ленина и на проезжей части проспекта Александра Невского.

фото: © Беликов Валентин

"Единственное, о чем я иногда мечтаю, - иметь сверхзвуковой частный самолет"

Основатель компании "Купибилет", 36–летний Сергей Пирожников рассказал о первом стартапе, переговорах "на кулаках", депутатском прошлом и перспективах бизнеса с годовым объемом продаж 20 млрд рублей.

Издание "Деловой Петербург" опубликовало откровенное интервью с предпринимателем, бывшим депутатом Заксобрания Карелии Сергеем Пирожниковым, который рассказал, как организовал прибыльный бизнес в сфере IT – компанию "Купибилет".

Поскольку Пирожников несколько лет жил в Петрозаводске и создал в нашем городе уникальный благотворительный проект – Центр воинской славы, который поддерживает до сих пор, мы решили перепечатать его интересный рассказ о бизнесе и том, сколько денег нужно для счастья.

- Когда вам было 18 лет, вы мечтали служить на самом быстроходном эсминце российского флота. В этом разговоре вы упомянули, что хотите защитить докторскую диссертацию по философии. А недавно вы купили Ferrari. О чем вы мечтаете сейчас? Яхта? Дом?

"Это годовая машина с пробегом 5 тысяч километров, которую мне выгодно предложили купить. Я никогда не мечтал о Ferrari. Единственное, о чем я иногда мечтаю, - иметь сверхзвуковой частный самолет. Вряд ли это будет в ближайшее время: разработки какие–то есть, но проектировать его еще никто не сел. Это, конечно, будет настоящая свобода передвижения. Но, чтобы содержать такой самолет, надо сделать пару очень удачных сделок. А я бы не очень хотел зарабатывать сильно больше, чем сейчас. Много денег - много проблем. Тем более что уровень жизни улучшать бесконечно нельзя. Дом площадью 3 тысячи квадратных метров, чтобы там можно было заблудиться, например, меня не интересует".

Подробнее читайте здесь.

фото: пресс-служба управления главы Карелии

Более тысячи человек приняли участие в "Цифровом забеге" в Петрозаводске (ФОТО)

Карелия присоединилась к Всероссийской акции, посвященной переходу на цифровое ТВ и установила рекорд по количеству участников масс-старта.

В День бега, 21 сентября, на центральном республиканском стадионе "Спартак" в рамках "Кросса нации-2019" состоялся "Цифровой забег". Как мпояснили в карельском правительстве, акция призвана привлечь внимание к переходу на цифровое телевизионное вещание и предстоящему отключению аналоговой трансляции федеральных телеканалов, которое состоится 14 октября в 21 субъекте России, в том числе в Карелии.

В Ленинградской, Вологодской и Курской областях, Крыму и на Алтае спортсмены пробежали дистанцию в 5040 метров, которые символизируют число башен, входящих в сеть цифрового эфирного вещания. В Севастополе длина дистанции составила 2019 метров – в честь года перехода страны на "цифру". В Вологде состоялся "цифровой" забег на джамперах, в Волгограде - соревнования для маленьких бегунов и зарядка для волонтеров.

Карелия стала единственным регионом, где участникам масс-старта была предоставлена возможность пройти общую дистанцию в два километра скандинавской ходьбой.

Приветствовала "цифровых бегунов" руководитель администрации главы Карелии Татьяна Игнатьева.

"Мы открываем новую эру - эру перехода на цифровое телевидение. И все, кто бежит сегодня, пропагандируют современные технологии, активную жизненную позицию и здоровый образ жизни", - сказала она.

Татьяна Игнатьева также отметила, что в этом году в Карелии рекордное количество участников в подобных спортивных мероприятиях за последние двенадцать лет – полторы тысячи участников "Кросса нации", из них больше тысячи человек изъявили желание пройти или пробежать дистанцию массовых стартов.

Участников цифрового забега наградили в трех номинациях. "Самым старшим участником" стал спортсмен 1936 года рождения. "Самая юная участница" - шестимесячная спортсменка преодолела 2 километра у папы на руках. А "Самая большая семья" была представлена шестью участниками - мама, папа, двое детей, бабушка и прабабушка не остались дома в этот солнечный день и присоединились к акции. Все номинанты получили специальные призы – приставки цифрового телевидения. Такие же приставки были вручены победителям спортивных забегов. Перед стартом участники забега зарядились энергией танцевального флешмоба.

Переходом на "цифру" решается важная социальная задача: для жителей становятся доступными и бесплатными 20 федеральных каналов. Для зрителей неоспоримые преимущества цифрового эфирного телевидения – это высокое качество изображения и звука. Задать вопросы по переходу на "цифру" или пригласить волонтера, который поможет подключить телевизор к цифровому вещанию, можно по телефону региональной круглосуточной горячей линии: 8-800-200-33-60.

В МЧС предупредили о резком усилении ветра в Карелии в воскресенье

Порывы ветра в Карелии в воскресенье, 22 сентября, будут достигать 15-18 м/с.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, днем 22 сентября. на территории республики прогнозируется усиление северного и северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе, в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

Парфенчиков проведет очередную прямую линию во ВКонтакте

Глава Карелии Артур Парфенчиков 26 сентября будет в прямом эфире общаться с жителями республики.

В четверг, 26 сентября, глава Карелии пообщается с жителями региона в прямом эфире на официальной странице правительства во "ВКонтакте".

В ходе прямой линии в паблике "Республика Карелия" Артур Парфенчиков ответит на вопросы, касающиеся социально-экономической жизни республики, развития инфраструктуры, сдачи объектов в рамках в ФЦП к 100-летию Карелии, подготовки региона к новому отопительному сезону и других интересующих граждан тем.

Вопросы можно задать как во время онлайн-трансляции во "ВКонтакте", так и прислать их заранее, оставив комментарий в паблике "Республика Карелия" под постом с анонсом. Обращения принимаются с 18 сентября до 26 сентября, до окончания трансляции. Наиболее интересные и актуальные вопросы будут заданы Артуру Парфенчикову в ходе прямого эфира.

Начало трансляции – в 19.00.

Куда пойти в Петрозаводске 21 сентября: Цифровой забег, БЭФФ-2019 и поездка на Чертов стул

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

9.00, стадион "Спартак" (ул. Герцена, 1). Всероссийский день бега "Кросс нации – 2019" и "Цифровой забег", посвященный переходу Карелии на цифровое ТВ.

11.00, Театр кукол Карелии (пр. Карла Маркса, 19). Спектакль "Три поросенка". Цена билета – 250 рублей. Продолжительность – 45 минут. Рекомендовано с трёх лет. 0+



11.30, творческий центр "Маленькая страна" (ул. Анохина, 1). Спектакль для детей 1,5+ "Маша и медведь".

12.00-15.00, Национальная библиотека Карелии (ул. Пушкинская, 5). Презентация проектов Программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС "Карелия". Посетителям будет предоставлена возможность ознакомиться с реализуемыми проектами в сфере культуры, туризма, охраны окружающей среды, экономики, устойчивого использования природных ресурсов.

12.00, Ресурсный центр карелов, финов и вепсов "Природа и малые народы" (ул. Г. Титова, 3). Баренц Экологический Фильм Фестиваль 2019. Показ фильмов "Путешествие из Пудожа до Парижа" и "Карта легенд Республики Коми".

12.00, парк Беличий Остров. Молодежный субботник "Быстрее, чем белка!", приуроченный ко Всемирному дню чистоты.

13.00, AgriCulture (ул. Коммунальная, 20). Баренц Экологический Фильм Фестиваль 2019. Мастер-класс по рисованию комиксов с Санна Хукконен.

13.00-16.00, урочище Чертов стул. Пилотный арт-тур "Галерея на Стуле". В ходе поездки посетители ознакомятся с экспозицией-инсталляцией под открытым небом объектов на текстиле.





14.00-15.30, ТРЦ "ЛОТОС PLAZA" (Лесной пр., 47А). Концерт-встреча "Кантеле, вперед!".

15.00, Музей ИЗО (пр. Карла Маркса, 8). Субботний семейный клуб "Краска-БУМ" – мастер-класс "Сказочный пейзаж".

15.00, AgriCulture (ул. Коммунальная, 20). Баренц Экологический Фильм Фестиваль 2019. Показ фильма Spirit of Jaguar/ Tieň jaguára, Pavol Barabas.

17.00, медиа_центр Vыход (пр. К. Маркса, 14). Субботний лекторий Артема Стародубцева на тему "Английский портретист Джордж Ромни".

17.00, Выставочный зал (пр. Ленина, 26). Творческий вечер – день рождения Ирины Смирновой (пианистка, импровизатор, преподаватель). В программе фортепианные импровизации с участием зрителей. (0+).

18.00, клуб Z.efir (ул. Красная, 10). Рэп-концерт SMART-RAP&HIP HOP.

18.00, ДК "Машиностроитель" (наб. Варкауса, 11). Шоу под дождем 3 – мужские размышления, выраженные словами и пластикой тела. Финальные номера исполняются под потоками воды. Режиссёр и хореограф Рустам Надыршин.



18.00, Большая сцена Национального театра Карелии (пр. Карла Маркса, 19). Спектакль "Ужин дураков" по пьесе Франсиса Вебера. 16+ Комедия в двух действиях. Гастроли Белгородского государственного академического драматического театра имени М.С. Щепкина.

19.00, кинотеатр "Калевала" (Первомайский пр., 2). В Петрозаводске в очередной раз пройдет полюбившийся всем кинофестиваль Films From The North. В своей новой программе "Фильмы с Севера" Международный кинофестиваль ставит вопрос отношений.

В Национальном парке "Водлозерский" ученые провели масштабное исследование 80 особей летучих мышей. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 21 сентября. Подробнее

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить. Подробнее

Стала известна официальная причина, по которой республиканские власти отказали Аллее городов-побратимов в Петрозаводске в придании ей статуса достопримечательного места. Подробнее

Афиша событий карельской столицы на воскресенье. Подробнее

В Петрозаводске ночью 21 сентября начали функционировать три новых светофора, оборудованные в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Подробнее

Отопление включат в Беломорском, Медвежьегорском, Прионежском, Кондопожском и Пудожском районах, сообщили в правительстве. Подробнее

Синоптики предупреждают жителей Карелии о заморозках в ночные и утренние часы. Подробнее

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, находящаяся в одной из московских клиник в тяжелом состоянии, перенесла вторую операцию. Подробнее

Подробнее

Мария Миронова опровергла сообщения СМИ о том, что она тайно вышла замуж за ровесника своего сына, 27-летнего актера Андрея Сороку. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 22 сентября. Подробнее