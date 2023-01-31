ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПОЖАР НА КОНДОПОЖСКОМ ЦБК, СУД НАД ДЕПУТАТОМ И ГОРБУША АТАКУЕТ КАРЕЛИЮ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Пожар произошел на Кондопожском целлюлозно-бумажном комбинате в Карелии

Загорелась древесная щепа в цехе целлюлозно-бумажного комбината в Кондопоге на площади 100 кв.м, сообщили в МЧС Карелии.

Суд признал депутата Заксобрания Карелии Эмилию Слабунову виновной в дискредитации российской армии

Суд Петрозаводска признал сегодня депутата парламента Карелии Эмилию Слабунову виновной в "дискредитации Вооружённых Сил РФ" и назначила ей административный штраф.

«Рыбы хватит всем»: глава Карелии рассказал об ожидаемом нашествии горбуши в местные реки

Будущим летом ожидается приход рекордного количества горбуши из Белого моря на нерест в реки Карелии.

Актуально

Минэк Карелии сообщил о массовом увольнении работников остановленного предприятия

Массовые увольнения работников прошли на пострадавшем от санкций предприятии «АЕК» в Костомукше - производство там остановлено.

Власти Карелии реорганизовали Управление по туризму

Постановлением правительства Карелии функции Управления по туризму переданы в Минэкономразвития республики.

Подсчитано количество жителей Карелии, живущих за чертой бедности

Количество жителей Карелии с доходами ниже прожиточного минимума в 2021 году составило 14,4% от общей численности населения.

В Петрозаводске еще один перевозчик объявил о повышении стоимости проезда

Проезд в маршрутке №9 подорожает на шесть рублей.

Власти Карелии отменили публичные слушания для корректировки генпланов

Общественные обсуждения заморожены в республике на год.

Минсельхоз Карелии запретил самостоятельно хоронить домашних животных

В Минсельхозе Карелии разъяснили порядок действий при утилизации трупа домашнего животного.

Соболезнования

В Карелии простятся с одним из первых хэви-металлистов страны

В Кондопоге сегодня, 1 февраля, состоится прощание с Германом Фирсовым.

В Петрозаводске скончалась ученый, преподаватель вепсского языка, поэтесса Ольга Жукова

О смерти преподавателя ПетрГУ, члена общества Вепсской культуры, сообщили в министерстве Национальной и региональной политики Карелии.



Умерла основатель факультета политических и социальных наук ПетрГУ Валентина Максимова

Ушла из жизни заслуженный деятель науки Республики Карелия, доктор исторических наук, профессор Валентина Семеновна Максимова.

Ушел из жизни ученый-атомщик из Карелии

Умер кандидат технических наук, почетный гражданин Олонца Василий Калинин.



Ничего лишнего, только деньги

Бюджет Карелии лишился почти 5 млрд рублей налога на прибыль предприятий в 2022 году

План по налогу на прибыль предприятий Карелии в 2022 году был выполнен на 64%.

Стало известно, на что Петрозаводск потратит 1 млрд рублей из бюджета Карелии

Транспортная реформа, ремонт дорог и благоустройство: глава Карелии рассказал о помощи Петрозаводску из региональной казны.

Другая тема

Обвиняемые в избиении заключенного экс-руководители ИК-9 Иван Савельев и Иван Ковалев сказали в суде последнее слово

В четверг, 2 февраля, в Петрозаводском городском суде с последним словом выступили экс-руководитель колонии №9 Иван Савельев и Иван Ковалев, обвиняемые в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Почта России сожалеет, что в их команде в Карелии оказался недобросовестный сотрудник

Почта России прокомментировала ситуацию с начальницей почтового отделения в районе Карелии, которую подозревают в краже денег.

Двумя выстрелами из пистолета полицейские Петрозаводска остановили пьяного водителя (ВИДЕО)

В Петрозаводске полицейские применили табельное оружие для остановки нетрезвого водителя, сообщили в МВД Карелии.

Без комментариев!

В самой большой школе Карелии запретили ходить с пирсингом и розовыми волосами

Директор школы №55 в Петрозаводске Римма Ермоленко выпустила приказ с едиными требованиями к внешнему виду учеников.

Фонтан из коричневой жидкости забил в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Ключевой из колодца вырвался 18-метровый фонтан жидкости темно-коричневого цвета.



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Вернувшийся с Северного Кавказа полицейский сделал своей девушке предложение прямо на вокзале Петрозаводска (ФОТО)

Сотрудник ППС Карелии предложил своей девушке стать его женой на перроне петрозаводского вокзала.

Цитата недели

«Кому-то из петербургских туристов это не нравится…Ничего, привыкнут!» - сказал глава Карелии Артур Парфенчиков о запахе животноводческих ферм в карельских деревнях.



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ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИР: ПОПАСТЬ НА ШТРАФЫ И ЛИШИТЬСЯ ЖИЛЬЯ

Многие жители Петрозаводска, сделавшие перепланировку квартир, вероятно, даже не подозревают, что за нарушения они могут остаться без своего жилья.

«КАРЕЛЫ ПЕРЕСТУПИЛИ ПОРОГ МАЛОЧИСЛЕННОСТИ»

Титульный народ Карелии может претендовать в России на статус коренного малочисленного.

ДОРОГОЙ ТЫ НАШ ТРОЛЛЕЙБУС

Доживут ли петрозаводчане до снижения цен на проезд и причем тут транспортная реформа? Узнали у директора троллейбусного управления Виктора Клещева.

ДЫМ БЕЗ ОГНЯ

Врач наркодиспансера Карелии Марина Наймович рассказала, как любители подымить сигареты, вейпы и айкосы попадают в зависимость, от которой можно избавиться только через ломку.

«НА ПЕНСИЮ Я НЕ НАДЕЮСЬ»

Развитие социальных сетей сделало блогерство новой профессией.

БОЛЕЗНИ НАС НЕ ПОЖАЛЕЮТ

Почему сегодня важно пройти диспансеризацию?