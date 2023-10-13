ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: циклоны над Карелией, обыски у глав поселений и северный робинзон

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

На Карелию идет новый циклон, уже четвертый в октябре

В республике ожидают новый циклон по имени «Саймон».

Появилось видео задержания одного из фигурантов громких уголовных дел в Прионежье

Момент задержания одного из фигурантов дел о мёртвых душах в прионежской ДЮСШ попал на видео.

«Искали три дня… нашли лишь перевернутую лодку», - наш Робинзон чудом выжил на острове в Карелии

Рыбак попал в шторм, плыл в ледяной воде и смог добраться до берега.

Соболезнования

«Карелия скорбит…» - глава Карелии сообщил о двоих погибших участниках спецоперации

В ходе СВО погибли наши земляки.

«Петрозаводск прощается с Федором Фофановым», — глава Карелии сообщил о погибшем на СВО

Во время спецоперации погиб наш земляк.

Скончался известный фотограф-натуралист Карелии

Скоропостижно умер талантливый карельский фотограф Алексей Долженко.

Кадровые перестановки

Новый замминистра образования и спорта Карелии приступил к работе

Новый замминистра образования и спорта Карелии Алексей Бутенко будет курировать молодежную политику, патриотическое воспитание и развивать добровольчество.

Наталья Кармазина увольняется с поста замглавы Петрозаводска

Заместитель главы администрации, председатель комитета социального развития Наталья Кармазина написала заявление об увольнении.

Суды

Обвиняемому во взятке главе Минсельхоза Карелии продлили срок ареста

Верховный суд республики оставил Владимира Лабинова под стражей.

Обвиняемому в убийстве шестерых жителей Деревянного продлили срок ареста

Верховный суд оставил под стражей участника пьяной резни в селе Деревянное.

Актуально

Финны на границе с Карелией пропустили почти вдвое больше российских автомобилей, чем развернули

В таможне привели статистику на пунктах пропуска российско-финляндской границы после запрета на въезд автомобилей с номерами РФ.

Суд отобрал у многодетной семьи землю на берегу Ладоги

Суд выяснил, что часть бесплатного надела находится в водоохранной зоне.

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Семья из карельского села заработала на «брусничной лихорадке» 400 тысяч рублей

В Карелии супруги собрали для продажи за месяц две тонны брусники.

Небольшой город в Карелии стал самым дорогим направлением бронирования апартаментов в России

Сразу два города в республике попали в топ-10 популярнейших направлений для съема апартаментов в октябре.

Анфиса Попова из Карелии вошла в двадцатку лучших красавиц России

Девятнадцатилетняя Анфиса Попова из Беломорска вошла в двадцатку лучших на конкурсе красоты, куда поступило 85 тысяч заявок от девушек со всех уголков страны.

И о погоде…

Синоптики рассказали, какая погода ждет Карелию в ближайшую неделю

Автомобилистам посоветовали как можно скорее поменять резину.