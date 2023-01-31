ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: 8 ПОГИБШИХ В СВО, ПРИГОВОР ЭКС-НАЧАЛЬНИКАМ ИК-9 И «КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА» В ПОЛИЦИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

«Очень больно»: глава Карелии сообщил о пятерых погибших в зоне спецоперации

Артур Парфенчиков сообщил еще о пятерых жителях Карелии, которые не вернулись с ВСО.

Глава Карелии сообщил сразу о трех погибших на СВО земляках

Трое уроженцев республики погибли на передовой в ходе спецоперации.

Обвиняемые в избиении заключенного экс-руководители ИК-9 в Карелии Иван Савельев и Иван Ковалев отправлены за решетку

В четверг, 16 февраля, в Петрозаводском городском суде судья Александр Мерков огласил приговор экс-руководителям колонии № 9 Ивану Савельеву и Ивану Ковалеву, обвиняемым в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Бутылку с зажигательной смесью кинула женщина в отдел полиции Петрозаводска

Петрозаводчанка попыталась поджечь отдел полиции № 3 на Древлянке.

ОДНАКО

Частная фирма получит без торгов больше 4 гектаров земли в Петрозаводске

На двух земельных участках планируется строительство центра спорта и отдыха «Фонтаны».

На побережье Ладожского озера в Карелии появилась охраняемая дорога (ФОТО)

Дорога находится по соседству с земельным участком, который купила фирма миллиардера Абрамовича.

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

Власти Карелии отправляют учиться более 350 чиновников

На эти цели из республиканского бюджета выделено 4,3 миллиона рублей.

Депутата Госдумы от Карелии Валентину Пивненко заочно осудили на Украине

Украинские суды вынесли приговоры депутатам российской Госдумы за голосование о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в феврале 2022 года.

Новая «Ласточка» пойдет из Санкт-Петербурга в поселок Карелии

Запуск новой «Ласточки» из Санкт-Петербурга до станции «Хелюля» Сортавальского района планируется с 1 мая, сообщили в администрации Сортавальского городского поселения.

Монахи Валаамского монастыря в Карелии просят лекарства от боли, витамины и мази

Монастырская аптека просит о помощи, особенно для пожилых монахов.

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Водитель на иномарке вылетел с дороги в Петрозаводске и насмерть сбил мужчину, который шел по тропинке (ВИДЕО)

В Петрозаводске на улице Онежской флотилии произошло смертельное ДТП, в котором погиб 59-летний мужчина, сообщили в ГИБДД Карелии.

Непристегнутых водителей в Петрозаводске начали штрафовать по фотографиям



В Петрозаводске дорожная полиция обновила комплекс фото- и видеофиксации административных правонарушений «АТОМ».

НИЧЕГО ЛИШНЕГО — ТОЛЬКО ДЕНЬГИ

Школы Сортавальского района Карелии не попали в федеральную программу капремонта

Ни одна школа Сортавальского района не попала в программу капитального ремонта, отметил глава Карелии.

Жители Карелии рассказали, какую зарплату ожидают в 2023 году

За год зарплатные ожидания жителей республики выросли на 6 тысяч рублей.

Лабинов оценил последствия уголовных дел о выдаче бюджетных грантов по линии Минсельхоза Карелии

Уголовные дела, связанные с выдачей из бюджета грантов фермерам в Карелии, привели к проблемам в реализации проектов по развитию сельского хозяйства.

ЕСТЬ РАБОТА?

Дегтярев потерял пост гендиректора мусорного регоператора Карелии спустя два месяца после назначения

Павел Дегтярев, избавившийся от приставки и. о. гендиректора регоператора по вывозу мусора в Карелии в декабре 2022 года, лишился должности.

Стало известно, кто может стать претендентом на должность нового председателя горсуда Петрозаводска

На должность сегодняшнего председателя Петрозаводского городского суда Андрея Злобина, полномочия которого заканчиваются 23 октября, может претендовать судья Верховного суда Карелии по уголовным делам Денис Катанандов — младший сын экс-главы республики Сергея Катанандова.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Экс-глава пресс-службы парламента Карелии спрашивает из Германии: Почему здесь нет родных ржавых «пазиков»

Бывшая глава пресс-службы Заксобрания Карелии Жанна Андросова покинула Россию и теперь рассказывает о своей жизни за границей.

Глава Карелии ответил про «ржавые ПАЗики» экс-чиновнице, уехавшей жить в Германию

Публикация рассказа бывшего руководителя пресс-службы парламента Карелии Жанны Андросовой о ее жизни в Германии вызвала реакцию главы республики Артура Парфенчикова.

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Девочка-подросток жестоко избила 12-летнюю школьницу в районе Карелии

В Сегеже подростки сняли на видео избиение 12-летней школьницы.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«Все плакали», — сказал министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов о закрытии форелеводческой фермы

СТАТЬИ НЕДЕЛИ

«За полгода там можно вырубить весь заказник»

Лесозаготовки на севере Карелии грозят уничтожением одному из последних крупных участков эталонной тайги.

Резиновая Кудама или министерство с ограниченной ответственностью

Петрозаводской семье с пятью детьми в министерстве имущественных и земельных отношений выдали участок земли, у которого уже есть хозяин.

Обыски в Шелтозере: никакой политики

Конфликт главы поселения с бывшим директором культурно-досугового центра вылился в судебные разбирательства и анонимные сообщения с чужим личным фото.

«Мы не прислуга»

Сотрудницы салона красоты из Петрозаводска рассказали о работе и образовании в бьюти-индустрии, безопасности и вкусах клиентов.

И О ПОГОДЕ...

Морозы возвращаются в Карелию

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали о погоде во второй половине февраля.