ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПОЖАР НА КОНДОПОЖСКОМ ЦБК, СУД НАД ДЕПУТАТОМ И ГОРБУША АТАКУЕТ КАРЕЛИЮ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Пожар произошел на Кондопожском целлюлозно-бумажном комбинате в Карелии
Загорелась древесная щепа в цехе целлюлозно-бумажного комбината в Кондопоге на площади 100 кв.м, сообщили в МЧС Карелии.
Суд признал депутата Заксобрания Карелии Эмилию Слабунову виновной в дискредитации российской армии
Суд Петрозаводска признал сегодня депутата парламента Карелии Эмилию Слабунову виновной в "дискредитации Вооружённых Сил РФ" и назначила ей административный штраф.
«Рыбы хватит всем»: глава Карелии рассказал об ожидаемом нашествии горбуши в местные реки
Будущим летом ожидается приход рекордного количества горбуши из Белого моря на нерест в реки Карелии.
Актуально
Минэк Карелии сообщил о массовом увольнении работников остановленного предприятия
Массовые увольнения работников прошли на пострадавшем от санкций предприятии «АЕК» в Костомукше - производство там остановлено.
Власти Карелии реорганизовали Управление по туризму
Постановлением правительства Карелии функции Управления по туризму переданы в Минэкономразвития республики.
Подсчитано количество жителей Карелии, живущих за чертой бедности
Количество жителей Карелии с доходами ниже прожиточного минимума в 2021 году составило 14,4% от общей численности населения.
В Петрозаводске еще один перевозчик объявил о повышении стоимости проезда
Проезд в маршрутке №9 подорожает на шесть рублей.
Власти Карелии отменили публичные слушания для корректировки генпланов
Общественные обсуждения заморожены в республике на год.
Минсельхоз Карелии запретил самостоятельно хоронить домашних животных
В Минсельхозе Карелии разъяснили порядок действий при утилизации трупа домашнего животного.
Соболезнования
В Карелии простятся с одним из первых хэви-металлистов страны
В Кондопоге сегодня, 1 февраля, состоится прощание с Германом Фирсовым.
В Петрозаводске скончалась ученый, преподаватель вепсского языка, поэтесса Ольга Жукова
О смерти преподавателя ПетрГУ, члена общества Вепсской культуры, сообщили в министерстве Национальной и региональной политики Карелии.
Умерла основатель факультета политических и социальных наук ПетрГУ Валентина Максимова
Ушла из жизни заслуженный деятель науки Республики Карелия, доктор исторических наук, профессор Валентина Семеновна Максимова.
Ушел из жизни ученый-атомщик из Карелии
Умер кандидат технических наук, почетный гражданин Олонца Василий Калинин.
Ничего лишнего, только деньги
Бюджет Карелии лишился почти 5 млрд рублей налога на прибыль предприятий в 2022 году
План по налогу на прибыль предприятий Карелии в 2022 году был выполнен на 64%.
Стало известно, на что Петрозаводск потратит 1 млрд рублей из бюджета Карелии
Транспортная реформа, ремонт дорог и благоустройство: глава Карелии рассказал о помощи Петрозаводску из региональной казны.
Другая тема
Обвиняемые в избиении заключенного экс-руководители ИК-9 Иван Савельев и Иван Ковалев сказали в суде последнее слово
В четверг, 2 февраля, в Петрозаводском городском суде с последним словом выступили экс-руководитель колонии №9 Иван Савельев и Иван Ковалев, обвиняемые в превышении должностных полномочий с применением насилия.
Почта России сожалеет, что в их команде в Карелии оказался недобросовестный сотрудник
Почта России прокомментировала ситуацию с начальницей почтового отделения в районе Карелии, которую подозревают в краже денег.
Двумя выстрелами из пистолета полицейские Петрозаводска остановили пьяного водителя (ВИДЕО)
В Петрозаводске полицейские применили табельное оружие для остановки нетрезвого водителя, сообщили в МВД Карелии.
Без комментариев!
В самой большой школе Карелии запретили ходить с пирсингом и розовыми волосами
Директор школы №55 в Петрозаводске Римма Ермоленко выпустила приказ с едиными требованиями к внешнему виду учеников.
Фонтан из коричневой жидкости забил в Петрозаводске (ВИДЕО)
На Ключевой из колодца вырвался 18-метровый фонтан жидкости темно-коричневого цвета.
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Вернувшийся с Северного Кавказа полицейский сделал своей девушке предложение прямо на вокзале Петрозаводска (ФОТО)
Сотрудник ППС Карелии предложил своей девушке стать его женой на перроне петрозаводского вокзала.
Цитата недели
«Кому-то из петербургских туристов это не нравится…Ничего, привыкнут!» - сказал глава Карелии Артур Парфенчиков о запахе животноводческих ферм в карельских деревнях.
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Статьи недели
ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИР: ПОПАСТЬ НА ШТРАФЫ И ЛИШИТЬСЯ ЖИЛЬЯ
Многие жители Петрозаводска, сделавшие перепланировку квартир, вероятно, даже не подозревают, что за нарушения они могут остаться без своего жилья.
«КАРЕЛЫ ПЕРЕСТУПИЛИ ПОРОГ МАЛОЧИСЛЕННОСТИ»
Титульный народ Карелии может претендовать в России на статус коренного малочисленного.
ДОРОГОЙ ТЫ НАШ ТРОЛЛЕЙБУС
Доживут ли петрозаводчане до снижения цен на проезд и причем тут транспортная реформа? Узнали у директора троллейбусного управления Виктора Клещева.
ДЫМ БЕЗ ОГНЯ
Врач наркодиспансера Карелии Марина Наймович рассказала, как любители подымить сигареты, вейпы и айкосы попадают в зависимость, от которой можно избавиться только через ломку.
«НА ПЕНСИЮ Я НЕ НАДЕЮСЬ»
Развитие социальных сетей сделало блогерство новой профессией.
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Почему сегодня важно пройти диспансеризацию?
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