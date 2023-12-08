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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: транспортная реформа, аномальные холода и авария, остановившая движение на «Коле»

Новости. Общество
13:00, 09 Декабря 2023
фото: © «Столица на Онего»

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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