Реклама

В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
31.01.2023 16:45
Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)
17.01.2023 20:02
Квартиру в Петрозаводске снова можно купить без первого взноса
25.01.2023 19:42

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПОЖАР НА КОНДОПОЖСКОМ ЦБК, СУД НАД ДЕПУТАТОМ И ГОРБУША АТАКУЕТ КАРЕЛИЮ

Новости. Общество
21:00, 03 Февраля 2023

Новости партнеров

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Пожар произошел на Кондопожском целлюлозно-бумажном комбинате в Карелии
Загорелась древесная щепа в цехе целлюлозно-бумажного комбината в Кондопоге на площади 100 кв.м, сообщили в МЧС Карелии.

Суд признал депутата Заксобрания Карелии Эмилию Слабунову виновной в дискредитации российской армии
Суд Петрозаводска признал сегодня депутата парламента Карелии Эмилию Слабунову виновной в "дискредитации Вооружённых Сил РФ" и назначила ей административный штраф.

«Рыбы хватит всем»: глава Карелии рассказал об ожидаемом нашествии горбуши в местные реки
Будущим летом ожидается приход рекордного количества горбуши из Белого моря на нерест в реки Карелии.

Актуально

Минэк Карелии сообщил о массовом увольнении работников остановленного предприятия
Массовые увольнения работников прошли на пострадавшем от санкций предприятии «АЕК» в Костомукше - производство там остановлено.

Власти Карелии реорганизовали Управление по туризму
Постановлением правительства Карелии функции Управления по туризму переданы в Минэкономразвития республики.

Подсчитано количество жителей Карелии, живущих за чертой бедности
Количество жителей Карелии с доходами ниже прожиточного минимума в 2021 году составило 14,4% от общей численности населения.

В Петрозаводске еще один перевозчик объявил о повышении стоимости проезда
Проезд в маршрутке №9 подорожает на шесть рублей.

Власти Карелии отменили публичные слушания для корректировки генпланов
Общественные обсуждения заморожены в республике на год.

Минсельхоз Карелии запретил самостоятельно хоронить домашних животных
В Минсельхозе Карелии разъяснили порядок действий при утилизации трупа домашнего животного.

Соболезнования

В Карелии простятся с одним из первых хэви-металлистов страны
В Кондопоге сегодня, 1 февраля, состоится прощание с Германом Фирсовым.

В Петрозаводске скончалась ученый, преподаватель вепсского языка, поэтесса Ольга Жукова
О смерти преподавателя ПетрГУ, члена общества Вепсской культуры, сообщили в министерстве Национальной и региональной политики Карелии.


Умерла основатель факультета политических и социальных наук ПетрГУ Валентина Максимова
Ушла из жизни заслуженный деятель науки Республики Карелия, доктор исторических наук, профессор Валентина Семеновна Максимова.

Ушел из жизни ученый-атомщик из Карелии
Умер кандидат технических наук, почетный гражданин Олонца Василий Калинин.


Ничего лишнего, только деньги

Бюджет Карелии лишился почти 5 млрд рублей налога на прибыль предприятий в 2022 году
План по налогу на прибыль предприятий Карелии в 2022 году был выполнен на 64%.

Стало известно, на что Петрозаводск потратит 1 млрд рублей из бюджета Карелии
Транспортная реформа, ремонт дорог и благоустройство: глава Карелии рассказал о помощи Петрозаводску из региональной казны.

 Другая тема

Обвиняемые в избиении заключенного экс-руководители ИК-9 Иван Савельев и Иван Ковалев сказали в суде последнее слово
В четверг, 2 февраля, в Петрозаводском городском суде с последним словом выступили экс-руководитель колонии №9 Иван Савельев и Иван Ковалев, обвиняемые в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Почта России сожалеет, что в их команде в Карелии оказался недобросовестный сотрудник
Почта России прокомментировала ситуацию с начальницей почтового отделения в районе Карелии, которую подозревают в краже денег.

Двумя выстрелами из пистолета полицейские Петрозаводска остановили пьяного водителя (ВИДЕО)
В Петрозаводске полицейские применили табельное оружие для остановки нетрезвого водителя, сообщили в МВД Карелии.

Без комментариев!

В самой большой школе Карелии запретили ходить с пирсингом и розовыми волосами
Директор школы №55 в Петрозаводске Римма Ермоленко выпустила приказ с едиными требованиями к внешнему виду учеников.

Фонтан из коричневой жидкости забил в Петрозаводске (ВИДЕО)
На Ключевой из колодца вырвался 18-метровый фонтан жидкости темно-коричневого цвета.


Выбор читателя

Вернувшийся с Северного Кавказа полицейский сделал своей девушке предложение прямо на вокзале Петрозаводска (ФОТО)
Сотрудник ППС Карелии предложил своей девушке стать его женой на перроне петрозаводского вокзала.

Цитата недели

«Кому-то из петербургских туристов это не нравится…Ничего, привыкнут!» - сказал глава Карелии Артур Парфенчиков о запахе животноводческих ферм в карельских деревнях.


Интересно узнать

Вы почувствовали, что город убирает другой подрядчик?
Ответить на вопрос можно здесь.

Статьи недели

ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИР: ПОПАСТЬ НА ШТРАФЫ И ЛИШИТЬСЯ ЖИЛЬЯ
Многие жители Петрозаводска, сделавшие перепланировку квартир, вероятно, даже не подозревают, что за нарушения они могут остаться без своего жилья.

«КАРЕЛЫ ПЕРЕСТУПИЛИ ПОРОГ МАЛОЧИСЛЕННОСТИ»
Титульный народ Карелии может претендовать в России на статус коренного малочисленного.

ДОРОГОЙ ТЫ НАШ ТРОЛЛЕЙБУС
Доживут ли петрозаводчане до снижения цен на проезд и причем тут транспортная реформа? Узнали у директора троллейбусного управления Виктора Клещева.

ДЫМ БЕЗ ОГНЯ
Врач наркодиспансера Карелии Марина Наймович рассказала, как любители подымить сигареты, вейпы и айкосы попадают в зависимость, от которой можно избавиться только через ломку.

«НА ПЕНСИЮ Я НЕ НАДЕЮСЬ»
Развитие социальных сетей сделало блогерство новой профессией.

БОЛЕЗНИ НАС НЕ ПОЖАЛЕЮТ
Почему сегодня важно пройти диспансеризацию?

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.01.2023, 00:10
Стало известно точное время, когда полезнее всего ложиться спать
31.01.2023, 15:08
«Рыбы хватит всем»: глава Карелии рассказал об ожидаемом нашествии горбуши в местные реки
01.02.2023, 09:19
Вернувшийся с Северного Кавказа полицейский сделал своей девушке предложение прямо на вокзале Петрозаводска (ФОТО)
29.01.2023, 10:16
«От 30 до 60% пациентов умирают»: глава Минздрава Карелии рассказал об опасных заболеваниях
01.02.2023, 07:20
Глава Минздрава Карелии призвал вакцинировать детей от кори
27.01.2023, 10:23
Молодая врач скоропостижно скончалась в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 13:45
Капитал
Дорогой ты наш троллейбус
Доживут ли петрозаводчане до снижения цен на проезд и причем тут транспортная реформа? Узнали у директора троллейбусного управления Виктора Клещева.
«Карелы переступили порог малочисленности»
Сегодня 13:21
Перепланировка квартир: попасть на штрафы и лишиться жилья
02.02.2023 09:40
Деньги почти даром: получить льготный заём от государства стало ещё проще
01.02.2023 09:00
В Петрозаводске строят дом по уникальному проекту
31.01.2023 14:50
Что важно знать о разделе имущества
30.01.2023 13:30
Мусорная реформа на живую нитку
27.01.2023 15:28
Вся аналитика

Чтиво

30.01.2023 18:46
Ушли быть блогерами
«На пенсию я не надеюсь»
Развитие социальных сетей сделало блогерство новой профессией.
Более 11 тысяч человек посетили СтудФест в Санкт-Петербурге
27.01.2023 13:34
«Не страшно умереть»
25.01.2023 12:59
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.