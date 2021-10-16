ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ: ВВЕДЕНИЕ QR-КОДОВ, ТЯЖЕЛЫЙ КОВИД У ДЕТЕЙ И ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНПЛАНЕ ПЕТРОЗАВОДСКА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
В Карелии вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
Глава Карелии вводит дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости коронавируса.
Парфенчиков разъяснил, кого будут пускать в больницы и поликлиники без QR-кодов
После введения QR-кодов жители атаковали пункты вакцинации.
Подробнее о введенных ограничениях читайте здесь: кнут вместо пряника.
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«Дети стали тяжелее болеть»: замглавы Минздрава Карелии о новой волне коронавируса
Заболеваемость детей коронавирусом в Карелии резко выросла по сравнению с прошлыми «волнами», и болезнь протекает тяжелее, чем раньше.
Так, на этой неделе за сутки вирус поразил сразу 79 детей.
В школах Карелии 58 классов перевели на дистант из-за коронавируса.
Этажность жилой застройки районов Петрозаводска определена изменениями в Генплане города
Высотные здания, среднеэтажные и индивидуальные жилые дома будут строить в разных районах Петрозаводска — они определены в проекте изменений в Генеральном плане города.
Также проект Генплана Петрозаводска предусматривает «высотные доминанты» в историческом центре, снос «хрущевок», обустройство снеготаялок и ограничение скорости до 40 км/ч на некоторых улицах города.
УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА
Злодей попытался изнасиловать женщину прямо на площади Гагарина в Петрозаводске (ВИДЕО)
В самом центре столицы Карелии пьяный мужчина решил надругаться над дамой, но на крик жертвы прибыли транспортные полицейски
«Еду на большой машине»: полиция в Карелии устроила план-перехват, чтобы найти сбежавшую из дома девочку-подростка
После ссоры с мамой в Лахденпохском районе 16-летняя девочка сбежала из дома, села в машину к дальнобойщикам и уехала — по тревоге подняли всю полицию, сообщили в МВД Карелии.
Аренда квартир резко подорожала в Петрозаводске
Стоимость аренды квартир у частных владельцев в Петрозаводске значительно выросла в течение сентября.
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