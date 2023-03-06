ФСК Карелии проводит акцию в рамках программы «Женское предпринимательство»

В преддверии праздника государственная микрофинансовая компания приготовила приятный сюрприз для женщин-предпринимателей.

Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия запускает акцию по программе «Женское предпринимательство», что сделает условия программы более привлекательными.

Бизнес-дамы, успейте воспользоваться льготным финансированием в целях развития предпринимательской деятельности на уникальных условиях.

Программа «Женское предпринимательство».

Акция действует с 7 марта 2023 г. до 7 апреля 2023 г.



Сумма микрозайма - до 5 млн руб.;

Срок микрозайма — до 3 лет;

Процентная ставка — 4% годовых.

Микрозаймы в сумме до 500 тыс. руб. предоставляются без залога и поручительства.

По итогам работы 2022 года программа «Женское предпринимательство» — одна из наиболее востребованных среди субъектов МСП, было предоставлено микрозаймов по этой программе на сумму более 80 млн руб.

Подробная информация о деятельности и программах Фонда размещена на официальном сайте http://garfond.karelia.ru

Адрес:

Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, оф. 11, оф. 9

Предварительная консультация и ответы на вопросы:

Электронная почта: fsk.karelia@yandex.ru

Телефоны: (8814-2) 67-20-51, +79210112065.

Основные условия. Программа «Женское предпринимательство». Сумма: от 100 000 ₽ до 5 000 000 ₽. Срок: 36 мес. Процентная ставка: 4% годовых. Целевое назначение: приобретение основных средств; пополнение оборотных средств. Льготный период: на срок до 3 (трех) месяцев. Обеспечение: Поручительство и/или залог имущества. Условия по другим программам кредитования

Реклама / ФСК КАРЕЛИИ (Микрокредитная Компания) / ИНН1001019831